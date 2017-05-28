Герант Томас, Дани Мартинес и Адам Йейтс возглавят команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022

Велокоманда INEOS Grenadiers объявила состав на Тур де Франс-2022

36-летний британский велогонщик Герант Томас, 26-летний колумбийский велогонщик Дани Мартинес и 29-летний британский велогонщик Адам Йейтс возглавят команду INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022.

Вместе с ними на старт в Копенгагене 1 июля выйдут 35-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 25-летний итальянский гонщик Филиппо Ганна, 22-летний британский гонщик Том Пидкок, 32-летний британский гонщик Люк Роу и 30-летний нидерландский гонщик Дилан ван Баарле.

Двукратный и действующий чемпион мира в индивидуальной гонке на время Филиппо Ганна и универсал Том Пидкок впервые в карьере стартуют на Тур де Франс.

Обеспечивающие поддержку капитанов Джонатан Кастровьехо стартует на французском Гранд-туре в 8-й раз победитель Париж-Рубэ-2022 Дилан ван Баарле и Люк Роу поедут Тур де Франс в 7-й раз.

Самый опытный гонщик команды – Герант Томас, он выйдет на старт французского Гранд-тура в 12-й раз в карьере.

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды: «В этом году уровень соревнования будет выше, чем когда-либо, и это великолепно как для велоспорта, так и для Тура, и для болельщиков. Но все мы знаем, что в велоспорте может произойти что угодно, особенно за три недели гонки по разным рельефам и при меняющихся погодных условиях. Этот состав Grenadiers воплощает всю INEOS. У них есть выдержка, предельная внимательность и юмор, что мы считаем критически важным для успешного Тура. С нетерпением ждём старта».

Род Эллингворт, исполняющий обязанности генерального менеджера команды: «У нас очень динамичная и разносторонняя группа гонщиков, готовых дать полный газ и принять вызов.

В лице Адама, Дани и Геранта у нас фантастическое трио авторитетных генеральщиков, которые могут принять серьёзный вызов. В течение этого сезона они доказали свою форму и на её пике выйдут на старт в Копенгагене.

Мы также гордимся, что Филиппо и Том дебютируют на Тур де Франс. Они феноменальные гонщики, у которых впереди великая карьера. Они оба готовы оставить след на Туре. Ни одна команда не отказалась бы от трёх лучших супердоместиков Дилана, Джонатана и Люка. Общими усилиями они поведут гонку, опираясь на интуицию и опыт, которым нет равных».

Состав команды INEOS Grenadiers на Тур де Франс-2022:

Geraint Thomas, (Великобритания)

Jonathan Castroviejo, (Испания)

Filippo Ganna, (Италия)

Daniel Martinez, (Колумбия)

Thomas Pidcock, (Великобритания)

Luke Rowe, (Великобритания)

Dylan Van Baarle, (Нидерланды)

Adam Yates, (Великобритания)