Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2021

2021

21 этап за 82 ч 56 мин 36 сек

3414,4 км / 41,160 км/ч

184 на старте

141 на финише

108-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартовал 26 июня 2021 года во французском Бресте (Brest). Маршрут Тур де Франс-2021 протяжённостью 3414,4 км был проложен через Массив Централь, Альпы, Пиренеи и завершился индивидуальной гонкой с раздельным стартом на равнине запада Франции. Таким образом, Большая Петля 2021 года прошла по территории Франции и Андорры. По традиции финишировал французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях. На старт вышли 184 велогонщика.



Участниками Тур де Франс-2021 стали велогонщики из 27 стран, среди которых большинство составили французы (33 велогонщика). Под первым номером стартовал победитель Тур де Франс-2020 словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из велокоманды UAE Team Emirate.

Наши велогонщики представлены следующим составом: Дмитрий Груздев (Dmitriy Gruzdev) и Алексей Луценко (Alexey Lutsenko) из Astana–Premier Tech, Игнатас Коноваловас (Ignatas Konovalovas) из Groupama-FDJ и Том Скуйиньш (Toms Skujiņš) из Trek-Segafredo.



На старт первого этапа Тур де Франс-2021 девять велогонщиков вышли в майке национального чемпиона, велогонщик в майке действующего чемпиона мира в групповой гонке, действующий олимпийский чемпион. Также среди стартующих на Тур де Франс-2021 было шесть национальных чемпионов в индивидуальной гонке с раздельным стартом и действующий чемпион Европы, по совместительству чемпион Швейцарии.



Самым возрастным участником Тур де Франс-2021 является 41-летний испанец Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Тур де Франс-2021 - 22-летний британец Фред Райт (Fred Wright) из велокоманды Bahrain Victorious.

Самой возрастной велокомандой на Тур де Франс-2021 является команда Israel Start-Up Nation, средний возраст велогонщиков составляет 33,1 года, самая молодая - велокоманда Team DSM 25,6 лет.



Велокоманда Bora-hansgrohe вышла на старт Тур де Франс-2021 в новой велоформе, созданной в честь 120-летия основания компании «Hansgrohe», титульного спонсора. Даниэль Осс (Daniel Oss) представил обновлённую велоформу и стал актёром в ролике, посвящённом юбилею «Hansgrohe» и старту велокоманды в 108-м выпуске французского Гранд-тура.



Междунарнодный союз велосипедистов (UCI) выдал специальное разрешение велокоманде Alpecin-Fenix на старт в майках специального дизайна, сделанных в память о великом французском велогонщике Раймоне Пулидоре (Raymond Poulidor), внук которого, Матье ван дер Пул (Mathieu Van Der Poel), дебютировал на Тур де Франс-2021.



Велогонщики Alpecin-Fenix проехали первый этап Тур де Франс-2021 в особенных майках, внешний вид которых повторил майку велокоманды Mercier, в которой Раймон Пулидор выступал в 1960-х и 1970-х годах. Раймон Пулидор, скончавшийся в 2019 году, восемь раз поднимался на подиум Тур де Франс, но ни разу не смог надеть жёлтую майку лидера. Матье ван дер Пул впервые участвовал во французском Гранд-туре, через 45 лет после последнего участия Раймона Пулидора в Большой Петле.

Первый этап Тур де Франс-2021 не позволил велогонщикам постепенно «вкатиться» в гонку. Пересечённый рельеф, два массовых падения и финиш в подъём 3-й категории Кот-де-ла-Фосс-о-Луп (Cote de la Fosse aux Loups), протяжённостью 3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным - 14% потребовали максимального приложения усилий и уже в первый день трёхнедельного марафона создали большие просветы.



Этап начался с атак. Через 12 км после старта уехали шесть велогонщиков – Франк Боннамур (Franck Bonnamour / B&B Hotels), Данни Ван Поппель (Danny Van Poppel / Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), Кристиан Родригес (Cristian Rodriguez / Team TotalEnergies), Антони Перес (Anthony Perez / Cofidis), Иде Схеллинг (Ide Schelling / Bora-hansgrohe), к которым за 174 км до финиша переложился Коннор Свифт (Connor Swift / Team Arkea – Samsic).



Разрыв контролировали, поочерёдно работая в голове пелотона, команды Alpecin-Fenix и Deceuninck-Quick Step, удерживая беглецов в пределах 3 минут.



Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) атаковал из отрыва у подножия подъёма Кот-де-Станг-Ар-Гаррон (Cote de Stang Ar Garront), протяжённостью 2 км со средним градиентом 3,4%, максимальным - 8% за 87 км до финиша. Через 6 км он лидировал с 40-секундным преимуществом над бывшими попутчиками.



Пелотон за 66 км до финиша и до розыгрыша промежуточного спринта добрал пятёрку отрыва дня, и спринтеры смогли разыграть 17 очков на промежуточном спринте, который выиграл Калеб Юэн (Caleb Ewan / Lotto Soudal), опередивший Петера Сагана (Peter Sagan / Bora-hansgrohe).



На вершине подъёма 4-й категории Кот-де-Сен-Риоваль за 47 км до финиша плакат неосторожной болельщицы привёл к большому завалу в пелотоне. Зрительница стояла на правой стороне узкой дороги с большим картонным самодельным плакатом в руках, но смотрела не на пелотон, а на проехавший мотоцикл с оператором. Большой плакат зацепил ехавшего с правого края в голове пелотона Тони Мартина (Tony Martin / Jumbo-Visma), который упал под колёса ехавших плотной группой других велогонщиков.



Тони Мартин вернулся в гонку с повреждённым локтем. Группа, включая Ваута ван Арта (Wout Van Aert / Jumbo-Visma), Джека Хейга (Jack Haig / Bahrain-Victorious), Калеба Юэна (Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli / Bahrain-Victorious), Жулиана Алафилиппа (Julian Alaphilippe / Deceuninck-Quick Step), Марка Хирши (Marc Hirschi / UAE Team Emirates) была вынуждена догонять пелотон. Ваут ван Арт вернулся в группу за 31 км до финиша. Группа Калеба Юэна и Дилана Тёнса (Dylan Teuns / Barhain-Victorious) вернулась в группу за 21 км до финиша.



За 28 км до финиша пелотон добрал Иде Схеллинга (Bora-hansgrohe), а за 8 км до финиша произошёл ещё один большой завал, в результате которого впереди осталась небольшая группа велогонщиков, включая фаворитов. Среди упавших был и Крис Фрум (Chris Froome / Israel Start Up Nation), который вернулся на велосипед, но финишировал только через 14 минут 47 секунд после победителя этапа. Команда Israel Start Up Nation сообщила, что осмотр в больнице не выявил переломов.



1-й этап Тур де Франс-2021 закончился для многих велогонщиков медицинским осмотром и проведением рентгена. В списке велогонщиков, обратившихся за врачебной помощью – 21 человек, не считая тех, кому помощь оказали врачи команды. После хаоса двух массовых падений вернуться в гонку не смогли 28-летний немецкий велогонщик команды DSM Яша Зюттерлин (Jasha Sütterlin), 38-летний французский велогонщик команды B&B Hotels p/b KTM Сирил Лемуан (Cyril Lemoine) и 35-летний литовский велогонщик команды Groupama-FDJ Игнатас Коноваловас.



У Яша Зюттерлин (DSM), пострадавшего в первом завале за 47 км до финиша, осмотр не выявил переломов, но у него был сильный ушиб правого запястья, по этой причине он сошёл с гонки. Игнатас Коноваловас (Groupama-FDJ) получил травму головы, после падения он потерял сознание. Сирил Лемуан (B&B Hotels p/b KTM) получил перелом четырёх рёбер, пневмоторакс, травму шеи, глубокую рану позади правого уха.



Марк Солер (Marc Soler / Movistar), пострадавший в первом завале, финишировал, но продолжить гонку не смог. У него перелом головки лучевой кости на обеих руках и головки локтевой кости левой руки.



У пострадавшего в завале Марка Хирши (UAE Team Emirates), переломов не было, но врачи диагностирован разрыв акромиально-ключичного сочленения (вывих правой ключицы).

© A.S.O. / Pauline Ballet



На финальном решающем подъёме за 2,3 км до финиша атаковал Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step). Чемпион мира сразу создал просвет и удержал его до финиша, опередив ближайшего преследователя, Майкла Мэттьюса (Michael Matthews / BikeExchange) на 8 секунд. Алафилипп надел жёлтую майку лидера и стал лидером в очковой классификации. Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) стал первым обладателем гороховой майки Тур де Франс-2021, а Тадей Погачар (UAE Team Emirates), финишировавший в группе через 8 секунд после Алафилиппа, надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Второй этап Тур де Франс-2021. После падений 1-го этапа в пелотоне осталось 180 велогонщиков. Этап начался с атак, которые через 13 км завершились формированием отрыва дня. В него сначала отобрались Антони Перес (Cofidis), Эдвард Тёнс (Edward Theuns / Trek-Segafredo), Саймон Кларк (Simon Clarke / Team Qhubeka – NextHash) и Йонас Кох (Jonas Koch / Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux), а затем их добрали Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) и Жереми Кабо (Jérémy Cabot / Team TotalEnergies). Иде Схеллингу удалось уехать в отрыв после нескольких атак. Он продолжил бороться за горные очки на первом категорийном подъёме, где проиграл Антони Пересу, но выиграл горную премию на втором подъёме. Однако, удержать гороховую майку Схеллингу не удалось. Пелотон держал разрыв с отрывом под контролем, не отпуская дальше, чем на четыре минуты, а за 100 км до финиша разрыв начал постепенно сокращаться. Эдвард Тёнс атаковал из отрыва за 71 км до финиша, к нему переложился Жереми Кабо, но их запас в полторы минуты за 30 м до финиша быстро растаял. Тёнс остался впереди в одиночку за 21 км, но за 18 км до финиша его догнал пелотон.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez / © A.S.O. / Pauline Ballet

При первом прохождении подъёма 3-й категории Мюр-де-Бретань (Mur-de-Bretagne), протяжённость 2 км, 156-293 м, перепад высот 137 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%, где разыгрывались важные для генеральщиков бонусные секунды, атаковавший Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) забрал максимальные 8 секунд бонификации, победитель Тур де Франс прошлого года Тадей Погачар (UAE Team Emirates) взял 5 секунд за второе место, Приможу Рогличу (Primoz Roglic / Jumbo-Visma) достались 2 секунды.



