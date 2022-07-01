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Дилан Груневеген: “Команда поверила в меня”

Дилан Груневеген выиграл пятый в карьере этап Тур де Франс, вернувшись на гонку впервые с 2019 года

 

 

   29-летний нидерландский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) выиграл 3-й этап Тур де Франс-2022, пятый в карьере и первый с 2019 года.

 

  Спокойный ход этапа нарушил завал на финальных десяти километрах до финиша, и Дилан Груневеген едва не упал. Благодаря товарищам по команде он успел вернуться в голову пелотона. Финальный километр осложнили повороты и ветер, но Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и Лука Мезгец (Luka Mezgec) защитили своего капитана. На финише Дилан Груневеген обошёл Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Яспера Филипсена (Alpecin Deceuninck).

 

Дилан Груневеген: “Команда поверила в меня”

Дилан Груневеген: “Команда поверила в меня”

Дилан Груневеген: “Команда поверила в меня”

Photo ©A.S.O. / C.Lopez

 

 

  Дилан Груневеген: «Я попал в завал за 9 км до финиша, но команда вернула меня. Амунд Грёндаль Янсен идеально вывез меня, когда я оказался заперт. Он очень силён, я выступал с ним ещё в Jumbo-Visma. Он поехал на максимальной скорости, чтобы меня развезти. Я поймал ветер, ноги устали, но мне хватило сил, чтобы удержаться до финишной черты.

 

  Ваут ван Арт всегда шутит, сказал, что если не уверен, что выиграл, всё равно надо поднять руки и праздновать. Так я и сделал.

 

  Понял, что выиграл, когда спортивный директор закричал в техничке. А потом нашёл своего отца. Он едет за мной все три недели, но обычно я его не вижу, а сегодня он оказался прямо передо мной.  Это был особенный момент – разделить с ним эмоции, порадовать его.

 

  После всего, что случилось (дисквалификация после инцидента с Фабио Якобсеном на Туре Польши-2020), семья очень меня поддерживала, они верили в меня. Моя новая команда тоже поверила в меня, подготовила мне великолепный развозящий поезд. Каждая победа на Тур де Франс особенная, не только эта. Хочу поблагодарить и команду, и семью, друзей, за то, что помогли мне вернуться на Тур в хорошей форме. Это прекрасно!

 

  Мне было тяжело не физически, конечно, а морально. После всего что случилось, эта победа много для меня значит, она для моей семьи, жены, сына».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор: «Вчера этап прошёл не так, как мы хотели, но секрет достижений в спорте  -  быстро продолжать двигаться дальше. Ребята не стали нервничать после вчерашнего этапа и выложились для Дилана на сто процентов. Конечно, мы очень счастливы, что Дилан смог одержать победу на этапе величайшей гонки. Это значит, что мы открыли наш счёт на Тур де Франс.

 

  У Дилана состоялось великое возвращение. Менять команду всегда тяжело, он очень много работал в этом году, мы подготовили для него сильную группу. Сегодня все видели результат их работы. Они используют и предоставляют ему каждую возможность для победы, а он отлично отфинишировал».

 

Результаты 3 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen BikeExchange - Jayco Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Shalam s Urala
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Юэн странный чувак, внезапно вдруг узнал, что если ты крадёшься по стеночке, будь готов что к этой стеночке тебя и привалят

    а вообще нарисовали б уже на последней сотне коридоры со, скажем, полуметровым (или 75см, это обсуждаемо) интервалом по фронту. одну линию пересекать туда-сюда можно, две - нет. пересёк - поехал по ф-протоколу на последнее место в финиширующей группе. если тебя вынудили на двойной кроссинг, как вот тут Петю, - Пете амнистия а Юэну сосать! леденец! ))

  • Адриен
    Петер Саган и Калеб Юэн недово ... (2)
    Адриен-Фото

    Когда за победу борются столько великолепных спринтеров, вряд ли всё будет тютелька в тютельку по правилам. Эти ребята великолепно всё понимают, самим приходилось вилять, притирать и становиться жертвой виляний и притираний. Сегодня они, завтра - их. Спринта при стольких фаворитах без этого не бывает. Здорово что при такой плотной и жесткой борьбе без завала, что, кстати, говорит о мастерстве участников. Саган едет неплохо, думал будет хуже. Так что будет неудивительно, если возьмет этап.

  • velodoctor
    Алехандро Вальверде избежал се ... (2)
    velodoctor-Фото

    Там показал средний палец вроде водиле кто-то из группы Алехандро, короче с дураками лучше не связываться.

  • kwwk
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    kwwk-Фото
    Проблема Дилана в том, что ближайший чисто спринтерский этап аж 19, а до него еще добраться надо.
    Есть еще подходящие для спринтеров этапы, но предположу, что там чистых спринтеров скинут, а часть на второй неделе отдадут под отрывы.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    velodoctor-Фото
    Какие-то правила нарушил во время гонки, это часть наказания вроде.
  • ararat
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    ararat-Фото
    Цитата: kwwk
    О, у Корта в горном зачете появился в плей-листе напарник: SIMMONS имеет минус один балл.
    Подскажите, что это значит-1? Впервые вижу такое)
  • vadi
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    vadi-Фото
    Одолжил, обязан вернуть в оговоренные сроки
  • svan
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    svan-Фото

    Горная классифкация Симмес -1 очко, это как?

  • ЛехаСилос
    Дилан Груневеген – победитель ... (1)
    ЛехаСилос-Фото

    Символичненько...

  • MVDP
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    MVDP-Фото

    Петя вроде живой. Ну и связка Лапорт - ван Арт чудо как хороша.

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