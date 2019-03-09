Боб Юнгельс о проблемах в начале сезона и старте на Арденнских классиках

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 23:26
Боб Юнгельс: «Чтобы избавиться от проблем со спиной, поменял посадку, велотуфли и шипы»
Боб Юнгельс (Bob Jungels) в этом сезоне начал выступать в команде AG2R Citroen после пяти лет в команде Quick Step. Но начало сезона 28-летнего люксембургского велогонщика, победителя Льеж-Бастонь-Льеж-2018, нарушили проблемы со спиной.
Перед стартом классики «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl), которая станет третьей гонкой сезона Боба Юнгельса, и Арденнскими классиками, он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся и надеждах на следующие гонки.
Боб Юнгельс: «После двух сложных велогонок Париж-Ницца и Вуэльта Каталонии, на которых мне мешали проблемы со спиной, я взял неделю, чтобы понять, что не так, прошёл осмотры у врачей, проверился у стоматолога. Я также поменял посадку на велосипеде, поменял шипы и велотуфли. После этого поехал на 12 дней на Майорку, тренировался, и всё прошло отлично.
Надеюсь, и в гонках всё будет в порядке, потому что я очень мотивирован проявить себя в среду (на «Стреле Брабанта») и найти лучшее ощущение на велосипеде.
Не хочу говорить о конкретных целях, просто буду делать всё, чтобы оставаться впереди с сильнейшими. Три Арденнских классики – важные для меня цели».
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