Страницы истории велоспорта: Тур де Франс - 2020



2020

21 этап за 87 ч 20 мин 02 сек

3482,2 км / 39,868 км/ч

176 на старте

146 на финише



107-й выпуск Тур де Франс (Tour de France) стартовал 29 августа 2020 года в городе Ницце. Маршрут Тур де Франс-2020 протяжённостью 3484,2 км был проложен через Альпы, Массив Централь, Пиренеи, равнины запада Франции, снова Массив Централь и Альпы, Юра и завершится в Вогезах индивидуальной гонкой с раздельным стартом с финишем в гору первой категории. Таким образом, Большая Петля 2020 года полностью проходила по территории Франции. По традиции финишировал французский Гран-тур в Париже на Елисейских Полях.



Впервые в истории Тур де Франс гонка стартовала в августе месяце и финишировала в сентябре. Именно поэтому не было этапа в День взятия Бастилии. Причиной такого радикального решения стала пандемия Covid-19, из-за которой с марта 2020 года по всему миру прокатилась волна самоизоляции и полного ограничения во всех сферах деятельности, включая полный запрет на проведение спортивных мероприятий.



Каждый выпуск Большой Петли – это уникальная страница в летописи самой крупной и известной велогонки мира. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены и перенесены по срокам множество велогонок, на которых обычно велогонщики готовились к главному старту сезона. Циклы функциональной подготовки с выходом на пик формы к старту Тур де Франс в обычные сроки и подготовительный период весной были нарушены, период без соревновательной практики затянулся.



Участниками Тур де Франс-2020 стали велогонщики из 30 стран, среди которых большинство составили французы (39 велогонщиков). Под первым номером на Тур де Франс-2020 стартовал победитель Тур де Франс-2019 колумбийский велогонщик Эган Берналь (Egan Bernal) из британской велокоманды Ineos Grenadier.



Наши велогонщики были представлены на Тур де Франс-2020 следующим составом: Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin), Алексей Луценко (Alexey Lutsenko), Кристс Нейландс (Krists Neilands), Павел Сиваков (Pavel Sivakov) и Том Скуйиньш (Toms Skujiņš).



На старт первого этапа Тур де Франс-2020 девять велогонщиков вышли в майке национального чемпиона, велогонщик в майке действующего чемпиона мира в групповой гонке, действующий олимпийский чемпион и велогонщик в майке чемпиона Европы, по совместительству чемпион Италии. Также среди стартующих на Тур де Франс-2020 были 12 национальных чемпионов в индивидуальной гонке с раздельным стартом и действующий чемпион Европы, по совместительству чемпион Швейцарии.



Самым возрастным участником Тур де Франс-2020 был 40-летний испанец Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Тур де Франс-2020 - 21-летний француз Максим Шевалье (Maxime Chevalier) из велокоманды B&B Hotels - Vital Concept.



Самой возрастной велокомандой на Тур де Франс-2020 стала велокоманда Mitchelton-Scott со средним возрастом гонщиков 32,8 года, самой молодой - велокоманда Sunweb, средний возраст гонщиков составил 26,7 лет.



Лишь один из стартовавших генеральщиков уже знал вкус победы на Тур де Франс – Эган Берналь (Ineos Grenadiers), перед которым стояла задача защитить свой титул победителя Тур де Франс-2019.



Ницца, раскинувшаяся на побережье Лазурного берега, приняла Гран-депар, торжественный старт Тур де Франс-2020 уже второй раз в истории французской гонки. Впервые в Ницце Большая Петля стартовала в 1981 году. В последний раз Ницца принимала старт и финиш этапа Тур де Франс в 2013 году, тогда австралийская велокоманда Orica-GreenEdge быстрее всех преодолела 25 км дистанции командной разделки, установив рекорд скорости, равный 57,841 км/ч, который не побит до сих пор. А впервые этап Тур де Франс финишировал в Ницце в 1906 году, первый на финише был тогда Рене Поттье (Rene Pottier).

Первый этап Тур де Франс-2020 проходил по сложным дорогам в окрестностях Ниццы и в городе. Дождь сделал извилистые спуски ещё более коварными. Падения велогонщиков продолжались на протяжении всего этапа, а некоторые падали несколько раз.



33-летний норвежский велогонщик Александр Кристофф (Alexander Kristoff) из велокоманды UAE Team Emirates одержал победу в групповом спринте 1-го этапа Тур де Франс-2020, где опередил чемпиона мира Мадса Педерсена (Mads Pedersen / Trek-Segafredo). Победа принесла ему и первую жёлтую майку лидера Тур де Франс-2020. Это четвёртый этап французского Гранд-тура, который Александр Кристофф выиграл за свою карьеру.



Этап, начавшийся с многочисленных падений велогонщиков, закончился так же большим завалом, падение в пелотоне случилось за 3 км до финиша. В завал на улицах Ниццы попали Ильнур Закарин (CCC), Кевин Ледануа (Kevin Ledanois / Arkea-Samsic), Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) и Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo) из велокоманды NTT, Калеб Юэн (Caleb Ewan / Lotto Soudal), Сонни Кольбрелли (Sonny Colbrelli / Bahrain-McLaren).

Рафаэль Валлс (Rafael Valls / Bahrain-Merida) попал в этот же завал за 3 км до финиша . Сразу после падения его доставили в больницу, где диагностировали перелом правого бедра, а также поверхностные повреждения правого плеча, локтя и колена.



Команда Lotto Soudal потеряла сразу двух велогонщиков – Джона Дегенкольба (John Degenkolb) и Филиппа Жильбера (Philippe Gilbert). Они оба с трудом финишировали на этапе, но Джон Дегенкольб, повредивший оба колена, приехал на финиш через 18 минут после победителя, Александра Кристоффа, и не вписался в лимит времени. Филипп Жильбер финишировал на этапе через 11 минут после победителя. Первый рентген, сделанный сразу после финиша, не обнаружил перелома. Но МРТ в больнице дало неутешительный диагноз – перелом (трещина) левой коленной чашечки, той самой, которая была повреждена во время падения на Тур де Франс в 2018 году во время спуска с Порте-д’Аспе.

Второй этап Тур де Франс-2020 с тремя категорийными и одним некатегорийным подъёмом не позволил Александру Кристоффу (UAE Team Emirates) защитить лидерство в генеральной классификации. Однако на плечах норвежского велогонщика осталась зелёная майка лидера очковой классификации.

Петер Саган (Peter Sagan / Bora-hansgrohe), уехавший в ранний отрыв дня, поборолся за очки на промежуточном спринте, где уступил Маттео Трентину (Matteo Trentin / CCC). В классификации зелёной майки словацкий велогонщик уступал Кристоффу 18 очков.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



Решающую атаку в борьбе за победу на этапе предпринял на финальном некатегорийном подъёме за 13 км до финиша Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe / Deceuninck-Quick Step), за которым поехал 22-летний швейцарский велогонщик команды Sunweb Марк Хирши (Marc Hirschi). Беглецов добрал атаковший в одиночку из пелотона Адам Йейтс (Adam Yates / Mitchelton-Scott), и тройка лидеров разыграла финиш, в котором Жулиан Алафилипп обошёл своих попутчиков. Марк Хирши, финишировавший вторым, надел белую майку лучшего молодого гонщика.





Третий этап Тур де Франс-2020, второй по протяжённости из этапов Тур де Франс-2020. Этап с прохождением четырёх категорийных подъёмов прошёл по классическому сценарию спринтерского этапа. Пелотон отпустил отрыв дня, в который уехали Бенуа Коснефруа (Benoit Cosnefroy) из велокоманды AG2R La Mondiale, Антони Перес (Anthony Perez) из велокоманды Cofidis, боровшиеся за гороховую майку, и Жером Кузан (Jerome Cousin) из велокоманды Total Direct Energie.

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet



За 130 км до финиша 31-летний французский велогонщик Жером Кузан атаковал и в одиночку уехал от своих попутчиков по отрыву. Кузан провёл в одиночном отрыве 110 км и был пройден пелотоном за 16 км до финиша.



