VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дилан Груневеген и Майкл Мэттьюс возглавят команду BikeExchange-Jayco на Тур де Франс-2022

Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

  На Тур де Франс-2022 победитель четырёх этапов французского Гранд-тура Дилан Груневеген и победитель трёх этапов Тур де Франс Майкл Мэттьюс  возглавят  BikeExchagne-Jayco, которая ставит целью борьбу за этапы.

 

Дилан Груневеген и Майкл Мэттьюс возглавят команду BikeExchange-Jayco на Тур де Франс-2022

 

 

  Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco за историю своего существования с 2013 года одержала 7 побед на этапах Тур де Франс (2x 2013, 1x 2016, 4x 2019). 

 

  Вместе с Диланом Груневегеном и Майклом Мэттьюсом 1 июля в Копенгагене на старт выйдут 32-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен ,37-летний новозеландский велогонщик Джек Бауэр, 33-летний словенский гонщик Лука Мезгец, 31-летний австралийский гонщик Люк Дабридж, 28-летний норвежский гонщик Амунд Грёндаль Янсен и 27-летний австралийский гонщик Ник Шульц.

 

Из всех гонщиков состава BikeExchange-Jayco только Ник Шульц впервые поедет французский Гранд-тур.

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Последние месяцы наш технический персонал много работал над подбором хорошо сбалансированного состава, готового к борьбе за победы на этапах, что является для нас в этом году главной целью. Мы с нетерпением ждём каждого шанса, за который будем хвататься обеими руками.

 

  Уверен, Гранд-депар в Копенгагене сделает этот выпуск незабываемым. Тур де Франс никогда не бывает лёгким. Маршрут выглядит интересным и должен обеспечить захватывающие три недели гонки. Мы уверены, что у нашей сплочённой команды будет много великолепных возможностей принять вызов и вступить в борьбу за победу на этапах. Мы готовы».

 

  Мэттью Уайт, главный спортивный директор: «Мы берём опытную группу гонщиков на всегда прекрасную, но ещё и напряжённую гонку. Наши ребята способны побеждать на этапах и бороться все три недели на разных типах рельефов. В одном мы уверены – команда будет вкладывать всё сердце и душу в реализацию ежедневных планов и целей с первого же этапа в Копенгагене и до финала, пока не пересечём финишную черту в Париже».

 

  Дилан Груневеген: «С нетерпением жду возвращения на Тур де Франс, где в последний раз я участвовал в 2019 году. На этой гонке всегда выступал успешно. Будет великолепно вернуться. Со мной сильная команда, лучшая поддержка, отличный развозящий поезд с таким гонщиком как Лука Мезгец. Мы много работали вместе в этом году, у нас уже есть несколько побед, теперь перед нами большая цель во Франции.

 

  Жду второй этап, надеюсь, ветер будет не слишком сильным, чтобы этап мог завершиться спринтом. Спринты на Тур де Франс всегда нервные, не только из-за спринтеров, но и потому, что генеральщики обязательно стараются какое-то время держаться впереди. Поэтому пелотон всегда большой, что отличает Тур от других гонок. Но со мной в финале будут опытные гонщики, что важно в этой гонке».

 

Состав команды BikeExchange-Jayco на Тур де Франс-2022:

 

Jack Bauer (Новая Зеландия),
Luke Durbridge (Австралия),
Dylan Groenewegen (Нидерланды),
Amund Grøndahl Jansen (Норвегия),
Chris Juul-Jensen (Дания), 
Michael Matthews (Австралия),
Luka Mezgec (Словения),
Nick Schultz (Австралия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen BikeExchange - Jayco Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Даниил

    Даниил

    Вчера, 21:20 | Регистрация: 5.05.2022

    Удивительно что нет Саймона Йейтса. В PCS долго числился в составе.

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 20.05.2021

    Эхо КОВИДА ещё долго будет влиять на здоровье и результаты велогонщиков и соответственно на формирование состава команд.Только этим можно объяснить снижение результативности основной части пелетона.Кого не затронула эта напасть,могуть быть в фаворе.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Считаете ли Вы Тур де Франс главной велогонкой года?

Комментарии

  • nightbuster33
    Дилан Груневеген и Майкл Мэтть ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Эхо КОВИДА ещё долго будет влиять на здоровье и результаты велогонщиков и соответственно на формирование состава команд.Только этим можно объяснить снижение результативности основной части пелетона.Кого не затронула эта напасть,могуть быть в фаворе.

