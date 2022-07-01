Тадей Погачар: "Почему бы не выиграть несколько секунд, если есть шанс?"

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2022

На 9-м горном этапе Тур де Франс-2022 Тадей Погачар не упустил шанс выиграть на финише несколько секунд у соперников. Победу на этапе одержал гонщик из отрыва дня, атаковавший в одиночку за 64 км до финиша, Боб Юнгельс (AG2R Citroen).

Капитан команды UAE Team Emirates атаковал перед финишем из группы генеральщиков, в которой оставалось 15 гонщиков. Погачар опередил в спринте Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), но получил с ним одно время, а у остальных соперников, включая Геранта Томаса и Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), а также Приможа Роглич (Jumbo-Visma) обладатель жёлтой майки выиграл три секунды.

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Я не слишком волновался о гонщиках отрыва. Подумал, что для других ребят в группе они более опасны. Мы задавали скорость, комфортную для нас и удержали её до финиша, так что всё прошло хорошо.

Я могу полагаться на моих товарищей по команде так же, как они полагаются на меня. Мы не планировали сегодня вступать в борьбу и держали всё под контролем. Начало этапа, как всегда было трудным, в отрыв уехала очень сильная группа. Но отрыв долго формировался, а потом, когда все, наконец, успокоились, этап пошёл по плану.

Если появляется шанс забрать секунды, почему бы и нет? Сегодня на финальном подъёме мы отлично контролировали ситуацию. Я атаковал, чтобы меня никто не застал врасплох. Этого оказалось достаточно, чтобы создать трёхсекундный разрыв. Хороший способ выиграть секунды. Очень рад уйти на день отдыха в жёлтой майке».

После девяти этапов Тур де Франс-2022 Тадей Погачар, который надел жёлтую майку после победы на 6-м этапе, лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 39 секунд над Йонасом Вингегором (Jumbo-Visma), а тройку лидеров общего зачёта замыкает Герант Томас (Ineos Grenadiers), уступающий Погачару 1 минуту 17 секунд.