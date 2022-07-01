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Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

 Фабио Якобсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс

 

 

 

 

  Фабио Якобсен выиграл первый в карьере этап на дебютном Тур де Франс и добавил ещё одну победную страницу к истории возвращения после травмы, которая едва не лишила его жизни в 2020 году.

 

  25-летний нидерландский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl держал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2022, завершившимся общим спринтом. Фабио Якобсен с запасом опередил бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и датского гонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена.

 

Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

 

Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

 

 

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  На 2-м этапе не было сильного бокового ветра, но напряжение в пелотоне в начале прохождения моста Большой Бельт привело к завалу, в который попал обладатель первой в этом выпуске гонки жёлтой майки лидера, товарищ Якобсена по команде Ив Лампарт.

 

  С помощью Миккеля Оноре и Михаэля Мёркёва Ив Лампарт сумел вернуться в пелотон, сократив 40-секундное отставание, а в финале отработал в развозящем Фабио Якобсена поезде. Команде Quick Step Alpha Vinyl удалось избежать второго завала, случившегося за 2,3 км до финиша. Благодаря Михаэлю Мёркёву и Иву Лампарту Фабио Якобсен находился в голове пелотона, выжидая отметки 150 м до финиша, откуда начал спринт и обошёл своих соперников.

 

  Фабио Якобсен: «Сегодня невероятный для меня день. Я оказался здесь после долгого процесса восстановления, который  проходил маленькими шагами благодаря помощи огромного количества людей, которые потрясающе меня поддерживали. Эта победа для них – мой способ сказать всем спасибо, чтобы показать, что всё было не напрасно.

 

  То, что случилось два года назад, навсегда останется со мной, но мне повезло всё преодолеть с помощью  невероятных людей. Я счастлив, что продолжаю наслаждаться велосипедом и гонками, и, к счастью, могу побеждать.  Сегодня потрясающий день, поэтому благодарю всех, кто помогал мне оказаться здесь.

 

  Команда работала великолепно, держала меня на хорошей позиции, когда мы выезжали с моста, и потом, на коварных поворотах и финишной прямой. Я благодарен товарищам по команде, без которых эта победа была бы невозможна. Спринт я начал за 150 метров, обошёл двух других ребят и взял победу. Когда это говорю, кажется, что всё было легко, но это не так. Вот почему мы выстраиваем поезд, почему выступаем. Мы много работали ради этой победы, не только я, вся команда. О победе на этапе Тур де Франс я мечтал 15 лет, с тех пор, как начал заниматься велоспортом. Это величайшая гонка в нашем велоспорте. Поэтому запомню эту победу на всю жизнь».

 

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

 

Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

 

Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022 Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022.

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez 

 

Фабио Якобсен - победитель 2 этапа Тур де Франс-2022

 

©A.S.O. / R.Laurent

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Astanaforever-Фото
    До четвертого этапа можно не смотреть. Скукотище. Пусть спринтера порадуются хоть. Их катания и их падения. Летят как угорелые, сметая все на своем пути. Сами переламываются и других ломают жестко. Ну и сделали бы им этапы без остальных км пять. Пусть тягаются своими икрами между собой, у кого они круче эти ломы груневегены, якобсоны, ...фридриксоны, карлсоны...
  • SVS
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    SVS-Фото
    Саган не мешал. Он пытался выйти. Нормальный рабочий момент. Спереди был ВВА, слева - Якобсен. Ну а справа - ограда. Но всё было в пределах. Не надо преувеличивать, ИМХО.
  • AlpenFlow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (37)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: velodoctor
    По минке ехали, нормально там было. Я про командную гонку на 100км где 4 человека ехали, время победителей было что-то вроде 2 часа 3 минуты. Понятно что группой проще, но все же, на тех велах в той экиперовке..
    Если 2ч3мин, средняя около 50км/ч получается.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все ждали на мосте эшелонов, а получили (по ТУРовской традиции 1-й недели) множество падений и завалов heat Хорошо что все уцелели, а то там на мосту я думал что кто то да и в воду упадёт после завала.

    Мост великолепный, только ветер там не в ту сторону дул))

     

    P.S.

    Желаю Магнусу Корту в воскресенье снова быть в отрыве чтобы снова наСобирать приГорки 4-й категории.

  • marketbk
    Алехандро Вальверде избежал се ... (1)
    marketbk-Фото

    " возмутился действиями водителя"- по всей видимости "е..рот, по за рот" по -русски ))) Дай Бог Алехандро здоровья!!!

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скажу прямо, этап не понравился. Кому-то понравился мост ,мне нет .Несмотря на всю свою грандиозность, он какой-то мрачный. ( хотя из далека смотрелся интерестно и где-то величественно) Яхта мне их тоже не понравилась, уверен что если бы увидел ее хозяйку ... ну да ладно.

    Даже Отар меня растроил своими ляпами, то 5ый-этап у него почему-то должен получится =драматичным= ,то заявил что пелотон несется на всех парах и никого ждать не будет... ты что не видиш что пелотон встал? ты не понял зачем Погачар вышел в первый ряд пелотона? (я имею ввиду все это после падения Лампарда )

    Не понравилось то что операторы сразу не показали отстование Урана , судя по тому что догоняли довольно долго, отстование сразу после падения было минуты 2... 

    Цитата: Yuriy 17
    С таким спринтерским развозом как у Quick Step - может выиграть почти половина местных писателей комментов 

    почти все местные писатели и я в том числе, выдержат в темпе пелотона несколько минут.



    Из того что понравилось:

    Лампард - упал ,догнал, еще и успел на Якобсена поработать

    Погачар - за то что сумел пелотон =остановить= после падения желтой майки

    Фабио Якобсен - за то что так легко и просто обьяснил Ван Арту что он спринтер

    Отар - за то что смог впринципе нормально отработать на таком наискучнейшем этапе. И то что он сказал что на пятом этапе может быть =драма= ,может даже он и прав. Очень много лидеров едут в одной минуте.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Спринтерский этап и как всегда в начале Тура не обходятся такие этапы без завалов.

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт решил немного поносить майку лидера. И мне кажется недельку её удержит.

  • lazhu
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    lazhu-Фото

    У Ван Арта 1 секунда в генерале и 1 очко в зеленомаечной biggrin

  • Adriano
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (17)
    Adriano-Фото

    Был на финише вживую,очень атмосферно. Энергетика потрясающая у датчан. 

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