Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

Падения и сходы в команде Jumbo-Visma на 15-м этапе Тур де Франс-2022

Стевен Крёйсвейк (Сход Steven Kruijswijk) сошёл после падения за 65 км до финиша 15-го этапа Тур де Франс-2022. Крёйсвейк – один из ключевых помощников лидирующего в генеральной классификации датского гонщика команды Jumbo-Visma Йонаса Вингегора. Это вторая потеря команды Jumbo-Visma перед вторым днём отдыха после схода Приможа Роглича.

Стевен Крёйсвейк находился в хвосте пелотона и упал вместе с Ваутом ван Артом, но обладатель зелёной майки не пострадал и быстро вернулся в гонку, а затем первым прошёл промежуточный спринт.

Крёйсвейк держался за плечо и не смог самостоятельно подняться. Его увезли с гонки в машине скорой помощи.

Через 10 км после инцидента с Крёйсвейком упал уже обладатель жёлтой майки лидера Йонас Вингегор и его товарищ по команде Тиш Беноот. Они оба смогли быстро вернуться в гонку.