Магнус Корт и Саймон Кларк сошли с Тур де Франс-2022 из-за ковида

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 13:10
Два победителя этапов Тур де Франс-2022 сошли перед 15 этапом из-за ковида
29-летний датский велогонщик команды EF Education-EasyPost Магнус Корт (Magnus Cort) и 35-летний австралийский велогонщик команды Israel-Premier Tech Саймон Кларк (Simon Clarke) не выйдут на старт 15-го этапа Тур де Франс-2022 из-за положительного теста на Covid-19.
Оба гонщика уже выполнили свою задачу-минимум в 109-м выпуске французского Гранд-тура – принесли своим командам победы на этапах.
Саймон Кларк выиграл 5-й этап Тур де Франс-2022, принёс историческую первую для команды Israel-Premier Tech победу на этапе французского Гранд-тура.
Магнус Корт ярко боролся за гороховую майку с первых этапов, удерживая её семь дней со 2 по 8-й этапы, и принёс команде победу, выиграв спринт из отрыва на 10-м этапе.
Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet
Велокоманда EF Education-EasyPost сообщила: «Магнус Корт проснулся утром с головной болью и высокой температурой. Его тест на Covid-19 оказался положительным. Он не стартует на 15-м этапе Тур де Франс-2022».
Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet
Велокоманда Israel-Premier Tech сообщила: «К сожалению, после рутинного внутрикомандного тестирования на ковид тест Саймона Кларка дал положительный результат. Поэтому Саймон не выйдет на старт 15 этапа. Тесты всех остальных гонщиков негативные, они готовы к старту».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (215)