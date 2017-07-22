Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2017

Страницы истории велоспорта: Тур де Франс (Tour de France)-2017

2017

21 этап 86 ч 20 мин 55 сек

3540 км / 40.995 км/ч

198 на старте

167 на финише



104-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартовал 1 июля в Германии, в древнем городе Дюссельдорфе (Düsseldorf), который впервые принимал старт этапа и Гран-депар всего Тур де Франс. Маршрут Тур де Франс-2017 протяжённостью 3540 км был проложен против хода часовой стрелки через Вогезы (Vosges), Юру (Jura), Пиренеи, Массив Централь (Massif Central) в Альпы и проходил по территории 4-х государств: Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции. Тур де Франс-2017 состоял из 9 равнинных, 5 среднегорных и 5 горных этапов, 2 индивидуальных гонок на время общей протяжённостью 36,5 км и двух дней отдыха.



Организаторы "Большой Петли" предложили нетипичный маршрут французского Гран-тура, отличающийся от выпусков последних лет, без упора на разделку, как в прошлые годы, когда суммарно протяжённость индивидуальных гонок на время достигала 100 км. Отсутствовал также акцент на горные этапы. Прежде организаторы могли поставить три финиша этапов в горы высшей категории и парочку горных финишей в подъём 1-й категории. В этом выпуске Тур де Франс многие тяжёлые горы были расположены далеко от финиша, что должно было спровоцировать генеральщиков атаковать заранее - в подъём и на спусках. Спринтерам организаторы предложили девять 200-от километровых равнинных этапов.

Система начисления горных очков осталась прежней, но в этом выпуске Тур де Франс организаторы уменьшили количество очков, присуждаемых на вершинах высшей категории – вместо максимальных 25 очков теперь 20, и получили их не первые 10, а первые 8 велогонщиков.



На старт 104-го Тур де Франс вышли 198 велогонщиков - участники 18 велокоманд Мирового Тура (World Tour) и 4 проконтинентальных велокоманд. Под первым номером на Тур де Франс-2017 стартовал победитель Тур де Франс-2016 британский гонщик Крис Фрум (Chris Froome), капитан британской велокоманды Sky. Участниками Тур де Франс-2017 стали велогонщики из 32 стран, среди которых большинство составляли французы (39 гонщиков).



На старт 1-го этапа Тур де Франс-2017, индивидуальной гонки на время, вышли 12 велогонщиков, являющихся чемпионами своих стран в этой дисциплине, в том числе действующий чемпион мира в разделке и действующий чемпион Европы.



На старт 2-го этапа Тур де Франс-201 12 велогонщиков вышли в майке национального чемпиона, а также велогонщик в майке действующего чемпиона мира в групповой гонке - Петер Саган (Peter Sagan) и действующий олимпийский чемпион - Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet).

Photo © ASO/Alex BROADWAYASO/A.Broadway

Первый этап Тур де Франс-2017 - индивидуальная гонка на время, протяжённостью 14 км, проходила в сложных погодных условиях под дождём.



31-летний британский велогонщик команды Sky Герант Томас (Geraint Thomas) одержал победу на 1-м этап Тур де Франс-2017, выиграв этап французского Гран-тура впервые в карьере. Он проехал дистанцию в 14 км за 16 минут 4 секунды. На первой отсечке Томас показывал 5-й результат, проехав 8.1 км за 9 минут и 23 секунды со средней скоростью 51.794 км/час, уступив действующему чемпиону мира в разделке, немецкому гонщику Тони Мартину (Tony Martin) из Katusha-Alpecin 4 секунды. Но на заключительном участке протяженностью 5.9 км британский гонщик команды Sky показал лучшее время, проехав со средней скоростью в 52.968 км/час.



По результатам этапа Герант Томас опередил ближайшего соперника, швейцарского гонщика команды BMC Стефана Кюнга (Stefan Kung) на 5 секунд. Белорусский велогонщик команды Sky Василий Кириенко (Vasil Kiryienka) замкнул на этапе тройку лучших, уступив своему товарищу по команде 7 секунд.



Из претендентов на борьбу в генеральной классификации разделку 1-го этапа лучше всех проехал защищающий свой титул британский гонщик Крис Фрум, финишировавший 6-м, уступив Геранту Томасу 12 секунд.

Photo © ASO/Pauline Ballet



Герант Томас стал первым лидером общего зачёта Тур де Франс-2017, надев жёлтую майку лидера. Он также возглавил классификацию по очкам, но в зелёной майке на старт 2-го этапа выйшел товарищ Томаса по команде Sky Василий Кириенко.



Стефан Кюнг (Stefan Küng) из BMC надел белую майку, став лучшим молодым гонщиком.



Мокрая трасса и масса поворотов стали причиной многих падений, два из которых закончились сходом гонщиков. Один и тот же поворот стал роковым для испанских гонщиков – Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из Movistar и Беньята Инчаусти из Bahrain Merida, которые были вынуждены сойти с Тур де Франс-2017 в первый же день.



Алехандро Вальверде упал на мокрой дороге, на повороте, проехав 7 км дистанции. Он вылетел на ограждения и не смог подняться на ноги. Его доставили в больницу Дюссельдорфа, первый осмотр показал, что у гонщика перелом коленной чашечки левой ноги. Оценив состояние Вальверде, врачи провели операцию на колене в тот же день. Врач команды Movistar сообщил, что в 2017 году Алехандро Вальверде уже не сможет вернуться в гонки.



Это был 10-й старт Алехандро Вальверде на Тур де Франс, и третий сход в карьере, он не доехал до финиша лишь во время двух первых стартов на французском Гран-туре в 2005 и 2006 годах.

26-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Люк Дабридж (Luke Durbridge) смог финишировать после падения на разделке и вышел на старт 2-го этапа, но был вынужден сойти с гонки.

Второй этап Тур де Франс-2017 проходил по территории сразу двух стран - Германии и Бельгии. Большую часть дистанции 203,5-км этапа гонщики проехали под дождём. В первый отрыв Тур де Франс-2017 сразу после старта уехали четверо гонщиков: 30-летний французский велогонщик команды Wanty-Groupe Gobert Йоанн Оффредо (Yoann Offredo), 30-летний французский велогонщик команды Fortuneo–Oscaro Лоран Пишон (Laurent Pichon), 27-летний американский велогонщик команды Cannondale-Drapac Тэйлор Финни (Taylor Phinney) и 23-летний французский огонщик команды Direct Energie Тома Буда (Thomas Boudat). Преимущество отрыва ни разу не превышало 3 минут.

Photo © @ChrisAuldPhoto



2-й этап, как и 1-й, проходил в сложных погодных условиях, под дождём. За 30 км до финиша в голове пелотона произошёл большой завал, в который попали многие гонщики. Первым упал велогонщик команды Katusha-Alpecin Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) и его товарищи по команде Тони Мартин, Рик Цабель (Rick Zabel) и Марко Халлер (Marco Haller).



В этот завал попали трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум и его товарищ по команде Sky, являющийся лидером гонки после победы на 1-м этапе, Герант Томас. Томас сразу вернулся в гонку, а Крис Фрум был вынужден поменять велосипед, но с помощью Михала Квятковски (Michal Kwiatkowski) и Кристиана Кнеса (Christian Knees) он вернулся в пелотон за 20 км до финиша.

Роман Барде (Romain Bardet) из AG2R La Mondiale также попал в завал и вернулся в гонку.



За 17 км до финиша, когда между пелотоном и отрывом оставалось не более 40 секунд, из отрыва на спуске атаковал Тэйлор Финни (Cannondale-Drapac), за которым поехал Йоанн Оффредо (Wanty-Groupe Gobert). Но пелотон, который возглавляли команды BORA–hansgrohe, Quick Step Floors, FDJ, Katusha–Alpecin, добрал беглецов за 1,2 км до финиша, после чего был разыгран общий спринт.



Немецкий спринтер Марсель Киттель (Marcel Kittel) одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2017, это был 10-й, выигранный им за карьеру этап Большой Петли. 29-летний велогонщик команды Quick Step Floors обошёл в общем спринте французского гонщика команды FDJ, чемпиона Франции, Арно Демара (Arnaud Demare) и немецкого гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля (Andre Greipel). Благодаря победе Марсель Киттель надел зелёную майку лучшего в классификации по очкам.



Кроме того, Марсель Киттель вошёл в историю велоспорта, став первым велогонщиком, выигравшим этап Тур де Франс на велосипеде с дисковыми тормозами.

Тэйлор Финни (Cannondale-Drapac), став первым на двух вершинах 4-й категории, стал первым обладателем гороховой майки Тур де Франс-2017.

Третий этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 212,5 км стартовал в бельгийском городе Вервье (Verviers). Отрывам дня не удалось побороться за этап. После многочисленных атак со старта этапа вперёд сумели уехать Адам Хансен (Adam Hansen) из команды Lotto Soudal, Роман Арди (Romain Hardy) из команды Fortuneo–Oscaro и Нильс Политт (Nils Politt) из команды Katusha-Alpecin. Затем к ним переложились Натан Браун (Nathan Brown) из Cannondale-Drapac, Роман Сикар (Romain Sicard) из Direct Energie и Фредерик Бакарт (Frederik Backaert) из Wanty-Groupe Gobert. В итоге через 12 км после старта впереди пелотона сформировался отрыв из шести человек, правда, преимущество отрыва ни разу не превышало трёх минут.



За 60 км до финиша из пелотона атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal, Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane) из Direct Energie и Пьер Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon) из Fortuneo–Oscaro, которые через 3 км добрали отрыв дня, после чего преимущество этой группы из 9 человек начало увеличиваться. Томас Де Гендт несколько раз атаковал из отрыва, и за 47 км до финиша ему удалось уехать вместе с Лилианом Кальмежаном, Романом Арди и Пьером-Люком Перишоном.



За 30 км до финиша преимущество этой четвёрки составляло полторы минуты, а их бывших попутчиков по отрыву постепенно добрал пелотон. Ещё через 5 км отрыв дня стал распадаться, за 21,3 км до финиша атаковал Лилиан Кальмежан, он удержался дольше всех из гонщиков отрыва, его пелотон добрал за 10 км до финиша.



3-й этап – первый из этапов этого выпуска Тур де Франс с финишем в категорийный подъём 3-й категории Кот де Релижьёс (Cote des Religieuses) протяжённостью в 1.6 км, средним градиентом в 5,8%, максимальным - 11%.

Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) и Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt), товарищи Петера Сагана по команде BORA–hansgrohe, задали высокую скорость в начале подъёма, а Рафал Майка (Rafal Majka) – на финальном километре. За несколько сотен метров до финиша у словацкого гонщика Петера Сагана соскочила с педали нога, но он быстро исправил ситуацию.

Photo © ASO/A.Broadway



Генеральщики не стали атаковать на подъёме, и за 200 м до финиша Петер Саган, находившийся в голове группы, начал ускоряться. Никто из соперников не смог его обойти. Действующий чемпион мира, 27-летний словацкий гонщик команды BORA-hansgrohe Петер Саган взял победу на этапе, опередив австралийского велогонщика команды Sunweb Майкла Мэттьюса (Michael Matthews) и ирландского велогонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина (Daniel Martin). Олимпийский чемпион, гонщик команды BMC Грег Ван Авермат финишировал 4-м.



Лилиан Кальмежан (Direct Energie) получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа, Натан Браун (Cannondale-Drapac) перехватил у своего товарища по команде Тэйлора Финни гороховую майку лучшего в горной классификации.



Пьер-Роже Латур (Pierre-Roger Latour) из AG2R La Mondiale перехватил белую майку лидера классификации лучшего молодого гонщика. Стефан Кюнг (BMC), лидировавший в этой классификации, переместился на третью позицию, уступая Латуру 13 секунд.



Герант Томас (Sky), защитивший жёлтую майку лидера, и капитан команды Sky Крис Фрум финишировали 8-м и 9-м соответственно, что позволило Фруму подняться на вторую позицию в генеральной классификации.

Генеральная классификация после 3 этапа 1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 10:00:31 2 Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:00:12 3 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 4 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 0:00:13 5 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:00:16 6 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 0:00:25 7 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:30 8 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:32 9 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 10 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:34

Четвёртый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 207,5 км стартовал в Мондорф-ле-Бен (Mondorf-les-Bains). Это был спринтерский этап с единственным подъемом 4-й категории Коль де Труа Фонтэн (Col des Trois Fontaines), протяженность 1.9 км, 385-475 м, перепад 90 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 7%.

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26-летний бельгийский гонщик команды Wanty-Groupe Gobert Гийом Ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck) уехал в отрыв с нулевого километра дистанции, его максимальное преимущество над группой составляло около 13 минут 14 секунд, но затем пелотон стал сокращать разрыв. Проведя в одиночном отрыве 191 км, большую часть 207,5-километрового этапа, Гийом Ван Кейрсбулк был пойман группой за 16,5 км до финиша, затем он до последних километров держался в хвосте пелотона, и выпал лишь за 4,5 км до финиша.



Гийом Ван Кейрсбулк получил красный номер самого агрессивного гонщика 4-го этапа Тур де Франс-2017.



После того, как пелотон добрал Гийома Ван Кейрсбулка, в пелотоне началась борьба за позиции, выстроились поезда, защищающие генеральщиков и спринтерские поезда.



На финальном километре произошли два завала. Первый из них, в который попал и лидер общего зачёта Герант Томас (Sky), отрезал от борьбы лидера очковой классификации Марселя Киттеля (Quick Step Floors). Небольшая группа спринтеров, которой удалось избежать завала, начала разыгрывать спринт, но за несколько сотен метров до финиша произошёл второй завал.

Британский спринтер команды Dimension Data Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) оказался притёрт к ограждениям Петером Саганом (BORA-hansgrohe) и упал, через британского гонщика перелетели ещё несколько гонщиков. В том числе упал Джон Дегенкольб (John Degenkolb) из Trek-Segafredo и Бен Свифт (Ben Swift) из UAE Team Emirates. Переломов удалось избежать Джону Дегенкольбу и Бену Свифту, но Марк Кэвендиш не мог шевелить правой рукой, и второй осмотр показал, что у него перелом лопатки, британский гонщик не смог продолжить гонку.





25-летний французский гонщик команды FDJ Арно Демар одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2017, опередив в спринте чемпиона мира Петера Сагана (BORA–hansgrohe) и Александра Кристоффа (Alexander Kristoff) из Katusha–Alpecin. Однако, Петер Саган, ставший причиной падения Марка Кэвендиша, был оштрафован организаторами на 30 секунд, а затем дисквалифицирован с Тур де Франс-2017, и Александр Кристофф поднялся на вторую строчку классификации, а тройку призёров этапа замкнул Андре Грайпель (Lotto Soudal).



После финиша Петер Саган подошёл к Марку Кэвендишу, чтобы извиниться. Немецкая команда BORA-hansgrohe была не согласна с решением судей и подала официальный протест против дисквалификации, который был отклонён.



Петер Саган был вынужден смириться с решением комиссаров, но утром 5 июля, перед тем, как уехать с гонки, на пресс-конференции он сказал, что не согласен с дисквалификацией. Чемпион мира Петер Саган должен был бороться за шестую подряд зелёную майку лучшего спринтера.



Победа Арно Демара стала первой победой французского велогонщика на этапе Тур де Франс-2017 и первой победой французского велогонщика в общем спринте с 2006 года, благодаря победе он стал лидером в классификации по очкам.

Пятый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 160,5 км - среднегорный этап с финишем в подъем 1-й категории, расположенный в Вогезах (Vosges). Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), подъем 1-й категории, протяженность 5.9 км, 532-1035 м, перепад 503 м, средний градиент 8.5%, максимальный градиент 20% - единственный финиш Тур де Франс-2017 в подъем 1-й категории. Подъём Ла Планш де Бель Фий в последний раз был на Тур де Франс в 2014 году на 10-м этапе.



С самого старта сформировался отрыв, куда уехали гонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), отмечающий на этом этапе 35-летие, велогонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants), Томас Фёклер (Thomas Voeckler) из Direct Energie, Томас Де Гендт из Lotto Soudal, Микаэль Делаж (Mickael Delage) из FDJ, Дилан ван Барле (Dylan van Baarle) из Cannondale-Drapac и Пьер-Люк Перишон из Fortuneo-Oscaro.



Пелотон сразу отпустил гонщиков, и они быстро начали набирать преимущество, но затем в работу включилась команда BMC, которая не давала разрыву вырасти более трёх с половиной минут и контролировала гонку до самого начала подъёма на Ла-Планш-де-Бель-Фий, где скорость в голове пелотона начала задавать команда Sky.



К финальному подъёму впереди из отрыва остались лишь Филипп Жильбер, атаковавший за 12 км до финиша, и Ян Бакелантс. Однако, на подъёме 1-й категории они не смогли противостоять группе генеральщиков, которая прошла бельгийских гонщиков за 4 км до финиша.

Photo © Movistar Team

К моменту, когда атаковал капитан казахстанской команды Astana Pro Team Фабио Ару (Fabio Aru) за 2,4 км до финиша, в группе генеральщиков осталось около 15 гонщиков. Попытку уехать предпринимал и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott, но его атаку быстро нейтрализовали.



За 1,8 км до финиша атаковал Крис Фрум (Sky), после чего группа генеральщиков развалилась. За Фрумом поехал Ричи Порт (Richie Porte) из BMC, Дэн Мартин из Quick Step Floors и Роман Барде из AG2R La Mondiale. Альберто Контадор (Alberto Contador) из Trek Segafredo и Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar не смогли ответить на атаку Криса Фрума.



Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017. Дэн Мартин финишировал 2-м через 16 секунд, Крис Фрум (Sky) замкнул на этапе тройку лучших, уступив Ару 20 секунд. Столько же уступил победителю и Ричи Порт (BMC). Роман Барде финишировал 5-м, через 24 секунды. Саймон Йейтс (Orica-Scott), Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из Cannondale-Drapac и Альберто Контадор финишировали через 26 секунд.



Благодаря победе на этапе Фабио Ару поднялся на третью строчку общего зачёта, который возглавил Крис Фрум, перехвативший жёлтую майку лидера у своего товарища по команде Геранта Томаса.



Чемпион Италии также стал обладателем гороховой майки. Белая майка лучшего молодого гонщика перешла к британцу Саймону Йейтсу.



Для 27-летнего итальянского велогонщика команды Astana Pro Team Фабио Ару победа на этапе Тур де Франс стала первой в карьере, и благодаря ей, он вошёл в число велогонщиков, выигрывавших этапы на всех трёх Гран-турах (два этапа Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2014, три этапа Джиро д’Италия (Giro d'Italia) в 2014 и 2015).

Генеральная классификация после 5 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 18:38:59 2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:00:12 3 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:14 4 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:00:25 5 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:39 6 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:43 7 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:47 8 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:00:52 9 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:54 10 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 0:01:01

Шестой этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 216 км, спринтерский этап от Соны до Сены, с двумя подъемами 4-й категории - второй по протяженности этап на Тур де Франс-2017.



Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. С первого километра из пелотона атаковали три гонщика, сформировавшие отрыв дня – Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen) из команды UAE Team Emirates, Фредерик Бакарт из Wanty-Groupe Gobert и Перриг Кеменёр (Perrig Quemeneur) из Direct Energie. Пелотон сразу отпустил беглецов, но не давал им набрать преимущества более 4 минут 15 секунд. Отрыв был пойман за 3 км до финиша, после чего спринтерские команды начали развоз.

Photo © ASO/Alex BROADWAY



На финальном километре шла борьба за позиции, и выстроить спринтерские поезда не получилось, каждый из спринтеров боролся в одиночку на последних 400 метрах дистанции. Марсель Киттель ускорился за 200 м до финиша, поехав по левой стороне, в то время как остальные претенденты пошли по правой, но Киттель обошёл соперников на длину велосипеда.



Немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель стал победителем 6-го этапа Тур де Франс-2017, сделав дубль (2-й и 6-й этапы). На финише Киттенль обошёл Арно Демара (FDJ) и Андре Грайпеля (Lotto Soudal) на последних метрах дистанции.



Седьмой этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 213,5 км от Сены до Соны с одним подъемом 4-й категории, вновь развивался по традиционному сценарию спринтерского, и проходил при жаркой погоде, около +32 градусов. Пелотон с первых же километров отпустил атаковавших гонщиков. В отрыв дня уехали Максим Буэ (Maxime Bouet) из Fortuneo–Oscaro, Дилан Ван Барле из Cannondale-Drapac, Мануэле Мори (Manuele Mori) из UAE Team Emirates и Йоанн Жене (Yohann Gene) из Direct Energie.



Пелотон не дал отрыву далеко уехать, максимальное преимущество беглецов не превышало трёх с половиной минут. Отрыв дня был пойман за 6 км до финиша.

