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Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: «Конечно, потеря двух товарищей по команде изменит наш Тур де Франс»

 

 

  15-й этап, финальный этап второй недели Тур де Франс-2022, принёс новые испытания команде Jumbo-Visma. Перед стартом команда объявила о сходе Приможа Роглича, который ехал, ощущая последствия падения на 5-м этапе.

 

  В начале 15 этапа обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Ваут ван Арт атаковал и уехал в отрыв, но через 40 км перестал работать и вернулся в пелотон. В финишном спринте в Каркасоне бельгийский гонщик занял второе место. Йонас Вингегор лишился ещё одного ключевого помощника – Стевена Крёйсвейка, который упал за 64 км до финиша и сошёл с гонки. 25-летний датский гонщик, защищающий жёлтую майку лидера с 11 этапа, тоже упал за 57 км до финиша, но быстро поднялся и вернулся в гонку.

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

 

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Ваут ван Арт: «Я атаковал, надеясь на формирование большого отрыва. Мне удобнее ехать впереди, чем догонять в пелотоне. В итоге оказалось, что мы уехали только втроём. Так как у меня сломалось радио, я не мог получать инструкции из технички, не знал, что происходит в гонке. Пока техничка команды не добралась до моей группы, я не знал, что мне делать. Учитывая ситуацию, разумнее было остановиться и подождать пелотон.

 

  Конечно, потеря двух товарищей по команде изменит наш Тур де Франс. Не знаю, насколько сильно мы должны изменить стратегию, но, конечно, эти сходы на нас повлияют. Сегодня нам не везло несколько раз. Но мы сильная команда, и такой останемся.

 

  Как я упал со Стевеном Крёйсвейком? Нам что-то случилось на дороге, кто-то замедлял пелотон. Нам сказали, что впереди ещё одна акция протеста. Не знаю, так ли это, но внезапно в пелотоне начался хаос. Стевен не смог вовремя затормозить и упал. Мне едва удалось его объехать. Это было глупое падение. Как только я поднялся, увидел, что ему больно  Я подождал его, чтобы вернуться вместе, но он не смог подняться. Прежде, чем вернуться в пелотон, я видел, что все товарищи по команде рядом с Йонасом. Эти лихорадочные километры. Теперь нам надо оценить ущерб и восстановиться в день отдыха.

 

  Яспер застал меня врасплох на внутреннем радиусе поворота. Он правильно его прошёл. Я был на идеальной позиции. Но он оказался слишком силён для меня на этом этапе».

 

Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

  Йонас Вингегор: «Примож и Стевен – очень важный для меня товарищи по команде. Они сильные гонщики, конечно, неприятно потерять их сегодня. Это ставит нас в невыгодное положение, но мы продолжим бороться всю дорогу до Парижа. После падения у меня синяки. Я упал, но вернулся. Конечно, немного болит, но так всегда бывает».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Rabbit
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (1)
    Rabbit-Фото

    Молоток, проявил характер.

  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    M-07-Фото
    Увидим. В 2007 году сами и слили свою удачу на Туре (скорее, приказали слить). А сейчас снова датчанин у них в жёлтой майке.
  • Виктор Сироткин
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    Виктор Сироткин-Фото
    меня тоже этот вопрос беспокоит, но подписка закончится в конце ноября - в аккурат перед началом основных событий в велокроссе. Но в платежной системе Евроспортплеера не совсем платёж: они выставляют счёт, т.е. как бы сами просят оплату.
  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    Velolife-Фото

