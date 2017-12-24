Второй тираж книги "Джро вокруг меня" Влада Богомолова уже доступен

Дорогие друзья!

Накануне старта 101-ой эпической итальянской веломногодневки рад сообщить вам, что долгожданный второй тираж книги «Джиро» вокруг меня» только что вышел в свет.

После того, как довольно быстро разлетелся первый тираж в 1000 экземпляров, мне почти ежедневно стали поступать письма от любителей велоспорта примерно такого содержания: «Ой, мы так эту книгу хотели, но вот почему-то купить не успели!» Пришлось снова обращаться в типографию.

Однако второй тираж будет скромнее – всего 500 штук. Но, несмотря на меньшее количество экземпляров и заметно выросшие тарифы на бумагу и типографские услуги, цену за экземпляр удалось удержать практически на прошлогоднем уровне. Сейчас она составит 1700 рублей. Так что спешите, книги уже сейчас разлетаются по предзаказам, и количество их неумолимо уменьшается. А третьего тиража точно не будет!

Хочу напомнить тем, кто уже видел мою работу, и сообщить тем, кто ещё с ней не знаком, что она содержит 296 страниц, выполнена в альбомном формате размером чуть больше А4 и весит, как пошутил один известный веломеханик, почти как заднее колесо велосипеда – 1850 граммов. Книга написана в жанре путевых заметок, была приурочена к юбилейной сотой гонке и повествует о моих приключениях на «Розовой дороге» за её последние десять лет. Эта работа является своего рода попыткой взглянуть на Италию сквозь призму великой велогонки, ставшей её неотъемлемой частью.

По вопросам приобретения пишите на почту: pinarello71@mail.ru

С уважением,

Ваш Влад БОГОМОЛОВ