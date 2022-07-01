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Тадей Погачар: "Почему бы не выиграть несколько секунд, если есть шанс?"

Тадей Погачар о 9-м этапе Тур де Франс-2022

 

  На 9-м горном этапе Тур де Франс-2022 Тадей Погачар не упустил шанс выиграть на финише несколько секунд у соперников. Победу на этапе одержал гонщик из отрыва дня, атаковавший в одиночку за 64 км до финиша, Боб Юнгельс (AG2R Citroen).

 

  Капитан команды UAE Team Emirates атаковал перед финишем из группы генеральщиков, в которой оставалось 15 гонщиков. Погачар опередил в спринте Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), но получил с ним одно время, а у остальных соперников, включая Геранта Томаса и Адама Йейтса (Ineos Grenadiers), а также Приможа Роглич (Jumbo-Visma) обладатель жёлтой майки выиграл три секунды.

 

Тадей Погачар: "Почему бы не выиграть несколько секунд, если есть шанс?"

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

 

 

  Тадей Погачар: «Я не слишком волновался о гонщиках отрыва. Подумал, что для других ребят в группе они более опасны. Мы задавали скорость, комфортную для нас и удержали её до финиша, так что всё прошло хорошо.

 

  Я могу полагаться на моих товарищей по команде так же, как они полагаются на меня. Мы не планировали сегодня вступать в борьбу и держали всё под контролем. Начало этапа, как всегда было трудным, в отрыв уехала очень сильная группа. Но отрыв долго формировался, а потом, когда все, наконец, успокоились, этап пошёл по плану.

 

  Если появляется шанс забрать секунды, почему бы и нет? Сегодня на финальном подъёме мы отлично контролировали ситуацию. Я атаковал, чтобы меня никто не застал врасплох. Этого оказалось достаточно, чтобы создать трёхсекундный разрыв. Хороший способ выиграть секунды. Очень рад уйти на день отдыха в жёлтой майке».

 

  После девяти этапов Тур де Франс-2022 Тадей Погачар, который надел жёлтую майку  после победы на 6-м этапе, лидирует в генеральной классификации с преимуществом в 39 секунд над Йонасом Вингегором (Jumbo-Visma), а тройку лидеров общего зачёта замыкает Герант Томас (Ineos Grenadiers), уступающий Погачару 1 минуту 17 секунд.

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Velolife-Фото

    Итак, Bob Jungels  опроверг мой осторожный прогноз на результат 9-го этапа. Ну и, молодец! Мало кто из люксенбуржцев выигрывал этапы «Большой петли» в последние годы. Правда, был один, кажется, Andy Schleck, который 10 лет назад даже стал победителем TdF 2010. Переживал за Magnus Cort, который-таки потерял «горох». Но а генеральщики остались при своём. Tadej, по привычке, впереди. Ineos Grenadiers продожает ехать в колее Sky с жёлтыми номерами на майках. Наверное, так и доедут до Champs-Élysées. А вот к могучему кроссмену Wout Van Aert прикипела Maillot Vert. Не только отпахал в «отрыве дня», но и помог в жаркую минуту товарищам, прихватив для них с нейтральной мотопоилки бидоны с прохладной водой. Jumbo (то ли Юмбо, то ли Джамбо) едет «один за всех, все за одного». В отличие от Emirates. Но чья тактика выиграшнее, покажет дорога. В общем, первые 9 этапов 109-го TdF были, как и положено Гран-Туру Года, не скучными, а даже увлекательными. Нет, захватывающими. Надеюсь, что и следующие 12 будут такими же. Поэтому желаю удачи всему пелотону TdF (включая руководителей команд, техперсонал и организаторов), а также вообще всем тем, кто крутит педали на «открытом воздухе».

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт – победитель 8 эт ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    было дело, казалось, что Ван Арт типа Олафа Людвига (70-80ее).

    разделка - супер, финишы - на ура, в горах - терпит..

    нее, Ваут точно какой-то сверх-особенный чёрт )

  • Esperus2006
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: lazhu
    Непонятно, зачем Ван Арт в отрыв катался. Привезти назад пару бачков?
    Юмбу от работы освободить

    Цитата: velodoctor
    Мартинес я так понял всё, а я надеялся на него, как на первого после могучей тройки. Мне казалось, у него горный ход один из лучших. Власов похоже страдал, но много не потерял. Я не припомню, чтоб кто-то после таких мучений оживал и камбэкал в генерале, а что остается ему, из отрыва тоже не победить в такой форме, лучше уж мучения за 10ку.
    Мартинес за этапами будет, британцы ожидаемо поставили на британцев, на чем и погорят
  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    kabachok-Фото

    "доместник" решил в орфографию сыграть, бгг

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото
    Мне понравился этап и события в нём. Юнгельс - уважение и поздравление за смелость и работу, но болел за Пино, жаль что он не смог выиграть. Мне кажется немножко просчитал(ся) с атакой, возможно надо было чуть раньше двинуть в погоню. А так приблизился на 20 сек. к Бобу, но сил достать его уже не было, в итоге даже испанцев пропустил.
    Цитата: Gorn9k
    ТВшники - позор, показывают финиш, когда в пелотоне раздача идет.
    А вот это дельное замечание (+). Было понятно уже что Пино не достаёт Юнгельса, так переключите камеру/картинку на генеральщиков. А нет, в итоге Курдюков (как и я) немного опешил когда вдруг уже перед финишем двинул появившейся внезапно в кадре Погачар.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Лутсенко заняв 50-е место в Генерале на 5-ом этапе,похвальное восхождение:6 этап-31-ый,7 этап-22-ой,8-ой этап-20-ый и 9-ый этап,перед днем отдыха,- 15-ый.Лишь бы не сбился с темпа и вторая цель,надеюсь,будет выполнена!!! Надеюсь,что все казахстанцы воспряли духом и почувствовли себя частицей команды.
    На клаве буква ," Ц" западает?
  • Николай Н.
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Николай Н.-Фото

    Интересный этап получился, особенно борьба в отрыве. В итоге победил неожиданно Юнгельс. На которого не кто не ставил. Его смелость уйти в отрыв получилась наградой за победу. А вот Юмбо мои ожидание не оправдала.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    Konstantin41-Фото
    Зачем? Настоящие горы ещё впереди. На таких горах как сегодня, точно ничего не получилось бы сделать с Погачаром.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    BlAr-Фото
    Согласен, абсолютно заслуженная победа!
  • kabachok
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (19)
    kabachok-Фото

    Юнгельс шикарен!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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