На финальном круге проредившийся пелотон возглавила команда Ineos Grenadiers. Одним из первых атаковал Давиде Формоло (Davide Formolo / UAE Team Emirates), затем за 1,2 км попробовал уехать от пелотона Наиро Кинтана (Nairo Quintana / Arkea-Samsic). Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) также попробовал застать врасплох соперников, но и ему не удалось противостоять мощной атаке Матье ван дер Пула. За 700 м нидерландский велогонщик, внук легендарного французского велогонщика Раймона Пулидора, атаковал и уехал от соперников к первой победе на этапе Тур де Франс и первой жёлтой майке лидера, которую ни разу не удалось надеть его дедушке.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez / © A.S.O. / Pauline Ballet



Кроме того, Матье ван дер Пул возглавил классификацию лучшего горного гонщика. Майка лучшего в очковой классификации осталась у Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step), который финишировал на этапе 5-м и проиграл Матье ван дер Пулу в общем зачёте 8 секунд. Белая майка лучшего молодого гонщика осталась на плечах Тадея Погачара (UAE Team Emirates).



26-летний победитель 2-го этапа Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) стал первым велогонщиком не из команды Мирового тура, выигравшим этап на Тур де Франс с 2017 года (после победы Лилиана Кальмежана (Lilian Calmejane), и первым велогонщиком не из команды Мирового тура после Томаса Фёклера (Thomas Voeckler) в 2011 (на 18-м этапе), надевшим жёлтую майку лидера.



Ещё одна новая страница истории появилась благодаря Матье ван дер Пулу – он и его отец Адри ван дер Пул (Adri van der Poel) стали первыми отцом и сыном в истории Тур де Франс, носившими жёлтую майку. Адри ван дер Пул является победителем двух этапов Тур де Франс (1987 и 1988 годов), он надевал жёлтую майку в 1984 году.

Третий этап Тур де Франс-2021 начался с атак, пелотон сразу отпустил отрыв, в который отобрался и Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe), который стремился вернуть себе гороховую майку лучшего в горной классификации. Как только 23-летний нидерландский велогонщик забрал первую горную премию и снова возглавил горную классификацию, он вернулся в пелотон. Оставшимся велогонщикам отрыва, несмотря на дождливую погоду и сложные дороги, не удалось уехать от пелотона – за 7 км до финиша отрыв был нейтрализован.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet



Из-за многочисленных завалов, разбивших пелотон на группы, спринт разыгрывала небольшая группа велогонщиков. 28-летний бельгийский спринтер команды Alpecin-Fenix Тим Мерлир (Tim Merlier) привёз больше длины велосипеда своему товарищу по велокоманде Ясперу Филипсену (Jasper Philipsen) и вписал в свой список побед за этот сезон вторую победу на этапе Гранд-тура после выигранного этапа Джиро д’Италия-2021. Жёлтая майка лидера также осталась в команде Alpecin-Fenix – на плечах Матье ван дер Пула, который избежал падений, включился в развоз своего товарища по команде Тима Мерлира, и сам финишировал 7-м.



3-й этап Тур де Франс-2021, помимо дождя на некоторых отрезках этапа, приготовил участникам ловушки в виде узких дорог и сложной дорожной архитектуры. Первое падение произошло за 140 км до финиша. Упали Герант Томас (Geraint Thomas / Ineos Grenadiers), Роберт Гесинк (Robert Gesink) и Тони Мартин из велокоманды Jumbo-Visma.

У Геранта Томаса, констатировали вывих плеча, который врачи гонки вправили на месте и британский велогонщик продолжил гонку, догнав пелотон с помощью товарищей по велокоманде Ineos Grenadiers Люка Роу (Luke Rowe), Дилана Ван Барле (Dylan Van Baarle) и Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo).



Роберт Гесинк сошёл с гонки. Нидерландский велогонщик получил вывих акромиально-ключичного сустава, а осмотр в больнице также показал перелом ключицы. Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk / Jumbo-Visma) финишировал в группе со своим капитаном. После финиша ему наложили швы на средний палец правой руки.

На последних 10 км упали лидер велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич и его помошник Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard). У Роглича констатировали ушиб копчика. Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что и Примож Роглич, и Стевен Крёйсвейк выйдут на старт 4 этапа.



На финальных метрах 3-го этапа Тур де Франс-2021 в небольшой группе спринтеров, сражающихся за победу, на высокой скорости упали Калеб Юэн (Lotto Soudal) и Петер Саган (Bora-hansgrohe). 26-летний австралийский спринтер велокоманды Lotto Soudal не смог подняться, и был увезён с гонки на машине скорой помощи. Петер Саган вернулся на велосипед и пересёк линию финиша. У Калеба Юэна диагностирован множественный перелом со смещением правой ключицы.

Четвёртый этап Тур де Франс-2021 пелотон начал с акции протеста для привлечения внимания к безопасности велогонщиков после массовых падений 3-го этапа. Первые 10 км никто из велогонщиков не атаковал, пелотон ехал на прогулочной скорости.



На первом по-настоящему равнинном этапе в отрыв отобрались два велогонщика. Первым из пелотона через 18 км после старта атаковал 23-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Брент Ван Мур (Brent Van Moer), за которым поехал Пьер-Люк Перишон (Pierre-Luc Perichon / Cofidis). Велокоманда обладателя жёлтой майки лидера Alpecin-Fenix, а также велокоманда Deceuninck-Quick Step контролировали разрыв, но едва не упустили атаковавшего за 13,7 км до финиша Брента Ван Мура. Снизившийся до 40 секунд просвет бельгийский велогонщик увеличил до минуты.

Пелотон догнал Брента Ван Мура только за 200 м до финиша, и бельгийский велогонщик получил приз самого атакующего на этапе.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto



Михаэль Мёркёв (Michael Morkov) вывез Марка Кэвендиша (Mark Cavendish / Deceninick-Quick Step) на позицию. 36-летний британский спринтер спуртовал, дождавшись финальных 150 метров, и обошёл на финише Насэра Буанни (Nacer Bouhanni / Arkea-Samsic) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix), одержав 31 победу в карьере на этапе Тур де Франс. В городе Фужере, принимавшем этап, британский спринтер уже побеждал на этапе Тур де Франс в 2015 году. В последний раз Марк Кэвендиш выигрывал этап французского Гранд-тура в 2016 году.



Победа на этапе принесла Марку Кэвендишу зелёную майку лучшего в очковой классификации, которая перешла к нему от товарища по велокоманде Deceuninck-Quick Step Жулиана Алафилиппа.



Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика, а Иде Схеллинг (Bora-hansgrohe) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

Пятый этап Тур де Франс-2021. Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates), стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации Тур де Франс-2021, стал победителем 5-го этапа. Тадэй Погачар быстрее всех преодолел дистанцию индивидуальной гонки на время протяженностью 27,2 км. На всех промежуточных отсечках Тадей Погачар показал лучшее время. Второе место на 5-м этапе занял действующий чемпион Европы и Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг (Stefan Küng) из велокоманды Groupama–FDJ, тройку сильнейших замкнул датчанин Йонас Вингегор (Jumbo–Visma).



Четвертое время показал еще один представитель велокоманды Jumbo–Visma, бельгиец Ваут Ван Арт. Пятерку сильнейших замкнул лидер генеральной классификации, нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), который смог сохранить желтую майку на своих плечах по итогам этапа.

На первой отсечке времени, расположенной на 8,8 км, Тадей Погачар показал время 10 минут и 38,95 секунд, а Матье ван дер Пул и Ваут Ван Арт показали одинаковое время - 10 минут и 45.51 секунд. Штефан Кюнг уступал Тадею Погачару 11 секунд и занимал 6 строчку.

Photo A.S.O. / Pauline Ballet



На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 17,2 км маршрута, Тадей Погачар показал время 20 минут и 4,05 секунды, второй результат у Штефана Кюнга с отставанием в 17 секунд. Ваут Ван Арт опережал своего товарища по велокоманде Йонаса Вингегора на 42 сотых секунды, а Матье ван дер Пула на 1 секунду.



В итоге Тадей Погачар финишировал с результатом 32 минуты и 83 сотых секунды, преодолев дистанцию 5-го этапа Тур де Франс-2021 со средней скоростью 50,978 км/час. Штефан Кюнг уступил ему 19 секунд, Йонас Вингегор 27 секунд, Ваут Ван Арт 30 секунд, а Матье ван дер Пул 31 секунду.

