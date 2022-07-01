Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

Фабио Якобсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс

Фабио Якобсен выиграл первый в карьере этап на дебютном Тур де Франс и добавил ещё одну победную страницу к истории возвращения после травмы, которая едва не лишила его жизни в 2020 году.

25-летний нидерландский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl держал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2022, завершившимся общим спринтом. Фабио Якобсен с запасом опередил бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и датского гонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

На 2-м этапе не было сильного бокового ветра, но напряжение в пелотоне в начале прохождения моста Большой Бельт привело к завалу, в который попал обладатель первой в этом выпуске гонки жёлтой майки лидера, товарищ Якобсена по команде Ив Лампарт.

С помощью Миккеля Оноре и Михаэля Мёркёва Ив Лампарт сумел вернуться в пелотон, сократив 40-секундное отставание, а в финале отработал в развозящем Фабио Якобсена поезде. Команде Quick Step Alpha Vinyl удалось избежать второго завала, случившегося за 2,3 км до финиша. Благодаря Михаэлю Мёркёву и Иву Лампарту Фабио Якобсен находился в голове пелотона, выжидая отметки 150 м до финиша, откуда начал спринт и обошёл своих соперников.

Фабио Якобсен: «Сегодня невероятный для меня день. Я оказался здесь после долгого процесса восстановления, который проходил маленькими шагами благодаря помощи огромного количества людей, которые потрясающе меня поддерживали. Эта победа для них – мой способ сказать всем спасибо, чтобы показать, что всё было не напрасно.

То, что случилось два года назад, навсегда останется со мной, но мне повезло всё преодолеть с помощью невероятных людей. Я счастлив, что продолжаю наслаждаться велосипедом и гонками, и, к счастью, могу побеждать. Сегодня потрясающий день, поэтому благодарю всех, кто помогал мне оказаться здесь.

Команда работала великолепно, держала меня на хорошей позиции, когда мы выезжали с моста, и потом, на коварных поворотах и финишной прямой. Я благодарен товарищам по команде, без которых эта победа была бы невозможна. Спринт я начал за 150 метров, обошёл двух других ребят и взял победу. Когда это говорю, кажется, что всё было легко, но это не так. Вот почему мы выстраиваем поезд, почему выступаем. Мы много работали ради этой победы, не только я, вся команда. О победе на этапе Тур де Франс я мечтал 15 лет, с тех пор, как начал заниматься велоспортом. Это величайшая гонка в нашем велоспорте. Поэтому запомню эту победу на всю жизнь».

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Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

©A.S.O. / R.Laurent