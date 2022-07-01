Ваут ван Арт и Йонас Вингегор о 15-м этапе Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: «Конечно, потеря двух товарищей по команде изменит наш Тур де Франс»

15-й этап, финальный этап второй недели Тур де Франс-2022, принёс новые испытания команде Jumbo-Visma. Перед стартом команда объявила о сходе Приможа Роглича, который ехал, ощущая последствия падения на 5-м этапе.

В начале 15 этапа обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Ваут ван Арт атаковал и уехал в отрыв, но через 40 км перестал работать и вернулся в пелотон. В финишном спринте в Каркасоне бельгийский гонщик занял второе место. Йонас Вингегор лишился ещё одного ключевого помощника – Стевена Крёйсвейка, который упал за 64 км до финиша и сошёл с гонки. 25-летний датский гонщик, защищающий жёлтую майку лидера с 11 этапа, тоже упал за 57 км до финиша, но быстро поднялся и вернулся в гонку.

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

Ваут ван Арт: «Я атаковал, надеясь на формирование большого отрыва. Мне удобнее ехать впереди, чем догонять в пелотоне. В итоге оказалось, что мы уехали только втроём. Так как у меня сломалось радио, я не мог получать инструкции из технички, не знал, что происходит в гонке. Пока техничка команды не добралась до моей группы, я не знал, что мне делать. Учитывая ситуацию, разумнее было остановиться и подождать пелотон.

Конечно, потеря двух товарищей по команде изменит наш Тур де Франс. Не знаю, насколько сильно мы должны изменить стратегию, но, конечно, эти сходы на нас повлияют. Сегодня нам не везло несколько раз. Но мы сильная команда, и такой останемся.

Как я упал со Стевеном Крёйсвейком? Нам что-то случилось на дороге, кто-то замедлял пелотон. Нам сказали, что впереди ещё одна акция протеста. Не знаю, так ли это, но внезапно в пелотоне начался хаос. Стевен не смог вовремя затормозить и упал. Мне едва удалось его объехать. Это было глупое падение. Как только я поднялся, увидел, что ему больно Я подождал его, чтобы вернуться вместе, но он не смог подняться. Прежде, чем вернуться в пелотон, я видел, что все товарищи по команде рядом с Йонасом. Эти лихорадочные километры. Теперь нам надо оценить ущерб и восстановиться в день отдыха.

Яспер застал меня врасплох на внутреннем радиусе поворота. Он правильно его прошёл. Я был на идеальной позиции. Но он оказался слишком силён для меня на этом этапе».

Йонас Вингегор: «Примож и Стевен – очень важный для меня товарищи по команде. Они сильные гонщики, конечно, неприятно потерять их сегодня. Это ставит нас в невыгодное положение, но мы продолжим бороться всю дорогу до Парижа. После падения у меня синяки. Я упал, но вернулся. Конечно, немного болит, но так всегда бывает».