Во время индивидуальной гонки на время не повезло участникам, стартующим в середине стартового протокола. Некоторые участки дистанции им пришлось ехать под дождём, что повлияло на их выступление. Товарищ Тадея Погачара по велокоманде UAE Team Emirates, американский велогонщик Брэндон Макналти (Brandon McNulty) упал и занял на 5-м этапе последнее место. Но ко времени старта лидеров генеральной классификации дождь прекратился, и дорога стала сухой.



Тадей Погачар не в первый раз выигрывает этап Тур де Франс с белой майкой на плечах. В прошлом году на французском Гранд-туре он в белой майке лучшего молодого гонщика выиграл решающую индивидуальную гонку на время на 20-м этапе, которая принесла ему жёлтую майку победителя Тур де Франс-2020.

Перед стартом 5 этапа Матье ван дер Пул и Тадей Погачар получили индивидуально сделанные для них велокостюмы для разделки.

Шестой этап Тур де Франс-2021 начался с атак и отъезда отрыва из восьми велогонщиков. Одними из первых атаковали Томас Де Гендт (Thomas De Gendt / Lotto Soudal) и Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet / AG2R Citroen), но пелотон не хотел отпускать отрыв, удерживая на расстоянии минуты. В итоге через 20 км все, кроме Грега Ван Авермата вернулись в пелотон. 36-летний бельгийский велогонщик команды AG2R Citroen остался впереди в одиночку.

Через 10 км Грега Ван Авермата догнал атаковавший из пелотона Роджер Клюге (Roger Kluge / Lotto Soudal) и велогонщики отработали вдвоём в отрыве до финальных 2,5 км. Максимальное преимущество, которого удалось добиться беглецам, составило 2 минуты 15 секунд. Пелотон, который возглавляли поочерёдно велокоманды Alpecin-Fenix и Deceuninck-Quick Step сократил разрыв до полутора минут и больше не отпускал отрыв.



Когда отрыв был пойман, первым колесом вышел чемпион мира Жулиан Алафилипп, подготавливая спринт для своего товарища по велокоманде Deceuninck-Quick Step.

Photo ©PresseSports / Bernard Papon



В общем спринте Марк Кэвендиш на финальных ста метрах обошёл 23-летнего бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена и велогонщика команды Arkea-Samsic Насэра Буанни, привезя им три четверти велосипеда. Британский спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step сохранил на плечах зелёную майку и теперь в очковой классификации опережал своего ближайшего соперника Яспера Филипсена на 46 очков.



Пелотон благополучно финишировал со временем победителя, перестановок в генеральной классификации не произошло. Велогонщик команды AG2R Citroen Грег Ван Авермат получил красный номер самого атакующего гонщика 6-го этапа.



Марк Кэвендиш в третий раз после 2008 и 2011 годов выиграл общий спринт в городе Шатору (Châteauroux). Это была 32 победа 36-летнего британского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step на этапе французского Гранд-тура и 50-я в общей сложности на этапах Гранд-туров.

Седьмой этап Тур де Франс-2021, самый протяженный этап Тур де Франс-2021 (249,1 км). Этап разделился на две части, первая, протяженностью 149,1 км, - преимущественно равнинная с постепенным подъёмом, заключительные 100 км с пятью категорийными подъёмами.

Этап начался с многочисленных атак желающих отобраться в отрыв. Из-за этого первые полтора часа гонки участники проехали со средней скоростью 55 км/ч. Наконец, через 40 км после старта просвет создала группа из 29 велогонщиков, в числе которых был и будущий победитель этапа, а также обладатель жёлтой майки лидера Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), лидер очковой классификации Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step), чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), победитель всех трёх Гранд-туров Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali / Trek-Segafredo) и другие известные велогонщики.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



UAE Team Emirates оказалась в числе велокоманд, не представленных в отрыве, поэтому на протяжении всего этапа велогонщики UAE Team Emirates, защищающие своего капитана Тадея Погачара, работали в голове пелотона. Однако, отрыв постепенно увеличивал разрыв, который к началу пяти категорийных подъёмов составлял около семи минут.



За 80 км до финиша Матей Мохорич (Matej Mohorič / Bahrain Victorious) атаковал из отрыва с Брентом Ван Муром (Soudal Lotto), и через 10 км их преимущество над попутчиками по отрыву составляло около минуты. За 46 км до финиша Мохорича и Ван Мура добрали атаковавшие из отрыва Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / Team Qhubeka–NextHash) и Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven / Trek-Segafredo).



Виктор Кампенартс не выдержал темп отрыва и выпал. А перед вершиной двухступенчатого подъёма 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18% с заключительной стенкой протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 11%, Матей Мохорич атаковал, на спуске увеличил преимущество и продолжил в одиночку уезжать от соперников. За полтора километра до финиша у Мохорича в запасе была 1 минута 40 секунд.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Матей Мохорич (Bahrain-Victorious) одержал победу на 7-м этапе Тур де Франс-2021, первым прошёл вершины всех категорийных подъёмов и по итогам этапа надел гороховую майку лидера горной классификации, а также получил красный номер самого атакующего гонщика этапа. Таким образом, 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious вошёл в избранный круг велогонщиков, выигравших минимум один этап на каждом из трёх Гранд-туров.



На 7-м этапе Тур де Франс-2021 Ричард Карапас (Richard Carapaz) единственный из группы генеральщиков решил проверить своих соперников, атаковав на самом крутом участке подъёма 2-й категории Сигналь д’Юшон. 28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers в одиночку создал просвет в полминуты, но его преимущество растаяло на финише. Просеявшаяся группа во главе с Жулианом Алафилиппом (Deceuninck-Quick Step) обогнала Ричарда Карапаса у самой финишной черты. В итоге он получил одно время со своими соперниками.



Группа генеральщиков финишировала лишь через 5 минут 15 секунд после победителя этапа Матея Мохорича (Bahrain-Victorious) и почти через три минуты после обладателя жёлтой майки Матье ван дер Пула (Alpecini-Fenix).

Восьмой этап Тур де Франс-2021 с прохождением пяти категорийных подъёмов, три из которых первой категории. Помимо общего набора высоты 3300 м этап осложнил дождь, который не прекращался весь день. Атаки и высокая скорость с самого старта привели к тому, что многие велогонщики сразу поехали своим темпом, а пелотон быстро просеялся.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet



Когда за 100 км до финиша, после первого подъёма и спуска, отрыв из 17 велогонщиков начал набирать преимущество, собравшийся пелотон возглавила велокоманда UAE Team Emirates.



На подъёме 1-й категории Коль-де-Ромм (Col de Romme), протяжённость 8,8 км, 512 - 1297 м, перепад высот 785 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%, из отрыва атаковал Майкл Вудс (Michael Woods / Israel Start Up Nation), но на следующем подъёме Коль-де-ла-Коломбьер (Col de la Colombiere), 1-я категория, протяжённость 7,5 км, 977 - 1618 м, перепад высот 842 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 14%, Дилан Тёнс атаковал вместе с Йоном Исагирре (Ion Izagirre / Astana-Premier Tech) и Саймоном Йейтсом (Simon Yates / BikeExchange).

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet



За 3,5 км до вершины Коль-де-ла-Коломбьер Тёнс добрал Вудса и они поехали вдвоём. А за километр до вершины Дилан Тёнс сбросил канадского велогонщика команды Israel Start Up Nation и уехал в одиночку. Тёнс первым пересёк линию финиша с преимуществом в 44 секунды над группой ближайших преследователей.



На подъёме 1-й категории Коль-де-Ромм у Погачара осталось три помощника - Брэндон Макналти, Руй Кошта (Rui Costa) и Давиде Формоло. Тадей Погачар атаковал за 3,5 км до вершины Коль-де-Ромм. Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) ответил на его ускорение, но уже через километр не выдержал темпа Погачара и отстал.



Тадей Погачар прошёл подъём Коль-де-Ромм за 26 минут 29 секунд со средней скоростью 19,3 км/ч, вертикальная скорость набора высоты (VAM) составила 1808 м/ч, мощность 6,3 ватт/кг (примерно). Этот подъём Погачар прошёл на 17 секунд быстрее братьев Энди и Фрэнка Шлека (Andy Schleck / Fränk Schleck), Альберто Контадора (Alberto Contador), а также Андреаса Клёдена (Andreas Klöden), которые проходили Коль-де-Ромм в 2009 году.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Pauline_Ballet



На подъёме 1 категории Коль-де-ла-Коломбьер Погачар продолжил увеличивать своё преимущество над велогонщиками пелотона и одного за другим проходил велогонщиков отрыва дня.



Если разрывы времени, показанные на экране телетрансляции, были точными, то Погачар установил новый рекорд на последних 7,42 км подъёма Коль-де-ла-Коломбьер – 21 минуту 35 секунд, что также быстрее братьев Шлек и Альберто Контадора в 2009 году. Предыдущий рекорд принадлежал Дэну Мартину (Daniel Martin) в 2018 году - 21 минута 53 секунды.



Догнать победителя этапа Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious) Тадею Погачару не удалось, он финишировал на этапе 4-м, через 49 секунд, но наградой стала жёлтая майка лидера.



Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix), носивший жёлтую майку лидера шесть дней, после победы на 2-м этапе, финишировал через 21 минуту 47 секунд после победителя.