Спринт проходил при сильном встречном ветре. Петер Саган (Bora-hansgrohe) начал спринт издалека, а Сэм Беннетт (Sam Bennett / Deceuninck - Quick Step) обошёл его по правой стороне. Но Калеб Юэн (Soudal Lotto), спуртовавший из-за спины чемпиона Ирландии, одержал четвёртую в карьере победу на этапе Тур де Франс.

Photo credit: ©A.S.O./Pauline Ballet



Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера, Петер Саган (Bora-hansgrohe), выигравший промежуточный спринт из пелотона, облачился в зелёную майку лидера очковой классификации. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) возглавляет классификацию лучшего горного гонщика после того, как его соперник, французский велогонщик Антони Перес (Cofidis) сошёл с Тур де Франс-2020 с подозрением на перелом ключицы после падения на спуске.

Четвёртый этап Тур де Франс-2020 - горный этап с финишем в подъём 1 категории Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette), протяжённость 7,1 км, 1348-1825 м, перепад 477 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%.



Отрыв дня, в который уехали шесть велогонщиков, удержался до последних километров этапа. За 20 км до финиша впереди остались трое – Алексис Вийермоз (Alexis Vuillermoz / AG2R La Mondiale), Кристс Нейландс (Israel Start-Up Nation) и Кентан Паше (Quentin Pacher / B&B Hotels - Vital Concept).

Photo ©A.S.O./Presse Sports / Bernard Papon



26-летний латвийский велогонщик Кристс Нейландс атаковал из отрыва за 19,5 км до финиша и в одиночку удержался впереди до финальных 7 километров, где начинался решающий подъём 1-й категории Орсьер-Мерлетт. Велокоманда Jumbo-Visma – Тони Мартин (Tony Martin), Ваут ван Арт (Wout Van Aert) и Сеп Кусс (Sepp Kuss) - на финальном подъёме Орсьер-Мерлетт задала высокую скорость. Когда Ваут ван Арт закончил свою смену, вперёд вышел Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski / Ineos Grenadiers), но команда Jumbo-Visma не дала ему шанса, отправив в голову пелотона Сепа Кусса.



Французский велогонщик команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin) атаковал за 500 м до финиша, но словенские велогонщики - чемпион Словении Примож Роглич (Primoz Roglic / Jumbo-Visma) и Тадей Погачар (Tadej Pogacar / UAE Team Emirates) обошли его на финише. Примож Роглич одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2020.



Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), финишировавший 5-м, сохранил на плечах жёлтую майку лидера. Его ближайший соперник, британский велогонщик Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) также пересёк финиш в группе генеральщиков и сохранил вторую позицию в генеральной классификации. Примож Роглич поднялся на третью строчку генеральной классификации, где теперь уступал Алафилиппу 7 секунд.



21-летний Тадей Погачар, финишировавший 2-м, надел белую майку лучшего молодого гонщика, и в этой классификации теперь его ближайшим соперником стал Эган Берналь (Ineos Grenadiers), уступающий Погачару 6 секунд.



Петер Саган (Bora-hansgrohe) проиграл промежуточный спринт чемпиону Ирландии Сэму Беннетту (Deceuninck-Quick Step) и теперь у обоих велогонщиков стало по 83 очка в классификации по очкам. Но зелёная майка осталась у Петера Сагана, так как, согласно правилам, при равном количестве очков первенство отдаётся велогонщику, находящемуся выше в генеральной классификации.

Пятый этап Тур де Франс-2020 - спринтерский этап с финишем в некатегорийный подъём. Пелотон проехал его на ровной скорости, которая увеличилась лишь на финальных километрах. Ни один из велогонщиков не попытался уехать в отрыв. Единственным оживлением этапа была борьба за промежуточный спринт, выигранный Сэмом Бэннеттом (Deceuninck-Quick Step) и ускорение Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale), который без борьбы взял горные очки на двух вершинах подъёмов 4-й категории.



Этап, на котором за все 183 км так и не образовалось отрыва, завершился общим спринтом. 25-летний бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Jumbo - Visma) опередил и 25-летнего нидерландского велогонщика команды Sunweb Кеса Бола (Cees Bol) и 29-летнего чемпиона Ирландии Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). Это вторая победа на этапе Тур де Франс в карьере Ваута ван Арта.

Photo ©A.S.O./A.Broadway



5-й этап Тур де Франс-2020, который прошёл без значимых событий, драматически перевернул ситуацию в генеральной классификации уже после того, как пелотон финишировал. Судьи гонки, пересмотрев видеозапись, лишили лидера гонки Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) 20 секунд из-за того, что он получил от сотрудника велокоманды бачок за 17 км до финиша, в запрещённой для передачи питания зоне.



Жулиан Алафилипп, три дня удерживавший жёлтую майку лидера после победы на 2-м этапе, был вынужден расстаться с ней без борьбы. Глава велокоманды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefebvre) обрушил гнев за потерю жёлтой майки лидера на технический персонал велокоманды, допустивший грубую ошибку, передав питание Жулиану Алафилиппу, когда до финиша оставалось менее 20 км.



Британский велогонщик Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), который после 2-го этапа шёл на втором месте в генеральной классификации, стал новым лидером. Но внезапно полученная жёлтая майка не принесла ему радости.

Шестой этап Тур де Франс-2020, с финишем в 35-километровый подъём, с прохождением двух вершин 3-й и 1-й категории и финишем на вершине Мон-Эгуаль (Mont Aigoual), протяжённость 8,3 км, 1228-1560 м, перепад 332 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%) на высоте 1560 м.

Атаки желающих попасть в отрыв дня начались сразу после старта. В отрыв уехали восемь велогонщиков, но на финальном подъёме лишь трое кроме будущего победителя этапа удержали преимущество и финишировали перед пелотоном – Хесус Эррада (Jesus Herrada / Cofidis), Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet / CCC) и Нельсон Паулесс (Neilson Powless / EF Pro Cycling). Проредившийся пелотон, в котором находились все основные претенденты на борьбу за генеральную классификацию, финишировал почти через 3 минуты после победителя этапа казахстанского велогонщика Алексея Луценко (Astana Pro Team).

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet



Генеральщики вели свою борьбу. Британская велокоманда Ineos Grenadiers возглавила пелотон от подножия связки финальных подъёмов. Свою смену отработали Дилан ван Барле (Dylan Van Baarle) и Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo), затем ненадолго в работу включилась велокоманда Mitchelton-Scott, после чего пелотон возглавил велогонщик команды Ineos Grenadiers Михал Квятковски. Однако, подъём выявил возможную слабость защищающего титул Эгана Берналя (Ineos Grenadiers).



За несколько сотен метров до финиша из пелотона атаковал Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), отыгравший у генеральщиков секунду. Остальные финишировали с одним временем.



Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) сохранил жёлтую майку лидера. Тадей Погачар (UAE Team Emirates), которому пришлось догонять пелотон после прокола за 13 км до финиша, удержал белую майку лучшего молодого гонщика. Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step) поборолся за очки на промежуточном спринте, где был первым из пелотона и сохранил на плечах зелёную майку. Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale) продолжил лидировать в горной классификации.

Седьмой этап Тур де Франс-2020, транзитный перед горными этапами в Пиренеях, не дал пелотону ни секунды передышки. Велокоманда Bora-hansgrohe стала главным действующим лицом этапа. Велогонщики Bora-hansgrohe ставили целью борьбу за зелёную майку лидера очковой классификации. И это удалось, когда Bora-hansgrohe выстроила в голове пелотона всю велокоманду и начала задавать скорость в пелотоне, натянув его на первом из подъёмов 3-й категории.