Photo © ASO



Победу на этапе, второй день подряд, праздновал Марсель Киттель, спринтер команды Quick Step Floors. Марселя Киттеля и Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen) из Dimension Data на финишной черте 7-го этапа Тур де Франс-2017 разделили всего 6 миллиметров или 0.0003 секунды. Фотофиниш определил, что победителем в спринте стал Марсель Киттель, таким образом, сделавший хет-трик на Тур де Франс-2017, выиграв три этапа – 2-й, 6-й и 7-й. Тройку лучших на этапе замкнул австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews).



Благодаря победе немецкий спринтер со 197 очками надел зелёную майку лучшего в классификации по очкам, где на 15 очков опережал Арно Демара (FDJ).



Одержав 12-ю в общей сложности победу на этапе Тур де Франс, Марсель Киттель сравнялся со своим соотечественником Эриком Цабелем (Erik Zabel), который с 12-ю победами на этапах французского Гран-тура до сегодняшнего дня являлся самым успешным немецким спринтером Тур де Франс.

Восьмой этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 187,5 км - среднегорный этап с прохождением трёх категорийных вершин (3-й, 2-й и 1-й категории) и с финишем после преодоления вершины 1-й категории, расположенной в горном массиве Юра (Jura). Этап начался с многочисленных атак и попыток создания отрыва дня, однако, большой группе гонщиков удалось уехать от генеральщиков лишь после розыгрыша промежуточного спринта и прохождения некатегорийного подъёма. За 120 км до финиша впереди находилось четверо гонщиков, которых вскоре догнала многочисленная группа. Затем атаки из отрыва продолжились.



За 112 км до финиша впереди находилась группа примерно из 40 человек, в которую вошли также гонщики команды Sky Микель Ланда (Mikel Landa) и Серхио Энао (Sergio Henao). Позже они вернулись в группу генеральщиков за 25 км до финиша и на финальном подъёме 1-й категории Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин (Montee de la Combe de Laisia Les Molunes) протяжённостью 11.7 км, 447-1202 м, со средним градиентом 6,4%, максимальным - 12%. помогали своему капитану Крису Фруму защищать жёлтую майку лидера.



За 108 км до финиша из большой группы отрыва атаковали 14 гонщиков, в числе которых был и Лилиан Кальмежан из Direct Energie.



К моменту начала подъёма 2-й категории Кот де Вири (Cote de Viry), протяженность 7.6 км, 353-748 м, перепад 395 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%, ситуация в гонке была следующей - в первой группе находились Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale), Грег Ван Авермат (BMC), Серж Паувелс (Serge Pauwels) из Dimension Data, Варран Баргий (Warren Barguil) из Sunweb, к которым переложились Роберт Гесинк (Robert Gesink) из LottoNL-Jumbo, Лилиан Кальмежан (Direct Energie) и Саймон Кларк (Simon Clarke) из Cannondale-Drapac и Николас Роч (Nicolas Roche) из BMC. К началу восхождения к вершине 1-й категории в эту группу переложился также Михаэль Вальгрен (Michael Valgren) из Astana Pro Team.



На финальном подъёме 1-й категории Монт де ла Комб де Лезьа Де Молин (Montee de la Combe de Laisia Les Molunes) протяженность 11.7 км, 447-1202 м, перепад 755 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%, отрыв начал распадаться. За 8 км до вершины атаковал Николас Роч, на рывок которого ответили Кальмежан и Паувелс. Гесинк и Вальгрен пытались добрать тройку лидеров, но это удалось лишь Гесинку. И за 18 км до финиша впереди образовалась группа из четырёх гонщиков – Николаса Роча, Сержа Паувелса, Роберта Гесинка и Лилиана Кальмежана.

Photo © ASO/Pauline BALLET



За 6 км до вершины и за 18 км до финиша Лилиан Кальмежан (Direct Energie) атаковал и уехал от попутчиков в одиночку. Ему удалось создать просвет и удержать преимущество, несмотря на то, что за 5 км до финиша у Кальмежана начались судороги.



24-летний французский гонщик команды Direct Energie Лилиан Кальмежан одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, опередив ближайшего преследователя – Роберта Гесинка (LottoNl-Jumbo) на 37 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул атаковавший из пелотона Гийом Мартен (Guillaume Martin) из команды Wanty-Groupe Gobert.



Также Лилиан Кальмежан надел гороховую майку лучшего в горной классификации. Генеральщики финишировали в одной группе, Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

Девятый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 181,5 км - первый горный этап 104-го выпуска Тур де Франс и самый "урожайный" горный этап Тур де Франс-2017 в зачете гороховой майки, так как участники преодолевали три подъёма высшей категории. Заключительный этап первой недели французского Гран-тура перед днём отдыха. 9-й этап, королевский горный этап Тур де Франс-2017 оказался одним из самых драматичных в этом выпуске Большой Петли.



На протяжении практически всего этапа шёл, временами, сильный дождь. Прямо со старта из пелотона атаковал Тим Велленс (Tim Wellens) из Lotto Soudal, вслед за которым поехала группа примерно из 40 гонщиков, сформировавших отрыв дня. За несколько сотен метров до первой из вершин дня – вершины 2-й категории Кот дэ Нейроль (Cote des Neyrolles), протяженность 3.2 км, 595-825 м, перепад 230 м, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 14%, до атаковавший из группы Тибо Пино (Thibaut Pinot) из FDJ забрал горную премию, а также премию следующей вершины 3-й категории Коль де Берантен (Col de Berentin), протяженность 4.1 км, 894-1144 м, перепад 250 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 11%.



На первом же подъёме дня упал и сошёл с гонки Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo), у которого позже диагностировали трещину в позвоночнике, и Мануэле Мори (UAE Team Emirates).



При восхождении на подъём высшей категории Коль де ла Биш (Круа де Фамбан) (Col de la Biche (Croix de Famban), протяжённость 10.5 км, 369-1316 м, перепад 947 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 16% отрыв начал распадаться.



Примож Роглич (Primoz Roglic) из LottoNL-Jumbo атаковал у вершины Коль-де-ла-Биш и взял горную премию. На мокром спуске с Коль-де-ла-Биш со множеством поворотов упал один из главных помощников Криса Фрума (Sky) Герант Томас. 31-летний британский гонщик команды Sky получил перелом правой ключицы. Сразу после падения он вернулся в гонку и продолжил спуск, но затем, когда остановился второй раз из-за прокола, почувствовал, что что-то не так. Врач команды предположил, что у Томаса перелом ключицы, его отправили в больницу, где это подтвердилось.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo



Альберто Контадору (Trek-Segafredo) пришлось добирать группу жёлтой майки после прохождения Коль-де-ла-Биш, где он упал на спуске, а на подъёме к Коломбье он упал, зацепившись за гонщика, но быстро вернулся в гонку. Контадор повредил левую сторону тела, ушиб левый локоть и левое колено, у него были ссадины на запястье и груди.



На подъёме высшей категории Гран Коломбье (Grand Colombier), протяженность 8.5 км, 652-1501 м, перепад 849 м, средний градиент 9.5%, максимальный градиент 22%, в первой группе отрыва находились Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz) из AG2R La Mondiale, Тьеш Беноот (Tiesj Benoot) из Lotto Soudal и Варран Баргий из Sunweb. Варран Баргий атаковал и первым прошёл вершину Коломбье.



На спуске с Коломбье его добрали Алексис Вийермоз, Тьеш Бенот, а также Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Trek-Segafredo и Примож Роглич (LottoNl-Jumbo).



К началу финального подъёма дня – подъёма высшей категории Мон дю Ша (Mont du Chat), протяжённость 8.7 км, 606-1504 м, перепад 849 м, средний градиент 10.3%, максимальный градиент 15%, ситуация в гонке была следующей – вперед из отрыва уехали Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale) и Тони Галлопан (Tony Gallopin) из Lotto Soudal. За 33 км до финиша из отрыва атаковал Варран Баргий (Sunweb), который прошёл атаковавшего ранее Бауке Моллему, а затем и велогонщиков, находившихся впереди. Французский велогонщик первым прошёл вершину Мон-дю-Ша.

Photo © Team Sky



В группе жёлтой майки в начале подъёма Мон-дю-Ша у лидера общего зачёта Криса Фрума (Sky) возникли проблемы с велосипедом. В этот момент из группы атаковал Фабио Ару (Astana Pro Team), который, однако, прекратил активные действия, и группа подождала Фрума. Команда Sky задавала скорость в группе, этого темпа не выдержал Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Наиро Кинтана (Movistar), оставшийся без помощников. На вершине Мон-дю-Ша Контадор проигрывал Фруму около двух с половиной минут.



Технически сложный спуск с Мон-дю-Ша поставил точку в гонке для Ричи Порта. 32-летний австралийский гонщик команды BMC упал на высокой скорости, он соскользнул с дороги, перелетел через велосипед, а затем столкнулся с Дэном Мартином (Quick Step Floors), после чего отлетел на скалу. Велогонщик был сразу отправлен в больницу на машине скорой помощи. Рентген показал, что у Ричи Порта перелом правой ключицы и таза (вертлужной впадины тазовой кости). Дэн Мартин (Quick Step Floors), был сбит упавшим Портом, но продолжил гонку, затем упал ещё раз, и к финишу приехал во второй группе вместе с Наиро Кинтаной (Movistar).



В группе Криса Фрума на спуске с Мон-дю-Ша остались Фабио Ару и Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Роман Барде (AG2R La Mondiale).

Photo © Cannondale-Drapac Pro Cycling Team



Барде атаковал в конце спуска и за 12 км до финиша добрал ехавшего впереди Варрана Баргия. Затем Роман Барде сбросил Баргия и уехал в одиночку, он попытался удержать преимущество до финиша, но был пойман группой Криса Фрума за 2,5 км до финиша. В итоге группой лидеров был разыгран спринт.



30-летний колумбийский велогонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран, у которого были проблемы с велосипедом, так как Дэн Мартин при падении задел его велосипед, сумел удержаться в группе жёлтой майки, и одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Всего лишь на считанные миллиметры Ригоберто Уран опередил в спринте на финише французского гонщика команды Sunweb Варрана Баргия. По результатам 9-го этапа Тур де Франс-2017 Варран Баргий облачился в гороховую майку горного короля.

