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Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

 

    В преддверии Второй мировой войны атмосфера в Европе была враждебной. Италия, Германия и Испания отказались отправлять велокоманды на Тур де Франс (Tour de France)-1939. Накануне старта, участники Тур де Франс-1939 ещё не знали, что в следующий раз пелотон встретится только через восемь лет.

 

    Из-за того, что Италия, Германия и Испания не отправили велокоманды, перед организаторами Большой Петли стала проблема небольшого количества участников. Для её решения Бельгия выставила две велокоманды, у Франция были ещё четыре дополнительные региональные велокоманды.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

 

   Французские велогонщики были успешными в 30-е годы, но на Тур де Франс 1939 года ни один из прежних победителей не участвовал в велогонке: победитель 1930 и 1932 годов Андре Ледюк (Andre Leducq) завершил карьеру годом ранее, как и победитель 1931 и 1934 годов Антонин Манье (Antonin Magne); триумфатор 1933 года Жорж Спеше (Georges Speicher), не стартовал, а победитель 1937 года Роже Лапеби (Roger Lapebie) был травмирован.

 

  Все это сделало фаворитом велогонки бельгийскую велокоманду и её капитана Романа Маса (Romain Maes) - победителя 1935 года. Команда Франции сделал ставку на следующих велогонщиков - Виктора Коссона (Victor Cosson), Рене Вьетто (Rene Vietto) и Мориса Аршамбо (Maurice Archambaud).

 

   Никто не думал приглашать французского велогонщика Амеди Фурнье (Amedee Fournier) ни в большою элитную велокоманду, ни в состав национальной сборной, ни в одну из четырёх региональных велокоманд. Он стоял в запасе. И всё же в последнюю минуту освободилось одно место и Фурнье вышел на старт Тур де Франс-1939 в сине-жёлтой веломайке региональной велокоманды Северо-Запад - Иль-де-Франс.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье     Он не впервые стартовал на Большой Петле. Амеди Фурнье был среди участников Тур де Франс 1936 года и выступал в категории «велогонщик-турист», но, упав на четвёртом этапе и сломав запястье, был вынужден сойти с гонки.

 

    В этот раз протеже только что завершившего велосипедную карьеру французского велогонщика Шарля Пелиссье (Charles Pelissier) подошёл к Тур де Франс-1939 с огромным желанием и отличной подготовкой.

 

    На первом этапе Тур де Франс-1939 царила нервозная обстановка. В отсутствии именитых фаворитов другие не менее амбициозные велогонщики предпринимали неоднократные попытки атаковать и отъехать. Амеди Фурнье ждал своего часа.

 

    Французский спортивный журналист и организатор Большой Петли Анри Дегранж (Henri Desgrange) позже так описал действия Амеди Фурнье, чтобы отметить изящность его стратегии:

 

    «Вы видели, как наш молодой «Медош», будущий обладатель жёлтой майки, ехал этап на протяжении всего этого дня? Нет? Я вам расскажу! Он сидел в пелотоне тихо, как мышка, и поэтому никто не обращал на него внимания».

 

    На финише первого этапа, протяжённость которого составила 215 км, участники Тур де Франс-1939, разыграли спринт из группы в девять человек. За несколько километров до финиша, который должен был состояться в городе Кан (Caen), Амеди Фурнье и ещё семь велогонщиков ускорились. Ведь впереди них в одиночном отрыве ехал победитель Тур де Франс-1938 Роман Мас.  Амеди Фурнье выиграл этап и стал первым, кто надел жёлтую майку лидера Тур де Франс-1939.

 

  Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье  На велодроме трековому медалисту Олимпийских Игр 1932 года в Лос-Анжелесе Амеди Фурнье оставалось просто удерживать свою неукротимую скорость. Позже в отеле Фурнье признался:

 

    "Я думал у меня галлюцинация ,потому что понял, что завтра именно я смогу покинуть Кан в жёлтой майке. И я начал крутить педали как сумасшедший, оглянулся, и понял, что выиграл".