Это застало врасплох большинство спринтеров, в том числе и главного соперника Петера Сагана – чемпиона Ирландии Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). Пелотон разорвался на три группы, которые с каждым километром отставали всё больше. Средняя скорость этапа составила 47,536 км/ч.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



При первых разрывах пелотона, образовавшихся после натяжки велокоманды Bora-hansgrohe, посыпались спринтеры. Второе ускорение предприняла велокоманда Ineos Grenadiers, добрав за 35 км до финиша уехавшего в одиночный отрыв Томаса Де Гендта (Thomas De Gendt / Lotto Soudal). Но после неудачи Ричарда Карапаса (Richard Carapaz), проколовшего колесо и отставшего от пелотона, велокоманда перестала работать в голове пелотона. Однако к этому времени пелотон второй раз порвался на группы, которые уже не могли догнать пелотон. К поддержанию высокого темпа в голове первой группы присоединились другие велокоманды – Groupama-FDJ, Astana Pro Team, B&B Hotels.

На финише был разыгран спринт, в котором Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma) опередил Эдвальда Боассона Хагена (Edvald Boasson Hagen / NTT) и Бриана Кокара (Bryan Coquard / B&B Hotels).



Адам Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в первой группе и сохранил жёлтую майку лидера. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) также финишировал в первой группе и перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Тадея Погачара (UAE Team Emirates), который финишировал во второй группе через 1 минуту 21 секунду после победителя.

Photo ©A.S.O./Presse Sports



Велокоманда Bora-hansgrohe отработала впереди большую часть этапа. Решением жюри организаторов и журналистов – Тьери Гувену (ASO), Лорана Жалабера (France Télévision), Жана Монтуа (AFP) и Александра Рооса (L’Equipe) красный номер самого атакующего велогонщика был присуждён Даниэлю Оссу (Daniel Oss).



Петер Саган взял очки на промежуточном спринте, который прошёл вторым после Маттео Трентина (CCC). Но количества очков за второе место хватило словацкому гонщику, чтобы перехватить зелёную майку у Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step). Теперь Саган со 138 очками опережает Беннетта на 9 очков. Однако на финише слетевшая цепь не позволила Петеру Сагану побороться за победу на этапе, который выиграл Ваут Ван Арт (Jumbo-Visma).

Восьмой этап, первый пиренейский горный этап Тур де Франс-2020. Со старта уехал отрыв, который пелотон отпустил почти сразу. В него отобрались 13 велогонщиков, в том числе Нан Петер (Nans Peters) и Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale), Ильнур Закарин (CCC), Том Скуйиньш (Trek-Segafredo), Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), Фабьен Грейер (Fabien Grellier) и Жером Кузан (Total Direct Energie), Карлос Верона (Carlos Verona / Movistar), Сёрен Краг Андерсен (Søren Kragh Andersen / Sunweb), Бен Херманс (Ben Hermans / Israel Start-Up Nation), Михаэль Мёркёв (Michael Morkov / Deceuninck-Quick Step), Кевин Реза (Kevin Reza) и Кентан Паше (B&B Hotels-Vital Concept).



Велокоманда Jumbo-Visma взяла на себя контроль над гонкой на всех трёх подъёмах этапа. Роберт Гесинк (Robert Gesink), Джордж Беннетт (George Bennett) и Ваут Ван Арт задавали высокий темп.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet



За 9 км до вершины высшей категории Пор де Бале (Port de Balès), протяжённость 11,7 км, 854-1755 м, перепад 901 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%), который стал первым подъёмом высшей категории на Тур де Франс-2020, Ильнур Закарин, Нан Петер и Кентан Паше добрали атаковавшего ранее Жерома Кузана (Jerome Cousin). Затем впереди остались Закарин и Петер. Нан Петер первым прошёл вершину Пор де Бале, а на спуске уехал от российского велогонщика, начав финальный подъём 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 9,7 км, 813-1569 м, перепад 756 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%) с 45-секундным преимуществом над Закариным. Нан Петер в одиночку удержал преимущество до финиша, где на 47 секунд опередил преследовавших его Тома Скуйиньша и Карлоса Верону. Ильнур Закарин финишировал 4-м.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) на подъёме Пейресурд несколько раз попытался надавить на соперников, но не смог уехать от группы генеральщиков. Его сокапитан Том Дюмулин (Tom Dumoulin) не слишком хорошо чувствовал себя и на финальном подъёме решил поддержать Приможа Роглича.



Успешной оказалась одна атака – 21-летний словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уехал от группы генеральщиков за 5 км до вершины Коль де Пейресурд и отыграл часть потерянного на 7-м этапе времени, вернувшись в топ-10 генеральной классификации. Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), несколько раз выпадавший из группы генеральщиков, сумел вернуться и не потерял время, сохранив жёлтую майку лидера перед вторым пиренейским этапом.



Большинство претендентов на борьбу в генеральной классификации финишировали в одной группе.

Девятый этап Тур де Франс-2020 - заключительный этап первой недели Тур де Франс-2020 проходил по Пиренейским горам, набор высоты составил 3000 м. Этап начался с многочисленных атак. Но уехать от пелотона удалось только 22-летнему швейцарскому велогонщику команды Sunweb Марку Хирши, который атаковал за 90 км до финиша на подъёме 1-й категории Коль-де-ла-Урсер (Col de la Hourcere) протяжённость 11,1 км, 464-1440 м, перепад 976 м, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 15%. Он в одиночку удерживал преимущество до финиша. На атаку Тадея Погачара (UAE Team Emirates) за 2,5 км до вершины подъёма 1-й категории Коль-де-Мари-Бланк (Col de Marie-Blanque), протяжённость 7,7 км, 375-1035 м, перепад 660 м, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 20%) ответили Примож Роглич (Jumbo-Visma), Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Микель Ланда (Mikel Landa / Barhain McLaren).

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



На вершине Коль-де-Мари-Бланк Примож Роглич опередил Тадея Погачара при розыгрыше бонусной премии. Погачар, догоняя Роглича, оглянулся на соперников и столкнулся со своим соотечественником. Он не упал, но потерял скорость.



Вчетвером Погачар, Роглич, Берналь и Ланда догнали Марка Хирши за 1700 м до финиша. Хирши попытался опередить соперников в финальном спринте, но победу на этапе одержал Тадей Погачар. Примож Роглич финишировал 2-м и перехватил жёлтую майку лидера у Адама Йейтса (Mitchelton-Scott).

В генеральной классификации ближайшим соперником Приможа Роглича теперь стал Эган Берналь, поднявшийся на 2-ю строчку и уступивший словенскому велогонщику 21 секунду. Тройку лидеров генеральной классификации перед первым днём отдыха замкнул 27-летний французский велогонщик команды Cofidis Гийом Мартан.

Генеральная классификация после 9 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 38:40:01 2 Egan Bernal (Col) Team INEOS Grenadiers 0:00:21 3 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:00:28 4 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:30 5 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 0:00:32 6 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 7 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:44 8 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:01:02 9 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:15 10 Mikel Landa (Esp) Bahrain McLaren 0:01:42

Долгожданный день отдыха принёс новости о положительных тестах. И если раньше положительным тест оказывался на допинг, то в это новое время на первый план вышли тесты на короновирус.



Тест, взятый у директора Тур де Франс Кристиана Прюдомма, дал положительный результат на Covid-19. Об этом объявили организаторы Тур де Франс, компания ASO и Международный союз велосипедистов (UCI), объединившие силы в кампании по тестированию участников французского Гранд-тура на Covid-19.



Директор Тур де Франс сделал 4 теста на Covid-19 на протяжении месяца. Теперь он вынужден находиться на карантине 7 дней. Кристиан Прюдомм решил пройти тест, хотя не являлся частью «пузыря гонки» и не контактировал напрямую ни с одним из велогонщиков или их окружением.



В отсутствие Кристиана Прюдомма с 10-го до 16-го этапа Тур де Франс-2020 велогонку в автомобиле организаторов возглавлял Франсуа Лемаршан (Francois Lamerchand), который токже возглавлял в этом году гонку Париж-Ницца (Paris–Nice) в автомобиле организаторов.



