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Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

  Боб Юнгельс выиграл первый в карьере этап Тур де Франс

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / Charly Lopez

 

 

  Боб Юнгельс (Bob Jungels) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, и выиграл свой первый этап французского Гранд-тура из сольной атаки на горном этапе после двух трудных лет преодоления травм и болезней.

 

  На 9-м этапе Тур де Франс-2022 29-летний люксембургский велогонщик команды AG2R Citroen отобрался в отрыв, в который помимо него уехали ещё 20 гонщиков. Отрыв сформировался только через 50 км после старта.

 

  Пелотон не отпустил беглецов далеко, удерживая отрыв в пределах трёх минут. Боб Юнгельс атаковал в одиночку за 3 км до вершины подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Круа (Col de la Croix) за 64 км до финиша. У вершины его догнал Симон Гешке (Cofidis), который после борьбы за горные очки вернулся в отрыв. А Боб Юнгельс на спуске окончательно уехал от бывших попутчиков и удержался до финиша.

 

  За 18,5 км, на финальном двухступенчатом подъёме подъем 1-й категории Па-де-Моржан (Pas de Morgins) из рассыпавшегося отрыва атаковал Тибо Пино (Groupama – FDJ). Но 32-летнему французскому гонщику не удалось догнать Боба Юнгельсу. За километр до финиша у Юнгельса в запасе было полминуты, а Тибо Пино на финальных пятистах метрах обошли ещё два гонщика отрыва дня – Джонатан Кастровьехо (Ineos Grenadiers) и Карлос Верона (Movistar).

 

Пелотон, возглавляемы командой UAE Team Emirates, не боролся на подъёмах, Тадей Погачар, лидирующий в общем зачёте, выиграл спринт на финише, опередив Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma). Тадей Погачар удержал жёлтую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика.

 

  36-летний немецкий гонщик команды Cofidis Симон Гешке облачился в гороховую майку лучшего в горной классификации – он прошёл вторым вершину подъёма 2-й категории за, выиграл максимум горных очков на вершине 1-й категории Коль-де-ла-Круа, а на вершине финального подъёма 1-й категории занял 5-е место, взяв 2 очка. По итогам 9-го этапа в классификации лучшего горного гонщика Симон Гешке на 1 очко опережает Боба Юнгельса.

 

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), также отобравшийся в отрыв дня, взял максимальное количество очков (20) на промежуточном спринте, укрепив свою позицию лидера очковой классификации.

 

В последний раз гонщик из Люксембурга становился победителем этапа в 2011 году = это был Анди Шлек.

 

  Боб Юнгельс: «Если честно, это грандиозно! Именно за победой на этапе я сюда и приехал. Она очень важна для команды. Я освободился после двух лет преодоления трудностей, особенно трудным был прошлый год.

 

  Сейчас ехал в своём стиле. Это мой стиль  гонки и борьбы за победу. Этап напомнил мне победу на Льеж-Бастонь-Льеж (в 2018 году). Я очень счастлив. Моя форма с каждым днём всё лучше. Сегодня я должен был атаковать издалпека, потому что было бы невозможно уехать от фаворитов на последнем подъёме.

 

  Подумал, что смогу выиграть немного времени на спуске. Был уверен, что у меня хватил сил, но последний километр тянулся целую вечность. Я рисковал везде, где мог, и всё получилось. Хочу поблагодарить мою команду и всех, кто верил в меня последние несколько лет. Я так благодарен!»  

 

 

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

 

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

 

Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  Тибо Пино: «Ни о чём не жалею. Я на самом деле выложился полностью. На вершине финального подъёма я понял, что догнать Юнгельса будет сложно. Хотя я выигрывал у него время на сложных частях подъёма, на открытых участках он ехал идеально и на финише у него всё равно было преимущество.

 

  Боб великолепно проехал. У меня шла нога, когда Юнгельс атаковал, но я не особенно поверил, что у него получится удержаться, так как впереди была продуваемая долина. Но такие ребята как он своим ходом идут всегда лучше, чем в таком отрыве, как у нас. И когда мы начали подъём, я не думал, что у нас будет две с половиной минуты в запасе.

 

  Рад, что сделал гонку интересной, потому что с победителем, кажется, всё было  уже понятно. Но моя атака создала напряжение. Впервые я ехал с боле менее хорошим самочувствием. Поэтому с радостью смотрю вперёд. Дальше две прекрасных недели, когда начнутся главные события».

