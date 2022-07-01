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Герант Томас: «Мы подумали, что получится версия «Париж-Ницца 2.0»

Адам Йейтс и Герант Томас об атаке Ваута ван Арта на 4-м этапе Тур де Франс-2022

 

  Никто из основных претендентов на генеральную  классификацию Тур де Франс-2022 не потерял время на 4-м этапе, когда плавный ход гонки был нарушен ускорением команды Jumbo-Visma на финальном подъёме 4-й категории. Пелотон порвался, Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) оказался единственным, кто смог сразу сесть за атаковавшим обладателем жёлтой майки Ваутом Ван Артом. Но когда Ваут ван Арт уехал в одиночку к своей победе на этапе, все генеральщики собрались и в итоге завершили этап в одной группе.

 

Герант Томас: «Мы подумали, что получится версия «Париж-Ницца 2.0»

Герант Томас: «Мы подумали, что получится версия «Париж-Ницца 2.0»

 

Герант Томас: «Мы подумали, что получится версия «Париж-Ницца 2.0»

 

 

  Адам Йейтс: «Мы подозревали, что Jumbo-Visma может что-то предпринять, как у них получилось на первом этапе Париж-Ницца-2022. На таком финише они просто начинают спринтовать, а ты или удерживаешься или нет. Я держался, насколько хватило сил, может, за 100-150 м до вершины. Но, если честно, я выдохся, потому что они поехали очень быстро.

 

  Когда прошли вершину, я оглянулся, увидел, что за мной Йонас Вингегор. Я спросил его, хочет ли он перекладываться, он ответил, что нет. И проводить смены, догонять товарища по команде он не собирался. Вот и всё.

 

  Они выиграли этап, поздравляю их. Теперь ждём завтрашний этап. Не скажу, что с нетерпением его предвкушаю. Если ребята (товарищи по команде) попадут в канаву, я упаду туда вместе с ними. Так что, надеюсь, они знают, как проехать, а я же приложу все силы, чтобы за ними усидеть».

 

  Герант Томас: «Мы подумали, что может получиться «Париж-Ницца 2.0», хотя не предполагали этого заранее. Парень впереди Роглича потерял колесо, по Рогличу не казалось, что он сможет закрыть просвет. Я сел за ним, оглянулся, но увидел, что мы втроём – Роглич, я и Дани Мартинес. Мы решили пройти в таком темпе вершину. Я видел, что Вингегор сел за Йейтсом, который преследовал Ван Арта. Получилось, что ребята из одних команд борются друг с другом.

 

  Мы попробовали их догнать, чтобы потом продолжать уезжать всем вместе, но к нам переложились другие – Власов и Погачар. Поэтому мы сбросили темп. Когда нас догнали ещё и спринтеры, мы бросили работать и оставили погоню на них, так и доехали до финиша.

 

  Думаю, главным сегодня была позиция в группе, и чтобы хорошо шла нога, но те взрывные усилия прикладывали всего пару минут, так что нельзя было прочитать, кто в какой форме. Такими усилиями Тур не выигрывается. Но ситуация показала, что мы в порядке».

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates INEOS Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    Earl57-Фото

    Кристофф сказал что они действительно думали что борются за победу. Потому что там был хаос и по радио не сказали про Ван Арта впереди.

    Беттиоль написал, что счастлив передать эстафету Филиппсену)) Ну и естественный вопрос: кто следующий?))

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    VeloVelo-Фото

    В генерале:
    80 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 2:20

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВВА на этапах ТдФ-2022: №2, №2, №2, №1 - вот это планку поставил, молорик, чё)) bb

    В последний холм ЮМБОвцы раздавали так, что всякие будущие Коломбьеры и Телеграфы прячутся)) Интересно они так и задумывали для ВВА или это был (потом) экспромт от Воута, мол, ану, фигачу на полную до последнего. Выиграть этап в жёлтой майки вдвойне престижно, ну а ещё в таком стиле hi его жест на финише тоже запомнится.

    Филипсен же на финише так яростно орал и выдавал эмоции, что Лапорт не выдержал и показал пальцем - туда смотри, вон там в жёлтом пробедитеь, чё ты празднуешь biggrin хотя от Яспера это смотрелось забавно 

    а Магнусу Корту - снова аплодисменты!!

    Цитата: старт-шоссе 82
    Если так и дальше дело пойдет, то где то к середине тура, вопрос о зеленой майке отпадет.
    Вообще в истории тур де Франса, это редкий случай, когда гонщик носящий желтую майку так яростно борется за зеленую.

    Первое что сразу пришло в голову - Мэркс !?

    Мне кажется ВВА может на этом ГТ установить абсолютный рекорд ТдФ в истории по набору спринтерских очков в зачёт зелёной майки. 

  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    BlAr-Фото

    Что непонятно? ВВА наконец-то позволил другим выиграть второе место. Вот Яспер и рад, что смог его взять!crazy

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    nightbuster33-Фото

    Роглич прекрасно знал,что будет атака Аерта и остальные члены команды тоже. Это решение не вдруг, возможно после предварительного знакомства с трассой и розой ветров.Будь хоть небольшой встречный ветер этого манёвра не было бы. Всё,что сейчас делается командой,всё для блага Роглича.Интересно то,что никто из претиндентов не кинулись догонять(зевнули?), кроме одного(Адам?),а за ним пристроились Джумбо,чтобы гасить попытки догнать.

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    Velolife-Фото

    всё-таки я перевёл бы Le Vieux Lille, как "Старый Лилль" 

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель 4 эт ... (1)
    motte-Фото

    Это незабываемо!

    Лидер тдф берет этап!!!

    Невероятно!

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    DenisRodikov-Фото

    Ван Арт очень силён. Но нельзя не отметить, что победа стала возможна в первую очередь благодаря очень сильному попутнуму ветру - в таких условиях группа почти не даёт преимущества относительно езды в одного. Плюс, Джумба и Инеос дружно тормозили догонялки.

    И всё-таки победа очень красивая получилась! =)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если так и дальше дело пойдет, то где то к середине тура, вопрос о зеленой майке отпадет. 

    Вообще в истории тур де Франса, это редкий случай, когда гонщик носящий желтую майку так яростно борется за зеленую.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (26)
    Gorn9k-Фото
    Конечно он повержен, об этом ведь говорят три спринтерских этапа

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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