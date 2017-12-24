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Второй тираж книги "Джро вокруг меня" Влада Богомолова уже доступен

Второй тираж книги "Джро вокруг меня" Влада Богомолова уже доступен

 

 

Второй тираж книги "Джро вокруг меня" Влада Богомолова уже доступен

 

 

Дорогие друзья!

 

 

 

  Накануне старта 101-ой эпической итальянской веломногодневки рад сообщить вам, что долгожданный второй тираж книги «Джиро» вокруг меня» только что вышел в свет.

 

   После того, как довольно быстро разлетелся первый тираж в 1000 экземпляров, мне почти ежедневно стали поступать письма от любителей велоспорта примерно такого содержания: «Ой, мы так эту книгу хотели, но вот почему-то купить не успели!» Пришлось снова обращаться в типографию.

 

Однако второй тираж будет скромнее – всего 500 штук. Но, несмотря на меньшее количество экземпляров и заметно выросшие тарифы на бумагу и типографские услуги, цену за экземпляр удалось удержать практически на прошлогоднем уровне. Сейчас она составит 1700 рублей. Так что спешите, книги уже сейчас разлетаются по предзаказам, и количество их неумолимо уменьшается. А третьего тиража точно не будет!

 

Хочу напомнить тем, кто уже видел мою работу, и сообщить тем, кто ещё с ней не знаком, что она содержит 296 страниц, выполнена в альбомном формате размером чуть больше А4 и весит, как пошутил один известный веломеханик, почти как заднее колесо велосипеда – 1850 граммов. Книга написана в жанре путевых заметок, была приурочена к юбилейной сотой гонке и повествует о моих приключениях на «Розовой дороге» за её последние десять лет. Эта работа является своего рода попыткой взглянуть на Италию сквозь призму великой велогонки, ставшей её неотъемлемой частью.

 

По вопросам приобретения пишите на почту: pinarello71@mail.ru

 

 

С уважением,

 

Ваш Влад БОГОМОЛОВ

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Теги к статье: Джиро д'Италия книга Влада Богомолова

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:24 | Регистрация: 24.12.2017

    Джиро вокруг меня ,опечатка))))

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ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Адриен
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Адриен-Фото

    Некоторые комментаторы как будто читать не умеют. Дело ведь не в Астане, а во ВСЕОБЩИХ  негласных "законах", которые царят в современном велоспорте. Вот о чем рассказывает Вестра.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ладно ,лишь бы не зацепило гонщиков ,персонал, спонсоров.В любых командах. Надо было во время своего активного периода признания давать. А то как завязали все молодцы. Если деньги потребуют и возьмут будут правы.

    Деньги возьмёт ,команда от гонщика.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Второй тираж книги "Джро вокр ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Джиро вокруг меня ,опечатка))))
  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото

    А «минимальное преимущество» команды Sky?

     

    "Marginal gains" в данном контексте - "победа по крупицам" или "выигрыш в мелочах".

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Вот как раз поэтому превышение дозы сальбутамола не так безобидно, т.к. может быть косвенным свидетельством использования не спрея, а таблеток или инъекций.
  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Примож Роглич стал вторым после Лорана Жалабера (1999 год) гонщиком, выигравшим в один год Тур Страны Басков и Тур Романдии.

    Это просто великолепно! Причём обставил добротных горняков в итоге (Ланду на ТСБ) и Берналя с Портом (на ТР) good

    Вижу в нём будущего генеральщика на гранд-туры, причём по потенциалу и возможностях пойдёт ещё далее чем его комрад по команде Крюйсвик (он же Кройшвайк).

  • Pixinguinha
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    Pixinguinha-Фото
    Это такая философия. Астаноцентризм называется :)
  • velodoctor
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    velodoctor-Фото

    Да тут не про астану, а  про терапевтические исключения и контроль над этим. 

  • RVL
    Тур Романдии-2018. Этап 5 (6)
    RVL-Фото

    Где Саган, а где Бора без него.

    Как и Роглич, сам себе чемпион!

  • RVL
    Лиуве Вестра признался в употр ... (12)
    RVL-Фото

    Шокированная команда....

    Да смешно. Так и вижу шок...

    Скарпони не шок. слова Вестры растреморили Вино и ко... 

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7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
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