Также ASO и UCI объявили, что по результатам тестов, взятых у велогонщиков 7 и 8 сентября, ни у одного из велогонщиков нет Covid-19. Всего был сделан 841 тест.



Позитивный тест на Covid-19 оказался у четырёх человек из персонала велокоманд – по одному из велокоманд Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers, Mitchelton-Scott. Они покинули «пузырь гонки».



Также один положительный тест выявили у человека из технического персонала, обслуживающего велогонку. Он также покинул Тур де Франс.



Десятый этап Тур де Франс-2020. Первый равнинный спринтерский этап Тур де Франс-2020 проложенный между двумя островами, расположенными в Бискайском заливе Атлантического океана у западного побережья Франции. Это спринтерский этап без категорийных подъёмов после дня отдыха. Маршрут проложен вокруг пролива Антьош (Pertuis d’Antioche / буквально «Антиохийский шлюз») между островами Иль-де-Ре и Олерон.



На 10-м этапе, равнинном, но с маршрутом, проложенным по улицам городов с многочисленными развязками, бордюрами и дорожной архитектурой, падения в пелотоне стали главным событием дня.



За 100 км до финиша упал Николаc Роч (Nicolas Roche / Sunweb), Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), Роберт Гесинк (Jumbo-Visma), а также Сэм Бьюли (Sam Bewley / Mitchelton-Scott). Сэм Бьюли сошёл с гонки с переломом запястья.



За 65 км до финиша в завал попали велогонщики команд UAE Team Emirates – Тадей Погачар и Давиде Формоло (Davide Formolo), Cofidis – Гийом Мартан, NTT – Эдвальд Боассон Хаген, Israel Start-Up Nation – Нильс Политт (Nils Politt), B&B Hotels-Vital Concept – Бриан Кокар, Bahrain McLaren – Дамиано Карузо (Damiano Caruso), Нильс Политт. За 31 км до финиша упали два велогонщика команды Arkea-Samsic Варран Баргиль (Warren Barguil) и Кевин Ледануа.



Все велогонщики кроме Сэма Бюьли после падения вернулись в гонку. Давиде Формоло финишировал последним, через 14 с половиной минут после победителя. Велокоманда UAE Team Emirates после 10-го этапа объявила, что Давиде Формоло не сможет продолжить гонку, так как у него диагностирован перелом ключицы.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



29-летний чемпион Ирландии, велогонщик команды Deceuninck-Quick step Сэм Беннетт вошёл в клуб велогонщиков, побеждавших на этапах всех трёх Гранд-туров, выиграв спринт на 10-м этапе Тур де Франс-2020. После 4-го, 2-го и 3-го мест в предыдущих групповых спринтах Сэм Беннетт завершил работу товарищей по велокоманде, и обошёл на финишной черте Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Петера Сагана (Bora-hansgrohe).



Победа на этапе принесла чемпиону Ирландии и зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он теперь опережает Петера Сагана на 21 очков. Беннетт пошёл по стопам Шона Келли (Sean Kelly) и стал первым с 1980 года ирландским велогонщиком, победившим в общем спринте на этапе Тур де Франс.

Одиннадцатый этап Тур де Франс-2020. Со старта в отрыв уехал один велогонщик – Матье Ладанью (Matthieu Ladagnous) из велокоманды Groupama-FDJ, которого пелотон настиг за 43 км до финиша. На узких улицах городов произошёл завал, в котором пострадал велогонщик команды Astana Pro Team Йон Исагирре (Ion Izagirre), который сошёл с гонки. Как сообщила велокоманда Astana Pro Team, у Йона Исагирре диагностировали перелом правой ключицы и пястной кости, также ему пришлось наложить швы на подбородок и щёку.



В финале этапа за 6,2 км до финиша из пелотона атаковал Лукас Пёстльбергер (Lukas Postlberger / Bora-hansgrohe), но его добрали защищавшие позиции Сэма Беннетта в очковой классификации велогонщики Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) и Боб Юнгельс (Bob Jungels), а затем этот отрыв был нейтрализован силами велокоманд Lotto Soudal и Cofidis.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



В общем спринте Калеб Юэн первым пересёк финишную черту, опередив на четверть колеса Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Но словацкий велогонщик был оштрафован и релегирован после финиша, в результате чего второе место занял Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step).



Калеб Юэн (Soudal Lotto) сделал дубль на Тур де Франс-2020, после победы на 3-м этапе выиграл спринт на 11-м этапе. Таким образом, теперь на счету 26-летнего австралийскиого велогонщика команды Lotto Soudal в общей сложности пять выигранных этапов французского Гранд-тура.

Двенадцатый этап Тур де Франс-2020. На самом протяжённом в этом выпуске Большой Петли этапе, отрыв дня пелотон, возглавляемый командой Sunweb, отпустили за 43 км до финиша, и тут же начались атаки. За ускорившимся Марком Солером (Marc Soler / Movistar) на подъёме 3-й категории Кот-де-ла-Круа-дю-Пей (Côte de la Croix du Pey), протяжённость 4,8 км, 529-817 м, перепад 288 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%) поехали велогонщики команды Sunweb Тьеш Беноот (Tiesj Benoot) и Сёрен Краг Андерсен. Затем в эту группу переложились Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann / Bora-hansgrohe), Кентан Паше (B&B Hotels), а также будущий победитель этапа Марк Хирши (Sunweb).

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet



На подъёме 2-й категории Сюк-о-Май (Suc au May), протяжённость 3,8 км, 637-903 м, перепад 266 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%) Марк Хирши ответил на ускорение Марка Солера и атаковал за 2,6 км до вершины, а на вершине его преимущество над ближайшими преследователями составляло 21 секунду.



Марк Хирши одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. Третья попытка 22-летнего швейцарского велогонщика велокоманды Sunweb выиграть этап французского Гранд-тура из отрыва увенчалась успехом. Бывший чемпион мира среди андеров, Марк Хирши дважды финишировал в шаге от победы на 2-м и 9-м этапах Тур де Франс-2020.



В то время как Марк Хирши ехал на встречу победе, за его спиной, товарищи по команде Sunweb Сёрен Краг Андерсен и Николас Роч мешали преследователям выстроить слаженную работу. В итоге на финише Марк Хирши обошёл ближайшего преследователя Пьера Ролана (B&B Hotels) на 47 секунд.



Генеральщики приехали одной группой, Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах майку лидера.

Тринадцатый этап Тур де Франс-2020 с горным финишем в подъём 1-й категории Коль де Нэронн (Col de Neronne) протяжённость 3,8 км, 897-1242 м, перепад 345 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%, на вершине которого была разыграна бонификационная премия.



Этап начался с многочисленных атак, в итоге впереди сформировалось две группы велогонщиков, которые объединились за 2 км до вершины подъёма 3-й категории Коль-де-Гери (Col de Guéry), протяжённость 7,8 км, 887-1277 м, перепад 390 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%) через 62 км после старта. Преимущество отрыва за 50 км до финиша составляло 10 минут 40 секунд.

Photo ©PresseSports/Stéphane Mantey



На спуске из группы атаковал Нельсон Паулесс (EF Pro Cycling), к которому переложился Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe). За 18 км до финиша Шахман уехал от попутчика, но затем за 1,8 км до финиша его добрали Ленард Кемна (Lennard Kämna / Bora-hansgrohe) и Даниэль Мартинес (Daniel Martinez / EF Pro Cycling). В итоге Ленард Кемна и Мартинес, 24-летний колумбийский велогонщик велокоманды EF Pro Cycling, для которого это первая в карьере победа на этапе французского Гранд-тура, разыграли финиш, где Мартинес сумел обойти соперника.



В группе жёлтой майки на финальном подъёме шла своя борьба. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) атаковал из просеявшейся группы фаворитов за 2 км до финиша. На его ускорение сразу ответил лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma), вдвоём они уехали от соперников, опередив их на финише на 13 секунд.



