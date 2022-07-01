Тадей Погачар потерял жёлтую майку на подъёме Коль-дю-Гранон на 11-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Ещё ничего не закончено на Тур де Франс-2022»

Двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар потерял жёлтую майку лидера на 11-м горном этапе Тур де Франс-2022. Во время прохождения легендарный подъёмов Большой Петли Телеграф и Галибье капитан команды UAE Team Emirates отражал все атаки гонщиков команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и Йонаса Вингегора, но за 5 км до финиша на финальном подъёме высшей категории Коль-дю-Гранон он не смог ответить на ускорение своего основного соперника Йонаса Вингегора и начал терять время.

После атаки датского гонщика за 2,8 км Погачар проиграл полторы минуты, на заключительных 2 км потерял ещё 1:21. За последний километр Тадей Погачар потерял около 41 секунд. В итоге финишную черту словенский гонщик пересёк через 2 минуты 51 секунду после победителя этапа Йонаса Вингегора. В общем зачёте Погачар сместился на третью строчку и проигрывает датскому гонщику команды Jumbo-Visma 2 минуты 22 секунды.

Photo (c) Sprintcyclingagenc/UAE Team Emirates

©A.S.O. / Charly Lopez

Тадей Погачар: «Ещё ничего не окончено. Проиграл три минуты, а завтра, может, три минуты выиграю. Продолжу бороться до конца. Сегодня мучился до самого финиша, у меня был не лучший день. Посмотрим, смогу ли завтра выступить лучше. Хочу до Парижа делать максимум возможного, чтобы потом не было сожалений.

На Галибье чувствовал себя отлично, сумел защититься после многочисленных атак гонщиков Jumbo-Visma. Не знаю, что случилось. Но на последнем подъёме нога совсем не пошла, не было сил ответить.

Тактически Jumbo-Visma отработала великолепно. Нам было нелегко справляться, трудно контролировать, кто уезжал в отрывы, потому что теперь у нас на двух гонщиков меньше. Мы старались, но в финале этапа впереди находились Ван Арт и Лапорт, они отлично сыграли тактически. Вот и всё.

Сегодня был трудный день, но я хочу до конца делать всё, что в моих силах. Ещё много этапов могут решить Тур».

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), менеджер команды UAE Team Emirates: «Думаю, прежде всего, сегодня был хороший день для велоспорта, потому что гонщики устроили шоу.

Не забудется, как великолепно выступили Jumbo-Visma и особенно Вингегор. Мы же с ослабленной командой делали, что могли. В начале финального подъёма с Тадеем оставался Майка. Но к тому времени Тадей уже потратил много сил на Галибье, возможно, ему пришлось слишком рано выкладываться, за что он заплатил на финальных четырёх или пяти километрах до вершины финального подъёма. Он устал. Мы видели, что в конце Тадей был не в лучшей форме. Но на Галибье он был хорош, то, что он там сделал, было невероятно.

Разрыв большой. Видно, что Вингегор очень силён, команда тоже сильная. Но впереди ещё полторы недели Тура, мы поедем день за днём».

Марк Солер: «Так же, как Jumbo сегодня, мы теперь будем давить сильнее. Казалось, всё идёт хорошо. На вершине Галибье Тадей уехал с Вингегором, потом они перегруппировались, но Майка тоже ехал хорошо. А затем нам немного не хватило…. в самом конце… такое может случиться с кем угодно. Он прекрасно проехал весь этап, может, забыл поесть, на Галибье ехали очень быстро.

В любом случае, я не слишком волнуюсь, потому что Тадей – великолепный гонщик, а до финала Тура ещё далеко».