Ваут ван Арт в зелёной майке и с красным номером по итогам Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: "С детства мечтал быть в команде, которая выиграла жёлтую майку Тур де Франс"

На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором Ваут ван Арт не был заметен. Задолго до старта 27-летний бельгийский велогонщик и его команда Jumbo-Visma объявили, что он нацелен на зелёную майку лучшего в очковой классификации и будет помогать команде в борьбе за жёлтую майку. Эти задачи были полностью выполнены.

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

Но помимо зелёной майки Ваут ван Арт выиграл три этапа и по итогам гонки получил красный номер - награду самого активного гонщика Тур де Франс-2022 После трёх вторых мест на трёх первых этапах 109-го выпуска французского Гранд-тура Ваут ван Арт одержал победу на 4-м этапе, лишив шансов спринтеров, выиграл 8-й этап, снова занял 2-е место на 15-м этапе, вновь потеснив некоторых спринтеров, а ещё через два дня финишировал 3-м на пиренейском горном этапе до вершины Отакам, и поставил триумфальную точку в разделке на 20-м этапе. Ваут ван Арт боролся за очки на каждом промежуточном спринте за исключением финального этапа, проехал в отрывах 637 км.

Ваут ван Арт: «После победы во вчерашней разделке было трудно отдохнуть и перезагрузиться, поэтому сегодня в автобусе перед стартом я сказал, что не буду концентрироваться на спринте весь день. Вместо этого мне хотелось наслаждаться моментом с командой. Я очень счастлив, что решил так сделать, потому что пересекать финиш вместе со всеми товарищами по команде было удивительно.

Зелёная майка очень много значит для меня. Я должен был постоянно находиться впереди. Набирал очки почти каждый день. Не забывайте, что я объявил, что нацелен на зелёную майку, ещё прошлой зимой.

Перед началом Тур де Франс-2022 мы прямо сказали, что хотим бороться за жёлтую и зелёную майку и более чем преуспел - выиграли обе, и жёлтую, и зелёную, и шесть этапов. Огромное достижение, которым мы можем гордиться.

После того, как я гарантировал себе зелёную майку, сосредоточился на помощи своим товарищам по команде. И это тоже отлично сработало. Сегодня не поехал за победой на этапе, потому что в этом не было необходимости. Вчера был мой последний подвиг, после которого у меня было столько эмоций, что я даже не смог попытаться бороться за победу сегодня. Предпочёл наслаждаться финалом с моими друзьями.

У меня этот успех вызывает бурю эмоций. С детства мечтал быть в команде, которая выиграла Тур де Франс».

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet