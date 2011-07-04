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Команда Quick-Step Alpha Vinyl объявила состав на Тур де Франс-2022

Том Стилс о составе команды Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022

 

Команда Quick-Step Alpha Vinyl объявила состав на Тур де Франс-2022

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

  Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl нацелена бороться за этапы на Тур де Франс-2022. 25-летний Фабио Якобсен, победитель пяти Вуэльты Испании, впервые стартует на французском Гранд-туре и получит полную поддержку команды.

 

  Вместе с Фабио Якобсеном на старт 109-го выпуска Тур де Франс выйдут: 27-летний датский гонщик Каспер Асгрен, 31-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт, 31-летний итальянский гонщик Маттиа Каттанео, 33-летний бельгийский гонщик Тим Деклерк, 23-летний итальянский гонщик Андреа Баджиоли, 25-летний датский гонщик Миккель Оноре и 37-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв.

 

  Фабио Якобсен – не единственный дебютант команды на Тур де Франс. Впервые поедут французский Гранд-тур Андреа Баджиоли и Миккель Оноре.

В резерве у команды чемпион Великобритании Марк Кэвендиш и чемпион Франции Флориан Сенешаль. Чемпион мира Жулиан Алафилипп также не вошёл в состав на Тур де Франс-2022, так как не восстановился после травмы.

 

  Том Стилс (Tom Seels), спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Более 3300 км и более чем 55 000 км набора высоты обещают тяжёлую гонку. После первой разделки мы проведём два дня в Дании, эти этапы должны подойти спринтерам, если не будет эшелонов.

 

 Этап с брусчаткой очень коварный, потому что все захотят выйти вперёд. Потом начнутся горы, много гор, самые легендарные подъёмы Тур де Франс. У горняков и панчеров в этом выпуске будет много шансов, в отличие от спринтеров, которым на многих этапах придётся бороться за попадание в лимит времени. В целом гонка приготовила что-то для каждого, поэтому мы стартуем со сбалансированным составом.

 

  У нас есть гонщики, которые помогут Фабио, гонщики, которые умеют проходить подъёмы, но также способны что-то предпринять и в отрывах. Каспер, Ив, Михаэль сформируют для Фабио надёжный развозящий поезд. Фабио доказал, насколько быстр и силён в спринтах, но у он ещё не открыл для себя Тур. Тим поможет ему не только на равнине, но и в горах, где мы позаботимся, чтобы Фабио вписался в лимит времени.

 

  Маттиа – очень разносторонний, теперь у него есть опыт, он сможет уезжать в отрывы, где ему помогут Андреа и Миккель. Миккель сильно вырос с тех пор, как присоединился к команде. Он заслужил место в составе. Андреа уже одерживал победы, он показал, что настроен бороться с сильнейшими.

 

  Что касается  нашего резерва (Флориана Сенешаля и Марка Кэвендиша), мы должны подчеркнуть, что они проявили огромный профессионализм, они продолжали тренироваться последние пару недель, не теряли концентрации и даже одержали победы на национальных чемпионатах.

 

  Было трудно решиться и не включать Жулиана в состав на Тур де Франс. Он один из символов нашей команды, с ним на Тур де Франс мы пережили много прекрасных моментов. Жулиан много работал, чтобы вернуться в форму после того, что с ним случилось на Льеж. Но для такого гонщика как он всегда важно быть на пике, чтобы бороться с лучшими гонщиками на Туре. Поэтому мы решили дать ему больше времени на восстановление и возвращение к его лучшей форме, чтобы во второй части сезона он был готов на 100%».

 

  Жулиан Алафилипп: «Я разочарован, что в этом году не поеду Тур де Франс. Естественно, я люблю эту гонку с тех дней в жёлтой майке, с побед на этапах. С товарищами команде у нас прекрасные воспоминания о тех моментах. Упускать ещё один шанс проехать в радужной майке чемпиона мира в моей родной стране очень печально.

 

  Знаю, что команде было тяжело принять такое решение. В то же время я прекрасно понимаю, почему оно принято. Я сам не горю желанием выходить на старт, когда я не на пике формы. Хочу пожелать удачи моим товарищам по команде Quick-Step Alpha Vinyl. Знаю, они сделаю всё, чтобы великолепно проехать гонку. Я же сосредоточусь на возвращении в свою лучшую форму, потому что мотивирован мощно выступать во второй части сезона».

