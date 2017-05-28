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Герант Томас, Дани Мартинес и Адам Йейтс возглавят команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022

Велокоманда INEOS Grenadiers объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

  36-летний британский велогонщик Герант Томас, 26-летний колумбийский велогонщик Дани Мартинес и 29-летний британский велогонщик Адам Йейтс возглавят команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022.

 

Герант Томас, Дани Мартинес и Адам Йейтс возглавят команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022

 

 

  Вместе с ними на старт в Копенгагене 1 июля выйдут 35-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 25-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна, 22-летний британский гонщик Том Пидкок, 32-летний британский гонщик Люк Роу и 30-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле.

 

Двукратный и действующий чемпион мира в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна и универсал Том Пидкок впервые в карьере стартуют на Тур де Франс.

 

Обеспечивающие поддержку капитанов Джонатан Кастровьехо стартует на  французском Гранд-туре в 8-й раз победитель Париж-Рубэ-2022 Дилан ван Баарле и Люк Роу поедут Тур де Франс в 7-й раз.

 

Самый опытный гонщик команды – Герант Томас, он выйдет на старт французского Гранд-тура в 12-й раз в карьере.

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды: «В этом году уровень соревнования будет выше, чем когда-либо, и это великолепно как для велоспорта, так и для Тура, и для болельщиков. Но все мы знаем, что в велоспорте может произойти что угодно, особенно за три недели гонки по разным рельефам и при меняющихся погодных условиях. Этот состав Grenadiers воплощает всю INEOS. У них есть выдержка, предельная внимательность и юмор, что мы считаем критически важным для успешного Тура. С нетерпением ждём старта».

 

  Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «У нас очень динамичная и разносторонняя группа гонщиков, готовых дать полный газ и принять вызов.

 

  В лице Адама, Дани и Геранта у нас фантастическое трио авторитетных генеральщиков, которые могут принять серьёзный вызов. В течение этого сезона они доказали свою форму и на её пике выйдут на старт в Копенгагене.

 

  Мы также гордимся, что Филиппо и Том дебютируют на Тур де Франс. Они феноменальные гонщики, у которых впереди великая карьера. Они оба готовы оставить след на Туре. Ни одна команда не отказалась бы от трёх лучших супердоместиков Дилана, Джонатана и Люка. Общими усилиями они поведут гонку, опираясь на интуицию и опыт, которым нет равных».

 

 

Состав команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022:

 

Geraint Thomas, (Великобритания)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Filippo Ganna, (Италия)

Daniel Martinez, (Колумбия)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Luke Rowe, (Великобритания)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

Adam Yates, (Великобритания)

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 13:41 | Регистрация: 28.05.2017

    Пидкок лишний
    Горы не потянет
    В "классиках-отрывах" Дилан выглядит сильнее.
    На плоскаче тащить не будет.
    На крутых финишах Мартинез выглядит сильнее

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Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Предварительные составы команд ... (39)
    Earl57-Фото

    Пино с Туром катастрофически не везет. Вот уж воистину "не понос, так золотуха". Травмы, простуда, теперь ковид. 

    Его заменит Бруно Армираль.

  • velodoctor
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (2)
    velodoctor-Фото

    Представляю грустного Кэва, который все утро ждал звонка. Мне состав квиков не нравится, есть спринтерский поед и есть какие-то непонятные ребята, по мне вместо Алафилипа покинувшего состав надо было Ремко ставить, есть разделки, есть шансы жёлтое примерить небольшие, меня Лефевр мягко сказать раздражает. Он в какие-то игры играет непонятные с гонщиками своими. Кстати я против Кэва на туре, разве что вместо Якобсена. И так этапов не густо, ещё и неразбериха будет. Марк не показал в этом сезоне, что он может выиграть этап, не заслужил. Тут хоть справедливо и логично все.



    На Вуэльте будет бомбический состав с Хиндли, Карапасом, Поги, Роглой и прочими, для чего туда Ремко поедет, я совсем не понимаю. Те проблемы которые у него на недельных гонках были, с ними разве можно думать о генерале. Реальная цель этап тура, попытка жёлтое взять на туре, помощь команде там же, все это по ходу сезона бельгиец делал, он к этому готов.

  • EL-Fenomeno
    Заявление велокоманды Bahrain ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Суки punish а как иначе, скажешь. Шо то услышали и копают, хотят зацепится, а зацепка то слишком мизерная, но всё равно копают.

    Действительно, хотелось бы спросить: почему именно перед Туром эти проверки (ещё бы в самом Копенгагене проверили команду) ? Почему, скажем, не перед Критерием Дофине или раньше, а?

    Желаю Карузо выступить как на Джиро 2021 и взяь подиум (в Париже), а Хейгу попасть в 10-ку генерала и взять красивый горный этап...ну или наоборот)

    Цитата: Earl57
    Мохорич и Тратник сказали журналистам что к ним никто не приходил и их дома не обыскивали. Словенцев не трогали стало быть...

    Стало быть другие шейхи вовремя подсуетились или может у них бабла больше !?

    Или вообще всё предельно просто желтая майка - и нам других Армстронг-сторис не нужно это антачьбл пэрсон whistle

  • SportSpirit
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (6)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: sashaney
    Погачар будет сам себя возить.

     

    ... 

     

    Погачара будет возить Солер. Но это не точно.dirol 

     

    Из 100% проверенных помощников - Майка и Бьерг. В остальном состав, я бы сказала, "экспериментальный".

  • SportSpirit
    Флориан Сенешаль заменит Тима ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Вау!) я только что написала пост в соседней теме)) 

     

    Удача на стороне Сенешаля. 

  • SportSpirit
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (8)
    SportSpirit-Фото

    С Кэвом подковерные мотивы +/- понятны.

     

    Но не поставить Сенешаля, ставшего чемпионом Франции, на Тур-де-Франс? Чисто интуитивно: после внезапной победы Флориана на прошлой Вуэльте, Якобсен не очень хочет видеть его в своем поезде. 

     

    Из интервью Сенешаля: он узнал, что не попадает в состав, на прошлой неделе. Надеялся, что сильное выступление на ЧФр (в итоге победа), сможет изменить ситуацию но - увы. Как ему объяснили, команда решила поставить в состав максимальное количество датчан, чтобы словить хайп на старте.locny 

  • Gorn9k
    Герант Томас, Дани Мартинес и ... (1)
    Gorn9k-Фото

    Пидкок лишний
    Горы не потянет
    В "классиках-отрывах" Дилан выглядит сильнее.
    На плоскаче тащить не будет.
    На крутых финишах Мартинез выглядит сильнее

  • rude_rider
    Тур де Франс-2022. Жёлтая майк ... (6)
    rude_rider-Фото
    Маас вечный претендент))) зря конта ляпнул про наследника..давит на мааса походу .. Пора как Ланду вычеркнуть
  • Ice
    Заявление велокоманды Bahrain ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Значит, чудеса в стиле прошлого сезона от Бахрейн на Тур де Франс под большим вопросом

    Все чудесят, не нужно тут голословно о Бахрейне высказываться. Почему в Декеникам не нагрянули после чудес престарелого Кэва? Вам это не кажется странным? Или победы топовых гонцов - это подозрительно, а поломанного старого спринтера, который до того несколько лет был статистом - это норма? Неужели вы думаете, что от Лефевра снисходит благодать?)))

  • Camel
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (8)
    Camel-Фото
    То есть, разницы нет, привезли тебя до финиша и ты напрягся на последних 200 метрах или ты всю дистанцию напрягал пелотон? И так 34 раза.

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