Генеральная классификация после 9 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 38:26:28 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:18 3 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:51 4 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:55 5 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:37 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:44 7 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:02:02 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:13 9 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:03:06 10 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 0:03:53



На 9-м этапе Тур де Франс-2017 в лимит времени не вписался чемпион Франции Арно Демар (FDJ), а также Маттео Трентин (Matteo Trentin) из Quick Step Floors, Юрай Саган (Juraj Sagan) из Bora-hansgrohe, Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas), Якопо Гварньери (Jacopo Guarnieri) и Михаэль Делаж из велокоманды FDJ.

Десятый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 178 км стартовал в Перигё (Périgueux). После дня отдыха велогонщикам предстояло проехать спринтерский этап с двумя подъемами 4-й категории: Кот де Домм (Cote de Domme) протяженность 3.5 км, 69-184 м, перепад 115 м, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 6% и Кот дю Бюисон-де-Кадуэн (Cote du Buisson-de-Cadouin) протяженность 2.1 км, 78-196 м, перепад 118 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 9%.



Сразу после старта атаковал Йоанн Оффредо из Wanty-Groupe Gobert, которого через несколько километров добрал Эли Жебер (Elie Gesbert) из Fortuneo–Oscaro. Они и составили отрыв дня. Пелотон их сразу отпустил, однако не дал преимуществу беглецов вырасти больше, чем на пять с половиной минут.

Lotto Soudal, Katusha-Alpecin, Quick Step Floors, Cofidis и команда Sky поочерёдно контролировали ход гонки. Отрыв нейтрализовали за 7 км до финиша.



Товарищ Марселя Киттеля по команде Жульен Вермот (Julien Vermote) на протяжении этапа работал в голове пелотона, контролируя отрыв дня. Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) и Фабио Сабатини (Fabio Sabatini) вывозили Марселя Киттеля на последнем километре до отметки 500 м до финиша.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele



Немецкий спринтер терпеливо ждал, когда его соперники сделают первый рывок, открываясь встречному ветру. Киттель начал выходить из глубины группы за 300 м до финиша по левому краю, и за 150 м до финиша вышел первым колесом, не дав себя обойти. После чего вышел с колеса Дэна МакЛэя (Daniel McLay), и взял очередную, четвёртую в этом выпуске Тур де Франс, победу на этапе, не дав себя опередить Джону Дегенкольбу (Trek-Segafredo) и Дилану Груневегену (Dylan Groenewegen) из LottoNL-Jumbo.

Благодаря победе на 10-м этапе Тур де Франс-2017 Марсель Киттель увеличил своё преимущество в классификации зелёной майки до 275 очков, где опережал ближайшего соперника, австралийца Майкла Мэттьюса (Sunweb) уже на 102 очка.

Одиннадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 203,5 км - спринтерский этап с одним подъемом 4-й категории Кот д'Эр-сюр-Адур (Cote d'Aire-sur-l'Adour) протяженность 1.2 км, 93-143 м, перепад 50 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%, проложен на юг к Пиренеям.



Со старта этапа атаковали три велогонщика – Фредерик Бакарт из Wanty-Groupe Gobert, Марко Маркато (Marco Marcato) из UAE Team Emirates и Мачей Боднар (Maciej Bodnar) из Bora-hansgrohe. Пелотон держал отрыв, максимальное преимущество которого составляло чуть более пяти минут.

На этапе не обошлось без завалов. За 95 км до финиша, после прохождения зоны питания, пострадал и сошёл с гонки итальянский велогонщик команды Astana Pro Team Дарио Катальдо (Dario Cataldo), повредивший запястье. В этот же завал попал и Якоб Фульсанг (Jakob Fuglsang), также повредивший запястье, но продолживший гонку.

Падал на этапе и лидер команды AG2R La Mondiale Роман Барде. Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор упал вместе со своим товарищем по команде Михалом Гоглем (Michael Gogl) примерно за 22 км до финиша. Контадор добрал пелотон с помощью Харлинсона Пантано (Jarlinson Pantano).



В это же время, за 20 км до финиша, когда преимущество отрыва стало таять, из отрыва контратаковал польский гонщик команды Bora-hansgrohe Мачей Боднар. Он быстро набрал преимущество, в то время как его попутчиков по отрыву пелотон добрал за 17 км до финиша.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele



Мачей Боднар сопротивлялся пелотону до последнего километра. Группа настигла его всего за 242 м до финиша, после чего был разыгран спринт, в котором Марсель Киттель (Quick Step Floors) одержал пятую победу на этапе Тур де Франс-2017. В общем спринте на финише 11 этапа он обошёл голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen).

Генеральная классификация после 11 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 47:01:55 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:18 3 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:51 4 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:55 5 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:37 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:44 7 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:02:02 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:13 9 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:03:06 10 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 0:03:53

Двенадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 214,5 км - королевский горный этап в Пиренеях с прохождением шести категорийных подъёмов и финишем в подъём 2-й категории. Набор высоты на этапе составил 4600 м.



Отрыв дня долго не мог сформироваться, после старта атаки шли за атаками, но в итоге через 18 км после старта вперёд уехали 12 велогонщиков, среди которых были лидер очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors) и Майкл Мэттьюс (Sunweb), которые разыграли промежуточный спринт, где Мэттьюс обошёл Киттеля.



Майкл Мэттьюс также поборолся за горные очки с Томасом Де Гендтом (Lotto Soudal), став первым на вершине 1-й категории Коль де Мант (Col de Mente), протяжённость 6.9 км, 790-1349 м, перепад 559 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%.



На подъёме к вершине высшей категории Пор де Бале (Port de Balès), протяжённость 11.7 км, 854-1755 м, перепад 901 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%, отрыв, из которого к этому моменту выпал Марсель Киттель, лидировал с преимуществом в четыре минуты над пелотоном.

Photo © Sky

На подъёме к Пор-де-Бале из пелотона атаковали два французских велогонщика команды Fortuneo-Oscaro Максим Буэ (Maxime Bouet) и Брис Фейю (Brice Feillu), однако, их атака не принесла результата. Темп, который задавала команда Sky, не позволил также добиться успеха на этапе и Стивену Каммингсу (Stephen Cummings) из Dimension Data, атаковавшему за 30 км до финиша в одиночку и пытавшемуся сопротивляться группе жёлтой майки. Каммингса добрали на подъёме к вершине 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 9.7 км, 813-1569 м, перепад 756 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%, за 8 км до финиша.



Альберто Контадор (Trek-Segafredo) атаковал на Пор-де-Бале за 34 км до финиша, но его атака была нейтрализована.



На подъёме Пор-де-Бале из группы лидеров выпал Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), повредивший на 11-м этапе руку, он финишировал лишь через 27 минут 42 секунды после победителя этапа.



На спуске с Бале Крис Фрум (Sky) и Фабио Ару (Astana Pro Team), следовавшие за Микелем Ниеве (Mikel Nieve) из Sky, едва не упали, не вписавшись в поворот и въехав в группу болельщиков. К счастью, обошлось без падений, Фрум и Ару вернулись в группу.



На Пейресурд группа лидеров просеялась. Темпа, задаваемого Sky, не выдержали Наиро Кинтана (Movistar) и Альберто Контадор (Trek-Segafredo), а также лидер горной классификации Варран Баргий (Sunweb).

Photo © ASO/Pauline Ballet



В итоге к финальному подъёму Пейрагюд (Peyragudes), 2-й категории, протяжённость 2.4 км, 1378-1580 м, перепад 202 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 16%, впереди остались лишь 10 велогонщиков – Крис Фрум, Микель Ниеве и Микель Ланда (Sky), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Фабио Ару (Astana Pro Team), Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Джордж Беннетт (George Bennett) из LottoNL-Jumbo, Дэн Мартин (Quick Step Floors), Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) из UAE Team Emirates и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott.



Первым на крутых градиентах Пейрагюд попробовала уехать Джордж Беннетт, потом атаку предпринял Фабио Ару, но Роман Барде оказался сильнее соперников. Французский велогонщик атаковал на финальных 50 метрах дистанции и обошёл на финише Ригоберто Урана и Фабио Ару, опередив их на две секунды. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м через 22 секунды после победителя и потерял жёлтую майку лидера, которую носил с 5-го этапа.



Фабио Ару, отыгравший благодаря бонусным секундам у Криса Фрума 24 секунды, стал новым лидером генеральной классификации, где теперь опережал британского гонщика команды Sky на 6 секунд.

Генеральная классификация после 12 этапа 1 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 52:51:49 2 Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:00:06 3 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:25 4 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:35 5 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:41 6 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:02:13 7 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:02:55 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:04:01 9 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 0:04:04 10 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:04:51



Однако, после финиша случился скандал. Ригоберто Уран, а также велогонщик команды LottoNL-Jumbo Джордж Беннетт и Серж Паувелс из Dimension Data были оштрафованы судьями на 20 секунд за то, что получили от команды питание на финальных 20 км дистанции. Согласно правилам UCI это запрещено. За такое же нарушение Роман Барде никакого наказания не получил. Команда Cannondale-Drapac подала протест.



Комиссары UCI отменили штраф в 20 секунд, который был назначен Ригоберто Урану, Сержу Паувелсу и Джорджу Беннету за получение питания на финальных 20 км 12 этапа Тур де Франс-2017. В заявлении UCI говорилось: «Из-за того, что команды не смогли снабдить питанием своих гонщиков перед финальным подъёмом на 12-м этапе Тур де Франс-2017, так как из-за определённых обстоятельств во время гонки технички были заблокированы, совет комиссиров UCI принял решение аннулировать штрафы, наложенные на велогонщиков Сержа Паувеса (Dimension Data), Джорджа Беннетта (LottoNL-Jumbo) и Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac)».

Тринадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 101 км, наименее протяжённый этап Тур де Франс-2017, горный этап с набором высоты 2500 м. Этап совпал с национальным праздником Франции - Днём взятия Бастилии, и поэтому надежды на победу возлагались прежде всего на французского велогонщика.



Короткий горный этап с прохождением трёх подъёмов 1-й категории начался с атаки велогонщика команды Direct Energie Томаса Фёклера, вместе с которым уехал Варран Баргий (Sunweb), однако их добрали за 90 км. Затем атаковали Сильван Шаванель (Direct Energie), Филипп Жильбер (Quick Step Floors) и Алессандро Де Марки (Alessandro De Marchi) из BMC. Однако, Жильбер и Шаванель выпали на первом подъёме.



За 70 км до финиша из пелотона атаковали Альберто Контадор (Trek-Segafredo) и Варран Баргий (Sunweb), за которыми сразу сел Микель Ланда (Sky).



Через 7 км эта группа добрала державшегося впереди из раннего отрыва Алессандро Де Марки, и прошла итальянского гонщика.



