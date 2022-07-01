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Тадей Погачар потерял жёлтую майку на подъёме Коль-дю-Гранон на 11-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Ещё ничего не закончено на Тур де Франс-2022»

 

 

 

  Двукратный победитель французского Гранд-тура Тадей Погачар потерял жёлтую майку лидера на 11-м горном этапе Тур де Франс-2022. Во время прохождения легендарный подъёмов Большой Петли Телеграф и Галибье капитан команды UAE Team Emirates отражал все атаки гонщиков команды Jumbo-Visma Приможа Роглича и Йонаса Вингегора, но за 5 км до финиша на финальном подъёме высшей категории Коль-дю-Гранон он не смог ответить на ускорение своего основного соперника Йонаса Вингегора и начал терять время.

 

  После атаки датского гонщика за 2,8 км Погачар проиграл полторы минуты, на заключительных 2 км потерял ещё 1:21. За последний километр Тадей Погачар потерял около 41 секунд. В итоге финишную черту словенский гонщик пересёк через  2 минуты 51 секунду после победителя этапа Йонаса Вингегора. В общем зачёте Погачар сместился на третью строчку и проигрывает датскому гонщику команды Jumbo-Visma 2 минуты 22 секунды.

 

 

Тадей Погачар потерял жёлтую майку на подъёме Коль-дю-Гранон на 11-м этапе Тур де Франс-2022

 Photo (c) Sprintcyclingagenc/UAE Team Emirates

Тадей Погачар потерял жёлтую майку на подъёме Коль-дю-Гранон на 11-м этапе Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Charly Lopez

 

  Тадей Погачар: «Ещё ничего не окончено.  Проиграл три минуты, а завтра, может, три минуты выиграю. Продолжу бороться до конца. Сегодня мучился до самого финиша, у меня был не лучший день.  Посмотрим, смогу ли завтра выступить лучше. Хочу до Парижа делать максимум возможного, чтобы потом не было сожалений.

 

 На Галибье чувствовал себя отлично, сумел защититься после многочисленных атак гонщиков Jumbo-Visma. Не знаю, что случилось. Но на последнем подъёме нога совсем не пошла, не было сил ответить.  

 

  Тактически Jumbo-Visma отработала великолепно. Нам было нелегко справляться, трудно контролировать, кто уезжал в отрывы, потому что теперь у нас на двух гонщиков меньше. Мы старались, но в финале этапа впереди находились Ван Арт и Лапорт, они отлично сыграли тактически. Вот и всё.

 

  Сегодня был трудный день, но я хочу до конца делать всё, что в моих силах. Ещё много этапов могут решить Тур».

 

  Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), менеджер команды UAE Team Emirates: «Думаю, прежде всего, сегодня был хороший день для велоспорта, потому что гонщики устроили шоу. 

 

  Не забудется, как великолепно выступили Jumbo-Visma и особенно Вингегор. Мы же с ослабленной командой делали, что могли. В начале финального подъёма с Тадеем оставался Майка. Но к тому времени Тадей уже потратил много сил на Галибье, возможно, ему пришлось слишком рано выкладываться, за что он заплатил на финальных четырёх или пяти километрах до вершины финального подъёма. Он устал. Мы видели, что в конце Тадей был не в лучшей форме. Но на Галибье он был хорош, то, что он там сделал, было невероятно.

 

Разрыв большой. Видно, что Вингегор очень силён, команда тоже сильная. Но впереди ещё полторы недели Тура, мы поедем день за днём».

 

  Марк Солер: «Так же, как Jumbo сегодня, мы теперь будем давить сильнее. Казалось, всё идёт хорошо. На вершине Галибье Тадей уехал с Вингегором, потом они перегруппировались, но Майка тоже ехал хорошо. А затем нам немного не хватило…. в самом конце… такое может случиться с кем угодно. Он прекрасно проехал весь этап, может, забыл поесть, на Галибье ехали очень быстро.

 

В любом случае, я не слишком волнуюсь, потому что Тадей – великолепный гонщик, а до финала Тура ещё далеко».

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2022

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (62)
    Адриен-Фото
    Курдюков странно интерпретировал движения Погачара, ЯВНО имитирующего прием пищи. Вот сейчас смотрю видеозапись. Но вы правы - будем наблюдать дальше. Не думаю, что все преимущество, вся его уникальность Погачара за один этап ушла в землю. Томас прав - он сейчас сильнейший генеральщик. Его и раньше "клинило", ничего, выбирался... Что касается интервью - многие гонщики, а тем более, большие чемпионы , не любят признаваться, что просто забыли про питание.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (62)
    Pi-man-Фото

    Курдюков, во всяком случае, интерпретировал его знаки иначе. Да и в послефинишном интерьвью вроде ничего про голод не было.
    Ну, вообще - завтра покажет :)

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (11)
    BlAr-Фото
    Я вас правильно понимаю, что сегодня была игра в поддавки? Если правильно, то категорически не согласен. Если бы он не дергался отыгрывать секунды на каждом предыдущем этапе - в это ещё можно было бы поверить. А так сегодня были другие шоумены. И завтра, скорее всего, тоже.
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (62)
    Адриен-Фото

    Какие знаки делал Погачар на камеру ? Пересмотрите. По моему ясно показывал движение ложкой, то есть - что заголодал. Интересно, что с улыбкой. Так что это еще хорошо, что проиграно ВСЕГО 2.50. Некоторые в подобных случаях теряли по 10-15 минут, а то и больше. Думаю, что сможет отыграться, не стоит его "хоронить". Хотя и у Вингегора форма прям таки звенящая. Ну что же, тем интереснее... Что касается Луценко - он действительно четко расчитывает свои силы и возможности. Молодец, будем надеяться, что он идет по восходящей.

  • RVL
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (11)
    RVL-Фото

    Это шоу! И его делает погги.

    По факту 

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (11)
    BlAr-Фото
    А я поспорю. Завтра Тадей отхватит ещё. И не только от Вингегора.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (11)
    VeloVelo-Фото
    Плюсану )
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (62)
    nightbuster33-Фото
    Пока только головой.Окончательно это решится завтра,после торчков.Хотелось бы.
  • motte
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (11)
    motte-Фото

    Смотрю этап, и чётко могу сказать, тадей накажет юмбу, а винегора тем более.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (62)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если коротко - это был один из лучших этапов на Тур де Франс которые я видел за последние 18 лет (начал смотреть ТдФ с 2004г.) Всё-таки решились ребята на бой заранее (во как иногда полезно почитать наши коменты на сайте) и кто первый начал - Рогла - спасибо ему за это. Кстати Гранон был только 2 раза на Туре и оба раза лидер терял там свою жёлтую майку: Ино в 1986-м, Погачар в 2022-м

    А также отдельное спасибо всем юзерам кто был сегодня в он-лайне чате good  Атмосфера LIVE'а там соответствовала событиям на этапе clapping Рекомендую всем остальным - присоединяйтесь завтра, когда будет ещё один королевский этап на Альп дю Эс.

    Цитата: ostap89
    В лимит все вписались?

    Да; 43 минуты с копейками был предел, так что успели доехать все. 

     

    P.S.

    Warren Barguil is the first Frenchman in 22 years to win the Col du Galibier.

    А Jonas Vingegaard is the 1st Danish rider in 15 years to lead the Tour - №1 на этапе + №1 в генерале (all in)

    P.P.S.

    Tadej Pogaсar tells FranceTV he's going to attack tomorrow - Флойд Лэндис version 2 ?) 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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