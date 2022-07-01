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Калеб Юэн вписался в лимит времени, догоняя пелотон 180 км на 14-м этапе Тур де Франс-2022

Калеб Юэн: «Доехал до финиша благодаря товарищам по команде»

 

 

  На 14-м этапе Тур де Франс-2022, начавшемся с атак, у Калеба Юэна (Caleb Ewan) была одна задача – вписаться в лимит времени. На протяжении 180 км 28-летний австралийский спринтер в окружении товарищей по команде Lotto Soudal боролся с собой и со временем.

 

  За его спиной оставалась лишь последняя машина каравана Большой Петли – машина – «метла». Но её услуги не понадобились. Калеб Юэн вместе с Тимом Велленсом, Фредериком Фризоном и Янсе ван Ренсбургом пересекли финишную черту через 39 минут 7 секунд, вписавшись в лимит времени, который на 14-м этапе составил 48:46.

 

  Калеб Юэн, на счету которого пять побед на этапах Тур де Франс, надеется восстановиться и ещё побороться в спринте.

 

Калеб Юэн вписался в лимит времени, догоняя пелотон 180 км на 14-м этапе Тур де Франс-2022

 Калеб Юэн вписался в лимит времени, догоняя пелотон 180 км на 14-м этапе Тур де Франс-2022

 Калеб Юэн вписался в лимит времени, догоняя пелотон 180 км на 14-м этапе Тур де Франс-2022

 Калеб Юэн вписался в лимит времени, догоняя пелотон 180 км на 14-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Калеб Юэн: «За эти дни со мной много всего случилось, понятно, что весь Тур я чувствовал себя не идеально. Были дни, когда чувствовал хорошо, но также было и очень тяжело, а падение, понятно, не помогает. Я боролся ещё один день, надеюсь, ситуация изменится. Но если завтра будет такой же день, как сегодня, шансов у меня не останется.

 

 Хотя на Туре всё очень быстро меняется. Например, вчера чувствовал себя отлично, пока не упал, а сегодня снова был шок, так что, никогда не знаешь. Может, завтра будет всё хорошо, может, в Париже будет отлично.  

 

  Благодаря моим товарищам по команде я всё ещё в  Туре. Из-за быстрой скорости в начале этапа я рано выпал, пришлось ехать своим темпом. Очень благодарен товарищам по команде, которые помогли мне вовремя доехать до финиша. Конечно, ситуация не идеальная, но я продолжу бороться за победу на этапе».

 

Результаты 14 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Velolife-Фото

    Итак, Michael Matthews наконец-то стал первым на этапе 109-го TdF. И где? На легендарной горе Jalabert! И в борьбе с кем? С Alberto Bettiol, который вновь перегорел. Michael Attaboy! Jonas не хочет отдавать Maillot Jaune Tadej, который несомненно продолжит добиваться её. Но, наверное, не сегодня. Этап до Carcassonne больше подходит для спринтеров. Но поезда могут и не поехать. Могут поехать эшелоны. А в сравнении с Emirates у Jumbo эшелон подлиннее. Всё непредсказуемо в конце второй недели. Пелотон устал от Альп. А впереди ещё и Пиренеи. Пожелаем всем без потерь добраться до последнего дня отдыха!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Velolife-Фото

    Итак, Michael Matthews наконец-то стал первым на этапе 109-го TdF. И где? На легендарной горе Jalabert! И в борьбе с кем? С Alberto Bettiol, который вновь перегорел. Michael Attaboy! Jonas не хочет отдавать Maillot Jaune Tadej, который несомненно продолжит добиваться её. Но, наверное, не сегодня. Этап до Carcassonne больше подходит для спринтеров. Но поезда могут и не поехать. Могут поехать эшелоны. А в сравнении с Emirates у Jumbo эшелон подлиннее. Всё непредсказуемо в конце второй недели. Пелотон устал от Альп. А впереди ещё и Пиренеи. Пожелаем всем без потерь добраться до последнего дня отдыха!

  • uran
    Герант Томас: “Если Погачар хо ... (1)
    uran-Фото
    Хорошая мина при плохой игре, пока с инеос и Томас не выглядят фаворитами. А очень хочется посмотреть две суперкоманды в борьбе.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Из превью этапа (* - это Т.Погачар):

    Цитата: BlAr
    Финиш он* скорее всего возьмёт, только из группы, и без особых приобретений в ГК. А победит отрыв.

    friends

    Какой же всё-таки Блинк или как выходит у Курдюкова - БлЫнк) молодец. Отобрался в отрыв на подходящем этапе, двинул почти за 50 км. до финиша, с неплохими попутчиками потом сработался, а далее пошёл на совсем не профильной ему горе, более того ловя почти кризис (после того как Беттиоль отдалялся), не сломался, а наоборот собрался, догнал и уехал к победе. Ещё и на последних 100-150м. полностью насладисля своим успехом ну и видно было - очень рад этой долгожданной победе.

    Может шо то подобное выдать и Сагану, но где теперь..?)

    Кстати, М.Мэтьюс взял 20 очков на "летучке" + 30 на основном финише - ИТОГо =50; так что у Майкла вчера всё сложилось на 150% ok

    P.S.

    Бедолага Юэн на морально-волевых, так сказать, догрёб и уложился в лимит после своих травм и падений. Хорошо что команда таки подсобила капитану. Этап в Каркассоне Калэбу нет взять, но до дня отдыха дотянет, а там даст Бог выживет в Пиренеях и может (хочу) возьмёт 19-й этап. 

  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Earl57-Фото
    Так Погачар не один же был в момент атаки, вся команда при нем была.
  • Earl57
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Earl57-Фото
    Судя по тому, что после атаки Погачара на разрыве разом оказалась половина пелотона, причем очень кучно, там действительно была санитарная пауза.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Zhanzhak-Фото
    +100500 согласна. Уже ничего не комментирую, но тут сложно было удержаться. А за Астану все так же болею, спасибо инсте.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Москона ваще гнать надо из Астаны. 70 %гонок он не доехал за Астану..переплюнув рекорд Груздева Инеос недаром от него избавились своевременно от этого проблематичного трактора.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Astanaforever-Фото
    Видимо Погачар уже ничего сделать не сможет. Йонас как приклеенный на рывке Тадея все эти три км проехал. Датчанин на подьеме, а вот словенец подавленный. И никакая разделка ему не поможет.
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    M-07-Фото
    И так некрасиво поступил на 5-м этапе, постоянно атакуя, пытаясь как можно дальше уехать от отставших из-за завалов конкурентов, а тут если на самом деле во время санпаузы атаковал, то это вообще мерзость.

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