Генеральная классификация после 8 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 29:38:25 2 Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma 01:48 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana – Premier Tech 04:38 4 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 04:46 5 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 05:00 6 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 05:01 7 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 05:13 8 Enric Mas (Esp) Movistar Team 05:15 9 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 05:52 10 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 06:41

Девятый этап Тур де Франс-2021 - королевский горный этап в Альпах с набором высоты 4100 м и финишем после прохождения вершины 1 категории перед днем отдыха. На 8 этапе капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич не смог удержаться в пелотоне и финишировал в большой группе через 35 минут после победы Дилана Тёнса (Bahrain-Victorious). Из-за множественных травм полученных при падениях на предыдущих этапах Приможу Рогличу стало все сложнее участвовать в борьбе и поэтому перед стартом на 9-м этапе Тур де Франс-2021 словенский велогонщик объявил о своем сходе.

Photo @primozroglic Примож Роглич



Перед стартом 9-го этапа Тур де Франс-2021 Матье ван дер Пул также объявил, что не будет продолжать гонку. Он сошёл с Тур де Франс-2021 победителем этапа. Шесть дней Матье ван дер Пул удерживал жёлтую майку лидера.



Колумбийский велогонщик Наиро Кинтана перед стартом Тур де Франс-2021 не скрывал, что нацелен бороться за гороховую майку лучшего в горной классификации. На королевском горном 9-м этапе Тур де Франс-2021 Кинтана (Arkea-Samsic) атаковал и отобрался в отрыв дня, а затем сражался за горные очки с лидировавшим в горной классификации Ваутом Пулсом (Wout Poels / Bahrain-Victorious) и идущим высоко в этой же классификации Майклом Вудсом (Israel Start Up Nation).



Соперники поочерёдно атаковали. Наиро Кинтана обошёл Вудса в борьбе за оставшиеся очки на первой вершине подъёма 2-й категории Кот де Доманси (Cote de Domancy), протяжённость 2,5 км, 575 - 810 м, перепад высот 235 м, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 17%, проиграл Вауту Пулсу на вершине подъёма 1-й категории Коль де-Сэси (Col des Saisies), протяжённость 9,4 км, 1067 - 1650 м, перепад высот 583 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%, но обошёл Вудса, выиграл у Серхио Игиты (Sergio Higuita / EF Education Nippo) горную премию высшей категории на вершине Коль-дю-Пре (Col du Pré), протяжённость 12,6 км, 780 - 1748 м, перепад высот 968 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 16%, и первым прошёл вершину подъёма 2-й категории Корме-де-Розелен (Cormet de Roselend), протяжённость 5,7 км, 1599 - 1968 м, перепад высот 369 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%. На финальном подъёме 1 категории Тинь (Tignes), протяжённость 21 км, 917 - 2089 м, перепад 1172 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 12%, Наиро Кинтану начали обходить велогонщики второй группы отрыва дня, но он всё же захватил одно очко. В итоге колумбийский велогонщик переоделся в гороховую майку лучшего в горной классификации, обойдя на 8 очков канадского велогонщика команды Israel Start Up Nation Майкла Вудса.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Бен О’Коннор (Ben O'Connor) из велокоманды Ag2r-Citroën, отобравшийся в отрыв дня, какое-то время был виртуальным лидером Тур де Франс-2021. На этапе проходившим в холод и под дождём, австралийский велогонщик за 75 км до финиша перед началом подъёма высшей категории Коль-дю-Пре вместе с Серхио Игитой (EF Education Nippo) и Лукасом Хэмильтоном (Lucas Hamilton / BikeExchange).



Их добрали выпадавшие Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) и Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), сражавшиеся за гороховую майку. Но по мере продвижения к вершине Коль-дю-Пре отрыв начал рассыпаться. После атаки Наиро Кинтаны О’Коннор остался с Игитой и Вудсом, а затем, после атаки Игиты Бен О’Коннор добрал колумбийских велогонщиков на спуске.



На финальном подъёме 1 категории Тинь Бен О’Коннор атаковал своих попутчиков и уехал в одиночку. За 5,5 км до финиша у Бена О’Коннора было больше 4 минут в запасе над ближайшими преследователями. На финише в Тине Бен О’Коннор привёз соперникам 5 минут 7 секунд.



По итогам этапа Бен О’Коннор получил красный номер самого атакующего велогонщика.



Королевский горный 9-й этап Тур де Франс-2021 с набором высоты 4100 м и прохождением пяти подъёмов – трёх второй категории, двух первой и одного высшей – оказался не по силам семи велогонщикам, не вписавшимся в лимит времени. Погода – проливной дождь и холод на протяжении всего этапа, ещё больше усложнила и так тяжёлый по рельефу маршрут. Австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’Коннор, выигравший королевский горный этап Тур де Франс-2021 из сольного отрыва, преодолел дистанцию 144,9 км за 4 часа 26 минут 46 секунд. Велогонщики, выпавшие из пелотона, должны были финишировать не позже 37 минут 20 секунд после победителя этапа.



Но Бриан Кокар (Bryan Coquard / B&B Hotels p/b KTM) финишировал через 40 минут 11 секунд; Стефан Де Бод (Stefan De Bod / Astana – Premier Tech), падавший на 8-м этапе, финишировал через 41:17; Арно Демар (Arnaud Demare / Groupama-FDJ) – через 40:38; Лойк Влиген (Loïc Vliegen / Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) через 41:42; Якопо Гварньери (Jacopo Guarnieri / Groupama – FDJ) через 52:36; Антони Делаплас (Anthony Delaplace / Team Arkea - Samsic) через 52:36; дебютант Тур де Франс Николас Дламини (Nicholas Dlamini / Team Qhubeka – NextHash) через 1 час 24 минуты 1 секунду.

Десятый этап Тур де Франс-2021, открывший вторую неделю Гранд-тура, завершился общим спринтом и третьей победой на этапе Марка Кэвендиша. Велокоманда Deceuninck-Quick Step вновь продемонстрировала мастерство в подготовке спринта для 36-летнего британского велогонщика. Марк Кэвендиш начал спурт на финальных ста метрах дистанции, одержав 33-ю в карьере победу на этапе Тур де Франс.



На этапе после первого дня отдыха желание уехать в отрыв проявили лишь два велогонщика – Уго Уль (Hugo Houle) из велокоманды Astana-Premier Tech и Тосх Ван дер Санде (Tosh Van Der Sande) из Lotto Soudal. Пелотон, который попеременно возглавляли велогонщики команд DSM и Deceuninck-Quick Step, не отпускал отрыв далеко, а затем нейтрализовал его за 36 км до финиша. Последним сдался канадский велогонщик команды Astana-Premier Tech Уго Уль, который по итогам этапа получил красный номер самого атакующего.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



На последних 12 километрах пелотон порвался на эшелоны, но все генеральщики и спринтеры были внимательны и остались в первой группе.

Тим Деклерк (Tim Declercq) и Дрис Девенинс (Dries Devenyns) отработали в начале этапа, контролируя отрыв, затем команда Deceuninck-Quick Step помогла Марку Кэвендишу преодолеть короткий некатегорийный подъём за 35 км до финиша, удержала его впереди и в опасный момент создания эшелонов. Слаженно отработавшие Жулиан Алафилипп, Каспер Асгрен (Kasper Asgreen), Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) и Михаэль Мёркёв завершили развоз. Марк Кэвендиш обошёл в спринте 26-летнего бельгийского велогонщика команды Jumbo-Visma Ваута ван Арта и 23-летнего бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена.



Марк Кэвендиш, который не смог побороться за очки на промежуточном спринте, сохранил зелёную майку лидера очковой классификации, где его ближайшим соперником являлся Майкл Мэттьюс (BikeExchange), уступающий 59 очков.



Тадей Погачар (UAE Team Emirates) благополучно финишировал в основной группе и сохранил жёлтую майку лидера и лидерство в классификации лучшего молодого гонщика. Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) остался в гороховой майке лучшего в горной классификации.

Одиннадцатый этап Тур де Франс-2021 с двойным прохождением легендарного подъёма Мон-Ванту Мон-Ванту (Mont Ventoux), подъём 1-й категории, протяжённость 22 км, 788-1910 м, перепад 1122 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 12%, начался с многочисленных атак. Чемпион мира, велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп одним из первых уехал в отрыв, а при первом восхождении на Мон-Ванту первым прошёл вершину «Гиганта Прованса».



После нескольких попыток велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт вместе с 12 другими велогонщиками переложился к лидерам из первого отрыва за 99 км до финиша, на спуске к подножию Мон-Ванту перед первым прохождением легендарного подъёма.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Во время второго прохождения Мон-Ванту чемпион Бельгии и будущий победитель этапа Ваут Ван Арт за 13,5 км до вершины добрал атаковавшего ранее Кенни Элиссонда (Kenny Elissonde / Trek-Segagredo), а через три километра, за 10 км до вершины и за 33 км до финиша сбросил французского велогонщика и поехал в одиночку. Второй раз вершину Мон-Ванту Ван Арт прошёл с преимуществом в минуту над ближайшими соперниками. На финише 26-летний чемпион Бельгии привёз преследователям 1 минуту 14 секунд и выиграл четвёртый в карьере этап Тур де Франс. Атаковавшие, но не сумевшие добрать его велогонщики команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонд и Бауке Моллема (Bauke Mollema) заняли на эпическом этапе 2-е и 3-е места, а 29-летний велогонщик Кенни Элиссонд получил красный номер самого атакующего гонщика.



За спиной отрыва во время второго прохождения Мон-Ванту группа генеральщиков просеялась. Первым из неё выпал Бен О’Коннор (AG2R Citroen), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) атаковал за 1,2 км до вершины.

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte /©A.S.O. / Charly Lopez



Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Ригоберто Уран (Rigoberto Uran / EF Education Nippo), а также обладатель жёлтой майки Тадей Погачар (UAE Team Emirates) догнали Вингегора на спуске, а Алексей Луценко (Astana-Premier Tech) и Вилко Келдерман (Wilco Kelderman / Bora-hansgrohe) финишировали через 18 секунд.



