Майкл Мэттьюс – второй раз второй на этапе Тур де Франс-2022

Майкл Мэттьюс проиграл спринт Вауту ван Арту на 8-м этапе Тур де Франс-2022

31-летний австралийский гонщик команды BikeExchange-Jayco Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) второй раз за последние три дня финиширует вторым на этапе Тур де Франс-2022. В последний раз Мэттьюс выигрывал этап французского Гранд-тура в 2017 году, и на 8-м этапе Тур де Франс-2022 был близко к успеху, но, как и на 6-м этапе, его обошли у самого финиша.

Photo © Getty Sport /Team BikeExchange-Jayco

8-й этап финишировал в подъём 4-й категории, команда BikeExchange-Jayco целый день работала в голове пелотона наряду с командами UAE Team Emirates и Jumbo-Visma, контролируя отрыв дня. Последний из гонщиков отрыва был пойман пелотоном за 3,5 км до финиша.

Майкл Мэттьюс держался в голове группы и первым открыл спринт за 150 м до финиша. Но его мощного ускорения оказалось недостаточно в борьбе с таким соперником как 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт, который обошёл Майкла Мэттьюса на последнем десятке метров.

Майкл Мэттьюс: «По этапу, который был два дня назад, я выучил, что мне надо первым начинать спринт. И в этот раз я спуртовал с первой позиции, начал первым, но на финише меня опередил Ваут ван Арт. Если честно, не думаю, что сегодня я где-то ошибся. Я сделал всё, что мог, просто один гонщик оказался сильнее, поэтому ни о чём не жалею.

Думаю, метров за 200 мне показалось, что многие, в том числе Тадей и Ваут, оказались заперты по левой стороне, поэтому я надеялся, что смогу отскочить. Но я просто не был достаточно быстрым. Надеюсь, я достучусь в дверь к победе».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Сегодня ребята отлично отработали. Мы хотели дать Майклу лучший шанс на победу, вся команда приложила усилия, чтобы у него была возможность показать результат. Мы можем гордиться нашей работой. Ваут ван Арт – особенный спортсмен. Мы приложили все силы, сделали всё, что могли, но точку ставить не будем».