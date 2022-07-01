VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Неудача Калеба Юэна на 13-м этапе Тур де Франс-2022

Калеб Юэн упал за 70 км до финиша на 13-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  На 13-м этапе Тур де Франс-2022 Калеб Юэн (Caleb Ewan) был готов бороться за победу в спринте, и команда Lotto Soudal возглавила пелотон, контролируя отрыв. Но за 70 км до финиша, заходя в правый поворот, австралийский спринтер упал вместе с несколькими товарищами по команде.

 

  Он быстро вернулся на велосипед и сначала в одиночку, а затем с помощью товарищей по команде пытался вернуться в группу, но через 30 км прекратил преследование и доехал до финиша своим темпом. У Калеба Юэна повреждение левого колена и ссадины.

 

  28-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal является победителем пяти этапов Тур де Франс, но в последний раз побеждал в 2020 году. В 2021 он сошёл с Тур де Франс после 3-го этапа, на котором упал во время спринта вместе с Петером Саганом. В этом году Калеб Юэн упал на 1-м этапе Джиро д'Италия, а перед 12-м этапом сошёл с итальянского Гранд-тура без побед на этапах.

 

Неудача Caleb Ewan на 13-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудача Caleb Ewan на 13-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудача Caleb Ewan на 13-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Калеб Юэн: «Я чувствовал себя отлично, поэтому мы стали контролировать отрыв, который не смог уехать далеко, пока не случилось то падение. Не знаю, что произошло. На середине поворота начали тормозить. Объехать было невозможно, я коснулся колесом гонщика, который находился впереди.

 

  Колено и плечо болят, надеюсь, что всё в порядке. Подождём, как всё будет позже вечером. Пока ты разогрет, все, кажется, в порядке, но, думаю, как только немного остыну, начну чувствовать боль. Хотя по сравнению с прошлым годом, когда сломал ключицу, всё хорошо.

 

  Знаете, это 13-й этап, и у нас остаётся только два спринта. Не очень подходит этот Тур спринтерам. Сегодняшний этап мы рассматривали как возможность, старались ею воспользоваться. Но я бы сказал, не повезло».

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    Александра-Фото

    Я люблю Сергея Курдюкова за то, что он всегда помнит - перед нами элита велоспорта. Для каждого гонщика он найдет доброе слово, упомянет черты характера или качества, вызывающие симпатию и уважение, напомнит об успехах или хотя бы пожелает их достичь. И, конечно, азарт и включенность, яркое неравнодушие и эмоциональность. 
    Остальные комментаторы могут быть сколь угодно эрудированными и профессиональными, но темперамент там таков, словно бедняжки живут на диете  из овсянки.

    Смотреть совсем без комментария, - это надо иметь очень много свободного времени. А так шуршишь по дому потихоньку с наушником и бежишь  к монитору, когда в гонке жара.)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Погачар может и попробует только на таком финишном отрезке он много не привезет Вингегору, речь ведь идет о равных соперниках.

    Погачару нужна минута перед разделкой ,чтоб у него был шанс догнать Вингегора и отдалиться от Томаса.

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    Velolife-Фото

    . Итак, как и полагается, из отрыва дня первым на финише, как правило, бывает  самый опытный и именитый. И кому ещё, как не ЧМ Mads Pedersen, специализацией которого является именно силовой спринт, выигрывать на 13-м, «проходном» этапе. С чем его и поздравляем!  А вот подиумщики после Alpe d’Heuz решили взять тайм-аут и заехали на финиш единой монолитной группой, в которой спринт снова выиграла Maillot Vert. Не обошлось без некоторой нервозности. В какой-то момент пелотон разорвался, но затем снова собрался. Вновь пострадал Caleb Ewan. Из-за своей же ошибки. Не в первый раз. «Удивил» Rigoberto Urán. Хотя удивляться, наверное, уже не стоит. Сегодняшний, 14-й этап, хотя и не похож на 12-й, всё-таки коварен. Он мускулист: кусок продуваемого плато Massif Central и пять категорийных подъёмов на почти 200-км parcours, заканчивающимся горой Jalabert, на которой будет, что показать «генералам» пелотона.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я тоже если честно не разобрал чья машина была, но по логике вещей ,зачем кому-то подвозить соперника? И ехали они далеко от каравана.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    BlAr-Фото

    А разве там лоттовская техничка была? Мне вот показалось, что чужая. Чуть ли не Alpecin.

    А везли действительно красиво!!!

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    До падения Юена ,пока работала Лото, у пелотона еще был хоть какой-то шанс догнать отрыв. Кстати, Лото не оштрафовали за такой наглый =подвоз= Юена?

    Он очень долго сидел за машиной, пока мотоциклист не отогнал водителя.

     

    Коментатору спасибо за рассказ про историю А. Кивелева, знаем и помним.

  • motte
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    motte-Фото
    Вы абсолютно не правы
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    BlAr-Фото

    Только за сегодня Кондрашов полностью проморгал момент возникновения и исчезновения эшелонов. Плюс чуть не полминуты не переключался на картинку в момент падения Юэна (которое, кстати, прекрасно было видно в прямом эфире, а не только в повторе, которого так ждал Кондрашов).
    Яца, правда, он сегодня в пелотоне не увидел, но вот Хоуль был.

  • explosiveua
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    explosiveua-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Наконец-то этап с комментариями Кондрашова - можно насладиться идеальным произношением фамилий, названий и паузами между словами, а то этот красноречивый СК надоел...

    Надеюсь это троллинг. ибо максимально душный чел (чего стоит фэйл с попугаем)

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    Gorn9k-Фото
    этО вСе РабОТаеТ дЛя пОслЕДНих Км КАКогО-НИбуДЬ спрИНта - таМ коМментАтоР и НЕ нуЖеН тОлКОм. А КОгдА тЫ ВКЛючАЕшЬ нА фоНЕ гоНКу зА КАкиХ-нИБудь 50 кМ - тО лУчШЕ слУШаТь СК чЕМ конДРашОВа

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 июля

Luca Chirico (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Torstein Traeen (Uno-X Team)

17 июля

Omar Fraile (INEOS Grenadiers)

Remy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Clement Davy (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (84)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)