VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Майкл Мэттьюс – второй раз второй на этапе Тур де Франс-2022

Майкл Мэттьюс проиграл спринт Вауту ван Арту на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  31-летний австралийский гонщик команды BikeExchange-Jayco Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) второй раз за последние три дня финиширует вторым на этапе Тур де Франс-2022. В последний раз Мэттьюс выигрывал этап французского Гранд-тура в 2017 году, и на 8-м этапе Тур де Франс-2022 был близко к успеху, но, как и на 6-м этапе, его обошли у самого финиша.

 

 

Майкл Мэттьюс – второй раз второй на этапе Тур де Франс-2022

 

Photo © Getty Sport /Team BikeExchange-Jayco

 

  8-й этап финишировал в подъём 4-й категории, команда BikeExchange-Jayco целый день работала в голове пелотона наряду с командами UAE Team Emirates и Jumbo-Visma, контролируя отрыв дня. Последний из гонщиков отрыва был пойман пелотоном за 3,5 км до финиша.

 

  Майкл Мэттьюс держался в голове группы и первым открыл спринт за 150 м до финиша. Но его мощного ускорения оказалось недостаточно в борьбе с таким соперником как 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт, который обошёл Майкла Мэттьюса на последнем десятке метров.

 

  Майкл Мэттьюс: «По этапу, который был два дня назад, я выучил, что мне надо первым начинать спринт. И в этот раз я спуртовал с первой позиции, начал первым, но на финише меня опередил Ваут ван Арт. Если честно, не думаю, что сегодня я где-то ошибся. Я сделал всё, что мог, просто один гонщик оказался сильнее, поэтому ни о чём не жалею.

 

  Думаю, метров за 200 мне показалось, что многие, в том числе Тадей и Ваут, оказались заперты по левой стороне, поэтому я надеялся, что смогу отскочить. Но я просто не был достаточно быстрым. Надеюсь, я достучусь в дверь к победе».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Сегодня ребята отлично отработали. Мы хотели дать Майклу лучший шанс на победу, вся команда приложила усилия, чтобы у него была возможность показать результат. Мы можем гордиться нашей работой. Ваут ван Арт – особенный спортсмен. Мы приложили все силы, сделали всё, что могли, но точку ставить не будем».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2022

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews BikeExchange-Jayco Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Mike88
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Mike88-Фото
    Согласен :)
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    BlAr-Фото
    А как же Фрум?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что означает "как мне невезёт" теперь нужно спрашивать не у Сагана, а у Мэтьюза. Снова второй, снова Майкла объезжают почти на самой ленточке..( Магнус Корт и далее чудом держится горным королем.  
    Кстати, заметили, ВВА выиграл этап(ы) на одному Туре и в жёлтой майке, и в зелёной bb

    Рискну предположить что до него такое сДелал разве только Эдди Меркс ?

    Цитата: Александра
    до чего же похоронный комментарий у Отара. Про каждого, кроме десятка молодых, можно услышать "лучшие годы миновали".

    Сегодня выдал почти в стиле Курдюкова - "Урана быстро замумифицировали..."))) Но если Серегй не может коментировать какие то этапы Тура, то лучше пускай Отар чем этот Кондрашов.

    Цитата: Александра
    Офтопим - 

    Федерико Бахамонтесу ("Орлу из Толедо") вчера (09.07) исполнилось 94 года !! А он победитель Тур де Франс ещё 1959 года !! Здоровья дедушке drinks

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
    Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    nightbuster33-Фото

    После многократной "просьбе" трудящихся Москон,побоявшись "жаркой" встречи после финиша со "своими поклонниками" решил прекратить гонку задолго до окончания этапа."Задолбали".На очереди следующий.А если серьёзно,та гонка,где он постарался выдать(выжать)из себя оказался запредельным для его организма,не даром,затем выявили отклонения в работе сердца.При нормальных нагрузках О"КЕЙ,при предельных, сердце постоянно будет блокировать работоспособность,как бы голова ни приказывала бы сделать это.Теперь выбор за Москоном:продолжить или на этом закончить.Написанное,только моё личное видение,никого ни к чему не обязывющее.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Пятый этап отрыв взял.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Sezar-Фото

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель 7 э ... (9)
    Sezar-Фото

    Тоже не вижу его легкой победы. Будет серьезный бой на частокольных этапах.

  • reforg34
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать атаки от Томаса в стиле Контадора. Если не будет скромничать, спокойно привезет всем 2-3 минуты.

  • Sezar
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Sezar-Фото

    Власов в этом году в отличной форме. Если бы не травма заехал бы минимум в пятерку. Но еще не все потеряно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 июля

Hugh Carthy (EF Education-EasyPost)

Harrison Sweeny (Lotto Soudal)

Trym Westgaard Holther (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Iker Bonillo Martin (Bardiani - CSF - Faizane)

10 июля

Florian Senechal (Quick Step Alpha Vinyl Team)

11 июля

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (51)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)