    Итак, Франция отвернулась от Primo? Rogli? в третий раз. В отличие от Испании. Но Jumbo на полпути потеряла ещё одного ценного gregario, Steven Kruijswijk. Могла потерять и другого - Tiesj Benoot. Covid, к сожалению, заставил покинуть TdF также двух победителей его этапов: Simon Clarke и Magnus Cort. А Carcassonne вновь подтвердил свою репутацию как спринтерского финиша TdF. В прошлом году там первым был Manxman, сравнявшийся тем самым с Eddy Merckx по количеству побед на «Петле». В этом же соотечественник Eddy Merckx спринтер Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen.Несмотря на жару! Хотелось бы отметить Benjamin Thomas. Он не в первый раз заметен в отрыве. Особенно, когда в паре. Не только герои Cyclocross, но и Madison успешно гоняют в Мегатурах. А Maillot Vert, кажется, никто и ничто не могли остановить. Кроме Maillot Jaune, которую надо было защищать от «Terminator» Tadej. Поскольку команды по ходу этапа пока сравнялись по числу гонщиков. Сегодня – последний день отдыха. И начнётся последняя неделя TdF, которая закончится в Париже. Который стоит мессы. Но до мессы надо ещё добраться, преодолев Пиренеи. Вот с этого и начнётся во вторник путь на Париж! Но самые серьёзные испытания ждут пелотонцев в среду и четверг. А педъестальщиков – ещё и пятница с её силовой почти 41-км разделкой. В Rocamadour будет окончательно ясно, кто «Терминатор». Всех с Днём Отдыха!

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ваут явно выбрал этот этап для себя, но ... неповезло. Сначала безперспективный отрыв ,пришлось вернуться, потом события за событием плюс падение ,пришлось помотаться по пелотону и даже на финише мог бы и выиграть ,если бы не пришлось менять траекторию из-за Педерсона. И тем не менее все равно смог набрать 45 очков. Сегодня Отар его очень хорошо охарактеризовал...

    Два слова для Отара:

    Когда у отрыва 30 секунд за 8-10км до финиша не надо так переживать. Если спринтерский поезд построен и работает четко, 10 секунд выигрывается на километре.

  • старт-шоссе 82
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень интерестно сравнение комментов до и после событий на сегоднешнем этапе.clapping

  • Ice
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Весь этап, вслед за комментатором евроспорта Отаром, следил за отставанием от пелотона Michael Morkov из Quick Step.
    Увы, гонщик не вписался в лимит времени.
    Зачем он так поступил? 

    Жалко Мёркова, бился как мог, но не осилил таки(

  • motte
    Сход Стевена Крёйсвейка, паден ... (3)
    motte-Фото

    Ничего, Скай тоже падучий был, хором падали.

  • EL-Fenomeno
    Сход Стевена Крёйсвейка, паден ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Команда Юмбо-Висма на этом Тур де Франс пережила ну очень разыне моменты, так сказать уже прошла "огонь воду и медные трубы", а ведь ещё целая неделя ГТ впереди...

    Сначала:

    Потом:

    Далее...??? heat 

    А Том Пидкок после этапа решил искупаться в местном фонтане...ещё бы, ведь +40:

    https://twitter.com/INEOSGrenadiers/status/1548708632182902784  

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, этап, который был по профилю почти как проходной получился с многочисленными сюрпризами (большинство из которых со знаком "-"). Тут и снова ВВА в отрыве, и опять ПРОТЕСТовальщики на дороге dash и падения разные, ну и конечно невезуха для Юмбо-Висмы. Для спокойного коментирования Мамучашвили этап по событиям как раз для него)) Под финиш Отар даже сКипишовал немного когда сначала (пардон, передаю не дословно): "30 секунд и 10 км...., не догонят", а потом: "20 секунд и 8 км. до финиша, но тут понятно что отрыв обречёнbiggrin

    Цитата: velodoctor
    Педерсен зигзагом последние 150м ехал, то в одну сторону смещался, то в другую.

    Кстати да, финишировал почти "на грани фола". Сначала сместился в сторону Филипсена, потом двинул в другую "на Ван Арта". Если бы Мадс выиграл этот, думаю у тех двоих возможно пошли бы даже жалобы на дисквал Йеспера. Но "все хорошо что хорошо кончается" и у Яспера есть виктория на ТдФ. Жаль что Юэн и Саган на этом Туре останутся без побед(ы)

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
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