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2022

 

 Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / Charly Lopez

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Velolife-Фото

    Итак, Bob Jungels  опроверг мой осторожный прогноз на результат 9-го этапа. Ну и, молодец! Мало кто из люксенбуржцев выигрывал этапы «Большой петли» в последние годы. Правда, был один, кажется, Andy Schleck, который 10 лет назад даже стал победителем TdF 2010. Переживал за Magnus Cort, который-таки потерял «горох». Но а генеральщики остались при своём. Tadej, по привычке, впереди. Ineos Grenadiers продожает ехать в колее Sky с жёлтыми номерами на майках. Наверное, так и доедут до Champs-Élysées. А вот к могучему кроссмену Wout Van Aert прикипела Maillot Vert. Не только отпахал в «отрыве дня», но и помог в жаркую минуту товарищам, прихватив для них с нейтральной мотопоилки бидоны с прохладной водой. Jumbo (то ли Юмбо, то ли Джамбо) едет «один за всех, все за одного». В отличие от Emirates. Но чья тактика выиграшнее, покажет дорога. В общем, первые 9 этапов 109-го TdF были, как и положено Гран-Туру Года, не скучными, а даже увлекательными. Нет, захватывающими. Надеюсь, что и следующие 12 будут такими же. Поэтому желаю удачи всему пелотону TdF (включая руководителей команд, техперсонал и организаторов), а также вообще всем тем, кто крутит педали на «открытом воздухе».

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт – победитель 8 эт ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    было дело, казалось, что Ван Арт типа Олафа Людвига (70-80ее).

    разделка - супер, финишы - на ура, в горах - терпит..

    нее, Ваут точно какой-то сверх-особенный чёрт )

  • Esperus2006
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: lazhu
    Непонятно, зачем Ван Арт в отрыв катался. Привезти назад пару бачков?
    Юмбу от работы освободить

    Цитата: velodoctor
    Мартинес я так понял всё, а я надеялся на него, как на первого после могучей тройки. Мне казалось, у него горный ход один из лучших. Власов похоже страдал, но много не потерял. Я не припомню, чтоб кто-то после таких мучений оживал и камбэкал в генерале, а что остается ему, из отрыва тоже не победить в такой форме, лучше уж мучения за 10ку.
    Мартинес за этапами будет, британцы ожидаемо поставили на британцев, на чем и погорят
  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    kabachok-Фото

    "доместник" решил в орфографию сыграть, бгг

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото
    Мне понравился этап и события в нём. Юнгельс - уважение и поздравление за смелость и работу, но болел за Пино, жаль что он не смог выиграть. Мне кажется немножко просчитал(ся) с атакой, возможно надо было чуть раньше двинуть в погоню. А так приблизился на 20 сек. к Бобу, но сил достать его уже не было, в итоге даже испанцев пропустил.
    Цитата: Gorn9k
    ТВшники - позор, показывают финиш, когда в пелотоне раздача идет.
    А вот это дельное замечание (+). Было понятно уже что Пино не достаёт Юнгельса, так переключите камеру/картинку на генеральщиков. А нет, в итоге Курдюков (как и я) немного опешил когда вдруг уже перед финишем двинул появившейся внезапно в кадре Погачар.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Лутсенко заняв 50-е место в Генерале на 5-ом этапе,похвальное восхождение:6 этап-31-ый,7 этап-22-ой,8-ой этап-20-ый и 9-ый этап,перед днем отдыха,- 15-ый.Лишь бы не сбился с темпа и вторая цель,надеюсь,будет выполнена!!! Надеюсь,что все казахстанцы воспряли духом и почувствовли себя частицей команды.
    На клаве буква ," Ц" западает?
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Николай Н.-Фото

    Интересный этап получился, особенно борьба в отрыве. В итоге победил неожиданно Юнгельс. На которого не кто не ставил. Его смелость уйти в отрыв получилась наградой за победу. А вот Юмбо мои ожидание не оправдала.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Konstantin41-Фото
    Зачем? Настоящие горы ещё впереди. На таких горах как сегодня, точно ничего не получилось бы сделать с Погачаром.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    BlAr-Фото
    Согласен, абсолютно заслуженная победа!
  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    kabachok-Фото

    Юнгельс шикарен!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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