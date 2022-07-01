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Герант Томас и Том Пидкок о 16-м этапе Тур де Франс-2022

Герант Томас: "Рассматриваю эти этапы с 16 по 18 как трёхдневный блок, где каждый день следующий тяжелее"

 

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) сохранил третью позицию в генеральной классификации на первом пиренейском, 16-м этапе Тур де Франс-2022. 36-летний капитан команды Ineos Grenadiers выпал на финальном подъёме 1-й категории Мюр-де-Пегер, но благодаря помощи Адама Йейтса и Дани Мартинеса вернулся и финишировал в группе жёлтой майки. Том Пидкок финишировал в группе с Адамом Йейтсом через 1:19 после группы Йонаса Вингегора и сдвинулся на одну позицию вниз в генеральной классификации, где теперь замыкает топ-10. Адам Йейтс также потерял одну позицию и стал 6-м в общем зачёте.

 

Photo (c) INEOS Grenadieers Team

 

  Герант Томас: «Чувствую себя хорошо. Когда они начали уезжать на крутых отрезках, я не паниковал, отпустил, поехал своей скоростью. Йейтси был очень хорош. Честная игра, он полностью посвятил себя работе на меня, проехал в мощном темпе последние полтора километра до вершины. У меня кое-что осталось в ногах, я почти добрал их.

 

  Это меня воодушевило, конечно, и хорошо, что на вершине меня ждал Дани. Благодаря ему мы просто закрыли последние 100 метров до группы жёлтой майки. Потом Дани работал до конца, чтобы увеличить просвет по отношению к Барде. Это была отличная командная работа.

 

  Кажется, с жарой я справляюсь неплохо, учитывая, что я из Уэльса. За эти годы много времени ездил по жаре, уже привык. Тур Швейцарии тоже стал хорошей подготовкой.

 

 Рассматриваю эти этапы как трёхдневный блок. С каждым днём будет всё тяжелее. Завтра четыре подъёма, послезавтра – три, но они ещё тяжелее. Многое может случиться, особенно при такой жаре. Можно справиться, если это влияет один день, но потом давление усилится. Посмотрим, как пойдёт».

 

 

  Том Пидкок: «Здесь совсем другие дороги. Намного тяжелее, медленнее, более узкие. И более коварные, чем в Альпах, так я думаю. Но в итоге всё сложилось неплохо. Мы с Йейтси финишировали вместе, старались сократить потери. В первый день после отдыха тяжело. Мне было трудно, но только в первой части этапа, а потом на финальном подъёме почувствовал себя лучше. Не знаю, насколько достижима будет десятка сильнейших, впереди ещё два тяжёлых дня. Мы будем стараться. Но есть более важная задача – помогать Джи. Может настать момент, когда мне придётся пожертвовать топ-10, но посмотрим во время гонки».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2022

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (28)
    Gorn9k-Фото
    У Томаса нет разделки))))))))
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    У Вас, наверное, и доказательства есть? Или только избыток желчи? :-(
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    А в случае, если Погачар просто выиграет время у соперников, это будет считаться пакостью?

    P.S. Я не уверен, что он сможет, но очень на это надеюсь...
    Не сможет он ничего, только завал с падением лидера может помочь, Роглича роняли не раз, может и сейчас прокатит что нить, раз фарма уже не даëт Поги подавляющего преимущества над соперниками. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    MVDP-Фото
    Тяжеловато ему будет. Еще и Майка колено ушиб, когда цепь порвалась на подъеме.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    Sezar-Фото

    Атакуй, не атакуй..

  • qwinter
    Йонас Вингегор и Ваут ван Арт ... (1)
    qwinter-Фото

    У него еще силы, что бы выиграть этап были)) Ой не на того в генерале поставила джимба висма))) Если бы Арт не возращался раз за разом за непутевыми товарищами, что бы их развозить, то уже бы с отрывом огромным выиграл бы ТДФ)))

  • shoooster
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    shoooster-Фото
    Думаю лидеры поедут очень конервативно. А вот завтра одному из них терять будет нечего.
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    А в случае, если Погачар просто выиграет время у соперников, это будет считаться пакостью?

    P.S. Я не уверен, что он сможет, но очень на это надеюсь...
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    Очень просто. Пока не завершён этот Тур, Погачар - законный владелец жёлтой майки, т.к. он завоевал её на прошлом туре.

    Вообще, забавно наблюдать, как простая надежда на возврат жёлтой майки гонщиком, за которого болею вызывает такую реакцию :).

    Я даже прогноз не делал, не давал оценок соперникам, но... Настроения и симпатии здешней публики ясны :(.
  • ЛехаСилос
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    ЛехаСилос-Фото
    Поэтому сегодня - Вино!

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