Велокоманда Ineos Grenadiers после 11-го этапа Тур де Франс-2021 с двойным прохождением Мон-Ванту лишилась одного велогонщика. Люк Роу, отработав на велокоманду на этапе не вписался в лимит времени, финишировав через 53 минуты 28 секунд после победителя этапа Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma).

Велокоманда Ineos Grenadiers возглавляла пелотон с начала этапа. Люк Роу проводил смены, задавая скорость в пелотоне до подъёма 1-й категории Коль-де-ла-Лигьер (Col de la Liguiere), протяжённость 9,3 км, 375-998 м, перепад 623 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 12%, после чего выпал на середине подъёма, сдав смену Геранту Томасу.



36-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин упал в начале 11-го этапа Тур де Франс-2011, через 25 км после старта, когда из пелотона постоянно атаковали велогонщики. На кадрах трансляции было видно, что Тони Мартин сильно поранил ногу. Он сидел на обочине, смог подняться с помощью врачей и покинул гонку на машине скорой помощи. За 11 дней гонки это было уже третье падение Тони Мартина. На 1-м этапе немецкий велогонщик врезался в плакат неосторожной болельщицы, на 3-м этапе он упал вместе с Робертом Гесинком, который сошёл с гонки.

Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что Тони Мартина отправили в госпиталь, осмотр показал, что переломов нет. Но рана потребовала наложения швов.

Генеральная классификация после 11 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 43:44:38 2 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 05:18 3 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 05:32 4 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 05:33 5 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 05:58 6 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 06:16 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana – Premier Tech 06:30 8 Enric Mas (Esp) Movistar Team 07:11 9 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 09:29 10 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 10:28

Двенадцатый этап Тур де Франс-2021. Перед стартом этапа стало известно о сходе с гонки 31-летнего словацкого велогонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана. Семикратному победителю очковой классификации в этом выпуске Тур де Франс не удалось выиграть этап – его лучшим результатом стали два пятых места на 4-м и 6-м этапах. Саган сошёл с французского Гранд-тура из-за боли в колене, травмированном в результате падения на 3-м этапе. В очковой классификации Петер Саган после 11-го этапа шёл на 9-й позиции с 95 очками, проигрывая лидеру, Марку Кэвендишу (Deceuninck-Quick Step) 123 очка.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez



Участникам 12-го этапа предстоял спринтерский этап с одним подъёмом 3-й категории. Как и предполагалось, пелотон устал после этапа с двойным прохождением Мон-Ванту, поэтому шансы отрыва на победу были высоки. Этап начался с формирования эшелонов и атак, но затем через 15 км тринадцати велогонщикам удалось уехать и сформировать отрыв дня, который собравшийся пелотон в итоге отпустил больше чем на 15 минут.



В отрыв уехали: Нильс Политт (Nils Politt / Bora-hansgrohe), чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Эдвард Тёнс (Trek-Segafredo), Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), Иманол Эрвити (Movistar), Коннор Свифт (Arkea-Samsic), Андре Грайпель (André Greipel / Israel-Start Up-Nation), Штефан Биссегер (Stefan Bissegger / EF Education-Nippo), Харрисон Суини (Harry Sweeny) и Брент Ван Мур (Lotto-Soudal), Лука Мезгец (Luka Mezgec / BikeExchange), Серхио Энао (Sergio Henao / Qhubeka-Nexthash) и Эдвальд Боассон Хаген (Edvald Boasson Hagen / TotalEnergies).

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez



За 40 км до финиша из этой группы атаковали Штефан Кюнг, Нильс Политт, Иманол Эрвити и Харрисон Суини. И уже через четыре километра их преимущество над бывшими попутчиками составило почти полминуты. За 14 км до финиша Штефан Кюнг выпал из отрыва, а за 12 км Нильс Политт атаковал и уехал от своих попутчиков, которым на финише привёз 31 секунду и одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



Иманол Эрвити и Гарри Суини финишировали вторым и третьим соответственно, а пелотон пересёк финишную черту лишь через 15 минут 53 секунды. Но перестановок в генеральной классификации не произошло. Велокоманда UAE Team Emirates целый день возглавляла пелотон и благополучно довезла своего капитана, обладателя жёлтой майки Тадея Погачара до финиша.

Тринадцатый этап Тур де Франс-2021. На втором по протяжённости этапе Тур де Франс-2021, 13-м, начавшемся с атак и завершившимся через 27 км после старта отъездом отрыва из трёх велогонщиков, команда Deceuninck-Quick Step контролировала ситуацию. Товарищи Марка Кэвендиша по велокоманде нейтрализовали поздние атаки, удержали разрыв с уехавшими Шоном Беннеттом (Sean Bennett / Qhubeka-Nexthash), Омером Гольдштайном (Omer Goldstein / Israel-Start Up-Nation) и Пьером Латуром (Pierre Latour / TotalEnergies) в пределах двух минут.



Когда за 53 км до финиша отрыв был нейтрализован, в пелотоне произошло массовое падение. В завал попала вся команда DSM, но все велогонщики продолжили гонку.



Попал в завал и 35-летний немецкий велогонщик Роджер Клюге, он сошёл, а велокоманда Lotto Soudal продолжила гонку с четырьмя велогонщиками - Филиппом Жильбером (Philippe Gilbert), Томасом Де Гендтом, Харрисоном Суини (Harrison Sweeny) и Брентом Ван Муром (Brent Van Moer). К счастью, у Клюге не выявили переломов, у него сильные раны спины, правого бедра и локтя, которые потребовали наложения швов.



В этот же завал попал и один из велогонщиков Deceuninck-Quick Step – Тим Деклерк, что изменило планы велокоманды. Вместо Деклерка в работу в голове группы включились чемпион мира Жулиан Алафилипп и Дрис Девенинс.



За 45 км до финиша из пелотона атаковал в одиночку Кентан Паше (Quentin Pacher / B&B Hotels p/b KTM), но и его отрыв был нейтрализован. Велогонщики команды Deceuninck - Quick Step Каспер Асгрен и Маттиа Каттанео возглавили пелотон на последних 10 км, удерживая Марка Кэвендиша в голове группы. За километр до финиша Давиде Баллерини (Davide Ballerini) задал такой высокий темп, что создал просвет, заставивший других велогонщиков потратить силы, чтобы закрыть его за 600 м. Марк Кэвендиш, сидя на колесе Михаэля Мёркёва, выждал до последних ста метров, после чего спуртовал и первым пересёк финишную черту. Вторым финишировал товарищ Кэвендиша по велокоманде Михаэль Мёркёв, а Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix) замкнул тройку призёров.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



Марк Кэвендиш одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс-2021 и повторил рекорд легендарного бельгийского велогонщика Эдди Меркса (Eddy Merckx), выиграв на французском Гранд-туре в общей сложности 34 этапа в карьере.



Кроме того, 36-летний британский спринтер велокоманды Deceuninck-Quick Step стал самым возрастным велогонщиком, выигравшим четыре этапа в одном выпуске Тур де Франс. Также Марк Кэвендиш стал единственным велогонщиком в истории, выигравшим в разные годы три этапа Тур де Франс 9 июля. И именно 9 июля 2008 года, ровно 13 лет назад британский спринтер взял первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Тогда, 9 июля 2008 года Марк Кэвендиш выиграл 5-й этап французского Гранд-тура с финишем в Шатору, где обошёл в спринте Оскара Фрейре (Oscar Freire) и Эрика Цабеля (Erik Zabel).



Четырнадцатый этап Тур де Франс-2021, среднегорный с набором высоты 2800 м в Пиренеях. В начале этапа от пелотона, из которого постоянно атаковали велогонщики, удалось уехать пяти велогонщикам. Но пелотон настиг их на промежуточном спринте. Отрыв дня сформировался только через 85 км после старта при прохождении второго категорийного подъёма дня - подъёма 2-й категории Коль-де-Монсегюр (Col de Montsegur), протяжённость 4,2 км, 694-1059 м, перепад 365 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 14%.



Маттиа Каттанео (Deceuninck - Quick Step), который предпринимал попытку уехать в отрыв на предыдущем подъёме этапа, а также Ваут Пулс (Bahrain Victorious) атаковали за 3 км до вершины, к ним быстро переложился Майкл Вудс (Israel Start-Up Nation).



За спиной лидирующей тройки продолжались атаки из отрыва, в результате которых уехала группа из восьми велогонщиков, в числе которых был и Бауке Моллема (Trek-Segafredo). Пока Майкл Вудс и Ваут Пулс сражались за очки горной классификации, второй отрыв старался догнать тройку лидеров, а пелотон успокоился и отпустил беглецов.



За 70 км до финиша, на вершине подъёма 2-й категории Коль-де-ла-Круа-де-Морт (Col de la Croix des Morts), протяжённость 6,8 км, 510-898 м, перепад 388 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10% догоняющая группа добрала лидирующую тройку.



34-летний канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation Майкл Вудс упал на спуске за 50 км до финиша, после того, как первым прошёл вершину Коль-де-ла-Круа-де-Морт, а ещё на трёх подъёмах этапа был вторым. Но он сумел добрать группу и по итогам этапа переоделся в гороховую майку лидера горной классификации.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez



34-летний нидерландский велогонщик команды Trek-Segafredoм Бауке Моллема атаковал за 41 км до финиша, на спуске перед некатегорийным подъёмом Коль-дю-Кампери (Col du Camperie). За 30 км до финиша у нидерландского велогонщика была минута преимущества над бывшими попутчиками по отрыву, которых на финише Моллема опередил на 1 минуту 4 секунды.