  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    nightbuster33-Фото

    Но кто-то из казахстанцев,включенный в состав команды на ТдФ обязательно должен быть в майке чемпиона Республики,т.к.при участии в гонке команда,спонсируемая госудаственной программой и К" должна выполнять и другое негласное условие своего существования.

  • Даниил
    Дилан Груневеген и Майкл Мэтть ... (2)
    Даниил-Фото
    Удивительно что нет Саймона Йейтса. В PCS долго числился в составе.
  • Karmatron
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (6)
    Karmatron-Фото

    (текстом этот каламбур уже немного не так воспринимается, как звучит):

     

    Том ответил Хейтерам, хотя Итан и Лео его не спрашивали.

  • reforg34
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (6)
    reforg34-Фото

    Гонщика только что спокойно высадил горняк Моллема, а он говорит что единственный достойный из Нидерландов. Гесинк, Моллема, Круйсвик, Тен Дам, Боом на голову сильнее, а он что-то еще плохое про них говорит.  Во времена Лэнса Армстронга таким даже роль "водовоза" не давали, ибо отваливались на первых 20 километрах, а он говорит что лучший.
    Взять к примеру Сэра Брэдли Уиггинса, все что можно навыигрывал, причем в разных видах спорта, а до сих пор скромный как тротуар ярославского шоссе. 

  • Ice
    Том Дюмулин ответил критикующ ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Тут надо не словами и ответными упреками доказывать свою правоту, а делом, результатом. Это болельщики могут эквилибрировать теорией и предположениями так и сяк, в зависимости от личных пристрастий. А у самого спортсмена есть великолепная возможность ДОКАЗАТЬ ту или иную правоту. Так стоит ли исходить на словесные баталии, тратя эмоциональные и нервные силы, которые не менее важны, чем физические ?

    То есть, по вашему, он не тратит  эмоциональные и нервные силы, когда в голове крутит всю ту ересь, которую пишут разного рода комментаторы? Таким людям как Дюмулан важно высказаться и заткнуть критиков, чтобы выбросить эту дрянь из головы.

  • ЛехаСилос
    Ремко Эвенепул – чемпион Бельг ... (2)
    ЛехаСилос-Фото

    Цитата: Karmatron
    Specialized S-Works Shiv

    Тот случай, когда можно сказать, что повезло )

  • Earl57
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    Earl57-Фото

    Смотрела разделку в Дании на тизе. 

    В титрах гонщик обозначен как M. Nielsen. Вижу знакомое лицо с усами, форма EF. В EF он значится под другой фамилией. Как и M. Jensen в Треке. На финише М. Нильсен опередил М. Йенсена (Янсена) на сотые доли секунды. Молодой следил за гонкой по телефону. И так расстроился, что от досады отшвырнул телефон. Его девушка сходила за телефоном, подняла и принесла обратно. Потом стала обнимать и утешать парня. Весь день просидеть лидером и проиграть в самом конце сотые доли секунды действительно обидно.

    Победитель в титрах гонки значился M. Jorgenson. Комментаторы называли его "Норсгард". В общем та еще угадайка с фамилиями у датчан))

    "M. Pedersen" было несколько человек...

  • SportSpirit
    Национальные чемпионаты по шос ... (24)
    SportSpirit-Фото

    У Лео Хейтера контракт с Аксеон до конца года. Все догадываются, где он будет выступать в следующем сезоне) 

     

    Кстати, перед этим сезоном его отказались брать в DSM, так как у них были планы комплектовать состав более перспективными гонщиками. 

    На Чемпионате США был интерсный баттл за золото. Лоусон Крэддок защитил звание "капитан Америка", всего 4 сек. выиграв у Магнуса Шеффилда. 

  • SportSpirit
    Ваут ван Арт пропускает чемпио ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Ваут пропускает важные Чемпионаты ради Тура... а часто бывает так, что когда слишком много ставишь на цель, она ускользает. Will see) 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 июня

Edoardo Affini (Jumbo - Visma)

Antonio Tiberi (Trek-Segafredo)

25 июня

Jonas Koch (Bora-hansgrohe)

Amaury Capiot (Team Arkea - Samsic)

Alan Boileau (BB Hotels p/b KTM)

26 июня

Tuur Dens (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (126)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)