Дилан Груневеген: “Команда поверила в меня”

Дилан Груневеген выиграл пятый в карьере этап Тур де Франс, вернувшись на гонку впервые с 2019 года

29-летний нидерландский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) выиграл 3-й этап Тур де Франс-2022, пятый в карьере и первый с 2019 года.

Спокойный ход этапа нарушил завал на финальных десяти километрах до финиша, и Дилан Груневеген едва не упал. Благодаря товарищам по команде он успел вернуться в голову пелотона. Финальный километр осложнили повороты и ветер, но Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen) и Лука Мезгец (Luka Mezgec) защитили своего капитана. На финише Дилан Груневеген обошёл Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Яспера Филипсена (Alpecin Deceuninck).

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Дилан Груневеген: «Я попал в завал за 9 км до финиша, но команда вернула меня. Амунд Грёндаль Янсен идеально вывез меня, когда я оказался заперт. Он очень силён, я выступал с ним ещё в Jumbo-Visma. Он поехал на максимальной скорости, чтобы меня развезти. Я поймал ветер, ноги устали, но мне хватило сил, чтобы удержаться до финишной черты.

Ваут ван Арт всегда шутит, сказал, что если не уверен, что выиграл, всё равно надо поднять руки и праздновать. Так я и сделал.

Понял, что выиграл, когда спортивный директор закричал в техничке. А потом нашёл своего отца. Он едет за мной все три недели, но обычно я его не вижу, а сегодня он оказался прямо передо мной. Это был особенный момент – разделить с ним эмоции, порадовать его.

После всего, что случилось (дисквалификация после инцидента с Фабио Якобсеном на Туре Польши-2020), семья очень меня поддерживала, они верили в меня. Моя новая команда тоже поверила в меня, подготовила мне великолепный развозящий поезд. Каждая победа на Тур де Франс особенная, не только эта. Хочу поблагодарить и команду, и семью, друзей, за то, что помогли мне вернуться на Тур в хорошей форме. Это прекрасно!

Мне было тяжело не физически, конечно, а морально. После всего что случилось, эта победа много для меня значит, она для моей семьи, жены, сына».

Мэтт Уайт, спортивный директор: «Вчера этап прошёл не так, как мы хотели, но секрет достижений в спорте - быстро продолжать двигаться дальше. Ребята не стали нервничать после вчерашнего этапа и выложились для Дилана на сто процентов. Конечно, мы очень счастливы, что Дилан смог одержать победу на этапе величайшей гонки. Это значит, что мы открыли наш счёт на Тур де Франс.

У Дилана состоялось великое возвращение. Менять команду всегда тяжело, он очень много работал в этом году, мы подготовили для него сильную группу. Сегодня все видели результат их работы. Они используют и предоставляют ему каждую возможность для победы, а он отлично отфинишировал».