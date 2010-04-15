Сход Стевена Крёйсвейка, падение Йонаса Вингегора и Тиша Беноота на 15-м этапе Тур де Франс-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 18:25
Падения и сходы в команде Jumbo-Visma на 15-м этапе Тур де Франс-2022
Стевен Крёйсвейк (Сход Steven Kruijswijk) сошёл после падения за 65 км до финиша 15-го этапа Тур де Франс-2022. Крёйсвейк – один из ключевых помощников лидирующего в генеральной классификации датского гонщика команды Jumbo-Visma Йонаса Вингегора. Это вторая потеря команды Jumbo-Visma перед вторым днём отдыха после схода Приможа Роглича.
Стевен Крёйсвейк находился в хвосте пелотона и упал вместе с Ваутом ван Артом, но обладатель зелёной майки не пострадал и быстро вернулся в гонку, а затем первым прошёл промежуточный спринт.
Крёйсвейк держался за плечо и не смог самостоятельно подняться. Его увезли с гонки в машине скорой помощи.
Через 10 км после инцидента с Крёйсвейком упал уже обладатель жёлтой майки лидера Йонас Вингегор и его товарищ по команде Тиш Беноот. Они оба смогли быстро вернуться в гонку.
Результаты 15 этапа Тур де Франс-2022
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