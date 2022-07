Тадей Погачар потерял жёлтую майку на подъёме Коль-дю-Гранон на 11-м этапе Тур де Франс-2022

Если коротко - это был один из лучших этапов на Тур де Франс которые я видел за последние 18 лет (начал смотреть ТдФ с 2004г.) Всё-таки решились ребята на бой заранее (во как иногда полезно почитать наши коменты на сайте) и кто первый начал - Рогла - спасибо ему за это. Кстати Гранон был только 2 раза на Туре и оба раза лидер терял там свою жёлтую майку: Ино в 1986-м, Погачар в 2022-м

А также отдельное спасибо всем юзерам кто был сегодня в он-лайне чате Атмосфера LIVE'а там соответствовала событиям на этапе Рекомендую всем остальным - присоединяйтесь завтра, когда будет ещё один королевский этап на Альп дю Эс.

Цитата: ostap89

В лимит все вписались?

Да; 43 минуты с копейками был предел, так что успели доехать все.

Warren Barguil is the first Frenchman in 22 years to win the Col du Galibier.

А Jonas Vingegaard is the 1st Danish rider in 15 years to lead the Tour - №1 на этапе + №1 в генерале (all in)

Tadej Pogaсar tells FranceTV he's going to attack tomorrow - Флойд Лэндис version 2 ?)