Боб Юнгельс – победитель 9 этапа Тур де Франс-2022

Боб Юнгельс выиграл первый в карьере этап Тур де Франс

©A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / Charly Lopez

Боб Юнгельс (Bob Jungels) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, и выиграл свой первый этап французского Гранд-тура из сольной атаки на горном этапе после двух трудных лет преодоления травм и болезней.

На 9-м этапе Тур де Франс-2022 29-летний люксембургский велогонщик команды AG2R Citroen отобрался в отрыв, в который помимо него уехали ещё 20 гонщиков. Отрыв сформировался только через 50 км после старта.

Пелотон не отпустил беглецов далеко, удерживая отрыв в пределах трёх минут. Боб Юнгельс атаковал в одиночку за 3 км до вершины подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Круа (Col de la Croix) за 64 км до финиша. У вершины его догнал Симон Гешке (Cofidis), который после борьбы за горные очки вернулся в отрыв. А Боб Юнгельс на спуске окончательно уехал от бывших попутчиков и удержался до финиша.

За 18,5 км, на финальном двухступенчатом подъёме подъем 1-й категории Па-де-Моржан (Pas de Morgins) из рассыпавшегося отрыва атаковал Тибо Пино (Groupama – FDJ). Но 32-летнему французскому гонщику не удалось догнать Боба Юнгельсу. За километр до финиша у Юнгельса в запасе было полминуты, а Тибо Пино на финальных пятистах метрах обошли ещё два гонщика отрыва дня – Джонатан Кастровьехо (Ineos Grenadiers) и Карлос Верона (Movistar).

Пелотон, возглавляемы командой UAE Team Emirates, не боролся на подъёмах, Тадей Погачар, лидирующий в общем зачёте, выиграл спринт на финише, опередив Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma). Тадей Погачар удержал жёлтую майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика.

36-летний немецкий гонщик команды Cofidis Симон Гешке облачился в гороховую майку лучшего в горной классификации – он прошёл вторым вершину подъёма 2-й категории за, выиграл максимум горных очков на вершине 1-й категории Коль-де-ла-Круа, а на вершине финального подъёма 1-й категории занял 5-е место, взяв 2 очка. По итогам 9-го этапа в классификации лучшего горного гонщика Симон Гешке на 1 очко опережает Боба Юнгельса.

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), также отобравшийся в отрыв дня, взял максимальное количество очков (20) на промежуточном спринте, укрепив свою позицию лидера очковой классификации.

В последний раз гонщик из Люксембурга становился победителем этапа в 2011 году = это был Анди Шлек.

Боб Юнгельс: «Если честно, это грандиозно! Именно за победой на этапе я сюда и приехал. Она очень важна для команды. Я освободился после двух лет преодоления трудностей, особенно трудным был прошлый год.

Сейчас ехал в своём стиле. Это мой стиль гонки и борьбы за победу. Этап напомнил мне победу на Льеж-Бастонь-Льеж (в 2018 году). Я очень счастлив. Моя форма с каждым днём всё лучше. Сегодня я должен был атаковать издалпека, потому что было бы невозможно уехать от фаворитов на последнем подъёме.

Подумал, что смогу выиграть немного времени на спуске. Был уверен, что у меня хватил сил, но последний километр тянулся целую вечность. Я рисковал везде, где мог, и всё получилось. Хочу поблагодарить мою команду и всех, кто верил в меня последние несколько лет. Я так благодарен!»

Тибо Пино: «Ни о чём не жалею. Я на самом деле выложился полностью. На вершине финального подъёма я понял, что догнать Юнгельса будет сложно. Хотя я выигрывал у него время на сложных частях подъёма, на открытых участках он ехал идеально и на финише у него всё равно было преимущество.

Боб великолепно проехал. У меня шла нога, когда Юнгельс атаковал, но я не особенно поверил, что у него получится удержаться, так как впереди была продуваемая долина. Но такие ребята как он своим ходом идут всегда лучше, чем в таком отрыве, как у нас. И когда мы начали подъём, я не думал, что у нас будет две с половиной минуты в запасе.

Рад, что сделал гонку интересной, потому что с победителем, кажется, всё было уже понятно. Но моя атака создала напряжение. Впервые я ехал с боле менее хорошим самочувствием. Поэтому с радостью смотрю вперёд. Дальше две прекрасных недели, когда начнутся главные события».

©A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / Charly Lopez