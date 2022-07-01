 Калеб Юэн вписался в лимит времени, догоняя пелотон 180 км на 14-м этапе Тур де Франс-2022

Калеб Юэн: «Доехал до финиша благодаря товарищам по команде»

На 14-м этапе Тур де Франс-2022, начавшемся с атак, у Калеба Юэна (Caleb Ewan) была одна задача – вписаться в лимит времени. На протяжении 180 км 28-летний австралийский спринтер в окружении товарищей по команде Lotto Soudal боролся с собой и со временем.

За его спиной оставалась лишь последняя машина каравана Большой Петли – машина – «метла». Но её услуги не понадобились. Калеб Юэн вместе с Тимом Велленсом, Фредериком Фризоном и Янсе ван Ренсбургом пересекли финишную черту через 39 минут 7 секунд, вписавшись в лимит времени, который на 14-м этапе составил 48:46.

Калеб Юэн, на счету которого пять побед на этапах Тур де Франс, надеется восстановиться и ещё побороться в спринте.

Калеб Юэн: «За эти дни со мной много всего случилось, понятно, что весь Тур я чувствовал себя не идеально. Были дни, когда чувствовал хорошо, но также было и очень тяжело, а падение, понятно, не помогает. Я боролся ещё один день, надеюсь, ситуация изменится. Но если завтра будет такой же день, как сегодня, шансов у меня не останется.

Хотя на Туре всё очень быстро меняется. Например, вчера чувствовал себя отлично, пока не упал, а сегодня снова был шок, так что, никогда не знаешь. Может, завтра будет всё хорошо, может, в Париже будет отлично.

Благодаря моим товарищам по команде я всё ещё в Туре. Из-за быстрой скорости в начале этапа я рано выпал, пришлось ехать своим темпом. Очень благодарен товарищам по команде, которые помогли мне вовремя доехать до финиша. Конечно, ситуация не идеальная, но я продолжу бороться за победу на этапе».