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Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

Герант Томас сохранил 3-е место в общем зачёте после горного 18 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  36-летний капитан команды Ineos Grenadiers Герант Томас уже стоял на высшей ступени подиума Тур де Франс и был призёром. Он не торопится праздновать третье призовое место в карьере на французском Гранд-туре, хотя и сохранил третью позицию в генеральной классификации после финального горного пиренейского 18 этапа Тур де Франс-2022.

 

  Но до «этапа дружбы» в Париже ещё необходимо пройти 19-й этап и протяжённую решающую разделку 20-го этапа. Перед 19 этапом Геранта Томаса от ближайшего соперника в общем зачёте Давида Годю (Groupama-FDJ), который идёт 4-м, отделяют 3 минуты 5 секунд. До второго места, на котором идёт двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар (UAE Team Emirates) Томасу не хватает 4 минут 34 секунд.

 

  На пиренейском горном 18-м этапе Герант Томас предпочёл не реагировать на атаки молодых соперников и ехать своим темпом, а в финале ему помог уехавший в отрыв дня товарищ по команде Дани Мартинес.

 

Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

 

Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

 

Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

 

Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

 

Герант Томас о 18-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Герант Томас: «Сегодня у меня было всё – и хорошие, и плохие моменты. Чувствовал себя нормально, и когда гонка взорвалась, подумал, что должен ехать своим темпом. Вот почему я объехал этих парней (Погачара и Вингегора). Просто наелся их атаками.

 

Все твердили мне, когда же я атакую, так что, по крайней мере, сегодня была попытка, которая попала в телекартинку.

 

 Попробовал удерживать свою скорость. На последнем подъёме решил попытаться с ними усидеть до крутой части, а потом просто снова поехать своим  темпом. Там мне было тяжеловато, попал на плохой участок дороги, но справился. Вообще-то, справился, когда поменял  велосипед. Понял, что у меня прокол, после чего почувствовал намного лучше. Мне оставалось только сидеть за Дани, он великолепно отработал.

 

  Завтра у нас могут быть боковые ветра. Впереди разделка, так что мне надо постараться восстановиться и подготовиться  к ней.

 

  В этой гонке нет ничего простого. Если честно, у нас в основном был попутный ветер. Не так много дней в гонке попадался встречный. Поэтому мы так и ехали, каждый день на полной скорости. И у нас было всего два групповых спринта. ДВА. Это безумие. И настоящие общие спринты  - все они были в Дании, даже не во Франции».

 

Результаты 18 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • garmincervelo
    Ваут ван Арт: "18 этап Тур де ... (1)
    garmincervelo-Фото

    Как перестать ржать? "Лудьтьший тур, что я видил(а)" biggrin

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    Velolife-Фото

    Jumbo Robot Bank won! Итак, чуда не случилось. Предыдущий этап высосал все силы Emirates. И Поги не смог противостоять. Jonas повёл себя по-джентельменски. И морально Tadej уже не был готов атаковать. О чём он прокричал в отчаянии SD. Jonas Vingegaard можно поздравить с победой на Hautacam и, возможно, в TdF. Осталось дождаться финиша в Rocamadour. А сегодня на финише в Cahors будет кто-то первый из отрыва. Не исключён и спринт. Но финиш подходит силовику. Такому, например, как Mads Pedersen. Почему бы ему не порадовать Их Королевских Величеств, чей Château de Caïx находится недалеко от финиша. Это была бы вишинка на датском торте!

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Velolife-Фото

    Jumbo Robot Bank won! Итак, чуда не случилось. Предыдущий этап высосал все силы Emirates. И Поги не смог противостоять. Jonas повёл себя по-джентельменски. И морально Tadej уже не был готов атаковать. О чём он прокричал в отчаянии SD. Jonas Vingegaard можно поздравить с победой на Hautacam и, возможно, в TdF. Осталось дождаться финиша в Rocamadour. А сегодня на финише в Cahors будет кто-то первый из отрыва. Не исключён и спринт. Но финиш подходит силовику. Такому, например, как Mads Pedersen. Почему бы ему не порадовать Их Королевских Величеств, чей Château de Caïx находится недалеко от финиша. Это была бы вишинка на датском торте!

  • Student
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Student-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Не троньте Эвансаaggressive
    Та там больше, что в 2011 Галибье и Альп Дуез, а больше и вспомнить нечего, Анди ждет брата, а Фоклер кривляется. Вот и все.

    Цитата: Konstantin41
    Да, давно таких разрывов в генерале не было. 3-е место в 8 минутах, 4-е в 11. 9-е,10-е вообще в 20 минутах
    Первое, что приходит в голову Джиро с Бассо.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кинтана, сцуко, как всегда умудрился на горном этапе хоть один раз, но сжульничать...благо не помогло ему negative

    Цитата: Victor
    Эх, жалко Гешке! Так старался взять горох

    Ну, как человека его можно понять, накрыло на этапе конкретно, но чес.слово, не настоящий он горный король nea До Парижа итак будет колесить в майке горного короля, только на итоговый подиум Шамп-Элизе не выйдет.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    ittrainbow-Фото
    но все же он извинился, признать что был неправ - уже местами дорогого стоит ... как в том мультике, "cегодня мы многое поняли"

    извинения Энди получил, желтую майку на том Туре в итоге тоже получил, справедливость торжествует :)
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    VeloVelo-Фото

    Не троньте Эвансаaggressive

  • uran
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    uran-Фото
    Цитата: M-07
    Контадор так восхищался поступком Вингегора, а про то, что сам такими моментами любил пользоваться, не упомянул.
    Мне лично сложно этот поступок Вингегора оценивать, ибо когда у тебя преимущество, гораздо легче подождать соперников, чем в моменты, когда тебе надо отыгрываться.
    Сильному легко быть благородным...
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Gorn9k-Фото
    С томасом точно)
    Власову дай бог дорасти до уровня даже нынешнего GT, не говоря уже про пик валийца
  • Lex1
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (69)
    Lex1-Фото
    Он и так уже 2 этапа взял, причём 4-й усилиями команды. Уже 541 очко у него в зачёт зелёной майки, при том что и командной работы он много делает. На этом туре прям монстр!

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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