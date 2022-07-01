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Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

Первая в карьере победа Тома Пидкока на этапе Тур де Франс-2022

 

 

  22-летний Том Пидкок (Thomas Pidcock) стал самым молодым гонщиком в истории Тур де Франс, одержавшим победу на этапе с финишем в подъём Альп д’Юэз (после 23-летнего Луиса Эрреры (Luis Herrera), выигравшего этап в 1984 году), а также вторым в истории британским гонщиком, выигравшим на этом подъёме после Геранта Томаса.

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

  12-й этап Тур де Франс-2022 – второй королевский горный этап подряд, начался с атаки Нельсона Паулесса (Neilson Powless /EF Education-EasyPost), с которым уехали ещё пять гонщиков.

 

  Пелотон сразу отпустил беглецов. Отрыв перегруппировался после следующих атак на подъёме к Галибье.  За 14 км до вершины из пелотона атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), к которому с помощью товарища по команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Георга Циммермана переложился Луис Мейнтьес.

 

  За 3 км до вершины Галибье атаковал четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel-Premier Tech). На спуске с Галибье из пелотона атаковал будущий победитель этапа, олимпийский чемпион в маунтинбайке Том Пидкок (Ineos Grenadiers). Он догнал своего знаменитого соотечественника на спуске и вместе они переложились в отрыв дня после начала спуска с вершины Телеграф за 105 км до финиша.

 

  К началу финального подъёма высшей категории Альп-д'Юэз (протяжённость 13,8 км, 726 - 1850 м, перепад высот 1124 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%) в отрыве осталось пять гонщиков – Томас Пидкок, Нельсон Паулесс, Джулио Чикконе, Луис Мейнтьес и Крис Фрум. У гонщиков отрыва было в запасе 6 минут. На Альп д’Юэз все гонщики отрыва поехали по одному.

 

  Томас  Пидкок атаковал за 10,5 км до финиша. Луис Мейнтьес попытался закрыть просвет, но в итоге поехал своим темпом, как и Крис Фрум. В таком порядке они финишировали на этапе. Ближайшего соперника, 30-летнего южноафриканского гонщика Луиса Мейнтьеса Пидкок опередил на 48 секунд. Крис Фрум занял на 12-м этапе третье место – лучший результат 37-летнего британского гонщика после падения в 2019 году и лучший результат на этапе Тур де Франс с 2018 года.

 

  Команда Jumbo-Visma, защищающая жёлтую майку Йонаса Вингегора,  просеяла пелотон на Альп д’Юэз. За 5 км до вершины в группе жёлтой майки остались Йонас Вингегор и его помощник Сеп Кусс, Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Герант Томас (Ineos Grenadiers) и Энрик Мас (Movistar).

 

  Словенский гонщик, потерявший майку лидера на предыдущем этапе, дважды пытался уехать от соперников, но ему не удалось выиграть время. Погачар, Вингегор и Томас финишировали через 3:23 после победителя. Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар остался в белой майке лучшего молодого гонщика, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации, а Симон Гешке (Cofidis) с преимуществом в 4 очка удержал гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

    ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

 

  Атаки и победа на 12-м этапе принесли Тому Пидкоку красный номер самого активного гонщика этапа, а также позволили ему подняться на 8-е место в генеральной классификации, где он теперь идёт  с отставанием в 7:39 от лидера Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).

 

  Том Пидкок: «Думаю, неплохо, что мой первый выигранный на  Тур де Франс этап – это этап до Альп д’Юэз. Полагаю, эта победа сделала мой Тур де Франс, даже если больше ничего не получится, и я каждый день буду выпадать.

 

  Вчера я проиграл достаточно времени, чтобы получить некоторую свободу. Была мысль отобраться в отрыв. После Галибье я уехал на спуске, так как знал, что никто не рискнёт за мной поехать. Если бы не уехал там, то, возможно, вообще бы не атаковал. Знал, что на спуске Jumbo-Visma не захочет рисковать и догонять меня.