Тадей Погачар благодаря этой атаке поднялся на вторую строчку генеральной классификации и перехватил у Эгана Берналя (Ineos Grenadiers) белую майку лучшего молодого гонщика. Защищающий титул Эган Берналь в генеральной классификации потерял одну позицию и теперь шёл на 3-м месте, уступая Приможу Рогличу 59 секунд.



За 90 км до финиша случился завал в результате которого несколько велогонщиков получили травмы и прекратили борьбу. В завале оказались Бауке Моллема (Bauke Mollema / Trek-Segafredo), Наиро Кинтана (Nairo Quintana / Arkea-Samsic) и Роман Барде (Romain Bardet / AG2R La Mondiale).



Кинтана и Барде быстро вернулись в гонку, а Бауке Моллема был отправлен в больницу. Рентген показал, что у Моллемы перелом запястья и предплечья. Однако у Барде к концу этапа проявились признаки сотрясения мозга. Велогонщик был отправлен на осмотр в госпиталь, а врачи команды настояли на том, чтобы велогонщик прекратил борьбу.

Четырнадцатый этап Тур де Франс-2020, транзитный и третий по протяженности этап этого издания гонки. На 14-м этапе с прохождением пяти категорийных вершин велокоманда Bora-hansgrohe повела борьбу за очки на промежуточном спринте. После нескольких атак вперёд уехали Эдвард Тёнс (Edward Theuns / Trek-Segafredo) и Стефан Кюнг (Stefan Küng / Groupama-FDJ). За спиной отрыва через 32 км после старта на первом подъёме дня - подъёме 4-й категории Кот-дю-шато-д'Ольтериб (Côte du château d'Aulteribe), протяжённость 1 км, 351-435 м, перепад 84 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%) велокоманда Bora-hansgrohe взвинтила скорость.



Петер Саган и Максимилиан Шахман атаковали и уехали от соперников по борьбе за спринтерские очки – Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step) и Маттео Трентина (CCC). Затем велокоманда Bora-hansgrohe и велокоманда CCC продолжили удерживать высокий темп, сбросив обладателя зелёной майки. Оставшегося в одиночном отрыве Стефана Кюнга пелотон догнал за 80 км до финиша, после чего велокоманда Bora-hansgrohe и велокоманда CCC продолжили задавать высокую скорость, работая в голове пелотона до конца этапа.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



Велокоманда Deceuninck-Quick Step оставила надежду удержаться в пелотоне, и группа зелёной майки поехала своим темпом за 77 км до финиша.



Финальные подъёмы 4-й категории на последних 13 км до финиша стали трамплином для атак, но лишь атака Сорена Крага Андерсена (Sunweb), за 3,2 км до финиша, увенчалась успехом и прнесла ему первую в карьере победу на этапе французского Гранд-тура.

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2020 - горный этап в Массиве Юра с финишем в подъём высшей категории. Сразу после старта чемпион Колумбии, 23-летний велогонщик команды EF Pro Cycling Серхио Игита (Sergio Higuita) в числе других велогонщиков атаковал, чтобы уехать в отрыв.



Люксембургский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Боб Юнгельс, сдавая смену в голове группы, не заметил находившегося сзади чемпиона Колумбии и подрезал его. Серхио Игита упал, но почти сразу вернулся в гонку. Сошёл он после второго падения, которое, как объяснил генеральный менеджер команды EF Pro Cycling Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), произошло из-за того, что Игита не смог нормально нажать на тормоз.

Боб Юнгельс после финиша извинился перед Серхио Игитой, сказав, что очень сожалеет об инциденте. Сам Юнгельс в конце этапа попал в такую же ситуацию, когда его случайно сбила машина скорой помощи, присутствовавшая в гонке. Юнгельс вернулся в гонку и финишировал 43-м.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway и Pauline Ballet

На 15-м этапе с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье Гран-Коломбье (Grand Colombier) протяжённость 17,4 км, 256-1501 м, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%) велокоманда Jumbo-Visma полностью контролировала ситуацию.

К началу финального подъёма у Приможа Роглича было 5 помощников. Ваут Ван Арт задал высокий темп в начале подъёма, затем за 13 км до финиша с Рогличем остались Джордж Беннетт, Том Дюмулин и Сеп Кусс. Они продолжали просеивать группу, в которой на последнем километре этапа осталось 11 велогонщиков. Примож Роглич атаковал за километр до финиша, но его добрали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Мигель Лопес (Miguel Lopez / Astana Pro Team) и Ричи Порт (Richie Porte / Trek-Segafredo), вместе с которыми поехал помощник Роглича Сеп Кусс. Роглич ответил на атаку своего молодого соотечественника на последних сотнях метров, но финишировал 2-м.

Photo ©PresseSports/Bernard Papon



Тадей Погачар (UAE Team Emirates) одержал победу на 15-м этапе Тур де Франс-2020 с финишем в подъём высшей категории Гран-Коломбье Гран-Коломбье (Grand Colombier) протяжённость 17,4 км, 256-1501 м, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%). 21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates держался в группе жёлтой майки, а на финальных сотнях метров он атаковал и первым пересёк финиш.



Таким образом, к третьей неделе Тур де Франс-2020 Тадей Погачар подошёл с двумя победами на этапах и второй позицией в генеральной классификации, где уступал своему соотечественнику Приможу Рогличу 40 секунд.



Наиро Кинтана (Arkea-Samsic) финишировал на 15-м этапе Тур де Франс-2020 через 3 минуты 50 секунд после победителя Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Два падения, особенно последнее, случившееся на 13-м этапе, сказались на выступлении Наиро Кинтаны. Он выпал из группы жёлтой майки в начале финального подъёма высшей категории Гран-Коломбье, а затем с помощью товарища по велокоманде Arkea-Samsic Варрана Баргиля старался сократить отставание. В генеральной классификации Наиро Кинтана спустился на 9-ю строчку.

Генеральная классификация после 15 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 65:37:07 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:40 3 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:01:34 4 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:45 5 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:02:03 6 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:02:13 7 Mikel Landa (Esp) Bahrain McLaren 0:02:16 8 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:03:15 9 Nairo Quintana (Col) Team Arkea - Samsic 0:05:08 10 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 0:05:12

Шестнадцатый этап Тур де Франс-2020 - горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъем 3-й категории. Этап, открывающий после второго дня отдыха финальную неделю Тур де Франс-2020, начался с многочисленных атак. Первая большая группа велогонщиков уехала через 9 км после старта. Но затем атаки продолжились, и отрыв начал формироваться заново.



Только через 24 км после старта от пелотона удалось уехать 15 велогонщикам, за которыми последовали ещё две группы. За 74 км до финиша все группы объединились.



На предпоследнем подъёме дня, подъёме 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт (Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte) протяжённость 11,1 км, 448-1169 м, перепад 721 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%) атаковал эквадорский велогонщик команды Ineos Grenadiers Ричард Карапас. На его ускорение сразу ответил 24-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Леннард Кемна, который контратаковал в одиночку из отрыва за 20,7 км до финиша, за 200 м до вершины Сен-Низье-дю-Мушротт.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



На финише Кемна привёз ближайшему преследователю Ричарду Карапасу 1 минуту 27 секунд. По итогам этапа Ричард Карапас получил красный номер самого атакующего велогонщика. Чемпион Швейцарии, велогонщик команды Groupama-FDJ Себастьян Рейхенбах (Sebastien Reichenbach) финишировал третьим.



Генеральщики финишировали в одной группе через 16 минут 48 секунд после победителя. Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь (Ineos Grenadiers) финишировал в большой группе через 27 минут 27 секунд после Леннарда Кемны. Однако Эган Берналь завершил Тур де Франс-2020 досрочно. Совместным решением с Дэйвом Брэйлсфордом, руководитель команды Ineos Grenadiers, колумбийский велогонщик принял решение не выходить на старт 17 этапа Тур де Франс-2020, а сосредоточится на своем восстановлении после Тур де Франс-2020 и постановке новых целей на оставшуюся часть сезона.

