Сольная атака, победа и жёлтая майка Йонаса Вингегора на 11-м этапе Тур де Франс-2022

Йонас Вингегор: "Сделаем всё, чтобы довезти жёлтую майку до Парижа"

©A.S.O. / Charly Lopez

Команда Jumbo-Visma использовала все силы на альпийском горном 11-м этапе Тур де Франс-2022, чтобы изменить ход гонки. И команде это удалось. Ваут ван Арт, атаковав с самого старта, не только уехал в отрыв дня и укрепил позицию в очковой классификации, но и смог помочь команде на финальных подъёмах, как и Кристоф Лапорт.

Примож Роглич и Йонас Вингегор по очереди атаковали лидера общего зачёта Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на Галибье. Лидер команды, 25-летний датский гонщик Йонас Вингегор предпринял решающую атаку за 5 км до финиша на подъёме высшей категории Коль-дю-Гранон и с первой попытки уехал от Погачара, наращивая преимущество с каждым метром. Вингегор обошёл ранее атаковавших гонщиков и гонщиков отрыва дня и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс и надел первую в карьере жёлтую майку лидера. Он укрепился в общем зачёте с преимуществом в 2 минуты 16 секунд над ближайшим соперником, 31-летним французским гонщиком команды DSM Романом Барде.

Йонас Вингегор: «Просто невероятно. Мне трудно выразить словами. Я об этом мечтал. Победа на этапе Тур де Франс, а теперь и жёлтая майка, просто не верится. Мы с самого старта шли по плану, думаю, теперь вы это видите. Хотели максимально осложноить гонку, подумали, что это на пользу мне и Приможу. Сегодня я выиграл много времени, но никогда не добился бы этого без товарищей по команде. Они были невероятны.

Конечно, мне прибавило сил, когда услышал, что разрыв растёт. Но это был зверский подъём, мне было очень тяжело, просто хотел, чтобы всё скорей закончилось. Последние три километра шёл на пределе.

Если честно, когда проводили разведку этапа, я не поехал этот подъём на велосипеде. Запрыгнул тогда в машину, поэтому на себе его не испытывал. Сегодня же попробовал – это жестокий подъём.

Да, я рисковал, но с другой стороны, подумал, что мы с Приможем уже были вторыми, что если я не попробую, то никогда не выиграю. Конечно, второе место – тоже хорошо, но в прошлом году я уже был вторым.

Когда я атаковал, почувствовал, что он сломался. На Галибье, на вершине, он был очень силён. Я даже не был уверен, идёт ли он на своей полной скорости или нет, не знал, что ему тяжело. Но команда сказала мне по радио, что за пять километров до финиша будет очень крутой участок. Я захотел атаковать, и, к счастью, смог.

Мы хотели атаковать издалека, хотели попробовать вместе с Приможем. Думаю, сегодняшний этап опять показал, какой Примож великий гонщик. Он придерживался плана, боролся изо всех сил, мощно выложился, чтобы мы смогли бросить Тадею вызов. Он пожертвовал собой ради меня. Я могу смотреть на него только с величайшим восхищением.

Об этом я мечтал с детства. Теперь у нас жёлтая майка, мы сделаем всё, чтобы довезти её до Парижа. Мы продолжим бороться до последнего метра. К счастью, мощная команда даёт мне силы».

©A.S.O. / Charly Lopez

© A.S.O. / Pauline Ballet