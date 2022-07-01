Тадей Погачар не пострадал в завале на 2-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: "Было нервозно, но ничего необычного"

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар попал в завал на 2-м этапе Тур де Франс-2022 за 2,2 км до финиша, но не потерял время, так как инцидент случился в зоне нейтрализации на финальных трёх километрах. После финиша 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates показал, что у него ссадины на суставах пальцев левой руки, но больше повреждений нет.

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

Тадей Погачар сохранил белую майку лучшего молодого гонщика. Его ближайшим соперником в этой классификации является Том Пидкок (Ineos Grenadiers), который проигрывает Погачару 17 секунд.

Тадей Погачар: «Я доволен, как сложился для меня этап. Теперь надеюсь только, что все в порядке. Так много людей лежало на земле, включая моих товарищей по команде. Как безумные не неслись, но сильное напряжение всё время ощущалось. На обочинах было так много людей, что сразу вспоминался 1-й этап Тур де Франс прошлого года. Сегодня никаких вспышек недовольства не было, просто обычная гонка. Кристоф Лапорт, например, оттолкнул меня, когда мы приближались к финишной черте, но это вполне нормально.

На финальных трёх километрах ехали на высокой скорости. Ребята, которые тянули впереди при встречном ветре, возвращались назад в пелотон, который ехал гораздо медленнее. Это рискованно, сегодня мы не смогли объехать одного из таких ребят, и оказались на земле.

Я не смог избежать завала в конце, ударился о барьер. Я в порядке. Остался на велосипеде, просто ударился о барьер кулаком, костяшками. Похоже, будто я подрался. Всё ещё немного больно, но я благополучно финишировал».