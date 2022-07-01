Александр Власов о 17-м этапе Тур де Франс-2022

Александр Власов: "Наконец, чувствовал себя лучше"

По итогам второго пиренейского этапа, 17 этапа Тур де Франс-2022, капитан команды Bora-hansgrohe Александр Власов удержал 8-ю позицию в генеральной классификации, финишировав 8-м на этапе в группе с Наиро Кинтаной (Arkea-Samsic) и Луисом Мейнтьесом (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) через 3:32 после победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

26-летний российский гонщик вернулся в топ-10 генеральной классификации после 16-го этапа, когда уехал в отрыв и опередил группу генеральщиков на 4 минуты 14 секунд.

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

Александр Власов: «Меня сегодня спас Патрик (Конрад). Я слишком долго держался в группе Погачара на предпоследнем подъёме, после чего мне было очень тяжело. Но в тот момент ко мне из отрыва вернулся Кони, помог выжить в преследующей группе. На спуске я снова смог восстановиться. В целом, наконец, сегодня чувствовал себя лучше, не на сто процентов, но лучше.

Вчера потратил много сил, не был уверен, как проеду сегодня, но проехал хорошо. В общем, я даже немного удивил сам себя, обнаружив, что финиширую в группе с Наиро. Этап опять был очень трудным, завтра будет такой же. Надо посмотреть, как буду чувствовать, но, может, снова попробую уехать в отрыв».

Рольф Альдаг, спортивный директор: «Думаю, мы снова можем быть довольны. Было важно, что Патрик уехал в отрыв, но и Макс, и Феликс сегодня выглядели лучше, они довольно долго оставались с Алексом. Командная работа была важна, она помогла Алексу остаться в преследовавшей лидеров группе. Думаю, это положительный знак, надеюсь, завтра мы подтвердим это. Боевой настрой на высоте, преданность делу тоже, уверен, завтра снова поборемся».