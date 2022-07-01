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Александр Власов о 17-м этапе Тур де Франс-2022

Александр Власов: "Наконец, чувствовал себя лучше"

 

 

  По итогам второго пиренейского этапа,  17 этапа Тур де Франс-2022, капитан команды Bora-hansgrohe Александр Власов удержал 8-ю позицию в генеральной классификации, финишировав 8-м на этапе в группе с Наиро Кинтаной (Arkea-Samsic) и Луисом Мейнтьесом (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) через 3:32 после победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates). 

 

  26-летний российский гонщик вернулся в топ-10 генеральной классификации после 16-го этапа, когда уехал в отрыв и опередил группу генеральщиков на 4 минуты 14 секунд.

 

Александр Власов о 17-м этапе Тур де Франс-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling

 

  Александр Власов: «Меня сегодня спас Патрик (Конрад). Я слишком долго держался в группе Погачара на предпоследнем подъёме, после чего мне было очень тяжело. Но в тот момент ко мне из отрыва вернулся Кони, помог выжить в преследующей группе. На спуске я снова смог восстановиться. В целом, наконец, сегодня чувствовал себя лучше, не на сто  процентов, но лучше.

 

  Вчера потратил много сил, не был уверен, как проеду сегодня, но проехал хорошо. В общем, я даже немного удивил сам себя, обнаружив, что финиширую в группе с Наиро. Этап опять был очень трудным, завтра будет такой же. Надо посмотреть, как буду чувствовать, но, может, снова попробую уехать в отрыв».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор: «Думаю, мы снова можем быть довольны. Было важно, что Патрик уехал в отрыв, но и Макс, и Феликс сегодня выглядели лучше, они довольно долго оставались с Алексом. Командная работа была важна, она помогла Алексу остаться в преследовавшей лидеров группе. Думаю, это положительный знак, надеюсь, завтра мы подтвердим это. Боевой настрой на высоте, преданность делу тоже, уверен, завтра снова поборемся».

 

Результаты 17 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Александр Власов Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Финиш Фабио Якобсена
    https://twitter.com/LeTour/status/1549779297728086017

    Другой ракурс, так сказать сиего спасения: https://twitter.com/FabioJakobsen/status/1549806756892758017

    Комрады по команде и все остальные кричали ему "Up, Up !!", показывая при этом рукой вверх...и хорошо что так сДелали ибо заметил, что Якобсен на градиенте в 16% последние 200м. проехал аж за...1 минуту (!!) И это при том, что на самых последних метрах Фабио ускорился аля Фрум и поэтому успел, а потом обессиленый просто свалился на барьеры, благо друзья были рядом.

    А Давид Годю высказал свое "МЕРСИ" В.Мадуасу, поцеловал того даже в руку friends

    https://twitter.com/GroupamaFDJ/status/1549783706855940097 

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Velolife-Фото

    Итак, слов нет. Не хочется ничего говорить. Но скажу. Emirates – «терминаторы». Скинули всех! Кроме Maillot Jaune. И обеспечили Tadej покорение Peyragudes и отыгрыш 4 секунд. Великолепное зрелище! Сегодня Col d’Aubisque и решающий подъём на Hautacam, между которыми будет не менее серьёзный Spandelles. Вопрос только один: сможет ли Emirates после такой адовой работы противостоять Jumbo? Maillot Jaune и Maillot Blanc – это не одно и тоже?

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    Velolife-Фото

    Итак, слов нет. Не хочется ничего говорить. Но скажу. Emirates – «терминаторы». Скинули всех! Кроме Maillot Jaune. И обеспечили Tadej покорение Peyragudes и отыгрыш 4 секунд. Великолепное зрелище! Сегодня Col d’Aubisque и решающий подъём на Hautacam, между которыми будет не менее серьёзный Spandelles. Вопрос только один: сможет ли Emirates после такой адовой работы противостоять Jumbo? Maillot Jaune и Maillot Blanc – это не одно и тоже?

  • velodoctor
    Хет-трик Тадея Погачара на 17 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Да, потрясающе, 2 человека всего и столько сделали сегодня. 

  • shoooster
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    shoooster-Фото
    Пусть уж сладкая парочка расспадется!
  • EL-Fenomeno
    Хет-трик Тадея Погачара на 17 ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первый раз за 3 Тура вижу такого выдохшегося Погачара на финише, потратился на все 150%, даже Вингегор был чуток поСвежее.

    Но man of the stage - это конечно МакНалти hi При отсутствие Майки и сошедшего ранее из-за OTL'ля Солера Брэндон сделал неворятного работу на 17-м этапе для своего капитана. Так что заслуженный КОМБАТИВ на 200% его!

    Кстати, у Тадея теперь по 3 победы на каждом из Тур де Франс где он участвовал (2020+2021+2022 = 9).  

     

    P.S.

    Фабио Якобсену за его мучения и страдания тоже можно было дать какой то спец. утешительный приз, как велогонщику, который успел заколесить в "последний вагон, последнего ТУРовского поезда", уходящего уже в 18-й этап..: https://twitter.com/PaulMoutarde/status/1549779305181450242

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    RVL-Фото
    Фартовые))
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    Konstantin41-Фото

    Меня прикалывает то, что Томас упорно носит такие олдскульные очки, которые были модными в пелотоне где-то в 2008-2012 годах. Настоящий консерватор)

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    EL-Fenomeno-Фото

    Думал, что при такой поддержке МакНалти Тадей с_атакует быстрее, т.е раньше, но уВидя Погачара после финиша, понял что он сам был на пределе; у Вингегора и то подсос был меньше. 

    Завтра решающий горный батл у них. Мне даже хочется что бы кто то Тадей или Йонас (не важно) отобрал у Гешке майку горного короля. Лучше бы даже Погачар, тогда и у Юмбы, и в ОАЭ будет по 2 призовых майки этого Тура  dance

    Цитата: Sezar
    Атакуй, не атакуй..

    Как бы не было смешно и банально, но это так) Даже у Альберто со Шлеком мл. такого частого "дуэтного" катания не было на Туре.

    Цитата: Earl57
    Якобсен за 18 сек до истечения лимита времени заехал. Один, совсем один...

    В лучших традициях Кэва) Даже Юэн был быстрее. Но чисто по человечески его было жаль; после финиша прям рухнул от изнеможения... 

  • GTX
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (35)
    GTX-Фото
    Эм, что это за перформанс выдал Макналти??? Меня терзают смутные сомнения

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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