Из отрыва призовые места на 14-м этапе в спринте разыграли Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) и Серхио Игита (EF Education Nippo), занявшие 2-е и 3-е места соответственно.



Пелотон финишировал через 6 минут 53 секунды. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2021 с набором высоты 4200 м и финишем в Андорре. На завершающем вторую неделю гонки этапе, борьба началась с первых километров дистанции – и за право уехать в отрыв, и за очки на промежуточном спринте, и за гороховую майку. Гонка разделилась на две части – многочисленный отрыв уехал бороться за этап и очки, а генеральщики повели свою гонку.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Первым атаковал и создал просвет Томас Де Гендт (Lotto Soudal), но в итоге в отрыв дня через 35 км после старта отобрались 32 велогонщика, включая претендентов на борьбу за гороховую майку и будущего победителя этапа Сеппа Кусса (Sepp Kuss / Jumbo-Visma). Пелотон отпустил отрыв, преимущество которого перед двумя финальными подъёмами составляло пять минут.



На спуске с Порт-д'Анвалира (Port d'Envalira) протяженность 10,7 км, 1777 - 2408 м, перепад - 631 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%, Ваут Ван Арт отработал на своего товарища по команде Сеппа Кусса, а на финальном подъёме Коль де Бейшалис (Col de Beixalis) протяженность 6,4 км, 1249 - 1796 м, перепад - 547 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 15%, за 5 км до вершины Кусс атаковал в одиночку. Ему на колесо попытался сесть Алехандро Вальверде (Movistar), но американский велогонщик уехал от соперников и удержал просвет, опередив 41-летнего испанского велогонщика на финише на 23 секунды.

©A.S.O. / Pauline Ballet



Нидерландский велогонщик команды Bahrain-Victorious Ваут Пулс, канадский велогонщик команды Israel Start Up Nation Майкл Вудс продолжили борьбу за горную классификацию на всех вершинах этапа, а их соперниками стали Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) и Наиро Кинтана (Arkea-Samsic).



Майкл Вудс (Israel Start Up Nation) не смог удержать гороховую майку, которая перешла к Вауту Пулсу (Bahrain-Victorious). Пулс взял горную премию на вершине подъёма 1-й категории Монте-де-Монт-Луи (Montee de Mont-Louis) протяженность 8,4 км, 1081 - 1560 м, перепад - 479 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%, уступил Вауту Ван Арту (Jumbo-Visma) на вершине подъёма 2-й категории Коль де Пюиморанс (Col de Puymorens) протяженность 5,8 км, 1642 - 1915 м, перепад - 273 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%, прошёл третьим вершину подъёма 1-й категории Порт-д'Анвалира и последнюю вершину дня Коль де Бейшалис (Col de Beixalis). Ваут Пулс лидировал в горной классификации с преимуществом в 8 очков над Майклом Вудсом. 10 очков отделяли Пулса от Наиро Кинтаны и Ваута Ван Арта.



Колумбийскому велогонщику команды Arkea Samsic Наиро Кинтане не удалось вернуть себе гороховую майку, но он взял премию Анри Дегранжа, пройдя первым наивысшую точку этого выпуска Тур де Франс – вершину Порт-д'Анвалира.

Шестнадцатый этап Тур де Франс-2021 - cамый высокогорный старт этапа Тур де Франс-2021. Первым из пелотона атаковал Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step). Но в одиночку он не смог уехать от группы, его добрали товарищ по команде Маттиа Каттанео и Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski / Ineos Grenadiers), но уже на спуске с первого категорийного подъёма Коль-де-Порт (Col de Port), протяжённость 11,4 км, 668-1249 м, перепад 581 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%, за 105 км до финиша их догнали. Пелотон порвался на спуске, а новые атаки перед началом подъёма 1-й категории Коль де ла Кор (Col de la Core), протяжённость 13,1 км, 530-1395 м, перепад 865 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%, сформировали отрыв дня. Вперёд уехали Кристофер Юл-Йенсен (Christopher Juul Jensen / BikeExchange), Ян Бакелантс (Jan Bakelants / Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) и Фабьен Дубей (Fabien Doubey / Team TotalEnergies).

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez



Будущий победитель этапа, чемпион Австрии, велогонщик команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад (Patrick Konrad) находился во второй группе в составе 11 велогонщиков, из которой он атаковал за 76 км до финиша за 8,4 км до вершины Коль де ла Кор. Через несколько километров он догнал лидирующую тройку и первым прошёл вершину подъёма 1-й категории Коль де ла Кор. Своих попутчиков Конрад атаковал на подъёме 2-й категории Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet-d’Aspet), протяжённость 5,4 км, 687-1069 м, перепад 382 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%, вершину которого также прошёл первым. На вершине Коль де Порте д'Аспе у Конрада было 23 секунды преимущества, он продолжил уезжать от соперников в одиночку и увеличивать просвет. На финише у Патрика Конрада было достаточно времени, чтобы отметить победу – он привёз ближайшим преследователям 42 секунды.



Это первая победа двукратного чемпиона Австрии на этапе Гранд-тура и третья в карьере. 29-летний Патрик Конрад (Bora-hansgrohe) стал всего третьим в истории австрийским велогонщиком, выигравшим этап Тур де Франс после Макса Буллы (Max Bulla) в 1931 году и Георга Тотчинга (Georg Totschnig) в 2005.



Претенденты на первую десятку в генеральной классификации финишировали в одной группе, хотя пелотон порвался на финальном подъёме 4-й категории после атак Симона Гешке (Simon Geschke / Cofidis), Гийома Мартана (Guillaume Martin / Cofidis) и Ваута Ван Арта (Jumbo-Visma), никто из фаворитов не потерял своих позиций. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.



На дождливом и холодном 16-м этапе Тур де Франс-2021 с набором высоты 2500 м Майкл Мэттьюс (BikeExchange) и Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious) атаковали и боролись за очки на промежуточном спринта, а затем отобрались в отрыв дня и сразились за очки на финише в борьбе за 2-е место.

Photo Gregory Van Gansen/PN/BettiniPhoto©2021



Основные соперники Марка Кэвендиша (Deceuninck-Quick Step) в борьбе за зелёную майку лучшего в очковой классификации «поделили» результат – на промежуточном спринте 30-летний австралийский велогонщик опередил чемпиона Италии, правда, заработать максимальное количество очков помешали гонщики первой группы отрыва. А на финише 31-летний итальянский велогонщик Сонни Кольбрелли опередил Майкла Мэттьюса. Оба вошли в тройку призёров 16 этапа.



Марк Кэвендиш (Deceuninck-Quick Step) сохранил зелёную майку лидера, Майкл Мэттьюс остался на второй строчке очковой классификации, но сократил отставание от британского спринтера до 37 очков, а Сонни Кольбрелли поднялся на третью строчку и уступал Кэвендишу 84 очка.

Семнадцатый этап Тур де Франс-2021 - королевский горный этап в Пиренеях. Этап начался с атак и отъезда отрыва, от которого на финальном подъёме Порте (Col du Portet) - Сен-Лари-Сулан (Saint Lary Soulan), высшая категория, протяжённость 16 км, 825 - 2215 м, перепад высот 1390 м, средний градиент 8,7%, максимальный 15%, впереди остался лишь 30-летний французский велогонщик Антони Перес (Anthony Pérez / Cofidis), которого лидеры генеральной классификации прошли за 8,5 км до финиша.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал за 8,4 км, на его ускорение смогли ответить лишь Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и Ригоберто Уран (EF Education Nippo). Затем лидер генеральной классификации ускорился за 8 км, на его атаку ответили Карапас, Вингегор и Уран. Но колумбийский велогонщик недолго удерживался последним колесом и выпал через пятьсот метров.



Вингегор и Погачар провели несколько смен. За 1,8 км Тадей Погачар попытался сбросить своих попутчиков, но ему это не удалось. А за 1,4 км до финиша атаковал Ричард Карапас. Йонас Вингегор не выдержал темпа, но на последних трёхстах метрах этапа сумел добрать Карапаса и Погачара.

Словенский велогонщик Тадей Погачар атаковал за 100 м до финиша и взял победу на вершине Коль дю Порте. Йонас Вингегор в финале опередил Ричарда Карапаса и финишировал вторым через 3 секунды после победителя, эквадорский велогонщик замкнул тройку призёров этапа, проиграв Погачару 4 секунды.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto



Йонас Вингегор и Ричард Карапас улучшили своё положение в генеральной классификации, вытеснив из тройки лидеров Ригоберто Урана, проигравшего на финише 1 минуту 49 секунд.



Тадей Погачар (UAE Team Emirates) в генеральной классификации увеличил своё преимущество над ближайшим соперником до 5 минут 39 секунд.

Ваут Пулс (Bahrain-Victorious) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, но после королевского горного пиренейского 17 этапа его ближайшим соперником стал обладатель жёлтой майки лидера Тадей Погачар, который уступаел Пулсу 11 очков.

Генеральная классификация после 16 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 66:23:06 2 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 05:18 3 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 05:32 4 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 05:33 5 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 05:58 6 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 06:16 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana – Premier Tech 07:01 8 Enric Mas (Esp) Movistar Team 07:11 9 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 08:02 10 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 10:59

Накануне 18-го этапа Тур де Франс-2021 французская полиция провела обыск в номерах гостиницы велогонщиков и персонала команды Bahrain-Victorious. После финиша 17-го этапа, в отеле города По офицеры французской полиции пришли для проверки. Без объяснения причин расследования у команды потребовали предъявить все файлы тренировок велогонщиков.



