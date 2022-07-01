Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022

Первая в карьере победа Яспера Филипсена на этапе Тур де Франс

Яспер Филипсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс после восьми подиумов на этапах за три участия во французском Гранд-туре. 24-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck обошёл в финишном спринте лидера очковой классификации Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и победителя 13 этапа Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

В 2021 году Яспер Филипсен шесть раз финишировал вторым и третьим на этапах Тур де Франс, включая второе место на 21-м этапе на Елисейских Полях. В этом году Филипсен финишировал 3-м на 3-м этапе и 2-м на 4-м этапе.

Яспер Филипсен стал самым молодым бельгийским победителем этапа после Тома Боонена, выигравшего два этапа Тур де Франс-2004 в 23 года.

Большую часть этапа команда Филипсена – Alpecin-Deceuninck, чередуясь с командами BikeExchange-Jayco и Trek-Segafredo, работала в голове пелотона. Второй по протяжённости в этом выпуске гонки, 200-километровый этап проходил в сорокоградусную жару и не обошёлся без происшествий.

В отрыв дня после старта уехали трое – Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Нильс Политт (Bora-hansgrohe) и Миккель Оноре (Quick-Step Alpha Vinyl). Они набрали две минуты преимущества, но за 160 км до финиша Ваут ван Арт прекратил работу в отрыве и вернулся в пелотон.

Ниль Политт и Миккель Оноре продолжили работать впереди и сначала увеличили просвет до трёх минут, но на последней четверти дистанции их преимущество стало таять. Не добавили сил и протестующие на дороге, которых команда сопровождения гонки успела отодвинуть до проезда пелотона, но Миккель Оноре и Нильс Политт вынуждены были объезжать сидящих на дороге людей.

Тем временем в пелотоне Jumbo-Visma, команда лидера общего зачёта Йонаса Вингегора, лишилась одного из ключевых помощников. Стевен Крёйсвейк упал и сошёл с гонки за 64 км до финиша. Через десять километров упал и сам Йонас Вингегор вместе с товарищем по команде Тишем Беноотом, но они быстро вернулись в пелотон.

Ваут ван Арт первым прошёл промежуточный спринт из пелотона, в то время как у отрыва в запасе за 55 км до финиша оставалось полминуты. За 54 км до финиша, на подъёме 3-й категории Кот-де-Каммазе, Политта и Оноре пелотон догнал. Многие спринтеры не выдержали темп на пересечённом рельефе и выпали, в том числе Калеб Юэн (Lotto Soudal), Фабио Якобсен (Quick-Step Alpha Vinyl), Дилан Груневеген (BikeExchange-Jayco) и Петер Саган (TotalEnergies).

Когда первый отрыв дня был нейтрализован, уехать от пелотона удалось Алексису Гужару (Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels – KTM) и Бенжамену Тома (Benjamin Thomas (Fra) Cofidis). За 4 км до финиша Тома атаковал в одиночку, но пелотон настиг его за 600 м до финиша, после чего был разыгран спринт.

По итогам этапа Нильс Политт (Bora-hansgrohe) получил красный номер самого активного гонщика.

Перестановок в генеральной классификации не произошло, Йонас Вингегор, несмотря на падение, сохранил жёлтую майку лидера, Ваут ван Арт укрепил позицию лидера очковой классификации, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, а Симон Гешке (Cofidis) продолжает лидировать в горной классификации.

Яспер Филипсен: «Невероятно. Я так много раз пытался. Сегодня получилось. Думал, что Ваут ван Арт накатит сзади. Перед финальным поворотом меня немного заперли. По прошлому году знал, что финишная черта будет не так далеко после последнего изгиба. Хорошо, что у меня получилось обойти Мадса. Мы так давно боремся за победу на этапе Тур де Франс, горжусь, что на 15-м этапе, наконец, отфинишировал и завершил работу команды. Все у нас верили, что это возможно. У меня отлично шла нога. Нам просто надо было дождаться правильного момента, сегодня оказался такой день.

Нам, спринтерам, пришлось долго ждать на этом Туре. Альпийские этапы не принесли результатов нашей команде, но все старались использовать шансы. В пятницу мы изо всех сил работали, чтобы этап завершился спринтом. Сегодня снова прикладывали массу сил, и, наконец, получили результат. Думаю, это показывает силу нашей команды и как все стараются ради победы.

Если бы больше не осталось спринтов, в горах психологически ехать было бы тяжелее. За такие шансы, как сегодня, надо бороться. Сегодняшний этап показал, что иногда нужно смотреть далеко вперёд. На этапах, где у меня не было шансов, я старался не напрягаться. У нас есть ещё две возможности – на 19-м этапе и на 21-м».

Нильс Политт: «С самого начала надеялся, что в отрыв уедет больше гонщиков. Не знаю, помешало ли нам отсутствие Ваута ван Арта увеличить преимущество, но как только мы остались вдвоём, я понял, что до финиша едва ли удержимся. Но решил использовать шанс в отрыве до конца, в велоспорте бывает всякое, поэтому ни о чём не жалею».

© A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez