Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

Герант Томас сохранил 3-е место в общем зачёте после горного 18 этапа Тур де Франс-2022

36-летний капитан команды Ineos Grenadiers Герант Томас уже стоял на высшей ступени подиума Тур де Франс и был призёром. Он не торопится праздновать третье призовое место в карьере на французском Гранд-туре, хотя и сохранил третью позицию в генеральной классификации после финального горного пиренейского 18 этапа Тур де Франс-2022.

Но до «этапа дружбы» в Париже ещё необходимо пройти 19-й этап и протяжённую решающую разделку 20-го этапа. Перед 19 этапом Геранта Томаса от ближайшего соперника в общем зачёте Давида Годю (Groupama-FDJ), который идёт 4-м, отделяют 3 минуты 5 секунд. До второго места, на котором идёт двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) Томасу не хватает 4 минут 34 секунд.

На пиренейском горном 18-м этапе Герант Томас предпочёл не реагировать на атаки молодых соперников и ехать своим темпом, а в финале ему помог уехавший в отрыв дня товарищ по команде Дани Мартинес.

Герант Томас: «Сегодня у меня было всё – и хорошие, и плохие моменты. Чувствовал себя нормально, и когда гонка взорвалась, подумал, что должен ехать своим темпом. Вот почему я объехал этих парней (Погачара и Вингегора). Просто наелся их атаками.

Все твердили мне, когда же я атакую, так что, по крайней мере, сегодня была попытка, которая попала в телекартинку.

Попробовал удерживать свою скорость. На последнем подъёме решил попытаться с ними усидеть до крутой части, а потом просто снова поехать своим темпом. Там мне было тяжеловато, попал на плохой участок дороги, но справился. Вообще-то, справился, когда поменял велосипед. Понял, что у меня прокол, после чего почувствовал намного лучше. Мне оставалось только сидеть за Дани, он великолепно отработал.

Завтра у нас могут быть боковые ветра. Впереди разделка, так что мне надо постараться восстановиться и подготовиться к ней.

В этой гонке нет ничего простого. Если честно, у нас в основном был попутный ветер. Не так много дней в гонке попадался встречный. Поэтому мы так и ехали, каждый день на полной скорости. И у нас было всего два групповых спринта. ДВА. Это безумие. И настоящие общие спринты - все они были в Дании, даже не во Франции».