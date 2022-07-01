Неудача Калеба Юэна на 13-м этапе Тур де Франс-2022

Калеб Юэн упал за 70 км до финиша на 13-м этапе Тур де Франс-2022

На 13-м этапе Тур де Франс-2022 Калеб Юэн (Caleb Ewan) был готов бороться за победу в спринте, и команда Lotto Soudal возглавила пелотон, контролируя отрыв. Но за 70 км до финиша, заходя в правый поворот, австралийский спринтер упал вместе с несколькими товарищами по команде.

Он быстро вернулся на велосипед и сначала в одиночку, а затем с помощью товарищей по команде пытался вернуться в группу, но через 30 км прекратил преследование и доехал до финиша своим темпом. У Калеба Юэна повреждение левого колена и ссадины.

28-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal является победителем пяти этапов Тур де Франс, но в последний раз побеждал в 2020 году. В 2021 он сошёл с Тур де Франс после 3-го этапа, на котором упал во время спринта вместе с Петером Саганом. В этом году Калеб Юэн упал на 1-м этапе Джиро д'Италия, а перед 12-м этапом сошёл с итальянского Гранд-тура без побед на этапах.

Калеб Юэн: «Я чувствовал себя отлично, поэтому мы стали контролировать отрыв, который не смог уехать далеко, пока не случилось то падение. Не знаю, что произошло. На середине поворота начали тормозить. Объехать было невозможно, я коснулся колесом гонщика, который находился впереди.

Колено и плечо болят, надеюсь, что всё в порядке. Подождём, как всё будет позже вечером. Пока ты разогрет, все, кажется, в порядке, но, думаю, как только немного остыну, начну чувствовать боль. Хотя по сравнению с прошлым годом, когда сломал ключицу, всё хорошо.

Знаете, это 13-й этап, и у нас остаётся только два спринта. Не очень подходит этот Тур спринтерам. Сегодняшний этап мы рассматривали как возможность, старались ею воспользоваться. Но я бы сказал, не повезло».