Дилан Груневеген и Майкл Мэттьюс возглавят команду BikeExchange-Jayco на Тур де Франс-2022

Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила состав на Тур де Франс-2022

На Тур де Франс-2022 победитель четырёх этапов французского Гранд-тура Дилан Груневеген и победитель трёх этапов Тур де Франс Майкл Мэттьюс возглавят BikeExchagne-Jayco, которая ставит целью борьбу за этапы.

Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco за историю своего существования с 2013 года одержала 7 побед на этапах Тур де Франс (2x 2013, 1x 2016, 4x 2019).

Вместе с Диланом Груневегеном и Майклом Мэттьюсом 1 июля в Копенгагене на старт выйдут 32-летний датский гонщик Кристофер Юл-Йенсен ,37-летний новозеландский велогонщик Джек Бауэр, 33-летний словенский гонщик Лука Мезгец, 31-летний австралийский гонщик Люк Дабридж, 28-летний норвежский гонщик Амунд Грёндаль Янсен и 27-летний австралийский гонщик Ник Шульц.

Из всех гонщиков состава BikeExchange-Jayco только Ник Шульц впервые поедет французский Гранд-тур.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Последние месяцы наш технический персонал много работал над подбором хорошо сбалансированного состава, готового к борьбе за победы на этапах, что является для нас в этом году главной целью. Мы с нетерпением ждём каждого шанса, за который будем хвататься обеими руками.

Уверен, Гранд-депар в Копенгагене сделает этот выпуск незабываемым. Тур де Франс никогда не бывает лёгким. Маршрут выглядит интересным и должен обеспечить захватывающие три недели гонки. Мы уверены, что у нашей сплочённой команды будет много великолепных возможностей принять вызов и вступить в борьбу за победу на этапах. Мы готовы».

Мэттью Уайт, главный спортивный директор: «Мы берём опытную группу гонщиков на всегда прекрасную, но ещё и напряжённую гонку. Наши ребята способны побеждать на этапах и бороться все три недели на разных типах рельефов. В одном мы уверены – команда будет вкладывать всё сердце и душу в реализацию ежедневных планов и целей с первого же этапа в Копенгагене и до финала, пока не пересечём финишную черту в Париже».

Дилан Груневеген: «С нетерпением жду возвращения на Тур де Франс, где в последний раз я участвовал в 2019 году. На этой гонке всегда выступал успешно. Будет великолепно вернуться. Со мной сильная команда, лучшая поддержка, отличный развозящий поезд с таким гонщиком как Лука Мезгец. Мы много работали вместе в этом году, у нас уже есть несколько побед, теперь перед нами большая цель во Франции.

Жду второй этап, надеюсь, ветер будет не слишком сильным, чтобы этап мог завершиться спринтом. Спринты на Тур де Франс всегда нервные, не только из-за спринтеров, но и потому, что генеральщики обязательно стараются какое-то время держаться впереди. Поэтому пелотон всегда большой, что отличает Тур от других гонок. Но со мной в финале будут опытные гонщики, что важно в этой гонке».

Состав команды BikeExchange-Jayco на Тур де Франс-2022:

Jack Bauer (Новая Зеландия),

Luke Durbridge (Австралия),

Dylan Groenewegen (Нидерланды),

Amund Grøndahl Jansen (Норвегия),

Chris Juul-Jensen (Дания),

Michael Matthews (Австралия),

Luka Mezgec (Словения),

Nick Schultz (Австралия)