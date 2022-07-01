Герант Томас: «Мы подумали, что получится версия «Париж-Ницца 2.0»

Адам Йейтс и Герант Томас об атаке Ваута ван Арта на 4-м этапе Тур де Франс-2022

Никто из основных претендентов на генеральную классификацию Тур де Франс-2022 не потерял время на 4-м этапе, когда плавный ход гонки был нарушен ускорением команды Jumbo-Visma на финальном подъёме 4-й категории. Пелотон порвался, Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) оказался единственным, кто смог сразу сесть за атаковавшим обладателем жёлтой майки Ваутом Ван Артом. Но когда Ваут ван Арт уехал в одиночку к своей победе на этапе, все генеральщики собрались и в итоге завершили этап в одной группе.

Адам Йейтс: «Мы подозревали, что Jumbo-Visma может что-то предпринять, как у них получилось на первом этапе Париж-Ницца-2022. На таком финише они просто начинают спринтовать, а ты или удерживаешься или нет. Я держался, насколько хватило сил, может, за 100-150 м до вершины. Но, если честно, я выдохся, потому что они поехали очень быстро.

Когда прошли вершину, я оглянулся, увидел, что за мной Йонас Вингегор. Я спросил его, хочет ли он перекладываться, он ответил, что нет. И проводить смены, догонять товарища по команде он не собирался. Вот и всё.

Они выиграли этап, поздравляю их. Теперь ждём завтрашний этап. Не скажу, что с нетерпением его предвкушаю. Если ребята (товарищи по команде) попадут в канаву, я упаду туда вместе с ними. Так что, надеюсь, они знают, как проехать, а я же приложу все силы, чтобы за ними усидеть».

Герант Томас: «Мы подумали, что может получиться «Париж-Ницца 2.0», хотя не предполагали этого заранее. Парень впереди Роглича потерял колесо, по Рогличу не казалось, что он сможет закрыть просвет. Я сел за ним, оглянулся, но увидел, что мы втроём – Роглич, я и Дани Мартинес. Мы решили пройти в таком темпе вершину. Я видел, что Вингегор сел за Йейтсом, который преследовал Ван Арта. Получилось, что ребята из одних команд борются друг с другом.

Мы попробовали их догнать, чтобы потом продолжать уезжать всем вместе, но к нам переложились другие – Власов и Погачар. Поэтому мы сбросили темп. Когда нас догнали ещё и спринтеры, мы бросили работать и оставили погоню на них, так и доехали до финиша.

Думаю, главным сегодня была позиция в группе, и чтобы хорошо шла нога, но те взрывные усилия прикладывали всего пару минут, так что нельзя было прочитать, кто в какой форме. Такими усилиями Тур не выигрывается. Но ситуация показала, что мы в порядке».