Вслед за Контадором из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Movistar), уехавший вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром (Carlos Betancur), который вскоре вернулся в пелотон.



Варран Баргий, первоначально не выдержавший темпа Альберто Контадора и Микеля Ланды, выпал на первом подъёме 1-й категории Коль де Латрап (Col de Latrape), протяжённость 5.7 км, 694-1110 м, перепад 416 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%, но присоединился к группе Кинтаны. Также в группу Кинтаны переложился Михал Квятковски (Sky).



Во время этапа сошёл Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), получивший травмы во время падения на 11-м этапе.



В итоге впереди сформировались две группы – Микель Ланда и Альберто Контадор были лидерами гонки, за ними группа Наиро Кинтаны, Варрана Баргия, Михала Квятковски и Алексиса Вийермоза (AG2R La Mondiale), который недолго продержался в этой группе и выпал.



За 55 км до финшиа на вершине второго из подъёмов дня, Коль д'Анье (Col d'Agnes) протяжённость 10 км, 750-1570 м, перепад 820 м, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 12%, Контадор и Ланда опережали группу жёлтой майки на две с половиной минуты. Группа Кинтаны на спуске с Коль д'Анье проигрывала Контадору и Ланде 20 секунд, но добрать лидеров Кинтана и его попутчики смогли лишь за 28 км до финиша, за километр до третьей вершины дня Мюр де Пегер (Mur de Peguere), 1-й категория, протяжённость 9.3 км, 631-1375 м, перепад 744 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%.

Photo © ASO / Bruno BADE / Pauline BALLET



После чего группа лидеров увеличилась до четырёх человек. Михал Квятковски чуть раньше выпал из отрыва, подождав группу жёлтой майки, где начал помогать Крису Фруму (Sky).



Дэн Мартин (Quick Step Floors) задавал скорость на финальном подъёме в группе жёлтой майки, просеяв её.



На спуске с Мюр де Пегер в группе жёлтой майки предпринимались многочисленные атаки. Крис Фрум пробовал атаковать, но Фабио Ару, защищающий майку лидера, закрывал просвет. Также атаковал Роман Барде (AG2R La Mondiale). Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) пытался уехать за 9 км до финиша, но его добрали. После нескольких бесплодных атак Дэну Мартину всё же удалось отъехать от группы жёлтой майки за 6 км до финиша, его вскоре добрал Саймон Йейтс (Orica-Scott) и они начали работать вместе. Но добрать четвёрку лидеров им не удалось.



Группа, в которой находились Альберто Контадор, Наиро Кинтана, Микель Ланда, Варран Баргий, разыграла спринт, где Баргий опередил Наиро Кинтану и Альберто Контадора.

Photo © ASO / Bruno BADE / Pauline BALLET



Первая четвёрка велогонщиков генеральной классификации не выиграла и не проиграла по итогам горного этапа с прохождением трёх подъёмов первой категории. Фабио Ару (Astana Pro Team) защитил жёлтую майку лидера и продолжил опережать Криса Фрума (Sky) на 6 секунд. Роман Барде (AG2R La Mondiale) замыкал тройку лидеров, уступая Ару 25 секунд.



Микель Ланда (Sky) оттеснил Дэна Мартина (Quick Step Floors) c 5-й на 6-ю позицию в общем зачёте, ворвавшись в топ-5. Альберто Контадор (Trek-Segafredo) получил красный номер самого агрессивного велогонщика этапа и поднялся в топ-10 генеральной классификации.



Победитель 13-го этапа Тур де Франс-2017 Варран Баргий (Sunweb) укрепил своё лидерство в горной классификации, где набрал 94 очка и на 61 очко опережал своего ближайшего соперника Микеля Ланду (Sky).



Французские фанаты ликовали - французский велогонщик команды Sunweb Варран Баргий одержал победу в День взятия Бастилии. В последний раз французский велогонщик выигрывал этап Тур де Франс в национальный праздник Франции в 2005 году, это был Давид Монкутье (David Moncoutié).



Четырнадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 181,5 км предлагал холмистый рельеф. На заключительных 100 км маршрута гонщиков ожидали многочисленные короткие спуски и подъёмы, два из которых получили 3 категорию: Кот дю виадук дю Виор (Cote du viaduc du Viaur), протяжённость 2.3 км, 307-468 м, перепад 161 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10% и Кот де Сантр (Cote de Centres), протяжённость 2.3 км, 349-526 м, перепад 177 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%. Вершина последнего некатегорийного подъёма в Ле Девес (Le Devez), была расположена за 12 км до финиша этапа, Кот Сен-Пьер (Cote Saint-Pierre), протяжённостью 570 м со средним градиентом в 9.6%.



Команда Sunweb с самого начала этапа контролировала гонку вместе с командой BMC.



С самого старта атаковали Томас Фёклер из команды Direct Energie, Томас Де Гендт из Lotto Soudal, Тимо Роозен (Timo Roosen) из Lotto NL-Jumbo и Максим Буэ из Fortuneo-Oscaro, к которым за 165 км до финиша переложился Рето Холленштайн из Katusha-Alpecin. Пелотон не давал пятёрке беглецов набрать большого преимущества, держа разрыв в пределах двух – трёх минут.



На подъёме 3-й категории Кот де Сантр отрыв дня начал распадаться. За 50 км до финиша на подходе к Кот-де-Сантр Sunweb взвинтили скорость и из пелотона выпал обладатель зелёной майки лидера очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors), затем из пелотона начали выпадать и другие гонщики.



В отрыве дня на подъёме Кот де Сантр выпал выпал Холленштайн, затем Розен, и впереди остались лишь Томас Фёклер и Томас Де Гендт, который первым прошёл вершину. За 32 км до финиша Томас Де Гендт уехал от Фёклера и попытался в одиночку сопротивляться приближающемуся пелотону, но был пойман за 12 км до финиша.



За 11 км до финиша из пелотона атаковал Мауриц Ламмертинк (Maurits Lammertink) из Katusha-Alpecin, за которым сразу сели работавшие на своих капитанов Никиас Арндт (Nikias Arndt) из Sunweb и Дамиано Карузо (Damiano Caruso) из BMC. К этой группе переложился Пьер-Люк Перишон из Fortuneo–Oscaro, который в свою очередь атаковал, но этот небольшой отрыв был нейтрализован группой.

Photo © ASO/A.Broadway



Этап завершался в некатегорийный подъём Кот Сен-Пьер. Майкл Мэттьюс (Sunweb) на крутом финальном подъёме со средним градиентом в в 9.6% обошёл олимпийского чемпиона Грега Ван Авермата (BMC) и Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data). И Майкл Мэттьюс, и Грег Ван Авермат были хорошо знакомы с финишным подъёмом в Родезе по Тур де Франс 2015 года, когда бельгийский гонщик выиграл этап, а австралиец финишировал 17-м.

Photo © ASO/Pauline Ballet



А тем временем у генеральщиков шла своя борьба. Крис Фрум (Sky) финишировал 7-м, в группе через 1 секунду после победителя, и вернул себе жёлтую майку лидера, которую потерял на 12-м этапе, так как Фабио Ару (Astana Pro Team) пересёк финиш лишь через 25 секунд. В итоге Крис Фрум опережает в общем зачёте чемпиона Италии на 18 секунд.

Генеральная классификация после 14 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 59:52:09 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:18 3 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:23 4 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:29 5 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:01:17 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:01:26 7 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:02:02 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:22 9 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:05:09 10 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:05:37



Команда Sky подготовилась к финальной «стенке» на 14-м этапе, выстроилась в голове пелотона за 9 км до финиша, Василий Кириенко растянул пелотон, а затем в работу включился Михал Квятковски, который вывез Криса Фрума к подножию финального подъёма. Микель Ланда также помогал капитану команды Sky маневрировать в коварном финале, и сохранил свою пятую позицию в генеральной классификации.

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 189,5 км - среднегорный этап. На 15-м этапе Тур де Франс-2017, завершающем вторую неделю гонки, атаковали многие велогонщики. Отрыву удалось сформироваться с первых километров этапа. Бауке Моллема (Trek-Segafredo) стал инициатором создания второй группы отрыва, так как не сумел отобраться в первый отрыв, уехавший со старта. Он атаковал через 30 км после старта на подъёме 1-й категории Монте де Наве д'Обрак (Montee de Naves d'Aubrac), протяжённость 8.9 км, 488-1058 м, перепад 570 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%, и вместе с ним от пелотона отъехала большая группа гонщиков, которая за 130 км до финиша добрала ехавшую впереди группу гонщиков первого отрыва дня, атаковавших сразу после старта.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo



Таким образом, через 60 км после старта впереди на расстоянии 4 минут от пелотона оказалась группа из 28 гонщиков. Пелотон, который контролировала команда Sky, защищавшая Криса Фрума, отпустил беглецов, и к подножию подъёма 1-й категории Коль де Пейра Тайад (Col de Peyra Taillade), протяжённость 8.3 км, 574-1190 м, перепад 616 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 14%, их преимущество составляло около 7 минут.



В группе отрыва шла борьба за победу на этапе. Тони Мартин (Katusha-Alpecin), выпадавший из отрыва на первом из подъёмов 1-й категории, а затем добравший отрыв, атаковал в одиночку на спуске за 67 км до финиша. Но атаковавший из отрыва на втором подъёме 1-й категории Коль де Пейра Тайад Варран Баргий (Sunweb), боровшийся за горные очки, обошёл Тони Мартина, первым пройдя вершину.

Photo © Team Sky



На спуске с этой вершины за 30 км до финиша атаковал Бауке Моллема, преимущество которого поначалу не превышало 20 секунд. Но затем голландский гонщик стал удаляться от своих попутчиков.



За 13 км до финиша из отрыва атаковал Примож Роглич (LottoNL-Jumbo), с которым поехал Варран Баргий, а затем к ним присоединился Диего Улисси (Diego Ulissi) из UAE Team Emirates и Тони Галлопан (Lotto Soudal). Но им не удалось добрать Бауке Моллему.

Photo © Bettini/Trek-Segafredo



Бауке Моллема рискнул атаковать в одиночку, и эта атака себя оправдала – на финише он опередил ближайших преследователей на 19 секунд. Моллема семь раз принимал участие в Тур де Франс, но впервые в карьере выиграл этап Большой Петли. Кроме того, Бауке Моллема получил красный номер самого активного гонщика этапа.



В группе генеральщиков шла своя напряжённая борьба, которая началась, когда команда AG2R La Mondiale взвинтила темп на спуске до Сан-Аркон-д'Алье (Saint-Arcons-d'Allier), и обладатель жёлтой майки лидера Крис Фрум (Sky) выпал из группы. Фруму удалось добрать группу, но затем у него случилась поломка заднего колеса. Его товарищ по команде Михал Квятковски отдал ему своё колесо, и Крис Фрум продолжил погоню, но к тому моменту проигрывал группе AG2R La Mondiale около 50 секунд.

Photo © Team Sky



С помощью своих товарищей по команде Василия Кириенко, Микеля Ниеве и Серхио Энао, а затем подождавшего его Микеля Ланды, Фрум добрал группу ещё до вершины подъёма.



Атака Романа Барде (AG2R La Mondiale) и Ригоберто Урана (Cannondale-Drapac) незадолго до вершины подъёма 1-й категории была нейтрализована. Уехать из группы жёлтой майки удалось лишь Дэну Мартину (Quick Step Floors), атаковавшему за 10 км до финиша. Саймон Йейтс (Orica-Scott) также пытался уехать от группы лидеров на последних 7 км дистанции, но ему это не удалось.



Одним из главных неудачников 15-го этапа Тур де Франс-2017 стал Наиро Кинтана (Movistar), выпавший из группы лидеров, когда атаковала команда AG2R La Mondiale. Наиро Кинтана сначала присоединился к Крису Фруму, добиравшему группу, но не выдержал его темпа и остался вместе со своим товарищем по команде Карлосом Бетанкуром. В итоге Кинтана финишировал лишь через 10 минут 19 секунд после победителя этапа и потерял позицию в топ-10 генеральной классификации.



В первой тройке генеральной классификации перестановок не произошло – Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера, и продолжал опережать своего ближайшего соперника Фабио Ару (Astana Pro Team) на 18 секунд.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Шестнадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 165 км начался с подъема протяжённостью 23 км с набором высоты в 650 м. Со старта этапа начались многочисленные атаки желающих уехать в отрыв дня, но все они оказались безрезультатными. Отрывы формировались, но просвет едва достигал минуту, после чего новые велогонщики пытались создать группу, однако, им это не удалось. Разрыв в 52 секунды удалось создать группе Томаса Де Гендта (Lotto Soudal), атаковавшего несколько раз, Сильвана Шаванеля (Sylvain Chavanel) из Direct Energie, Томаса Дегана (Thomas Degand) из Wanty-Groupe Gobert и Николя Эде (Nicolas Edet) из Cofidis, к которым затем переложился Дэрил Импи (Daryl Impey) из Orica-Scott. Но в итоге и их отрыв был нейтрализован.



Через 20 км после старта и за 2 км до вершины подъёма 3-й категории Кот де Буссуле (Cote de Boussoulet), протяжённость 4.5 км, 920-1204 м, перепад 284 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 9%, из пелотона выпала группа примерно из 30 гонщиков, в которой находился лидер очковой классификации Марсель Киттель (Quick Step Floors). В то же время Майкл Мэттьюс с товарищами по команде атаковал, пытаясь переложиться к отрыву.



Вскоре после прохождения вершины отрыв был нейтрализован, а Майкл Мэттьюс влился в пелотон, после чего в голове пелотона начала работать команда Sunweb. В итоге разрыв между пелотоном и группой Киттеля начал расти.

Photo © ASO/A.Broadway



Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) из Cofidis, сначала оставшийся в группе Киттеля, со своим товарищем по команде и велогонщиком команды Katusha-Alpecin Нильсом Политтом (Nils Politt) атаковал из группы Киттеля за 95 км до финиша, когда разрыв составлял более двух минут. Буанни удалось добрать пелотон за 56 км до финиша.



На промежуточном спринте Майкл Мэттьюс (Sunweb) стал первым, взяв 20 очков.



За 36 км до финиша из пелотона попытались атаковать гонщики Trek-Segafredo вместе с Альберто Контадором, но их рывок был быстро нейтрализован.



За 16 км до финиша упал один из ключевых помощников Альберто Контадора Харлинсон Пантано, он поднялся и вернулся в гонку, но его капитан упустил разрыв пелотона, произошедший сразу после этого инцидента, когда команда Sky вышла в голову пелотона и увеличила скорость. После этапа команда Trek-Segafredo сообщила, что Пантано избежал переломов и продолжит гонку.

Photo © ASO/A.Broadway



В числе проигравших после разрыва пелотона оказался не только Альберто Контадор, а также и Дэн Мартин (Quick Step Floors). Мартин проиграл на финише 51 секунду, а Контадор – 1 минуту 33 секунды.

Генеральная классификация после 16 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 68:18:36 2 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:18 3 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:23 4 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:29 5 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:01:17 6 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:02:02 7 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:02:03 8 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:06:00 9 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:06:05 10 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:06:16



За 2 км до финиша из пелотона атаковал Даниэле Беннати (Daniele Bennati) из Movistar, однако его добрали за 500 м до финиша. Майкл Мэттьюс опередил своих соперников Эдвальда Боассона Хагена (Dimension Data) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и одержал вторую на Тур де Франс-2017 победу на этапе. Благодаря победе на промежуточном спринте и на этапе Майкл Мэттьюс собрал 50 очков, максимальное количество очков в зачёт зелёной майки на этапе, и сократил своё отставание от Марселя Киттеля, которое теперь составило 29 очков.

Семнадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 183 км - королевский горный этап в Альпах с преодолением наивысшей точки Тур де Франс-2017 - Коль дю Галибье (Col du Galibier) отм. 2642 м над уровнем моря.



Со старта велогонщики начали преодолевать подъем 2-й категории Коль д'Орнон (Col d'Ornon), протяжённость 5.1 км, 930-1271 м, перепад 341 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%. Сам подъем протяжённостью почти 20 км с набором высоты в 700 м - стал разминкой перед главными подъёмами 17-го этапа Тур де Франс-2017.



Этап с прохождением легендарных вершин "Большой Петли" начался с многочисленных атак, однако отрыв сформировался лишь после того, как через 20 км после старта в середине группы произошёл завал, разбивший пелотон на части. Велогонщики, пытавшиеся уехать в отрыв, но которых не пускала основная группа, сумели нарастить преимущество, а команда Sky, убедившаяся, что люди в отрыве не являются угрозой жёлтой майке, отпустила эту группу, в которой уехали примерно 30 гонщиков.

В этом завале пострадал лидировавший в классификации зелёной майки Марсель Киттель (Quick Step Floors), повредивший плечо и правую сторону тела. Он попытался продолжить гонку, на ходу получив помощь от врачей, но затем прекратил борьбу на крутых градиентах подъёма Круа-де-Фер (Col de la Croix de Fer).



Майкл Мэттьюс (Sunweb), который уехал в отрыв дня, первым прошёл вершину 2-й категории Коль д'Орнон, а затем взял максимальное количество очков на промежуточном спринте, приблизившись по количеству очков к Марселю Киттелю. Но после схода немецкого спринтера зелёная майка уже на этом этапе перешла к австралийскому велогонщику.



Томас Де Гендт (Lotto Soudal) и Майкл Мэттьюс, разыгравшие промежуточный спринт, удалились от отрыва и продолжили ехать вдвоём. На подъёме к вершине высшей категории Круа-де-Фер (Железный Крест), протяжённость 24 км, 800-2067 м, перепад 1267 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 14%, Майкл Мэттьюс выпал, а Томас Де Гендт прошёл вершину первым.



В начале подъёма к Круа-де-Фер из пелотона атаковал Наиро Кинтана (Movistar), но его рывок был сразу нейтрализован. Через два километра после атаки Кинтаны атаковал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Кинтана попытался уехать с ним, но вскоре сдался и выпал, а Контадор продолжил уезжать от пелотона в одиночку.



Контадор добрал отрыв дня с помощью находившихся в первой группе товарищей по команде Михаэля Гогля и Харлинсона Пантано, дождавшихся своего капитана, отстав от отрыва на подходе к вершине Круа-де-Фер, когда группа начала рассыпаться.



За километр до вершины Железный Крест группа Контадора находилась в 28 секундах от оставшегося впереди Томаса Де Гендта (Lotto Soudal) и Даниэль Наварро (Daniel Navarro) из Cofidis, переложившегося к бельгийскому велогонщику.



На спуске с Круа-де-Фер за 89 км до финиша группа Контадора добрала двух лидеров. Группа Криса Фрума (Sky) в этот момент находилась в 3 минутах 15 секундах от группы Контадора.



Однако, отрыву, в котором первым колесом работал на своего капитана Бауке Моллема, так и не удалось добиться большего преимущества над группой жёлтой майки.



На подъёме 1-й категории Коль дю Телеграф (Col du Télégraphe) протяжённость 11.9 км, 715-1566 м, перепад 851 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 10%, за 60 км до финиша, Альберто Контадору пришлось менять велосипед, из-за чего он был вынужден потерять 27 секунд, он в одиночку вернулся в группу отрыва за 9,7 км до вершины.



В это время группа жёлтой майки находилась в 3 минутах и 41 секунде.



За 2 км до вершины Телеграф в группе Контадора находились Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Тони Галлопан (Lotto Soudal), Даниэль Наварро (Cofidis), Брис Фейю (Fortuneo–Oscaro), Серж Паувелс (Dimension Data), Дарвин Атапума (Darwin Atapuma) из UAE Team Emirates, Ондржей Цинк (Ondrej Cink) из Bahrain-Merida, Матиас Франк (Mathias Frank) из AG2R La Mondiale и Примож Роглич (LottoNL-Jumbo).



За 16 км до вершины высшей категории Коль дю Галибье (Col du Galibier), протяжённость 17.7 км, 1417-2642 м, перепад 1225 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%, Примож Роглич в первый раз попытался уехать от группы Контадора, но испанский гонщик сразу закрыл просвет. К Рогличу и Контадору переложился Паувелс, затем их добрал Матиас Франк и Дарвин Атапума. Затем, за 7,6 км до вершины из этой группы попробовал уехать Серж Паувелс, но Примож Роглич закрыл просвет. В это время группа жёлтой майки находилась в 2 минутах и 50 секундах от отрыва, и на подъёме к Галибье за 8 км до вершины из группы Фрума атаковал Дэн Мартин (Quick Step Floors), однако его атака была нейтрализована.



Из отрыва за 6 км до вершины Галибье во второй раз контратаковал Примож Роглич, и эта атака ему удалась, он набрал 11 секунд преимущества, которое дальше лишь продолжало расти. Роглич первым прошёл вершину Галибье, получив премию Анри Дегранжа, а также не дал соперникам приблизиться на спуске, в одиночку удержавшись до финиша.

Photo © ASO/Bruno BADE



Контадор не смог закрыть атаку Роглича, а также не смог последовать за Дарвином Атапумой (UAE Team Emirates), поехавшим вслед за словацким гонщиком. Атапума был вторым на вершине Галибье, а за 1 км до вершины Контадора прошёл атаковавший из группы Фрума Варран Баргий (Sunweb).



За 4 км до вершины Галибье из группы жёлтой майки атаковал Роман Барде (AG2R La Mondiale), его рывок развалил группу. Крис Фрум (Sky) и Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) закрыли просвет, Дэн Мартин выпал, так же, как и Фабио Ару (Astana Pro Team). Затем Дэну Мартину удалось добрать Фрума, Урана и Баргия за 3 км до вершины, после чего он атаковал ещё раз. В этот момент Фабио Ару, почти закрывший просвет до группы жёлтой майки, снова выпал, оставшись с Варраном Баргием и Луисом Мейнтьесом (UAE Team Emirates).



Варрану Баргию удалось вернуться в группу жёлтой майки и атаковать за 2 км до финиша, он третьим прошёл вершину Галибье.



В итоге на непростом спуске с Коль дю Лотаре (Col du Lautaret) и 19 км скоростного спуска до финиша ситуация в гонке была следующей: Примож Роглич за 23 км до финиша лидировал с преимуществом в полторы минуты над группой жёлтой майки, в которой находились Крис Фрум, Роман Барде, Ригоберто Уран и Варран Баргий, а затем их добрал и Микель Ланда (Sky). За группой жёлтой майки находилась группа Дэна Мартина и Альберто Контадора, к которой на спуске присоединились Фабио Ару и Луис Мейнтьес.



За 5 км до финиша группа Ару проигрывала около двух минут Приможу Рогличу и полминуты группе Фрума.



За 5 км до финиша Примож Роглич продолжал везти группе Фрума около полутора минут и на финише опередил ближайших соперников на 1 минуту 13 секунд, отпраздновав первую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Генеральная классификация после 17 этапа 1 Chris Froome (Gbr) Team Sky 73:27:26 2 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 0:00:27 3 Romain Bardet (Fra) AG2R 4 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:53 5 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:01:24 6 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 0:02:37 7 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:04:07 8 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:06:35 9 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:07:45 10 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:08:52



Крис Фрум (Sky) защитил жёлтую майку лидера на королевском альпийском горном этапе. Варран Баргий (Sunweb) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, где опережает Приможа Роглича на 49 очков. Майкл Мэттьюс после схода Марселя Киттеля облачился в зелёную майку лучшего в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Андре Грайпеля (Lotto Soudal) на 160 очков.

Восемнадцатый этап Тур де Франс-2017 протяжённостью 179,5 км - единственный этап этого издания Большой Петли с финишем в подъём высшей категории.



С самого старта этапа начались атаки, и примерно через 20 км вперёд уехала большая группа численностью около 50 велогонщиков, которая затем разделилась на две группы.



Команда Sky отпустила отрыв, его преимущество выросло до 8 минут, но затем в погоню включились велогонщики BORA–hansgrohe, и разрыв стал сокращаться.



За 55 км до финиша впереди осталось 25 велогонщиков, пелотон проигрывал чуть более 7 минут. На подъёме 1-й категории Коль де Вар (Col de Vars), протяжённость 9.3 км, 1420-2109 м, перепад 689 м, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%, из отрыва атаковал Алексей Луценко (Alexey Lutsenko) из Astana Pro Team и Роман Сикар (Direct Energie), а тем временем позади отрыва пелотон возглавила команда AG2R La Mondiale.



За 400 м до вершины Коль де Вар Луценко и Сикара добрали Тони Галлопан (Lotto Soudal) и Дарвин Атапума (UAE Team Emirates), но Луценко контратаковал и уехал от попутчиков в одиночку, однако, они добрали его на спуске.



За 20 км до финиша на подходе к подъёму Коль д'Изоар (Col d'Izoard), высшая категория, протяжённость 14.1 км, 1337-2360 м, перепад 1023 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 14%, ситуация в гонке была следующей – впереди находился Алексей Луценко, к котором присоеднился Николя Эде (Cofidis). Пелотон находился в пяти минутах.



За 20 км до финиша в голове пелотона продолжали работать гонщики AG2R La Mondiale.



За 15 км до финиша Алексей Луценко атаковал ещё раз и поехал в одиночку. Однако удержаться до финиша ему не удалось. За 6,7 км до вершины его добрал и прошёл Дарвин Атапума (UAE Team Emirates). Но и колумбийскому гонщику не удалось отпраздновать победу, так как на последних километрах вершины Изоар в группе жёлтой майки начались атаки, и расстояние до Атапумы стало уменьшаться.

Когда Дарвин Атапума находился за 6,5 км до вершины, из пелотона атаковал лидер горного зачёта Варран Баргий (Sunweb), за которым поехал Альберто Контадор (Trek-Segafredo). Несмотря на помощь Бауке Моллемы (Trek-Segafredo), испанский велогонщик не сумел усидеть за Баргием и вернулся в группу жёлтой майки, а затем выпал на последнем километре до вершины Изоар.



Ускорение команды Sky за 7,5 км до финиша, а также атака Баргия, разорвали группу жёлтой майки, из которой выпал Фабио Ару (Astana Pro Team). Он несколько раз пытался добрать группу Фрума, но в итоге проиграл его группе на финише минуту.



Дэн Мартин (Quick Step Floors) атаковал на последних 5,5 км подъёма к вершине Изоар, его первый рывок был нейтрализован, после чего из группы генеральщиков атаковал Микель Ланда (Sky). Мартин попытался поехать за ним, но Крис Фрум сумел закрыть просвет.



За 3 км до вершины атаковал Роман Барде (AG2R La Mondiale). Фрум закрыл просвет, а за 2 км до финиша атаковал сам, но его соперники Роман Барде и Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac) были начеку, хотя им и пришлось постараться закрыть просвет.



Крис Фрум добрал атаковавшего ранее Ланду, который посадил своего капитана себе на колесо и повёз его до финальных метров дистанции. В итоге Микель Ланда финишировал через 32 секунды после победителя этапа Варрана Баргия.



За 1,5 км до финиша Варран Баргий добрал Дарвина Атапуму, а затем сбросил его за 1 км и взял победу на этапе, опередив колумбийского велогонщика, финишировавшего 2-м, на 20 секунд.

Photo © ASO



Роман Барде благодаря ускорению за несколько десятков метров до финиша смог занять 3-е место на этапе, и за счёт бонификации отыграл 4 секунды у Криса Фрума и 6 секунд у Ригоберто Урана.



В общем зачёте Роман Барде поднялся на 2-ю позицию, поменявшись местами с Ригоберто Ураном, который после 18-го этапа замкнул тройку лучших в генеральной классификации. Барде проигрывал Крису Фруму, сохранившему жёлтую майку лидера, 23 секунды. Ригоберто Уран уступал Барде 6 секунд и 29 секунд проигрывал британскому велогонщику. Микель Ланда поднялся на 4-ю строчку общего зачёта, поменявшись местами с Фабио Ару, занимаювшего по итогам 18 этапа 5 место в общем зачёте.

Photo © ASO



Варран Баргий (Sunweb) гарантировал себе гороховую майку лидера горной классификации, никто из велогонщиков уже не мог бы его обойти. Баргию оставалось лишь доехать до Парижа.



Кроме того, Варран Баргий улучшил свою позицию в общем зачёте, поднявшись на 9-е место, откуда оттеснил Альберто Контадора, ставшего 10-м.

Девятнадцатый этап - самый протяжённый на Тур де Франс-2017 этап – 222,5 км. По пути этапа участникам велогонки предстояло пересечь несколько раз реку Дюранс (Durance) и преодолеть три подъёма 3-й категории.



Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data) отобрался в отрыв дня, сформировавшийся после многочисленных атак через 30 км после старта. В отрыв уехало 20 велогонщиков, пелотон, контролируемый на протяжении всего этапа командой Sky, отпустил отрыв, преимущество которого к финальным 30 км достигло более девяти с половиной минут.

За 50 км до финиша, при прохождении финального, третьего подъёма 3-й категории Коль дю Пуантю (Col du Pointu), протяжённость 4.1 км, 259-499 м, перепад 240 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 9%, из отрыва предпринимались попытки уехать, однако атаки Бауке Моллемы (Trek–Segafredo), Романа Сикара (Direct Energie), Михаэля Альбазини (Orica-Scott) были нейтрализованы.



За 15 км до финиша отрыв всё-таки удалось порвать, и вперёд уехали 9 гонщиков – Эдвальд Боассон Хаген, Сильван Шаванель (Direct Energie), Томас Де Гендт (Lotto Soudal), Никиас Арндт (Sunweb), Даниэле Беннати (Movistar), Михаэль Альбазини (Michael Albasini) и Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire) из Orica-Scott, Ян Бакелантс (AG2R La Mondiale) и Эли Жебер (Fortuneo–Oscaro).



Они сразу создали просвет, за 11 км до финиша опережали группу своих попутчиков на полминуты.



Эдвальд Боассон Хаген атаковал из первой группы несколько раз. Атака оказалась успешной не в последнюю очередь благодаря тому, что велогонщик заранее тщательно изучил карту маршрута, заметив, что большую развязку на последних 3 км лучше обходить по правой стороне. В то время как остальные велогонщики отрыва, образовавшегося после раскола многочисленной группы отрыва дня за 15 км до финиша, поехали по левой стороне, Хаген и Никиас Арндт (Sunweb) пошли по правой стороне. Создав небольшой просвет на выходе с кольца, оба велогонщика оказались метров на 10-15 впереди остальных. Эдвальд Боассон Хаген сразу же начал наращивать темп создавая разрыв.



Эдвальд Боассон Хаген удержал просвет и взял третью в карьере победу на этапе Тур де Франс. Никиас Арндт не смог усидеть за чемпионом Норвегии в разделке. Хаген, оставшись в одиночку за 2 км до финиша, сумел удержать минимальное преимущество и выиграть третий в карьере этап Тур де Франс, после двух побед, одержанных в 2011 году.

