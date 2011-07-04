Команда Quick-Step Alpha Vinyl объявила состав на Тур де Франс-2022

Том Стилс о составе команды Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Велокоманда Quick Step Alpha Vinyl нацелена бороться за этапы на Тур де Франс-2022. 25-летний Фабио Якобсен, победитель пяти Вуэльты Испании, впервые стартует на французском Гранд-туре и получит полную поддержку команды.

Вместе с Фабио Якобсеном на старт 109-го выпуска Тур де Франс выйдут: 27-летний датский гонщик Каспер Асгрен, 31-летний бельгийский гонщик Ив Лампарт, 31-летний итальянский гонщик Маттиа Каттанео, 33-летний бельгийский гонщик Тим Деклерк, 23-летний итальянский гонщик Андреа Баджиоли, 25-летний датский гонщик Миккель Оноре и 37-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв.

Фабио Якобсен – не единственный дебютант команды на Тур де Франс. Впервые поедут французский Гранд-тур Андреа Баджиоли и Миккель Оноре.

В резерве у команды чемпион Великобритании Марк Кэвендиш и чемпион Франции Флориан Сенешаль. Чемпион мира Жулиан Алафилипп также не вошёл в состав на Тур де Франс-2022, так как не восстановился после травмы.

Том Стилс (Tom Seels), спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Более 3300 км и более чем 55 000 км набора высоты обещают тяжёлую гонку. После первой разделки мы проведём два дня в Дании, эти этапы должны подойти спринтерам, если не будет эшелонов.

Этап с брусчаткой очень коварный, потому что все захотят выйти вперёд. Потом начнутся горы, много гор, самые легендарные подъёмы Тур де Франс. У горняков и панчеров в этом выпуске будет много шансов, в отличие от спринтеров, которым на многих этапах придётся бороться за попадание в лимит времени. В целом гонка приготовила что-то для каждого, поэтому мы стартуем со сбалансированным составом.

У нас есть гонщики, которые помогут Фабио, гонщики, которые умеют проходить подъёмы, но также способны что-то предпринять и в отрывах. Каспер, Ив, Михаэль сформируют для Фабио надёжный развозящий поезд. Фабио доказал, насколько быстр и силён в спринтах, но у он ещё не открыл для себя Тур. Тим поможет ему не только на равнине, но и в горах, где мы позаботимся, чтобы Фабио вписался в лимит времени.

Маттиа – очень разносторонний, теперь у него есть опыт, он сможет уезжать в отрывы, где ему помогут Андреа и Миккель. Миккель сильно вырос с тех пор, как присоединился к команде. Он заслужил место в составе. Андреа уже одерживал победы, он показал, что настроен бороться с сильнейшими.

Что касается нашего резерва (Флориана Сенешаля и Марка Кэвендиша), мы должны подчеркнуть, что они проявили огромный профессионализм, они продолжали тренироваться последние пару недель, не теряли концентрации и даже одержали победы на национальных чемпионатах.

Было трудно решиться и не включать Жулиана в состав на Тур де Франс. Он один из символов нашей команды, с ним на Тур де Франс мы пережили много прекрасных моментов. Жулиан много работал, чтобы вернуться в форму после того, что с ним случилось на Льеж. Но для такого гонщика как он всегда важно быть на пике, чтобы бороться с лучшими гонщиками на Туре. Поэтому мы решили дать ему больше времени на восстановление и возвращение к его лучшей форме, чтобы во второй части сезона он был готов на 100%».

Жулиан Алафилипп: «Я разочарован, что в этом году не поеду Тур де Франс. Естественно, я люблю эту гонку с тех дней в жёлтой майке, с побед на этапах. С товарищами команде у нас прекрасные воспоминания о тех моментах. Упускать ещё один шанс проехать в радужной майке чемпиона мира в моей родной стране очень печально.

Знаю, что команде было тяжело принять такое решение. В то же время я прекрасно понимаю, почему оно принято. Я сам не горю желанием выходить на старт, когда я не на пике формы. Хочу пожелать удачи моим товарищам по команде Quick-Step Alpha Vinyl. Знаю, они сделаю всё, чтобы великолепно проехать гонку. Я же сосредоточусь на возвращении в свою лучшую форму, потому что мотивирован мощно выступать во второй части сезона».

Состав команды Quick-Step Alpha Vinyl на Тур де Франс-2022:

Kasper Asgreen (DEN)

Andrea Bagioli (ITA)

Mattia Cattaneo (ITA)

Tim Declercq (BEL)

Mikkel Honoré (DEN)

Fabio Jakobsen (NED)

Yves Lampaert (BEL)

Michael Mørkøv (DEN)