Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

В преддверии Второй мировой войны атмосфера в Европе была враждебной. Италия, Германия и Испания отказались отправлять велокоманды на Тур де Франс (Tour de France)-1939. Накануне старта, участники Тур де Франс-1939 ещё не знали, что в следующий раз пелотон встретится только через восемь лет.

Из-за того, что Италия, Германия и Испания не отправили велокоманды, перед организаторами Большой Петли стала проблема небольшого количества участников. Для её решения Бельгия выставила две велокоманды, у Франция были ещё четыре дополнительные региональные велокоманды.

Французские велогонщики были успешными в 30-е годы, но на Тур де Франс 1939 года ни один из прежних победителей не участвовал в велогонке: победитель 1930 и 1932 годов Андре Ледюк (Andre Leducq) завершил карьеру годом ранее, как и победитель 1931 и 1934 годов Антонин Манье (Antonin Magne); триумфатор 1933 года Жорж Спеше (Georges Speicher), не стартовал, а победитель 1937 года Роже Лапеби (Roger Lapebie) был травмирован.

Все это сделало фаворитом велогонки бельгийскую велокоманду и её капитана Романа Маса (Romain Maes) - победителя 1935 года. Команда Франции сделал ставку на следующих велогонщиков - Виктора Коссона (Victor Cosson), Рене Вьетто (Rene Vietto) и Мориса Аршамбо (Maurice Archambaud).

Никто не думал приглашать французского велогонщика Амеди Фурнье (Amedee Fournier) ни в большою элитную велокоманду, ни в состав национальной сборной, ни в одну из четырёх региональных велокоманд. Он стоял в запасе. И всё же в последнюю минуту освободилось одно место и Фурнье вышел на старт Тур де Франс-1939 в сине-жёлтой веломайке региональной велокоманды Северо-Запад - Иль-де-Франс.

Он не впервые стартовал на Большой Петле. Амеди Фурнье был среди участников Тур де Франс 1936 года и выступал в категории «велогонщик-турист», но, упав на четвёртом этапе и сломав запястье, был вынужден сойти с гонки.

В этот раз протеже только что завершившего велосипедную карьеру французского велогонщика Шарля Пелиссье (Charles Pelissier) подошёл к Тур де Франс-1939 с огромным желанием и отличной подготовкой.

На первом этапе Тур де Франс-1939 царила нервозная обстановка. В отсутствии именитых фаворитов другие не менее амбициозные велогонщики предпринимали неоднократные попытки атаковать и отъехать. Амеди Фурнье ждал своего часа.

Французский спортивный журналист и организатор Большой Петли Анри Дегранж (Henri Desgrange) позже так описал действия Амеди Фурнье, чтобы отметить изящность его стратегии:

«Вы видели, как наш молодой «Медош», будущий обладатель жёлтой майки, ехал этап на протяжении всего этого дня? Нет? Я вам расскажу! Он сидел в пелотоне тихо, как мышка, и поэтому никто не обращал на него внимания».

На финише первого этапа, протяжённость которого составила 215 км, участники Тур де Франс-1939, разыграли спринт из группы в девять человек. За несколько километров до финиша, который должен был состояться в городе Кан (Caen), Амеди Фурнье и ещё семь велогонщиков ускорились. Ведь впереди них в одиночном отрыве ехал победитель Тур де Франс-1938 Роман Мас. Амеди Фурнье выиграл этап и стал первым, кто надел жёлтую майку лидера Тур де Франс-1939.

На велодроме трековому медалисту Олимпийских Игр 1932 года в Лос-Анжелесе Амеди Фурнье оставалось просто удерживать свою неукротимую скорость. Позже в отеле Фурнье признался:

"Я думал у меня галлюцинация ,потому что понял, что завтра именно я смогу покинуть Кан в жёлтой майке. И я начал крутить педали как сумасшедший, оглянулся, и понял, что выиграл".

На следующем этапе Амеди Фурнье, уверенный в своих силах и обладающий бонусными 30-ю секундами преимущества, всё же уступил жёлтую майку лидера. Роман Мас, который финишировал на первом этапе в группе Фурнье, выиграл гонку с раздельным стартом протяжённостью 63,5 км и таким образом, перехватил лидерство. Но уже на втором полуэтапе дня Мас потерял жёлтую майку, когда вперёд уехал отрыв, который и разыграл финиш в Рене (Rennes).

Несколько дней спустя Амеди Фурнье уже оказался на 54-й позиции генеральной классификации. Но ему всё же удалось выиграть один этап на Тур де Франс-1939. Это был пятый этап протяжённостью 207 км. Классический спринтерский этап, однако участникам Тур де Франс-1939 пришлось проехать по весьма ухабистой дороге, прежде чем они финишировали на велодроме в городе Нант (Nantes). Эта победа стала последней яркой вспышкой Амеди Фурнье в истории Тур де Франс.

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье