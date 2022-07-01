Ваут ван Арт в жёлтой майке лидера после 2 этапа Тур де Франс-2022

Жёлтая и зелёная майки Тур де Франс-2022 у Ваута ван Арта после 2 этапа

На втором подряд этапе Тур де Франс-2022 Ваут ван Арт занимает второе место. Но на этот раз 27-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma переоделся в жёлтую майку лидера благодаря бонусным секундам. Также Ваут ван Арт возглавил очковую классификацию, за которую боролся и на промежуточном спринте, где после прохождения отрыва, заработал 13 очков, проиграв спринт из пелотона Калебу Юэну (Lotto Soudal). В финале, в общем спринте, Ваут ван Арт проиграл Фабио Якобсену (Quick-Step Alpha Vinyl), но обошёл Мадса Педерсена (Trek-Segafredo).

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

Ваут ван Арт: «Очень счастлив, что теперь в жёлтой майке, одной из самых легендарных маек велоспорта. Я долго её ждал, сегодня, наконец, настал день, когда могу её надеть. И чувствую себя в ней отлично! Несмотря на два вторых места эта майка – прекрасная награда. В любом случае, впереди ещё много шансов побороться за этап.

Когда пересекал финишную черту, сначала расстроился, что проиграл Фабио Якобсену. Но всего через секунду осознал, что второе место означает, что я забираю жёлтую майку. Постараюсь удержать её как можно дольше. Теперь надо подумать, как лучше пройти следующие несколько этапов.

Я очень уважаю Фабио, мы все знаем, что с ним случилось, что делает его победу ещё более волнительной. Он также отличный парень, эту победу он заслужил.

Сегодня я увидел, что моя команда Jumbo-Visma очень сильна. Благодаря работе товарищей по команде мы избежали завалов. Кристоф Лапорт великолепно отработал на меня и на промежуточном, и в финальном спринте. На мосту и на последних километрах мы всё время держались на хорошей позиции.

Безумным ли был этап? Ну, в прошлом году первый этап проходил на другом уровне безумия. Сегодня чувствовалось больше уважения, возможно, из-за обстоятельств. К тому же, за пять километров до финиша мы ехали со скоростью 30 км/ч, так как был встречный ветер, что довольно необычно для спринтерского этапа Тур де Франс. И посмотрите, как всё обернулось за 2 км до финиша…

Я ожидал немного больше активности, но в итоге всё закончилось неплохо. Этап Тура всегда проходит нервно, надо постоянно быть начеку».