 

    На следующем этапе Амеди Фурнье, уверенный в своих силах и обладающий бонусными 30-ю секундами преимущества, всё же уступил жёлтую майку лидера. Роман Мас, который финишировал на первом этапе в группе Фурнье, выиграл гонку с раздельным стартом протяжённостью 63,5 км и таким образом, перехватил лидерство. Но уже на втором полуэтапе дня Мас потерял жёлтую майку, когда вперёд уехал отрыв, который и разыграл финиш в Рене (Rennes).

 

    Несколько дней спустя Амеди Фурнье уже оказался на 54-й позиции генеральной классификации. Но ему всё же удалось выиграть один этап на Тур де Франс-1939. Это был пятый этап  протяжённостью 207 км. Классический спринтерский этап, однако участникам Тур де Франс-1939 пришлось проехать по весьма ухабистой дороге, прежде чем они финишировали на велодроме в городе Нант (Nantes). Эта победа стала последней яркой вспышкой Амеди Фурнье в истории Тур де Франс.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

По материалам letour.fr

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France велоспорт жёлтая майка Гран-тур результаты Тур де Франс история велоспорта страницы истории велоспорта Амеди Фурнье Amedee Fournier велолайв

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

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Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • levonardo
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (12)
    levonardo-Фото
    Пусть Ильнура берут
  • SVS
    Внимание! Внимание! Внимание! (59)
    SVS-Фото
    Просите лучше "весь список" :), а то чревато! :-)
  • Серафим
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (12)
    Серафим-Фото
    Почяму просвящение?
  • SVS
    Внимание! Внимание! Внимание! (59)
    SVS-Фото

    Чую, я многое пропустил... И слава ТКЕ! :-)

     

    Я свидетель! А что случилось? :-)

  • LLL
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (12)
    LLL-Фото
    Спасибо Вам за просвящение ( я о живописи).
  • pa3 3a pa3om
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (69)
    pa3 3a pa3om-Фото

    что ж, G и Берналь кинули много. в разделке Томас отъедет от Берналя на 45 секунд еще и на 2,5 минуты от ближайших преследователей. дальше ждем субботы и удушающего контроля Инеос.

  • tim147
    Победитель Джиро д'Италия-201 ... (12)
    tim147-Фото

    В последние годы я неоднократно критически оценивал селекционную работу менеджмента Мувистар, раз за разом упускавших сильных гонщиков (Инчаусти,Кириенко, братские дуэты Исагирре и Эррада, Доусетт), результат - см. итоги командной разделки ТдФ-2019. Сейчас к этому списку добавляются сразу 3 генеральщика. И с кем же остается команда - с Вальверде, который, будем откровенны, будет дорабатывать свой контракт больше в качестве свадебного генерала, и с Солером, который по-настоящему так и не раскрыл свой большой потенциал. Подписание Фульсана будет очередной ошибкой, так как в будущем году датчанину исполнится 35, а это, исходя из формулы "34 года - предельный возраст для генеральщика", означает, что Якоб не сможет полноценно заполнить вакансию генеральщика. Учитывая, что с уходом Кинтаны, Ланды и Карапаса в бюджете команды высвобождаются серьезные ресурсы, необходимо заполучить Маса,который в "волчьей стае" обречен ездить  в горах без поддержки, столь необходимой для успеха на гранд-турах.

  • veloster
    Жулиан Алафилипп в жёлтой майк ... (1)
    veloster-Фото

    Спрашивается, какого Вивиани так убивался, работая на разрыв пелотона?

    Чудак, вот и не хватило ему этих сил, которые там потратил. Неужели, там было мало народу выполнить эту работу? Что-то не заметил, чтобы другие спринтеры выходили вперед.

  • RexDroid
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (5)
    RexDroid-Фото

    кетоновые добавки творят чудеса

  • Николай Степаныч
    Герант Томас и Эган Берналь – ... (3)
    Николай Степаныч-Фото
    Вот это и есть настоящий шоссейный велоспорт. Гран тур – это вам не горная разделка, побеждает не только готовый физически, но ещё умелый и тактически грамотный.

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