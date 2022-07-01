VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022

 Первая в карьере победа Яспера Филипсена на этапе Тур де Франс

 

 

  Яспер Филипсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс после восьми подиумов на этапах за три участия во французском Гранд-туре. 24-летний бельгийский гонщик команды Alpecin-Deceuninck обошёл в финишном спринте лидера очковой классификации Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и победителя 13 этапа Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).

 

Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022

 © A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

 

  В 2021 году Яспер Филипсен шесть раз финишировал вторым и третьим на этапах Тур де Франс, включая второе место на 21-м этапе на Елисейских Полях. В этом году Филипсен финишировал 3-м на 3-м этапе и 2-м на 4-м этапе.

 

  Яспер Филипсен стал самым молодым бельгийским победителем этапа после Тома Боонена, выигравшего два этапа Тур де Франс-2004 в 23 года.

 

  Большую часть этапа команда Филипсена – Alpecin-Deceuninck, чередуясь с командами BikeExchange-Jayco и Trek-Segafredo, работала в голове пелотона. Второй по протяжённости в этом выпуске гонки, 200-километровый этап проходил в сорокоградусную жару и не обошёлся без происшествий.

 

  В отрыв дня после старта уехали трое – Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Нильс Политт (Bora-hansgrohe) и Миккель Оноре (Quick-Step Alpha Vinyl). Они набрали две минуты преимущества, но за 160 км до финиша Ваут ван Арт прекратил работу в отрыве и вернулся в пелотон.

 

  Ниль Политт и Миккель Оноре продолжили работать впереди и сначала увеличили просвет до трёх минут, но на последней четверти дистанции их преимущество стало таять. Не добавили сил и протестующие на дороге, которых команда сопровождения гонки успела отодвинуть до проезда пелотона, но Миккель Оноре и Нильс Политт вынуждены были объезжать сидящих на дороге людей.

 

  Тем временем в пелотоне Jumbo-Visma, команда лидера общего зачёта Йонаса Вингегора,  лишилась одного из ключевых помощников. Стевен Крёйсвейк упал и сошёл с гонки за 64 км до финиша. Через десять километров упал и сам Йонас Вингегор вместе с товарищем по команде Тишем Беноотом, но они быстро вернулись в пелотон.

 

  Ваут ван Арт первым прошёл промежуточный спринт из пелотона, в то время как у отрыва в запасе за 55 км до финиша оставалось полминуты. За 54 км до финиша, на подъёме 3-й категории Кот-де-Каммазе, Политта и Оноре пелотон догнал. Многие  спринтеры не выдержали темп на пересечённом рельефе и выпали, в том числе Калеб Юэн (Lotto Soudal), Фабио Якобсен (Quick-Step Alpha Vinyl), Дилан Груневеген (BikeExchange-Jayco) и Петер Саган (TotalEnergies).

 

  Когда первый отрыв дня был нейтрализован, уехать от пелотона удалось Алексису Гужару (Alexis Gougeard (Fra) B&B Hotels – KTM) и Бенжамену Тома (Benjamin Thomas (Fra) Cofidis). За 4 км до финиша  Тома атаковал в одиночку, но пелотон настиг его за 600 м до финиша, после чего был разыгран спринт.

 

По итогам этапа Нильс Политт (Bora-hansgrohe) получил красный номер самого активного гонщика.

 

  Перестановок в генеральной классификации не произошло, Йонас Вингегор, несмотря на падение, сохранил жёлтую майку лидера, Ваут ван Арт укрепил позицию лидера очковой классификации, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, а Симон Гешке (Cofidis) продолжает лидировать в горной классификации.

 

  Яспер Филипсен: «Невероятно. Я так много раз пытался. Сегодня получилось. Думал, что Ваут ван Арт накатит сзади. Перед финальным поворотом меня немного заперли. По прошлому году знал, что финишная черта будет не так далеко после последнего изгиба. Хорошо, что у меня получилось обойти Мадса. Мы так давно боремся за победу на этапе Тур де Франс, горжусь, что на 15-м этапе, наконец, отфинишировал и завершил работу команды. Все у нас верили, что это возможно. У меня отлично шла нога. Нам просто надо было  дождаться правильного момента, сегодня оказался такой день.

 

  Нам, спринтерам, пришлось долго ждать на этом Туре. Альпийские этапы не принесли результатов нашей команде, но все старались использовать шансы. В пятницу мы изо всех сил работали, чтобы этап завершился спринтом. Сегодня снова прикладывали массу сил, и, наконец, получили результат. Думаю, это показывает силу нашей команды и как все стараются ради победы.

 

  Если бы больше не осталось спринтов, в горах психологически ехать было бы тяжелее. За такие шансы, как сегодня, надо бороться. Сегодняшний этап показал, что иногда нужно смотреть далеко вперёд. На этапах, где у меня не было шансов, я старался не напрягаться. У нас есть ещё две возможности – на 19-м этапе и на 21-м».

 

  Нильс Политт: «С самого начала надеялся, что в отрыв уедет больше гонщиков. Не знаю, помешало ли нам отсутствие Ваута ван Арта увеличить преимущество, но как только мы остались вдвоём, я понял, что до финиша едва ли удержимся. Но решил использовать шанс в отрыве до конца, в велоспорте бывает всякое, поэтому ни о чём не жалею».

 

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2022

 

 Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022Яспер Филипсен – победитель 15 этапа Тур де Франс-2022

 © A.S.O. / Pauline Ballet и © A.S.O. / Charly Lopez

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Rabbit
    Борьба Михаэля Мёркёва за попа ... (1)
    Rabbit-Фото

    Молоток, проявил характер.

  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    M-07-Фото
    Увидим. В 2007 году сами и слили свою удачу на Туре (скорее, приказали слить). А сейчас снова датчанин у них в жёлтой майке.
  • Виктор Сироткин
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    Виктор Сироткин-Фото
    меня тоже этот вопрос беспокоит, но подписка закончится в конце ноября - в аккурат перед началом основных событий в велокроссе. Но в платежной системе Евроспортплеера не совсем платёж: они выставляют счёт, т.е. как бы сами просят оплату.
  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    Velolife-Фото

    Итак, Франция отвернулась от Primo? Rogli? в третий раз. В отличие от Испании. Но Jumbo на полпути потеряла ещё одного ценного gregario, Steven Kruijswijk. Могла потерять и другого - Tiesj Benoot. Covid, к сожалению, заставил покинуть TdF также двух победителей его этапов: Simon Clarke и Magnus Cort. А Carcassonne вновь подтвердил свою репутацию как спринтерского финиша TdF. В прошлом году там первым был Manxman, сравнявшийся тем самым с Eddy Merckx по количеству побед на «Петле». В этом же соотечественник Eddy Merckx спринтер Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen.Несмотря на жару! Хотелось бы отметить Benjamin Thomas. Он не в первый раз заметен в отрыве. Особенно, когда в паре. Не только герои Cyclocross, но и Madison успешно гоняют в Мегатурах. А Maillot Vert, кажется, никто и ничто не могли остановить. Кроме Maillot Jaune, которую надо было защищать от «Terminator» Tadej. Поскольку команды по ходу этапа пока сравнялись по числу гонщиков. Сегодня – последний день отдыха. И начнётся последняя неделя TdF, которая закончится в Париже. Который стоит мессы. Но до мессы надо ещё добраться, преодолев Пиренеи. Вот с этого и начнётся во вторник путь на Париж! Но самые серьёзные испытания ждут пелотонцев в среду и четверг. А педъестальщиков – ещё и пятница с её силовой почти 41-км разделкой. В Rocamadour будет окончательно ясно, кто «Терминатор». Всех с Днём Отдыха!

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ваут явно выбрал этот этап для себя, но ... неповезло. Сначала безперспективный отрыв ,пришлось вернуться, потом события за событием плюс падение ,пришлось помотаться по пелотону и даже на финише мог бы и выиграть ,если бы не пришлось менять траекторию из-за Педерсона. И тем не менее все равно смог набрать 45 очков. Сегодня Отар его очень хорошо охарактеризовал...

    Два слова для Отара:

    Когда у отрыва 30 секунд за 8-10км до финиша не надо так переживать. Если спринтерский поезд построен и работает четко, 10 секунд выигрывается на километре.

  • старт-шоссе 82
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Очень интерестно сравнение комментов до и после событий на сегоднешнем этапе.clapping

  • Ice
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Весь этап, вслед за комментатором евроспорта Отаром, следил за отставанием от пелотона Michael Morkov из Quick Step.
    Увы, гонщик не вписался в лимит времени.
    Зачем он так поступил? 

    Жалко Мёркова, бился как мог, но не осилил таки(

  • motte
    Сход Стевена Крёйсвейка, паден ... (3)
    motte-Фото

    Ничего, Скай тоже падучий был, хором падали.

  • EL-Fenomeno
    Сход Стевена Крёйсвейка, паден ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Команда Юмбо-Висма на этом Тур де Франс пережила ну очень разыне моменты, так сказать уже прошла "огонь воду и медные трубы", а ведь ещё целая неделя ГТ впереди...

    Сначала:

    Потом:

    Далее...??? heat 

    А Том Пидкок после этапа решил искупаться в местном фонтане...ещё бы, ведь +40:

    https://twitter.com/INEOSGrenadiers/status/1548708632182902784  

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, этап, который был по профилю почти как проходной получился с многочисленными сюрпризами (большинство из которых со знаком "-"). Тут и снова ВВА в отрыве, и опять ПРОТЕСТовальщики на дороге dash и падения разные, ну и конечно невезуха для Юмбо-Висмы. Для спокойного коментирования Мамучашвили этап по событиям как раз для него)) Под финиш Отар даже сКипишовал немного когда сначала (пардон, передаю не дословно): "30 секунд и 10 км...., не догонят", а потом: "20 секунд и 8 км. до финиша, но тут понятно что отрыв обречёнbiggrin

    Цитата: velodoctor
    Педерсен зигзагом последние 150м ехал, то в одну сторону смещался, то в другую.

    Кстати да, финишировал почти "на грани фола". Сначала сместился в сторону Филипсена, потом двинул в другую "на Ван Арта". Если бы Мадс выиграл этот, думаю у тех двоих возможно пошли бы даже жалобы на дисквал Йеспера. Но "все хорошо что хорошо кончается" и у Яспера есть виктория на ТдФ. Жаль что Юэн и Саган на этом Туре останутся без побед(ы)

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

18 июля

Daniel Navarro (Burgos - BH)

Simon Clarke (Israel - Premier Tech)

Juan Fernando Calle (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (98)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)