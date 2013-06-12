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Александр Власов минимизировал потери после задержки из-за завала на 6-м этапе Тур де Франс-2022

Александр Власов проиграл 5 секунд из-за завала  на 6-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

 

  После 6-го этапа Тур де Франс-2022 26-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов идёт 7-м в общем зачёте, уступая лидеру, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 52 секунды. После безумно быстрого старта этапа, на котором из-за многочисленных атак пелотон несколько раз распадался на группы.

 

  Обладатель жёлтой майки лидера Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) провёл в отрыве большую часть дня, но за 11 км до финиша пелотон, в котором работали четыре команды, включая Bora-hansgrohe, догнал бельгийского гонщика.

 

  На спуске с предпоследнего подъёма, на опасном повороте Александр Власов упал. Вся команда Bora-hansgrohe быстро отреагировала и подождала своего капитана, помогая ему минимизировать потери. Перед финальным подъёмом в Лонгви Александр Власов вернулся в первую группу, и потерял всего пять секунд на финише относительно победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

Александр Власов минимизировал потери после задержки из-за завала на 6-м этапе Тур де Франс-2022

 Александр Власов минимизировал потери после задержки из-за завала на 6-м этапе Тур де Франс-2022

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

 Александр Власов минимизировал потери после задержки из-за завала на 6-м этапе Тур де Франс-2022

 Photo © BORA - hansgrohe /©Ralph Scherzer

 

 

  Александр Власов: «Передо мной на этом правом повороте упал гонщик, мне просто некуда было деться. Когда я упал, ребята моментально отреагировали, подождали, а потом великолепно вернули меня в группу. Мы преследовали пелотон так быстро, как только могли.

 

  Я вернулся примерно за 4 км до финиша. В конце проиграл всего пять секунд, наверное, из-за того, что пришлось ехать на полной скорости последние восемь километров. Но я весь день чувствовал себя хорошо, даже после падения смог сильно продавливать. Я уверен перед предстоящими этапами. У меня несколько порезов и ссадин, но это не так плохо, как я думал».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня нам просто не повезло с последним падением Алекса. Но команда быстро отреагировала, они слаженно работали и вернули Алекса, снова проявили полную преданность общему делу. Думаю, мы всё сделали правильно, в итоге спасли день. Конечно, приходится чем-то жертвовать, когда прикладываются такие усилия».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Александр Власов Aleksandr Vlasov BORA - hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Денис

    Skato

    Сегодня, 00:16 | Регистрация: 12.06.2013

    Надеюсь это самый плохой этап для Саши, очень уж хочется хорошего его выступления. Удачи дальше, радует что команда помогает. Видно было как все работают на него на 5 этапе и вот сегодня, это должно прибавлять сил.

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Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Составы команд на Тур де Франс ... (57)
    nightbuster33-Фото
    Кашечкин выиграл 18 этап Вуэлте в 2006году.В генерале был вторым после Винокурова.
  • shekn
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    shekn-Фото
    Цитата: Gorn9k
    Погачар, Винегор, Йейтс
    Кстати, Йейтс. Я про него вообще забыл. Может и правда , чего выдаст
  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    uran-Фото
    Как же поносили Скай во главе с Фрумом, когда они убивали напрочь интригу гонки, вот это прагматизм.
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Жить, покоем дорожа, —

    пресно, тускло, простоквашно;

    чтоб душа была свежа,

    надо делать то, что страшно.

    И. Губерман. 

  • Skato
    Александр Власов минимизировал ... (1)
    Skato-Фото

    Надеюсь это самый плохой этап для Саши, очень уж хочется хорошего его выступления. Удачи дальше, радует что команда помогает. Видно было как все работают на него на 5 этапе и вот сегодня, это должно прибавлять сил.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Тадей так раздает в горки 3-й и 4-й категории что же тогда будет завтра, т.е. уже сегодня на крутой Де Бэй Фий !?

    Метьюза очень жаль; тогда Саган, теперь Погачар, эх((

    ВВА конечно да, мог ущё на 1 день удержаться в жёлтом, но лидер генерала Тура в отрыве - такое редко увидишь. Другое дело почему он после "летучки" на спринте ну или хотя бы чуть позже не вернулся в пелотон, ведь с_экономился бы немного, это непонятно  pardon  Может ВВА перед стартом сам Эдди что то шепнул и посоветовал ?)

  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    uran-Фото
    Сколько было пшиков от Матье на Джиро, от этого он не стал менее почитаем болельщиками. Кто не рискует...
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Адриен-Фото

    Цитата: микеле оп-оп-оп
    Прекрасно понимаю ваше непонимание.
    Суть вашей концепции заключается в том, что все цели, которые не приносят результата,выгоды, не имеют права на существование. Скучно это. Да и вообще: от прагматизма до цинизма один шаг. И вы его сделали.

    О-о-о ... Какой философический перл ! А вы САМИ попробуйте следовать ему по жизни. И окажетесь глубоко-глубоко в ...(извините). Романтическими благими намерениями дорога вымощена куда ? Сами знаете. На прагматиках МИР ДЕРЖИТСЯ. Они - основа, КАРКАС. А романтики, мечтатели - чисто декоративные элементы. Без них, конечно, плохо, но жить можно, а вот без прагматиков - конец. И это - не цинизм, а реальная реальность... То, что сегодня продемонстрировал Арт - зрелищно, смело, но по сути - кончилось то пшиком. Выглядело как импровизация, НА АВОСЬ. А ведь мог бы выиграть - не отдай все силы в отрыве. Помните ранний отрыв Фрума ? Всё рассчитано, подсчитано, спланировано. И - победа в награду. Прагматизм !

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Gorn9k-Фото

    Сначала разделка после ковида, теперь горка после падения
    Не везет Власову

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (9)
    Gorn9k-Фото
    Погачар, Винегор, Йейтс

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Harrison Sweeny (Lotto Soudal)

Trym Westgaard Holther (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Iker Bonillo Martin (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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