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Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

Падения и сходы в команде Jumbo-Visma на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Стевен Крёйсвейк (Сход Steven Kruijswijk) сошёл после падения за 65 км до финиша 15-го этапа Тур де Франс-2022. Крёйсвейк – один из ключевых помощников лидирующего в генеральной классификации датского гонщика команды Jumbo-Visma Йонаса Вингегора. Это вторая потеря команды Jumbo-Visma перед вторым днём отдыха после схода Приможа Роглича.

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Стевен Крёйсвейк находился в хвосте пелотона и упал вместе с Ваутом  ван Артом, но обладатель зелёной майки не пострадал и быстро вернулся в гонку, а затем первым прошёл промежуточный спринт.

 

  Крёйсвейк держался за плечо и не смог самостоятельно подняться.  Его увезли с гонки в машине скорой помощи.

 

Через 10 км после инцидента с Крёйсвейком упал уже обладатель жёлтой майки лидера Йонас Вингегор и его товарищ по команде Тиш Беноот. Они оба смогли быстро вернуться в гонку.   

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Steven Kruijswijk Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 15.04.2010

    Что-то не везёт Юмбе, у них уже почти все умудрились упасть.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    Yuriy 17-Фото

    Вслед за комментатором евроспорта Отаром следил за отставанием  от пелотона Michael Morkov из Quick Step.

    Увы, гонщик не вписался в лимит времени.

    Зачем он так поступил? 

  • Jacksochi
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    Jacksochi-Фото
    Привет. Смотрю давно уже здесь. https://russkoetv.tv/ Есть подобные IP TV сервисы
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Филипсен оправдал мой утренний прогноз

     

    Цитата: SportSpirit
    Спринтеры будут жаждать сатисфакции за свои горные мучения.

    Надеюсь, Филипсен повоюет за себя и за тех парней) после смены названия, Альпецин совсем блекло едут.

     

    Наконец-то размочил свою беспобедную статистику на Турах (6 подиумов в прошлом году, 2 в этом) и по-настоящему выиграл ван Артаmusic

     

  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    kabachok-Фото

    неужто и в этот раз карма рабобанка не отпустит команду?

  • Педалик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    Педалик-Фото
    Цитата: Gorn9k
    Господа, а кто знает, что сейчас случится с продлением подписки на ЕвроПлеер?
    А то подписка закончится раньше конца тура, а платеж может и не пройти похоже(
    Установите на компе acestream, в хроме расширение acescript. Гуглите "евроспорт", переходите во вкладку р2р... И запускаете по ссылке евроспорт русский. Или сразу в асе плеере нажимаете контрол+t и вставляете 1b0bc4d4dcd609d3c092712e721392b199f50a62
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    старт-шоссе 82-Фото

    Сумашедший этап, у Джамбо какой-то черный день сегодня. Вся вторая неделя какое-то сплошное сумашествие и этот этап венец всему.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    MVDP-Фото
    Осталось Юэну и Сагану выиграть, и будет всем сестрам по серьгам.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    velodoctor-Фото

    Педерсен зигзагом последние 150м ехал, то в одну сторону смещался, то в другую.

  • Николай Н.
    Сход Стевена Крёйсвейка, паден ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Что-то не везёт Юмбе, у них уже почти все умудрились упасть.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (12)
    Николай Н.-Фото

    Вот появился шанс для спринтеров и они его не упустили. Даже отрыву не дали далеко уехать. Саган не как не может в призы попасть, то 4 то 5.

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