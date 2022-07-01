Том Пидкок – самый молодой победитель на Альп д’Юэз в истории Тур де Франс

Первая в карьере победа Тома Пидкока на этапе Тур де Франс-2022

22-летний Том Пидкок (Thomas Pidcock) стал самым молодым гонщиком в истории Тур де Франс, одержавшим победу на этапе с финишем в подъём Альп д’Юэз (после 23-летнего Луиса Эрреры (Luis Herrera), выигравшего этап в 1984 году), а также вторым в истории британским гонщиком, выигравшим на этом подъёме после Геранта Томаса.

©A.S.O. / Pauline Ballet

12-й этап Тур де Франс-2022 – второй королевский горный этап подряд, начался с атаки Нельсона Паулесса (Neilson Powless /EF Education-EasyPost), с которым уехали ещё пять гонщиков.

Пелотон сразу отпустил беглецов. Отрыв перегруппировался после следующих атак на подъёме к Галибье. За 14 км до вершины из пелотона атаковал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), к которому с помощью товарища по команде Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Георга Циммермана переложился Луис Мейнтьес.

За 3 км до вершины Галибье атаковал четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум (Israel-Premier Tech). На спуске с Галибье из пелотона атаковал будущий победитель этапа, олимпийский чемпион в маунтинбайке Том Пидкок (Ineos Grenadiers). Он догнал своего знаменитого соотечественника на спуске и вместе они переложились в отрыв дня после начала спуска с вершины Телеграф за 105 км до финиша.

К началу финального подъёма высшей категории Альп-д'Юэз (протяжённость 13,8 км, 726 - 1850 м, перепад высот 1124 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%) в отрыве осталось пять гонщиков – Томас Пидкок, Нельсон Паулесс, Джулио Чикконе, Луис Мейнтьес и Крис Фрум. У гонщиков отрыва было в запасе 6 минут. На Альп д’Юэз все гонщики отрыва поехали по одному.

Томас Пидкок атаковал за 10,5 км до финиша. Луис Мейнтьес попытался закрыть просвет, но в итоге поехал своим темпом, как и Крис Фрум. В таком порядке они финишировали на этапе. Ближайшего соперника, 30-летнего южноафриканского гонщика Луиса Мейнтьеса Пидкок опередил на 48 секунд. Крис Фрум занял на 12-м этапе третье место – лучший результат 37-летнего британского гонщика после падения в 2019 году и лучший результат на этапе Тур де Франс с 2018 года.

Команда Jumbo-Visma, защищающая жёлтую майку Йонаса Вингегора, просеяла пелотон на Альп д’Юэз. За 5 км до вершины в группе жёлтой майки остались Йонас Вингегор и его помощник Сеп Кусс, Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Герант Томас (Ineos Grenadiers) и Энрик Мас (Movistar).

Словенский гонщик, потерявший майку лидера на предыдущем этапе, дважды пытался уехать от соперников, но ему не удалось выиграть время. Погачар, Вингегор и Томас финишировали через 3:23 после победителя. Йонас Вингегор сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар остался в белой майке лучшего молодого гонщика, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сохранил зелёную майку лидера очковой классификации, а Симон Гешке (Cofidis) с преимуществом в 4 очка удержал гороховую майку лучшего горного гонщика.

©A.S.O. / Pauline Ballet

Атаки и победа на 12-м этапе принесли Тому Пидкоку красный номер самого активного гонщика этапа, а также позволили ему подняться на 8-е место в генеральной классификации, где он теперь идёт с отставанием в 7:39 от лидера Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).

Том Пидкок: «Думаю, неплохо, что мой первый выигранный на Тур де Франс этап – это этап до Альп д’Юэз. Полагаю, эта победа сделала мой Тур де Франс, даже если больше ничего не получится, и я каждый день буду выпадать.

Вчера я проиграл достаточно времени, чтобы получить некоторую свободу. Была мысль отобраться в отрыв. После Галибье я уехал на спуске, так как знал, что никто не рискнёт за мной поехать. Если бы не уехал там, то, возможно, вообще бы не атаковал. Знал, что на спуске Jumbo-Visma не захочет рисковать и догонять меня.

Крис Фрум рискнул. Было так здорово переложиться к нему. Мы отлично сработались вместе. Он – легенда! Может, он не так быстр, как раньше, но он всё ещё Крис Фрум. Уехать с ним было идеально. Этот этап, точно, один из моих лучших моментов в велоспорте. Люди с флагами….Невозможно испытать подобное где-то ещё кроме Альп д’Юэз».

©A.S.O. / Pauline Ballet