Восемнадцатый этап Тур де Франс-2021 с набором высоты 3500 м, последнем горном этапе на Тур де Франс-2021, отрывам не удалось уехать от пелотона. Атаковали и пытались удержаться в отрыве и чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) с Матеем Мохоричем (Bahrain-Victorious), и французские велогонщик Давид Годю (David Gaudu / Groupama-FDJ) и Пьер Латур (TotalEnergies).

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez



Алафилипп и Мохорич начали подъём на первую вершину дня – Коль дю Турмале (Col du Tourmalet), высшая категория, протяжённость 17,1 км, 841 - 2115 м, перепад высот 1274 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 13% – с преимуществом в полторы минуты над пелотоном, который возглавлял Вегард Стаке Ланген (Vegard Stake Laengen / UAE Team Emirates), за 6 км до вершины отрыв Алафилиппа и Мохорича добрала группа гонщиков, включая Давида Годю и Пьера Латура. Отрыв рассыпался на подъёме к Коль дю Турмале, где разыгрывалась премия Жака Годде (Souvenir Jacques Goddet), пелотон возглавила велокоманда Ineos Grenadiers, а впереди остались Давид Годю и Пьер Латур.



Латур первым прошёл наивысшую точку 18 этапа Турмале и взял премию Жака Годде. На спуске атаковал Давид Годю, который до последнего в одиночку сопротивлялся приближающемуся и просеивающемуся пелотону. Его добрали за 9,5 км до финиша, на финальном подъёме этапа, подъёме, получившим высшую категорию - Луз-Ардиден (Luz-Ardiden) протяжённость 13,3 км, 736 – 1715 м, перепад 979 м, средний градиент 7,4% максимальный градиент 12%.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez



В финале от пелотона осталась группа фаворитов из 15 велогонщиков. За 2 км до финиша после работы Рафала Майки (Rafal Majka / UAE Team Emirates), а затем Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) впереди остались лишь лидер генеральной классификации Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers) и Энрик Мас (Enric Mas / Movistar). Мас попытался уехать от соперников, но успешной оказалась только атака Тадея Погачара, который ответил на ускорение Маса и контратаковал за 700 м до финиша, привезя своим соперникам 2 секунды.

24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор финишировал вторым, 28-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас замкнул тройку призёров этапа. В этом же порядке велогонщики расположились и в генеральной классификации, только преимущество Тадея Погачара увеличилось ещё на 6 секунд и составило 5 минут 45 секунд над ближайшим соперником Йонасом Вингегором.



Тадей Погачар выиграл на Тур де Франс-2021 третий этап, второй этап подряд в жёлтой майке лидера. 22-летний словенец команды UAE Team Emirates стал первым за 86 лет велогонщиком, выигравшим шесть этапов Тур де Франс в возрасте до 23 лет.



Победа Тадея Погачара на вершине высшей категории, где горные очки удваивались, принесла ему гороховую майку лидера горной классификации, где он опередил нидерландского велогонщика команды Bahrain-Victorous Ваута Пулса на 19 очков.



24-летний Давид Годю (Groupama-FDJ) получил красный номер самого атакующего гонщика 18 этапа Тур де Франс-2021.

Генеральная классификация после 18 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 75:00:02 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 05:45 3 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 05:51 4 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 08:18 5 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 08:50 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 10:11 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana – Premier Tech 11:22 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 12:46 9 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 13:48 10 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 16:25

Девятнадцатый этап Тур де Франс-2021, теоретически транзитный и подходивший для спринтерской развязки, в итоге развивался по сценарию «отрыв из отрыва». Первый отрыв сформировался через несколько километров после старта и после многочисленных атак. В него вместе с Жюльеном Бернаром (Julien Bernard / Trek-Segafredo), Йонасом Рутчем (Jonas Rutsch / EF Education-Nippo), Саймоном Кларком (Qhubeka-NextHash), Франком Боннамуром (B&B-KTM) и Георгом Циммерманном (Georg Zimmermann / Intermarché-Wanty Gobert) отобрался будущий победитель этапа 26-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious Матей Мохорич.



Группа слаженно работала сменами, но пелотон не давал им уехать больше, чем на четыре минуты. После розыгрыша промежуточного спринта атаки из пелотона возобновились. Инициатором формирования нового отрыва стал Нильс Политт (Bora-hansgrohe), на ускорение которого ответили атаками, и за 125 км до финиша уехали 20 велогонщиков.



Часть из них позже вернулась в пелотон, но 14 переложились к отрыву дня и составили новый большой отрыв.



В пелотоне тем временем не прекращались атаки. Пелотон, который после отъезда отрыва возглавляли велокоманды Israel-Start Up-Nation, Ineos Grenadiers и Bahrain Victorious, сдался за 80 км до финиша, и преимущество нового отрыва стало расти с каждым километром. На финиш пелотон приехал через 20 минут 50 секунд.



За 47 км до финиша, когда пелотон отстал от отрыва почти на 11 минут, из отрыва начали атаковать велогонщики. Яспер Стёйвен (Trek-Segafredo), Эли Жесбер (Elie Gesbert / Arkea-Samsic), а также Матей Мохорич, пробовали уехать от попутчиков.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Просвет удалось создать лишь Матею Мохоричу, который в очередной раз атаковал за 24 км до финиша. В группе не отреагировали сразу, а Мохорич в одиночку уехал от попутчиков, опередив на финише ближайших преследователей Кристофа Лапорта (Christophe Laporte / Cofidis) и Каспера Педерсена (DSM) на 58 секунд.



Матей Мохорич помимо победы на этапе получил красный номер самого атакующего гонщика этапа. С дублем Матея Мохорича и тремя победами на этапах Тадея Погачара у представителей Словении на Тур де Франс-2021 теперь пять выигранных этапов.



В генеральной классификации перестановок не произошло, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил лидерство в генеральной классификацмм, в классификациях лучшего молодого и лучшего горного гонщиков.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet



Марк Кэвендиш (Deceninck-Quick Step) сохранил на плечах зелёную майку лидера, хотя его преимущество относительно Майкла Мэттьюса (BikeExchange) сократилось до 35 очков. На старте 19-го этапа Марк Кэвендиш встретился с Эдди Мерксом, рекорд которого повторил на данный момент, выиграв 34 этапа Тур де Франс.

Двадцатый этап Тур де Франс-2021 - индивидуальная гонка на время. Вице-чемпион мира в гонке с раздельным стартом, 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт стал победителем 20 этапа Тур де Франс-2021. Он быстрее всех преодолел дистанцию протяжённостью 30,8 км от Либурна до Сент-Эмильона.



В ветреную и жаркую погоду Ваут Ван Арт показал лучшее время на всех промежуточных отсечках этапа. На первой отсечке, расположенной на 7,6 км маршрута, он опередил на 2,5 секунды действующего чемпиона Европы в гонке с раздельным стартом швейцарца Штефана Кюнга (Groupama - FDJ). Третьим стал датчанин Йонас Вингегор (Jumbo - Visma) с отставанием в 12 секунд.



На второй отсечке, расположенной на 20,1 км маршрута, Ваут Ван Арт опередил на 21,5 секунду своего товарища по команде Йонаса Вингегора, а действующий чемпион Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг показал на отсечке третий результат.

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet ©A.S.O. / Charly_Lopez / ©A.S.O. Aurelien_Vialatte



В итоге на финише Ваут Ван Арт стал единственным велогонщиком, преодолевшим рубеж в 36 минут. На прохождение дистанции он затратил 35 минут и 53,34 секунды, показав среднюю скорость 51,492 км/час. Вторым стал действующий чемпион Дании в гонке с раздельным стартом Каспер Асгрен (Deceuninck - Quick Step) с отставанием в 21 секунду. Тройку сильнейших замкнул еще один датчанин Йонас Вингегор с проигрышем 32 секунды. 4-е место на 20-м этапе занял швейцарец Штефан Кюнг (Groupama - FDJ).



Обладатель желтой майки лидера генеральной классификации словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates), стартовавший последним, показал 8-е время дня с отставанием в 57 секунд от победителя этапа. Тадей Погачар сохранил на своих плечах желтую, белую и гороховую майки.



Двадцать первый этап Тур де Франс-2021. Чемпион Бельгии Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) сделал хет-трик, выиграв три этапа на Тур де Франс-2021.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

Победу на финальном, престижном, 21-м этапе французского Гранд-тура на Елисейских полях 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma одержал в спринте, опередив на полколеса своего соотечественника, велогонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена и победителя 34 этапов Тур де Франс и четырёх этапов этого выпуска французского Гранд-тура, британского спринтера команды Deceuninck-Quick-Step Марка Кэвендиша.

Итоговая генеральная классификация Тур де Франс-2021 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 82:56:36 2 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo - Visma 05:20 3 Richard Carapaz (Ecu) INEOS Grenadiers 07:03 4 Ben O'Connor (Aus) Ag2r - Citroën 10:02 5 Wilco Kelderman (Ned) Bora-hansgrohe 10:13 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 11:43 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana – Premier Tech 12:23 8 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 15:33 9 Pello Bilbao (Esp) Bahrain Victorious 16:04 10 Rigoberto Uran (Col) EF Education - Nippo 18:34

Словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в 22 года стал двукратным победителем Тур де Франс, а также второй год подряд выиграл помимо жёлтой майки лидера белую и гороховую майки в классификациях лучшего молодого и лучшего горного гонщика.