 

  Крис Фрум рискнул. Было так здорово переложиться к нему. Мы отлично сработались вместе. Он – легенда! Может, он не так быстр, как раньше, но он всё ещё Крис Фрум. Уехать с ним было идеально.  Этот этап, точно, один из моих лучших моментов в велоспорте. Люди с флагами….Невозможно испытать подобное где-то ещё кроме Альп д’Юэз».

 

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2022

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

 

Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Ineos Grenadiers Альп д'Юэз Alpe d’Huez Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    RVL-Фото

    Ск не хотел реванша Аля лэндис.
    Оч плохо так думать 

    Ну читаем мат часть

     

     

     

     

     

  • Kay82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Kay82-Фото
    тадею уже не нужно думать за него Вингегор уже подумал
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    После вчерашней феерии понятно что сегодня этап (мне он понраивлся) как и ожилалось был/стал не то чтобы пресноват, но без драмы и "сенсаций", хотя как сказать, учитывая кто выиграл и кто стал №3.

    Пидкок вписАл свое имя в историю Тура, ещё и в таком молодом возрасте. Радует и то, что сделал свою победу в красивом стиле. Всё-таки спуски на горных этапах это классно; Том рискнул на одном, а далее доРаботал (на этапе) до конца.

    Цитата: shekn
    Пидкок меня удивил. Думал не сможет. Браво!!

    Фрум удивил всех думаю ещё больше. Рискнул однозначно, проверил себя и свои кондции/возможности на трудном горном этапе и вот уже ФРУМинатор в ТОП 30 общего зачёта. Никогда за него не болел, но сегодня переживал за Криса как тогда за Контадора на этапе к Англиру hi снимаю шляпу.

    Цитата: motte
    Смотрю этап, и чётко могу сказать, тадей накажет юмбу, а винегора тем более.

    Цитата: VeloVelo
    Плюсану )

    Цитата: BlAr
    А я поспорю. Завтра Тадей отхватит ещё. И не только от Вингегора.

    Парни, сегодня тут были ничья biggrin но плюсанул бы Тадею за что поПробовал 1-2 раза; конечно без команды он как и все биги уязвим.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Чёрт знает что происходит, кроссмены берут святыню шоссейного велоспорта  Альп-д'Юэз, сегодня пидкок, вчера ван арт-:)
    Тадей в деле и ждем наказания винегора от него.
    А чем он хуже этого Тадея, какое наказание... Юмба абсолютно заслуженно заберëт своë . 

  • Чебурашка
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Чебурашка-Фото
    Не опасный отрыв наверное разыграет этап с позволения лидеров. Хотя было бы интереснее смотреть ежедневное шоу Погача vs Вингегор, атаки атаки и ещё раз атаки.
  • Чебурашка
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Чебурашка-Фото
    Фрум поехал за высоким местом, лидеры были не против, он его получил и должен быть доволен собой. В крутых горах Погачар Вингегора скинуть не может, наверное надо пробовать ему активнее атаковать на предстоящих этапах. Для меня всё же загадка, что случилось на предыдущем этапе с Погачаром, почему такой кризис? Власова снимать команде смысла нет, на Вуэльту он уже не успеет подготовиться, не факт что травму залечит, да и на туре он уже самые сложные этапы проехал. Интересно, где по мнению Курдюкова Кинтана может атаковать? Вроде один этап с крутыми горами остался, но точка не самая высокая, чтобы Кинтана чувствовал себя как дома. Верю и надеюсь в результативные атаки Луценко, Алексей на мой взгляд в своей хорошей форме, может в топ 5 попытаться попасть.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    BlAr-Фото
    В группе была не борьба, а её имитация. Несколько пустых и непродолжительных атак Погачара. Ни одной контратаки. Скукота.
    Если JV решила сохранять синицу в руке, то все следующие этапы до разделки ждем победы отрыва. Бонусные секунды - лишний риск потерь, причём крайне большой.
  • Lucky
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    Lucky-Фото
    Цитата: RVL
    Ск сегодня набросок дал...
    Начиная от , если погги, то недай боже-лэндис..
    До , если фрумми, то чего бы ему это стоило?
    О чём речь, про Лэндиса в курсе, при чем здесь погги и фрумми?
  • motte
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    motte-Фото
    Плюсую!
  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (38)
    kabachok-Фото
    это просто местный петросян

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