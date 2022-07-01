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Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022

 Йонас Вингегор: "Сделаем всё, чтобы довезти жёлтую майку до Парижа"

 

Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Charly Lopez

 

 

  Команда Jumbo-Visma использовала все силы на альпийском горном 11-м этапе Тур де Франс-2022, чтобы изменить ход гонки. И команде это удалось. Ваут ван Арт, атаковав с самого старта, не только уехал в отрыв дня и укрепил позицию в очковой классификации, но и смог помочь команде на финальных подъёмах, как и Кристоф Лапорт.

 

  Примож Роглич и Йонас Вингегор по очереди атаковали лидера общего зачёта Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на Галибье. Лидер команды, 25-летний датский гонщик Йонас Вингегор предпринял решающую атаку за 5 км до финиша на подъёме высшей категории Коль-дю-Гранон и с первой попытки уехал от Погачара, наращивая преимущество с каждым метром. Вингегор обошёл ранее атаковавших гонщиков и гонщиков отрыва дня и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс и надел первую в карьере жёлтую майку лидера. Он укрепился в общем зачёте с преимуществом в 2 минуты 16 секунд над ближайшим соперником, 31-летним французским гонщиком команды DSM Романом Барде.  

 

  Йонас Вингегор: «Просто невероятно. Мне трудно выразить словами. Я об этом мечтал. Победа на этапе Тур де Франс, а теперь и жёлтая майка, просто не верится. Мы с самого старта шли по плану, думаю, теперь вы это видите. Хотели максимально осложноить гонку, подумали, что это на пользу мне и Приможу. Сегодня я выиграл много времени, но никогда не добился бы этого без товарищей по команде. Они были невероятны.

 

  Конечно, мне прибавило сил, когда услышал, что разрыв растёт. Но это был зверский подъём, мне было очень тяжело, просто хотел, чтобы всё скорей закончилось. Последние три километра шёл на пределе.

 

  Если честно, когда проводили разведку этапа, я не поехал этот подъём на велосипеде. Запрыгнул тогда в машину, поэтому на себе его не испытывал. Сегодня же попробовал – это жестокий подъём.

 

  Да, я рисковал, но с другой стороны, подумал, что мы с Приможем уже были вторыми, что если я не попробую, то никогда не выиграю. Конечно, второе место – тоже хорошо, но в прошлом году я уже был вторым.

 

  Когда я атаковал, почувствовал, что он сломался. На Галибье, на вершине, он был очень силён. Я даже не был уверен,  идёт ли он на своей полной скорости или нет, не знал, что ему тяжело. Но команда сказала мне по радио, что за пять километров до финиша будет очень крутой участок. Я захотел атаковать, и, к счастью, смог.

 

  Мы хотели атаковать издалека, хотели попробовать вместе с Приможем. Думаю, сегодняшний этап опять показал, какой Примож великий гонщик. Он придерживался плана, боролся изо всех сил, мощно выложился, чтобы мы смогли бросить Тадею вызов. Он пожертвовал собой ради меня. Я могу смотреть на него только с величайшим восхищением.   

 

  Об этом я мечтал с детства. Теперь у нас жёлтая майка, мы сделаем всё, чтобы довезти её до Парижа. Мы продолжим бороться до последнего метра. К счастью, мощная команда даёт мне силы».

 

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2022

 Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Charly Lopez

 

Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022

 

© A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Velolife-Фото

    Итак, вновь подтверждено, один, даже такой, как Tadej Poga?ar, в горах не воин. Covid и жара ослабили Emirates. И с такой командой, как Jumbo-Visma, трудно бороться. Но рискну предугадать, что, несмотря на то, что Tadej проиграл Jonas Vingegaard и лишился Maillot Jaune, в Париже картина будет такой же как в прошлом году. (В 20-м году Tadej выиграл TdF на 20-м этапе.) Прогноз же относительно MVDP оправдался на день позже. Но сегодня самый страшный легендарный альпийский этап с 3-мя НС-подъёмами от Briançon до Alpe d’Heuz с его 21-м switchback(ом).

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Может у Погачара ковид? В команде есть же вирус. Не мог он так резко отхватить и к тому же от всех. Он ехал медленее по графику даже Луценко. Завтра узнаем. Но он по любому ничего не сможет сделать. Эти две минуты с лишним не отыгрываются, тем более у окрыленного Вингегора, почуяв запах победы в Париже. Да и Джамбо мощная команда на этом туре.
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Адриен-Фото
    Курдюков странно интерпретировал движения Погачара, ЯВНО имитирующего прием пищи. Вот сейчас смотрю видеозапись. Но вы правы - будем наблюдать дальше. Не думаю, что все преимущество, вся его уникальность Погачара за один этап ушла в землю. Томас прав - он сейчас сильнейший генеральщик. Его и раньше "клинило", ничего, выбирался... Что касается интервью - многие гонщики, а тем более, большие чемпионы , не любят признаваться, что просто забыли про питание.
  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Pi-man-Фото

    Курдюков, во всяком случае, интерпретировал его знаки иначе. Да и в послефинишном интерьвью вроде ничего про голод не было.
    Ну, вообще - завтра покажет :)

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    BlAr-Фото
    Я вас правильно понимаю, что сегодня была игра в поддавки? Если правильно, то категорически не согласен. Если бы он не дергался отыгрывать секунды на каждом предыдущем этапе - в это ещё можно было бы поверить. А так сегодня были другие шоумены. И завтра, скорее всего, тоже.
  • Адриен
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    Адриен-Фото

    Какие знаки делал Погачар на камеру ? Пересмотрите. По моему ясно показывал движение ложкой, то есть - что заголодал. Интересно, что с улыбкой. Так что это еще хорошо, что проиграно ВСЕГО 2.50. Некоторые в подобных случаях теряли по 10-15 минут, а то и больше. Думаю, что сможет отыграться, не стоит его "хоронить". Хотя и у Вингегора форма прям таки звенящая. Ну что же, тем интереснее... Что касается Луценко - он действительно четко расчитывает свои силы и возможности. Молодец, будем надеяться, что он идет по восходящей.

  • RVL
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    RVL-Фото

    Это шоу! И его делает погги.

    По факту 

  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    BlAr-Фото
    А я поспорю. Завтра Тадей отхватит ещё. И не только от Вингегора.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Плюсану )
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (63)
    nightbuster33-Фото
    Пока только головой.Окончательно это решится завтра,после торчков.Хотелось бы.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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