С Тур де Франс-2021 Тадей Погачар уезжает также с тремя выигранными этапами. Основу для победы в общем зачёте словенский велогонщик заложил на 5-м этапе в индивидуальной гонке на время, которую выиграл со значительным преимуществом, а затем закрепил атаками в Альпах на 8-м и 9-м этапах. Майку лидера капитан команды UAE Team Emirates надел после 8-го этапа.

Photo ©A.S.O. / Charly Lopez /©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

В Пиренеях Тадей Погачар закрепил успех на 17-м и 18-м горных этапах. В итоговой генеральной классификации преимущество Тадея Погачара над ближайшим соперником, датским гонщиком команды Jumbo-Visma Йонасом Вингегором составило 5 минут 20 секунд. Датский велогонщик был основным соперником Погачара и в классификации лучшего молодого гонщика.

В горной классификации Тадей Погачар перехватил лидерство после 18-го горного этапа и в итоге опередил нидерландского гонщика команды Bahrain-Victorious Ваута Пулса на 29 очков.

Бороться за победу Тадею Погачару помогали Миккель Бьерг, Руй Кошта. Давиде Формоло, Марк Хирши, Вегард Стаке Ланген, Рафал Майка, Брэндон МакНалти. Команда UAE Team Emirates финишировала в Париже в полном составе.

24-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор завершил дебютный Тур де Франс на второй ступени подиума.

Перед сходом капитана команды, призёра французского Гранд-тура прошлого года Приможа Роглича, который не вышел на старт 9 этапа, Йонас Вингегор шёл 5-м в общем зачёте. Велокоманда Jumbo-Visma продолжила борьбу в генеральной классификации вместе с датским гонщиком, который после горного пиренейского этапа с финишем на Коль-дю-Порте поднялся на второе место и удержал его до финала.

Йонас Вингегор уступил победителю Тур де Франс-2021 Тадею Погачару 5 минут 20 секунд, из которых почти минута была потеряна из-за завала на 3-м этапе, но большая часть отставания образовалась на 8-м этапе после атаки Тадея Погачара на подъёме 1-й категории Коль де Ромм. На финальной разделке 20 этапа Йонас Вингегор отыграл у Тадея Погачара 25 секунд.

Йонас Вингегор завершил первый в карьере Тур де Франс пока без побед на этапах, но на четырёх этапах финишировал в тройке лучших. Он также занял 2-е место в классификации лучшего молодого гонщика, а также стал третьим в горной классификации.

Ричард Карапас завершил Тур де Франс-2021 на 3-м месте в генеральной классификации. Таким образом, 28-летний эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers, проехавший за карьеру 7 Гранд-туров, поднялся на подиумы всех трёх Гранд-туров – стал победителем Джиро д’Италия-2019, занял 2-е место на Вуэльте Испании-2020 и финишировал 3-м на Тур де Франс-2021. Кроме того, Ричард Карапас – пятый велогонщик из Южной Америки, и первый эквадорец, поднявшийся на подиум Тур де Франс на Елисейских Полях после Фабио Парры (Fabio Parra) – 3-й в 1988 году, Наиро Кинтаны (2-й в 2013 и 2015, 3-й в 2016), Ригоберто Урана (2-й в 2017) и Эгана Берналя (победитель 2019 года).

Photo ©A.S.O. / Romain Laurent

Ричард Карапас шёл в десятке сильнейших генеральной классификации на 18 этапах, в тройку лидеров поднялся после 17-го с финишем на Коль-дю-Порте и удержал свою позицию до финала. В генеральной классификации Карапаса от второго места отделили 1 минута 37 секунд, а победителю, Тадею Погачару (UAE Team Emirates) эквадорский велогонщик проиграл 7 минут 3 секунды.

36-летний британский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Марк Кэвендиш через 10 лет после первой победы в очковой классификации и через 5 лет после последней победы на этапе Тур де Франс выиграл четыре этапа и зелёную майку Тур де Франс-2021.

Вернувшись на Тур де Франс впервые с 2018 года, Марк Кэвендиш открыл счёт победам на 4-м этапе, повторил успех через два дня на 6-м этапе, а также добавил ещё две победы на 10-м и 13-м этапах, доведя количество выигранных за карьеру этапов Тур де Франс до 34.

Марк Кэвендиш благодаря огромной работе товарищей по команде Deceuninck-Quick Step преодолел горные этапы, вписавшись в лимит времени, доехал до финального этапа в Париже, где финишировал 3-м, но удержал зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Одна из немногих команд, финишировавшая в Париже в полном составе с 8 велогонщиками, Deceuninck-Quick-Step вписала себя в историю, став первой велокомандой за последние 45 лет, удержавшей зелёную майку от первого до последнего этапа Тур де Франс. Первые три дня обладателем зелёной майки был чемпион мира Жулиан Алафилипп, а затем на 4-м этапе лидером очковой классификации стал Марк Кэвендиш.

Помимо триумфатора 108-го издания Тур де Франс Тадея Погачара и победителя очковой классификации Марка Кэвендиша, еще нескольким велогонщикам удалось одержать по несколько побед на этапах Тур де Франс-2021. Матей Мохорич (Bahrain Victorious) сделал дубль побед на этапах Тур де Франс-2021 одержав победу на 7-м и 19-м этапах. Ваут ван Арт (Jumbo - Visma) трижды поднимался на подиум этапов Тур де Франс-2021 - на 11-м, 20-м и 21-м.

Велокоманда Bahrain Victorious завершила Тур де Франс-2021 победой в командной классификации. Велогонщики команды боролись за эту классификацию с самого начала гонки, после схода капитана Джека Хейга, который упал и сошёл на 3-м этапе. В итоге после 21 этапа велогонщики команды Bahrain Victorious на 19 минут 12 секунд опередили велогонщиков команды EF Education Nippo.

Photo ©A.S.O. / Aurelien Vialatte ©A.S.O. / Romain Laurent

На трудности, в числе которых помимо схода капитана был внезапный обыск в номерах, автобусе и машинах команды Bahrain-Victorious, велогонщики ответили тремя победами на этапах, два из которых выиграл Матей Мохорич, а один – Дилан Тёнс, и попаданием в десятку сильнейших генеральной классификации с Пельо Бильбао, занявшим 9-е место.

В классификации лучшего горного гонщика ещё один гонщик Bahrain-Victorious – Ваут Пулс боролся за победу, четыре дня носил гороховую майку, но в итоге проиграл победителю Тур де Франс-2021 Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 19 очков.

ЭТАП 1: 26 июня 2021, Brest - Landerneau, 197,8 км

1. Julian Alaphilippe 04:39:05

ЭТАП 2: 27 июня 2021, Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 183,5 км

1. Mathieu Van Der Poel 04:18:30

ЭТАП 3: 28 июня 2021, Lorient - Pontivy, 182,9 км

1. Tim Merlier 04:01:28

ЭТАП 4: 29 июня 2021, Redon - Fougères, 150,4 км

1. Mark Cavendish 03:20:17

ЭТАП 5: 20 июня 2021, Changé - Laval (ITT), 27,2 км

1. Tadej Pogacar 00:32:00

ЭТАП 6: 1 июля 2021, Tours - Chateauroux, 160,6 км

1. Mark Cavendish 03:17:36

ЭТАП 7: 2 июля 2021, Vierzon - Le Creusot, 249,1 км

1. Matej Mohoric 05:28:20

ЭТАП 8: 3 июля 2021, Oyonnax - Le Grand-Bornand, 150,8 км

1. Dylan Teuns 03:54:41

ЭТАП 9: 4 июля 2021, Cluses - Tignes, 144.9 км

1. Ben O'Connor 04:26:43

ЭТАП 10: 6 июля 2021, Albertville - Valence, 190,7 км

1. Mark Cavendish 04:14:07

ЭТАП 11: 7 июля 2021, Sorgues - Malaucène, 198,9 км

1. Wout Van Aert 05:17:43

ЭТАП 12: 8 июля 2021, Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes, 159,4 км

1. Nils Politt 03:22:12

ЭТАП 13: 9 июля 2021, Nimes - Carcassonne, 219,9 км

1. Mark Cavendish 05:04:29

ЭТАП 14: 10 июля 2021, Carcassonne - Quillan, 183,7 км

1. Bauke Mollema 04:16:16

ЭТАП 15: 11 июля 2021, Céret - Andorre-La-Vieille, 191,3 км

1. Sepp Kuss 05:12:06

ЭТАП 16: 13 июля 2021, Pas De La Case - Saint-Gaudens, 169 км

1. Patrick Konrad 04:01:59

ЭТАП 17: 14 июля 2021, Muret - Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, 178,4 км

1. Tadej Pogacar 05:03:31

ЭТАП 18: 15 июля 2021, Pau - Luz Ardiden, 129,7 км

1. Tadej Pogacar 03:33:45

ЭТАП 19: 16 июля 2021, Mourenx - Libourne, 207 км

1. Matej Mohoric 04:19:17

ЭТАП 20: 17 июля 2021, Libourne - Saint-Emilion (ITT), 30,8 км

1. Wout Van Aert 00:35:53

ЭТАП 21: 18 июля 2021, Chatou - Paris Champs-Élysées, 108,4 км

1. Wout Van Aert 02:39:37

ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Tadej Pogacar 82:56:36

2. Jonas Vingegaard 00:05:20

3. Richard Carapaz 00:07:03