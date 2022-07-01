Герант Томас и Том Пидкок о 16-м этапе Тур де Франс-2022

Герант Томас: "Рассматриваю эти этапы с 16 по 18 как трёхдневный блок, где каждый день следующий тяжелее"

Герант Томас (Geraint Thomas) сохранил третью позицию в генеральной классификации на первом пиренейском, 16-м этапе Тур де Франс-2022. 36-летний капитан команды Ineos Grenadiers выпал на финальном подъёме 1-й категории Мюр-де-Пегер, но благодаря помощи Адама Йейтса и Дани Мартинеса вернулся и финишировал в группе жёлтой майки. Том Пидкок финишировал в группе с Адамом Йейтсом через 1:19 после группы Йонаса Вингегора и сдвинулся на одну позицию вниз в генеральной классификации, где теперь замыкает топ-10. Адам Йейтс также потерял одну позицию и стал 6-м в общем зачёте.

Photo (c) INEOS Grenadieers Team

Герант Томас: «Чувствую себя хорошо. Когда они начали уезжать на крутых отрезках, я не паниковал, отпустил, поехал своей скоростью. Йейтси был очень хорош. Честная игра, он полностью посвятил себя работе на меня, проехал в мощном темпе последние полтора километра до вершины. У меня кое-что осталось в ногах, я почти добрал их.

Это меня воодушевило, конечно, и хорошо, что на вершине меня ждал Дани. Благодаря ему мы просто закрыли последние 100 метров до группы жёлтой майки. Потом Дани работал до конца, чтобы увеличить просвет по отношению к Барде. Это была отличная командная работа.

Кажется, с жарой я справляюсь неплохо, учитывая, что я из Уэльса. За эти годы много времени ездил по жаре, уже привык. Тур Швейцарии тоже стал хорошей подготовкой.

Рассматриваю эти этапы как трёхдневный блок. С каждым днём будет всё тяжелее. Завтра четыре подъёма, послезавтра – три, но они ещё тяжелее. Многое может случиться, особенно при такой жаре. Можно справиться, если это влияет один день, но потом давление усилится. Посмотрим, как пойдёт».

Том Пидкок: «Здесь совсем другие дороги. Намного тяжелее, медленнее, более узкие. И более коварные, чем в Альпах, так я думаю. Но в итоге всё сложилось неплохо. Мы с Йейтси финишировали вместе, старались сократить потери. В первый день после отдыха тяжело. Мне было трудно, но только в первой части этапа, а потом на финальном подъёме почувствовал себя лучше. Не знаю, насколько достижима будет десятка сильнейших, впереди ещё два тяжёлых дня. Мы будем стараться. Но есть более важная задача – помогать Джи. Может настать момент, когда мне придётся пожертвовать топ-10, но посмотрим во время гонки».