Photo © ASO



Пятая попытка Эдвальда Боассона Хагена выиграть этап Тур де Франс-2017 оказалась успешной. После двух вторых мест – мизерного проигрыша в несколько миллиметров Марселю Киттелю (Quick Step Floors) на 7-м этапе и Майклу Мэттьюсу (Sunweb) на 16-м этапе и третьих мест на 11-м и 14-м этапах, 30-летний норвежский велогонщик выиграл 19-й и самый протяжённый этап Тур де Франс-2017, атаковав из отрыва за 2,8 км до финиша.



Группа генеральщиков и остальной пелотон в преддверии решающей разделки 20-го этапа не проводили активных действий и спокойно финишировали через 12 с половиной минут после гонщиков отрыва. Крис Фрум (Sky) сохранил на плечах майку лидера.



Велогонщики команды Sunweb Майкл Мэттьюс и Варран Баргий гарантировали победу в классификации лучшего спринтера и лучшего горного велогонщика Тур де Франс-2017 соответственно, им лишь осталось доехать гонку и финишировать в Париже.

Двадцатый этап Тур де Франс-2017 - индивидуальная гонка с раздельным стартом. 32-летний польский велогонщик Мачей Боднар (BORA–hansgrohe) одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс, выиграв индивидуальную гонку на время на 20-м этапе. Дистанцию в 22,5 км он проехал за 28 минут 15 секунд, всего на секунду опередив своего соотечественника, чемпиона Польши в разделке, Михала Квятковски (Sky), которому на первой отсечке уступал 6 секунд.

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Крис Фрум (Sky), который защитил жёлтую майку лидера, вошёл в тройку сильнейших на этапе. На первой отсечке Фрум опережал победителя этапа Мачея Боднара на 4 секунды, но в итоге проиграл ему 6 секунд. Чемпион мира в разделке, немецкий гонщик команды Katusha-Alpecin Тони Мартин занял на 20-м этапе 4-е место, проиграв Мачею Боднару 14 секунд.



Этап произвёл перестановки в генеральной классификации. Колумбийский гонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран поднялся с третьей на вторую строчку генеральной классификации. Дистанцию в 22,5 км Ригоберто Уран проехал на 1 минуту 32 секунды быстрее Романа Барде, и в общем зачёте опередил французского гонщика команды AG2R La Mondiale на 1 минуту 26 секунд.



Роман Барде на 20-м этапе занял 52-е место, проиграв победителю Мачею Боднару 2 минуты 3 секунды. Ему удалось удержаться на третьей строчке общего зачёта за счёт 1 секунды, отделившей его от испанского гонщика команды Sky Микеля Ланды.

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Двадцать первый этап Тур де Франс-2017, по сложившейся традиции, прошёл в рамках этапа дружбы. Никто из генеральщиков не участвовал в борьбе за победу на этапе. Этап закончился спринтерскими разборками.

24-летний голландский гонщик команды Lotto NL-Jumbo Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв самый престижный из спринтерских, заключительный 21-й этап Тур де Франс-2017 с финишем на Елисейских Полях. Голландский гонщик несколько раз был близко к победе на этапе, став 5-м на 2-м этапе, дважды финишировал 6-м, был 3-м на 10-м этапе и 2-м на 11-м.

Но на Елисейских Полях Дилан Груневеген не упустил победу, опередив немецкого спринтера Андре Грайпеля (Lotto Soudal), который впервые уезжает с Тур де Франс без победы на этапе. Тройку лучших на этапе замкнул Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).

32-летний британский велогонщик команды Sky Крис Фрум защитил жёлтую майку лидера победителя Тур де Франс прошлого года и в четвёртый раз в карьере и третий год подряд стал победителем французского Гран-тура. В этом году Крис Фрум выиграл генеральную классификацию, не взяв ни одной победы на этапе Тур де Франс-2017.

Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2017



Вторым в итоговой классификации Тур де Франс-2017 стал 30-летний колумбийский велогонщик команды Cannondale-Drapac Ригоберто Уран. От победителя Тур де Франс-2017 Криса Фрума его отделили 54 секунды. Ригоберто Уран закончил французский Гран-тур с одной победой в своём активе, он сумел одержать победу на 9-м этапе Тур де Франс-2017.



Замкнул тройку лучших Тур де Франс-2017 26-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale Роман Барде. От победителя Тур де Франс-2017 его отделяли 2 минуты 20 секунд.

Четвёртую победу в карьере на Тур де Франс Крис Фрум удержал с самым небольшим преимуществом по сравнению с тремя предыдущими победами.

Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2017



25-летний французский велогонщик команды Sunweb Варран Баргий выиграл горную классификацию Тур де Франс-2017, опередив своего ближайшего преследователя, 27-летнего словенского велогонщика команды LottoNL-Jumbo Приможа Роглича на 89 очков. Варран Баргий также стал победителем двух этапов Тур де Франс-2017 - 13-го и 18-го.

Французский велогонщик надел гороховую майку после 9-го этапа, перехватив её у своего соотечественника Лилиана Кальмежана из команды Direct Energie, и удержал её до финального этапа.

Также, Варран Баргий получил красный номер самого агрессивного велогонщика Тур де Франс-2017.

Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2017



Майкл Мэттьюс, 26-летний австралийский велогонщик команды Sunweb, выиграл два этапа на Тур де Франс-2017 - 14-й и 16-й, и на подиум на Елисейских Полях в Париже поднялся победителем очковой классификации, впервые в своей карьере. На 16-м этапе Тур де Франс-2017 Майкл Мэттьюс выиграл промежуточный спринт и стал первым в финальном спринте. Благодаря этому, Мэттьюс приблизился к Марселю Киттелю (Quick Step) в классификации лучшего спринтера на 50 очков, где теперь их разделяли 29 очков. Однако, по ходу 17-го этапа, попав в завал и получив травму, лидер очковой классификации Марсель Киттель досрочно завершил гонку и сошёл с Тур де Франс-2017, а Майкл Мэттьюс возглавил очковую классификацию.

Заняв на 21-м этапе Тур де Франс-2017 11-е место, Майкл Мэттьюс опередил в классификации зелёной майки своего ближайшего преследователя, немецкого спринтера команды Lotto Soudal Андрэ Грайпеля на 136 очков.





24-летний британский велогонщик команды Orica-Scott Саймон Йейтс стал победителем в классификации лучшего молодого гонщика Тур де Франс-2017, пойдя по стопам своего брата-близнеца Адама, надевавшего в Париже белую майку лучшего молодого гонщика на Тур де Франс в 2016 году. выиграл молодёжную классификацию Тур де Франс-2017.

Саймон Йейтс стал лидером классификации белой майки после 5-го этапа, перехватив её у французского гонщика Пьера Латура (AG2R La Mondiale), и удержал лидерство до конца гонки.

Саймон Йейтс завершил Тур де Франс-2017 7-м в общем зачёте, его ближайший соперник в классификации лучшего молодого гонщика, южноафриканский велогонщик команды UAE Team Emirates Луис Мейнтьес (Louis Meintjes) проиграл ему 2 минуты и 6 секунд.

Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2017



Командную классификацию Тур де Франс-2017 выиграла британская команда Sky, опередив ближайших преследователей британскую команду AG2R La Mondiale на 7 минут 14 секунд.

Велокоманда Sky удерживала жёлтую майку лидера на протяжении 19 этапов, лишь на два дня отдав её итальянскому гонщику команды Astana Pro Team Фабио Ару.

После победы на 1-м этапе лидером стал Герант Томас, а затем, после 5-го этапа жёлтая майка перешла Крису Фруму, который уступил её чемпиону Италии после 12-го горного этапа с финишем на Пейрагюд, и вернул после 14-го этапа с финишем в Родезе, после чего удержал её до финала гонки.



29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель стал победителем пяти этапов Тур де Франс-2017 - 2-й, 6-й, 7-й, 10-й и 11-й.

Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2017

ЭТАП 1: 1 июля 2017, Düsseldorf - Düsseldorf (ITT), 14 км

1. Geraint Thomas 0:16:04

ЭТАП 2: 3 июля 2017, Düsseldorf - Liège, 203.5 км

1. Marcel Kittel 4:37:06

ЭТАП 3: 4 июля 2017, Verviers - Longwy, 212.5 км

1. Peter Sagan 05:07:19

ЭТАП 4: 5 июля 2017, Mondorf-les-Bains - Vittel, 207.5 км

1. Arnaud Demare 4:53:54

ЭТАП 5: 6 июля 2017, Vittel - La Planche des Belles Filles, 160.5 км

1. Fabio Aru 3:44:06

ЭТАП 6: 7 июля 2017, Vesoul - Troyes, 216 км

1. Marcel Kittel 5:05:34

ЭТАП 7: 8 июля 2017, Troyes - Nuits-Saint-Georges, 213.5 км

1. Marcel Kittel 5:03:18

ЭТАП 8: 9 июля 2017, Dole - Station Des Rousses, 187.5 км

1. Lilian Calmejane 4:30:29

ЭТАП 9: 10 июля 2017, Nantua - Chambéry, 181.5 км

1. Rigoberto Uran 5:07:22

ЭТАП 10: 12 июля 2017, Périgueux - Bergerac, 178 км

1. Marcel Kittel 4:01:00

ЭТАП 11: 13 июля 2017, Eymet - Pau, 203.5 км

1. Marcel Kittel 4:34:27

ЭТАП 12: 14 июля 2017, Pau - Peyragudes, 214.5 км

1. Romain Bardet 5:49:38

ЭТАП 13: 15 июля 2017, Saint-Girons - Foix, 101 км

1. Warren Barguil 02:36:29

ЭТАП 14: 16 июля 2017, Blagnac - Rodez, 181.5 км

1. Michael Matthews 4:21:56

ЭТАП 15: 17 июля 2017, Laissac-Sévérac l'Église - Le Puy-en-Velay, 189.5 км

1. Bauke Mollema 4:41:47

ЭТАП 16: 18 июля 2017, Brioude - Romans-sur-Isère, 165 км

1. Michael Matthews 3:38:15

ЭТАП 17: 20 июля 2017, La Mure - Serre Chevalier, 183 км

1. Primoz Roglic 5:07:41

ЭТАП 18: 21 июля 2017, Briançon - Col d'Izoard, 179.5 км

1. Warren Barguil 4:40:33

ЭТАП 19: 22 июля 2017, Embrun - Salon-de-Provence, 222.5 км

1. Maciej Bodnar 0:28:15

ЭТАП 21: 24 июля 2017, Montgeron - Paris Champs-Elysées, 103 км

1. Dylan Groenewegen 2:25:39





ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Chris Froom 86:20:55

2. Rigoberto Uran 0:00:54

3. Romain Bardet 0:02:20



