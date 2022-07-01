Крис Фрум сошёл с Тур де Франс-2022 перед 18-м этапом из-за ковида

Крис Фрум сошёл с Тур де Франс-2022 за три дня до финала из-за ковида

Крис Фрум (Chris Froome) не доехал до конца свой 10-й Тур де Франс и сошёл перед финальным горным 18-м этапом. 37-летний британский гонщик команды Israel-Premier Tech готовился стартовать, когда выяснилось, что результат его теста на Covid-19 положительный.

В видеообращении Крис Фрум сказал: «К сожалению, этим утром должен поделиться весьма неутешительной новостью. Тест показал, что я подхватил Covid, поэтому сегодня не выйду на старт. Я очень разочарован, что не смогу проехать по Парижу и финишировать на этом Тур де Франс. Для нашей команды эта гонка стала совершенно особенной, как и для меня лично. Я снова начал возвращать ногу. Хочу поблагодарить всех за поддержку».

Лучшим результатом четырёхкратного победителя французского Гранд-тура в этом выпуске Тур де Франс стало 3-е место на 12-м этапе до Альп д’Юэз, когда Крис Фрум поехал в отрыв, а в финале проиграл своему соотечественнику Тому Пидкоку (Ineos Grenadiers) и Луису Мейтньесу (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Крис Фрум стал 15-м гонщиком, покинувшим Тур де Франс-2022 после положительного теста на Covid-19 после Гийома Мартана, Варрана Баргиля, Тима Велленса, Дамиано Карузо и Иманола Эрвити и других.

Для Israel - Premier Tech этот Тур де Франс стал самым успешным – две победы на этапах принесли команде Саймон Кларк и Уго Уль, а также состоялось возвращение Криса Фрума после травмы 2019 года, 3-е место на этапе до Альп д’Юэз британский гонщик оценил как личную победу.