Семнадцатый этап Тур де Франс-2020 - королевский горный этап в Альпах с финишем в подъем высшей категории на самой высокой точке Тур де Франс-2020. Самый «урожайный» этап 107-го выпуска Тур де Франс на горные очки. Исход этапа, на котором присутствовал президент Франции Эманнуэль Макрон, решился на финальном подъёме высшей категории Коль де ла Лоз (Col de la Loze) протяжённость 21,5 км, 633-2304 м, перепад 1671 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 24%.



Отрыв дня, в который после многочисленных атак уехали Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Горка Исагирре (Gorka Izagirre / Astana Pro Team) и Дэн Мартин (Daniel Martin / Israel Start-Up Nation), начал рассыпаться в подъёме высшей категории Коль-де-ла-Маделен (Col de la Madeleine) протяжённость 17,1 км, 558-2000 м, перепад 1442 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%. Сначала из отрыва выпал Ленард Кемна, затем на спуске отстал Дэн Мартин.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet



Восхождение в подъём высшей категории Коль-де-ла-Лоз Ричард Карапас, Жулиан Алафилипп и Горка Исагирре начали с преимуществом в две минуты над группой жёлтой майки. Но ни одному из участников отрыва не удалось удержаться до финиша. Первым в пелотон вернулся Жулиан Алафилипп, затем Горка Исагирре. Ричарда Карапаса группа жёлтой майки добрала за 3 км.



Велокоманда Bahrain-McLaren начала задавать скорость в пелотоне на Коль-де-ла-Маделен. В финале, на Коль-де-ла-Лоз, за 4 км до финиша, когда капитан велокоманды Bahrain-McLaren Микель Ланда остался без поддержки товарищей по велокоманде, и вперёд вышел велогонщик команды UAE Team Emirates Давид де Ла Крус (David De La Cruz), Микель Ланда не удержал темп группы. Также из группы жёлтой майки выпали Ригоберто Уран (Rigoberto Uran / EF Pro Cycling) и Адам Йейтс (Mitchelton-Scott). Атака Мигеля Лопеса (Astana Pro Team) и протяжка Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) позволила группе жёлтой майки добрать лидировавшего Ричарда Карапаса.

Photo ©A.S.O./Charly Lopez



Сепп Кусс пробовал атаковать, но затем, когда просвет закрыл Мигель Лопес, сел за колумбийским велогонщиком, а затем отстал за 2,5 км до финиша. Атаковавший ещё раз Мигель Лопес (Astana Pro Team) уехал от соперников и выиграл королевский горный этап.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) защитил жёлтую майку, атаковав за 2 км до финиша и финишировав вторым. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) пересёк финиш третьим через 15 секунд после Роглича и через 30 секунд после победителя этапа Мигеля Лопеса (Astana Pro Team) и сохранил второе место в генеральной классификации. Помимо белой майки лучшего молодого гонщика Погачар стал обладателем и гороховой майки лучшего в горной классификации, где на 3 очка опередил Приможа Роглича.

Восемнадцатый этап Тур де Франс-2020 - горный этап с набором высоты 5000 м и прохождением пяти категорийных подъёмов. Михал Квятковски и Ричард Карапас вместе со своими товарищами по велокоманде Ineos Grenadiers Джонатаном Кастровьехо и Диланом Ван Баарле уехали в многочисленный отрыв, который на первом подъёме дня сократился до 19 велогонщиков.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



Ричард Карапас вторым после Марка Хирши (Sunweb) пересёк первую вершину дня подъёма 1-й категории Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend), протяжённость 18,6 км, 835 - 1968 м, перепад высот 1133 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%, на спуске с которого Хирши и Карапас уехали от попутчиков по отрыву.



На втором подъёме дня - подъём Кот-де-ла-рут-де-Виль (Côte de la route des Villes) 3-й категория, протяжённость 3,2 км, 882-1093 м, перепад 211 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10% к ним переложился и Михал Квятковски вместе с Николя Эде (Nicolas Edet / Cofidis) и Пельо Бильбао (Pello Bilbao / Bahrain-McLaren). На вершине подъёма 2-й категории Коль де Сези (Col des Saisies), протяжённость 14,6 км, 716-1650 м, перепад 934 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12% Марк Хирши вновь опередил Ричарда Карапаса.

Photo ©Pressesports/Franck Faugère



Эквадорский велогонщик атаковал на спуске, а Марк Хирши, ехавший за Карапасом, не вписался в поворот, упал, вернулся в гонку, но догнать уехавших Карапаса, Квятковски и Пельо Бильбао уже не смог. На финальном подъёме дня – подъёме высшей категории Плато де Глиер (Montee du plateau des Glieres), протяжённость 6 км, 720 - 1390 м, перепад высот 670 м, средний градиент 11,2%, максимальный градиент 18% Пельо Бильбао выпал, а велогонщики команды Ineos Grenadiers удержали преимущество до финиша, где у них было достаточно времени, чтобы отпраздновать победу. Михал Квятковски и Ричард Карапас вдвоём пересекли финиш 18-го горного этапа Тур де Франс-2020. 30-летний польский велогонщик впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс. 27-летний эквадорский велогонщик, который третий день подряд отбирался в отрыв, по итогам этапа надел гороховую майку лучшего горного гонщика.

Девятнадцатый этап Тур де Франс-2020. На 19-м этапе уже через 4 км после старта в одиночный отрыв уехал Реми Каванья (Remi Cavagna / Deceuninck-Quick Step), который к началу прохождения единственного категорийного подъёма дня - подъема 4-й категории Кот-де-Шато-Шалон (Côte de Château-Chalon), протяжённость 4,3 км, 264-466 м, перепад 202 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8% опережал пелотон на 1 минуту 50 секунд.



За 51 км до финиша из пелотона атаковали Бенуа Коснефруа (AG2R La Mondiale), Пьер Роллан (Pierre Rolland / B&B Hotels-Vital Concept) и Люк Роу (Luke Rowe / Ineos Grenadiers).



За 36 км до финиша они догнали Каванью, но через километр пелотон добрал и этот отрыв. Атаки из пелотона продолжились.



В итоге за 25 км до финиша отрыв увеличился до 12 человек. Маттео Трентин (CCC) за 17 км до финиша первым предпринял атаку из отрыва, но Петер Саган (Bora-hansgrohe) закрыл просвет.



За 16 км до финиша атаковал Сорен Краг Андерсен (Sunweb), который поехал свою индивидуальную гонку на время. Через 4 км датский велогонщик уже вёз отрыву полминуты, а на финише его преимущество над преследователями составило 53 секунды.



За спиной Сорена Крага Андерсена в отрыве шла своя борьба, никто из велогонщиков не хотел догонять беглеца. Велогонщикам отрыва пришлось разыгрывать места на подиуме.

Photo ©A.S.O./Pauline Ballet



32-летний словенский велогонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец (Luka Mezgec) пересёк финиш вторым второй раз на этом Тур де Франс. Он опередил бельгийского велогонщика команды Trek-Segafredo Яспера Стейвена (Jasper Stuyven) и его соотечественника Грега Ван Авермата (CCC).



26-летний датский велогонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен отпраздновал вторую победу на этапе Тур де Франс-2020, после 14-го этапа выиграл из отрыва 19-й этап. Вслед за Ваутом ван Артом, Калебом Юэном и Тадеем Погачаром стал четвёртым участником, сделавшим дубль в 107-м выпуске Тур де Франс. Также он стал третьим датским велогонщиком, выигравшим два этапа в одном выпуске французского Гранд-тура вслед за Бьярне Риисом (Bjarne Riis, 1996 год) и Михаэлем Расмуссеном (Michael Rasmussen, 2007).

Генеральная классификация после 19 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 83:29:41 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:57 3 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:27 4 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:03:06 5 Mikel Landa (Esp) Bahrain McLaren 0:03:28 6 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:04:19 7 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:05:55 8 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:06:05 9 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 0:07:24 10 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:12:12

Двадцатый этап Тур де Франс-2020 - индивидуальная гонка с раздельным стартом с финишем в подъём первой категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), протяжённость 5,9 км, 532-1035 м, перепад 503 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 20%.



Накануне старта 20-го этапа Тур де Франс-2020, лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma) и лидер классификации лучшего молодого гонщика Тадей Погачар (UAE Team Emirates) уделили время представителям компании Le Coq Sportif. Со словенских велогонщиков были сняты мерки, чтобы подогнать и сделать более аэродинамическими их велокомбинезоны для индивидуальной гонки на время.



Компания Le Coq Sportif впервые сшила веломайку для Тур де Франс в 1951 году и является давним партнёром Тур де Франс. В 2020 году швеи и модельеры Le Coq Sportif приехали из штаб-квартиры, расположенной Ромийи-сюр-Сен, чтобы снять мерки и сделать аэродинамические комбинезоны в точном соответствии с требованиями велогонщиков.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



Примож Роглич выбрал костюм с короткими рукавами и шортами. Длина рукавов и шорт была укорочена на 2 см. На линии талии также забрали 4 см, чтобы улучшить обтекаемость. В верхней части спины и по линии плеч забрали по 1,5 см. Также действующий чемпион Словении в групповой гонке попросил забрать 1 см по линии выреза, чтобы улучшить аэродинамику и облегчить дыхание.



Тадей Погачар выбрал костюм для разделки с длинными рукавами и шортами. Длину рукавов сократили на 7 см, открыли запястья на 1 см. По линии выреза по центру спины забрали 2,5 см. По просьбе Погачара шорты и линию талии не переделывали.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



Специальные велокомбинезоны для индивидуальной гонки на время компания Le Coq Sportif, официальный поставщик маек лидеров классификаций для Тур де Франс, начала делать с 2014 года.



Перед стартом 20-го этапа Тур де Франс-2020 преимущество Приможа Роглича (Jumbo - Visma) над ближайшим соперником Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates) составляло 57 секунд.



На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 14,45 км маршрута, Тадей Погачар, стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации, уступал 17 секунд действующему чемпиону Франции в гонке с раздельным стартом Реми Каванье (Remi Cavagna) из велокоманды Deceuninck - Quick Step, проехавшему дистанцию за 16 минут и 57,91 секунды со средней скоростью 51,150 км/час, и 5 секунд нидерландскому велогонщику Тому Дюмолину (Jumbo - Visma).



Стартовавший следом в желтой майке лидера словенец Примож Роглич из команды Jumbo - Visma уступил своему соотечественнику на отсечке 13 секунд.



На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 30,3 км маршрута, Тадей Погачар уступал полсекунды Тому Дюмулину, показавшему результат 39 минут и 43,9 секунды, и опережал Реми Каванью на 17 секунд. А обладатель желтой майки лидера Примож Роглич уступил обладателю белой майки 36 секунд.



Тадей Погачар, Примож Роглич, а также австралиец Ричи Порт (Trek-Segafredo), уступавший 1 минуту Погачару на отсечке, сменили велосипед с разделочного на обычный перед началом восхождения на подъём 1-й категории Ла Планш де Бель Фий.



Том Дюмолин не стал менять велосипед.



Подъём начинался с километрового участка с градиентами в районе 9-13% и разрыв между двумя словенцами начал стремительно сокращаться. На промежуточной отсечке на 33,55 км маршрута Тадей Погачар показал время 49 минут и 15,99 секунд, опередив Тома Дюмолина на 48 секунд, а Ричи Порта на 1 минуту и 6 секунд. Ехавший следом Примож Роглич уступал уже 1 минуту и 22 секунды, таким образом, Тадей Погачар становился виртуальным обладателем желтой майки.



В итоге 21-летний словенец, стартовав в белой майке, финишировал, став обладателем 3-х маек: белой лучшего молодого гонщика, белой майки в красный горох лидера горной классификации и желтой майки лидера Тур де Франс-2020.

Photo ©A.S.O./Alex Broadway



Тадей Погачар финишировал на вершине подъема Ла Планш де Бель Фий со временем 55 минут и 55 секунд, преодолев 36,2 км дистанции со средней скоростью 38,841 км/час, и опередив на 1 минуту и 21 секунду Тома Дюмулина и Ричи Порта, которых в свою очередь разделили 58 сотых секунды.



Примож Роглич в итоге финишировал 5-м, проиграв своему соотечественнику 1 минуту 56 секунд и желтую майку лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020.



На вершине 1-й категории Ла Планш де Бель Фий также решилась судьба гороховой майки лидера горной классификации Тур де Франс-2020. Очки распределялись по времени прохождения подъема, где лучший становился обладателем 10 очков в зачёт гороховой майки.



В итоге гороховую майку забрал Тадей Погачар, который преодолел подъём протяжённостью 5,9 км с перепадом высоты 503 м за 16 минут и 10,8 секунды со средней скоростью 21,879 км/час и вертикальной скоростью VAM 1865 м/ч.

Генеральная классификация после 20 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 84:26:33 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:59 3 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 0:03:30 4 Mikel Landa (Esp) Bahrain McLaren 0:05:58 5 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:06:07 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:06:47 7 Tom Dumoulin (Ned) Team Jumbo - Visma 0:07:48 8 Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cycling 0:08:02 9 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:09:25 10 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 0:14:03

В спринте на 21-м этапе Тур де Франс-2020 Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick Step) опередил действующего чемпиона мира, 24-летнего датского велогонщика команды Trek-Segafredo Мадса Педерсена и семикратного победителя зелёной майки, трёхкратного чемпиона мира, 30-летнего словацкого велогонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



Сэм Беннетт вошёл в историю Тур де Франс как первый ирландский велогонщик, ставший победителем престижного спринтерского 21-го этапа на Елисейских полях. Эту победу спринтер команды Deceuninck-Quick Step одержал, будучи в зелёной майке лидера очковой классификации.

Сэм Беннетт вернулся на Тур де Франс впервые с 2016 года и заложил первый камень, чтобы пойти по стопам своего великого ирландского велогонщика Шона Келли, четыре раза завоёвывавшего зелёную майку Тур де Франс. Сэмм Беннетт и Шон Келли родом из одного ирландского города Каррик он Сур (Carrick-on-Suir).

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



10-й этап Тур де Франс-2020 стал первым в карьере Беннетта выигранным этапом Большой Петли, после которого он продолжил борьбу за зелёную майку. Он удержался в горах, боролся на промежуточных спринтах все три недели и довёз майку до Парижа, где добавил в список достижений победу на Елисейских полях.



26-летний датский велогонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен отпраздновал на Тур де Франс-2020 две победы, после 14-го этапа выиграл из отрыва 19-й этап. Вслед за Ваутом ван Артом, Калебом Юэном и Тадеем Погачаром стал четвёртым участником, сделавшим дубль в 107-м выпуске Тур де Франс. Также он стал третьим датским велогонщиком, выигравшим два этапа в одном выпуске французского Гранд-тура вслед за Бьярне Риисом (1996 год) и Михаэлем Расмуссеном (2007).

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) стал первым велогонщиком из Словении, выигравшим Тур де Франс. Он также вошёл в историю Большой Петли как самый молодой победитель французского Гранд-тура за последние 116 лет – надел жёлтую майку лидера в возрасте 21 года, 11 месяцев и 29 дней.



Тадей Погачар – самый молодой из победителей горной классификации Тур де Франс, а также самый молодой гонщик за последние 86 лет, выигравший три этапа в одном выпуске Тур де Франс, и самый молодой за последние 37 лет велогонщик, надевший жёлтую майку лидера.

Тадей Погачар 12-й в истории велогонщик, выигравший Тур де Франс в свой дебют на гонке (после Лорана Финьона (Laurent Fignon) в 1983, Бернара Ино (Bernard Hinault) в 1978, Эдди Меркса (Eddy Merckx) в 1969, Феличе Джимонди (Felice Gimondi) в 1965, Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) в 1957, Уго Кобле (Hugo Koblet) в 1951, Фаусто Коппи (Fausto Coppi) в 1949, Жана Роби (Jean Robic) в 1947, Луи Трусселье (Louis Trousselier) в 1905, Анри Корне (Henri Cornet) в 1904 и Мориса Гарена (Maurice Garin) в 1903.

