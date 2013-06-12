 Александр Власов минимизировал потери после задержки из-за завала на 6-м этапе Тур де Франс-2022

Александр Власов проиграл 5 секунд из-за завала на 6-м этапе Тур де Франс-2022

После 6-го этапа Тур де Франс-2022 26-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов идёт 7-м в общем зачёте, уступая лидеру, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 52 секунды. После безумно быстрого старта этапа, на котором из-за многочисленных атак пелотон несколько раз распадался на группы.

Обладатель жёлтой майки лидера Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) провёл в отрыве большую часть дня, но за 11 км до финиша пелотон, в котором работали четыре команды, включая Bora-hansgrohe, догнал бельгийского гонщика.

На спуске с предпоследнего подъёма, на опасном повороте Александр Власов упал. Вся команда Bora-hansgrohe быстро отреагировала и подождала своего капитана, помогая ему минимизировать потери. Перед финальным подъёмом в Лонгви Александр Власов вернулся в первую группу, и потерял всего пять секунд на финише относительно победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

Photo © BORA - hansgrohe /©Ralph Scherzer

Александр Власов: «Передо мной на этом правом повороте упал гонщик, мне просто некуда было деться. Когда я упал, ребята моментально отреагировали, подождали, а потом великолепно вернули меня в группу. Мы преследовали пелотон так быстро, как только могли.

Я вернулся примерно за 4 км до финиша. В конце проиграл всего пять секунд, наверное, из-за того, что пришлось ехать на полной скорости последние восемь километров. Но я весь день чувствовал себя хорошо, даже после падения смог сильно продавливать. Я уверен перед предстоящими этапами. У меня несколько порезов и ссадин, но это не так плохо, как я думал».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нам просто не повезло с последним падением Алекса. Но команда быстро отреагировала, они слаженно работали и вернули Алекса, снова проявили полную преданность общему делу. Думаю, мы всё сделали правильно, в итоге спасли день. Конечно, приходится чем-то жертвовать, когда прикладываются такие усилия».