 

Состав команды Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022:

 

Kasper Asgreen (DEN)

Andrea Bagioli (ITA)

Mattia Cattaneo (ITA)

Tim Declercq (BEL)

Mikkel Honoré (DEN)

Fabio Jakobsen (NED)

Yves Lampaert (BEL)

Michael Mørkøv (DEN)

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 20:10 | Регистрация: 8.07.2013

    По сути команда заточена только под Фабио, я сомневаюсь что кто-то будет работать в отрывах. На спринтерских этапах все работают на Фабио и никто не отвлекается. В горах снова все работаем на Фабио, лижбы довести и желательно чтобы он т.е. Фабио как можно меньше потратился...

    Претенденты на хорошую разделку Асгрин, Каттанео, Лампарт.

  2. RVL

    Вчера, 21:15 | Регистрация: 30.08.2012

    Кэв уходит в историю чемпионом британии

    как его дед взял на тдф в прошлом году? и не взял в этом...

    уходить нужно вовремя.и не только гонщикам

  3. Имя: Иван

    sailingmaster

    Вчера, 21:34 | Регистрация: 12.07.2013

    Если Фабио подведет, это будет эпический провал менкджмента Лефевра

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:39 | Регистрация: 4.07.2011

    Бельгиец Лефевр не стал кидать тень на своего величайшего земляка меркса взяв кэва, а ведь кэв взял бы этап и история, но здесь есть что-то иное, по сути, кэва Лефевр кинул.

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Комментарии

  • motte
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    motte-Фото

    Бельгиец Лефевр не стал кидать тень на своего величайшего земляка меркса взяв кэва, а ведь кэв взял бы этап и история, но здесь есть что-то иное, по сути, кэва Лефевр кинул.

  • RVL
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (5)
    RVL-Фото
    гонка покажет
  • Esperus2006
    Состав команды Astana Qazaqsta ... (6)
    Esperus2006-Фото
    Ни Лопеса, ни Нибали ... Тур отдают, так и для элиты можно очков не набрать. Надежда только на Луценко и Батистеллу, может этап зацепят
  • sashaney
    Тадей Погачар с командой UAE T ... (5)
    sashaney-Фото

    Погачар будет сам себя возить. Зачем едет Трентин? За этапами в отрыв? Беннет, Майка, Макналти - супер поддержка в горах? Где "очень сильный состав" то?

     

  • sailingmaster
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    sailingmaster-Фото
    Если Фабио подведет, это будет эпический провал менкджмента Лефевра
  • kwwk
    Предварительные составы команд ... (37)
    kwwk-Фото

    Кэва не взяли, квики заточены строго под равнинные этапы.

  • RVL
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    RVL-Фото

    Кэв уходит в историю чемпионом британии

    как его дед взял на тдф в прошлом году? и не взял в этом...

    уходить нужно вовремя.и не только гонщикам

  • EL-Fenomeno
    Национальные чемпионаты по шос ... (62)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кэв и Саган - мое почтение hi особенно Марк(у). 37 лет ветерану, а порох то ещё есть! Кстати, это 161 победа для Кавэндиша и он теперь сравнялся с другим легендарным спринтером - М.Чиполлини.

    Жаль, что его не будет на Туре, а значит и майки британского чемпиона в Квиков (зрители) не увидят  

  • старт-шоссе 82
    Команда Quick-Step Alpha Viny ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    По сути команда заточена только под Фабио, я сомневаюсь что кто-то будет работать в отрывах. На спринтерских этапах все работают на Фабио и никто не отвлекается. В горах снова все работаем на Фабио, лижбы довести и желательно чтобы он т.е. Фабио как можно меньше потратился...

    Претенденты на хорошую разделку Асгрин, Каттанео, Лампарт.

  • Гонщик
    Марк Кэвендиш: “Было бы красив ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Cyrill
    Верим, надеемся, ждём ! P.S.: Патрик не будь последней ... - дай нам праздник, чёрт с ним, с этим златом.
    Кев красава, при таких скромных данных, разрывал гораздо более сильных соперников , ждëм очередное чудо. 

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