(Прим. - Анри Корне (Henri Cornet). Однако Корне был объявлен победителем в 1904 году в возрасте 19 лет 11 месяцев и 20 дней после дисквалификации первых четырёх велогонщиков).

21-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар в течение 9 этапов шёл в тройке сильнейших генеральной классификации (после 5-го и 6-го этапа шёл 3-м, после 13-го этапа и до финальной разделки 20-го этапа удерживал 2-е место).

Погачар стал пятым велогонщиком в истории Тур де Франс, взявшим жёлтую майку после индивидуальной гонки на время на предпоследнем этапе после Шарли Голя (Charly Gaul) в 1958, Стивена Роча (Stephen Roche) в 1987, Грега ЛеМонда (Greg LeMond) в 1990 и Кэдела Эванса (Cadel Evans) в 2011.

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Тадей Погачар выиграл три этапа Тур де Франс-2020 – 9-й, 15-й и 20-й. В генеральной классификации Тадей Погачар опередил ближайшего соперника, соотечественника, велогонщика команды Jumbo-Visma Приможа Роглича на 59 секунд.

Он также стал обладателем гороховой майки лучшего в горной классификации с преимуществом в 8 очков над эквадорским велогонщиком велокоманды Ineos Grenadiers Ричардом Карапасом.

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Тадей Погачар стал победителем в классификации лучшего молодого гонщика, в которой опередил испанского гонщика команды Movistar Энрика Маса на 6 минут 7 секунд.

Благодаря Тадею Погачару Тур де Франс-2020 стал первым французским Гранд-туром, выигранным на велосипеде Colnago. Словенский велогонщик всю гонку проехал на Colnago V3RS, лёгкой универсальной модели, несмотря на то, что Кольнаго предлагал команде UAE Team Emirates две других модели.

Ричи Порт впервые в карьере поднялся на подиум Тур де Франс. 35-летний австралийский велогонщик команды Trek-Segafredo 15 раз в карьере стартовал на Гранд-турах, и 10 раз – на Тур де Франс, и это его лучший результат на трёхнедельной велогонке после 5-го места, занятого на Туре в 2016 году.

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Беспрецедентные изменения в сезоне и осенний Тур де Франс не позволили Ричи Порту присутствовать при рождении его дочери, которая появилась на свет 4 сентября. Но подиум Тур де Франс-2020 стал достаточной наградой за эту жертву.

Из-за боковых ветров на 7-м этапе Тур де Франс-2020 Ричи Порт проиграл 81 секунду большинству главных соперников, но он не сдался.

Велокоманда Trek-Segafredo обеспечила своему капитану полную поддержку, а личным телохранителем Порта стал чемпион мира Мадс Педерсен, который идеально справился с задачей.

В горах начал постепенно отыгрывать отставание, поднявшись на четвёртую строчку генеральной классификации после 17-го этапа. Перед стартом 20-го этапа, индивидуальной гонки на время с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий, он уступал находящемуся на третьей позиции в генеральной классификации Мигелю Лопесу (Astana Pro Team) 1 минуту 39 секунд. На 20-м этапе австралийский велогонщик занял 3-е место, уступив лишь победителю Тадею Погачару (UAE Team Emirates) 81 секунду и Тому Дюмулину (Jumbo-Visma) 58 сотых секунды.

А в генеральной классификации Ричи Порт поднялся на третью строчку с преимуществом в 2 минуты 28 секунд над ближайшим соперником, которым стал Микель Ланда (Bahrain McLaren).

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

22-летний швейцарский велогонщик Марк Хирши, дебютант Тур де Франс, завершил трёхнедельную велогонку с победой на этапе и красным номером самого атакующего гонщика, который получил на подиуме в Париже.

Для велокоманды Sunweb красный номер Марка Хирши стал «вишенкой на торте» к трём этапам, выигранным велогонщиками команды на Тур де Франс-2020.

Велокоманда Jumbo-Visma завершила Тур де Франс-2020 с тремя победами на этапе и вторым местом в итоговой генеральной классификации. Капитан велокоманды Примож Роглич провёл в жёлтой майке лидера 11 дней, но потерял её в предпоследний день гонки, проиграв своему соотечественнику, гонщику команды UAE Team Emirates Тадею Погачару.

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

Велокоманда Movistar под руководством Эусебио Унсуэ (Eusebio Unzué) третий год подряд поднимается на подиум в Париже как победитель командной классификации Тур де Франс. В этом году выше всех в генеральной классификации в команде Movistar финишировал Энрик Мас (Enric Mas), занявший 5-е место. Алехандро Вальверде, проехавший Тур де Франс в 13-й раз в карьере, финишировал 12-м в генеральной классификации.

ЭТАП 1: 29 августа 2020, Nice - Nice, 156 км

1. Alexander Kristoff 03:46:23

ЭТАП 2: 30 августа 2020, Nice - Nice, 185 км

1. Julian Alaphilippe 04:55:27

ЭТАП 3: 31 августа 2020, Nice - Sisteron, 198 км

1. Caleb Ewan 05:17:42

ЭТАП 4: 1 сентября 2020, Sisteron - Orcières-Merlette, 106,5 км

1. Primoz Roglic 04:07:47

ЭТАП 5: 2 сентября 2020, Gap – Privas, 183 км

1. Wout Van Aert 04:21:22

ЭТАП 6: 3 сентября 2020, Le Teil – Mont Aigoual, 191 км

1. Alexey Lutsenko 04:32:34

ЭТАП 7: 4 сентября 2020, Millau – Lavaur, 168 км

1. Wout Van Aert 03:32:03

ЭТАП 8: 5 сентября 2020, Cazères – Loudenvielle, 141 км

1. Nans Peters 04:02:12

ЭТАП 9: 6 сентября 2020, Pau – Laruns, 153 км

1. Tadej Pogacar 03:55:17

ЭТАП 10: 8 сентября 2020, Île d'Oléron - Le Château-d'Oléron – Île de Ré - Saint-Martin-de-Ré, 168,5 км

1. Sam Bennett 03:35:22

ЭТАП 11: 9 сентября 2020, Albi - Toulouse, 166,5 км

1. Caleb Ewan 04:00:01

ЭТАП 12: 10 сентября 2020, Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 218 км

1. Marc Hirschi 05:08:49

ЭТАП 13: 11 сентября 2020, Pau - Pau (ITT), 191,5 км

1. Daniel Martinez 05:01:47

ЭТАП 14: 12 сентября 2020, Tarbes - Col du Tourmalet, 194 км

1. Søren Kragh Andersen 04:28:10

ЭТАП 15: 13 сентября 2020, Limoux - Foix (Prat d'Albis), 174,5 км

1. Tadej Pogacar 04:34:13

ЭТАП 16: 15 сентября 2020, Nimes - Nimes, 164 км

1. Lennard Kämna 04:12:52

ЭТАП 17: 16 сентября 2020, Pont du Gard - Gap, 170 км

1. Miguel Lopez 04:49:08

ЭТАП 18: 17 сентября 2020, Embrun - Valloire, 175 км

1. Michal Kwiatkowski 04:47:33

ЭТАП 19: 18 сентября 2020, De-Maurienne - Tignes, 166,5 км

1. Søren Kragh Andersen 03:36:33

ЭТАП 20: 19 сентября 2020, Albertville - Val Thorens (Chalet du Thorens), 36,2 км

1. Tadej Pogacar 00:55:55

ЭТАП 21: 20 сентября 2020, Rambouillet - Paris (Champs-Elysees), 122 км

1. Sam Bennett 02:53:32



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

1. Tadej Pogacar 87:20:05

2. Primoz Roglic 0:00:59

3. Richie Porte 0:03:30