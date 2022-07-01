VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ваут ван Арт в зелёной майке и с красным номером по итогам Тур де Франс-2022

 Ваут ван Арт: "С детства мечтал быть в команде, которая выиграла жёлтую майку Тур де Франс"

 

 

  На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором Ваут ван Арт не был заметен. Задолго до старта 27-летний бельгийский велогонщик и его команда Jumbo-Visma объявили, что он нацелен на зелёную майку лучшего в очковой классификации и будет помогать команде в борьбе за жёлтую майку. Эти задачи были полностью выполнены.

 

Ваут ван Арт в зелёной майке и с красным номером по итогам Тур де Франс-2022

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Но помимо зелёной майки Ваут ван Арт выиграл три этапа и по итогам гонки получил красный номер - награду самого активного гонщика Тур де Франс-2022 После трёх вторых мест на трёх первых этапах 109-го выпуска французского Гранд-тура Ваут ван Арт одержал победу на 4-м этапе, лишив шансов спринтеров, выиграл 8-й этап, снова занял 2-е место на 15-м этапе, вновь потеснив некоторых спринтеров, а ещё через два дня финишировал 3-м на пиренейском горном этапе до вершины Отакам, и поставил триумфальную точку в разделке на 20-м этапе. Ваут ван Арт боролся за очки на каждом промежуточном спринте за исключением финального этапа, проехал в отрывах 637 км.

 

  Ваут ван Арт: «После победы во вчерашней разделке было трудно отдохнуть и перезагрузиться, поэтому сегодня в автобусе перед стартом я сказал, что не буду концентрироваться на спринте весь день. Вместо этого мне хотелось наслаждаться моментом с командой. Я очень счастлив, что решил так сделать, потому что пересекать финиш вместе со всеми товарищами по команде было удивительно.

 

  Зелёная майка очень много значит для меня. Я должен был постоянно находиться впереди. Набирал очки почти каждый день. Не забывайте, что я объявил, что нацелен на зелёную майку, ещё прошлой зимой.

 

  Перед началом Тур де Франс-2022 мы прямо сказали, что хотим бороться за жёлтую и зелёную майку и более чем преуспел - выиграли обе, и жёлтую, и зелёную, и шесть этапов. Огромное достижение, которым мы можем гордиться.

 

  После того, как я гарантировал себе зелёную майку, сосредоточился на помощи своим товарищам по команде. И это тоже отлично сработало.  Сегодня не поехал за победой на этапе, потому что в этом не было необходимости. Вчера был мой последний подвиг, после которого у меня было столько эмоций, что я даже не смог попытаться бороться за победу сегодня. Предпочёл наслаждаться финалом с моими друзьями.

 

У меня этот успех вызывает бурю эмоций. С детства мечтал быть в команде, которая выиграла Тур де Франс».

 

Результаты 21 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 Ваут ван Арт в зелёной майке и с красным номером по итогам Тур де Франс-2022Ваут ван Арт в зелёной майке и с красным номером по итогам Тур де Франс-2022

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Rabbit
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (2)
    Rabbit-Фото

    Ничего не имею против Погачара, но постоянный победитель, это плохо для индустрии, поэтому хорошо что новый победитель.

    p.s.: хороший был тур.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    ittrainbow-Фото
    у нас и пруф есть

    https://netherlands.postsen.com/content/uploads/2022/07/24/40611df219.jpg
  • Astanaforever
    Йонас Вингегор - победитель Т ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Интересно, какой бюджет у Jumbo по сравнению со OAЭ и Инеос, что так собрали лучших гонщиков и сделали невероятную работу?
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gorn9k
    В процессе ужина ты все эти 3кг возвращаешь.
    Мышцы то куда деть.
    Да и вообще, Погачар проиграл тур на одном этапе, если бы он его консервативно ехал, то скорее всего и защитил бы майку
    Всё в процессе ужина не вернуть, будешь постепенно худеть и выглядеть измождëнным к концу Тура, если едешь не в тренировочном режиме. 

  • shoooster
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    shoooster-Фото
    Ну, что сказать... Юмба, со всеми своими Ван Артами, Винегорами, Куссами., все таки сильнее Погачара
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    Адриен-Фото

    Время Погачара  не кончилось. По велосипедным меркам он ещё юнец. И нынешний проигрыш ему  на пользу. Поймет, что самоуверенность хороша только в определенной дозе. Как кислород. Если превышена - наступает  опьянение, а  значит - неверная оценка своих и чужих возможностей. То есть, веду речь о МУДРОСТИ. А она приходит только с ПОРАЖЕНИЯМИ, с опытом, с годами... Плюс - Погачару нужна соответствующая его классу команда... А победа Вингегора и Джамбы - вполне по делу и вполне заслуженная. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Да, ладно?! )
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо за анализ, с интересом прочел.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Это интересно )
  • старт-шоссе 82
    Александр Власов в топ-5 общег ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Власов мог закончить тур в тройке если бы не падение и травма.

    А руководство Боры должно вынести урок (так же как и руководство ОАЭ) - у сильного лидера, должны быть сильные помошники, которые в состояние отдельные этапы идти лучше своего лидера.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 июля

Hugo Page (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux)

Jeremy Cabot (Team TotalEnergies)

25 июля

Nacer Bouhanni (Team Arkea - Samsic)

Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

Jaume Sureda (Burgos - BH)

Alexander Konychev (Team BikeExchange - Jayco)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (147)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)