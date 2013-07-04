Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022

31-летний Ив Лампарт с победой на этапе и в жёлтой майке лидера по итогам первого дня Тур де Франс-2022

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

Тур де Франс-2022 стартовал в сложных погодных условиях. Индивидуальную гонку на время протяжённостью 13,2 км, проложенную по улицам Копенгагена, изобилующим поворотами и участками брусчатки, пришлось преодолевать в дождь.

Ожидалось, что дождь зарядит на весь день. Но удача в виде прекратившегося дождя и улучшения условий, к удивлению фаворитов-генеральщиков, улыбнулась гонщикам, стартовавшим ближе к концу стартового протокола. Среди них был и 31-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ив Лампарт (Yves Lampaert).

На отсечке через 6,6 км после старта он показал 7:34.55 – хороший, но не входящий в топ-5 результат, но вторую половину дистанции он промчал со средней скоростью 51,294 км/час, и в итоге финишировал с лучшим временем дня - 15 минут и 17,76 секунд. Всю дистанцию в 13,2 км по улицам Копенгагена Ив Лампарт преодолел со средней скоростью 51,778 км/час.

Быстрее всех на промежуточной отсечке времени был Кристоф Лапорт (Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma) – 6,6 км он проехал за 7 минут 29,54 секунд, со средней скоростью 52,854 км/час.

Один из фаворитов этапа, Ваут ван Арт (Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma) преодолел дистанцию со средней скоростью 51,523 км/час, и уступил своему соотечественнику 4,55 секунды.

Третье место занял обладатель 1 номера 109-го выпуска Тур де Франс - Тадей Погачар (Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates) с отставанием 7,03 секунд.

4-м стал действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганна (Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers).

Ив Лампарт стал первым обладателем желтой и зеленой маек Тур де Франс-2022. В последний раз бельгийским гонщиком, надевшим жёлтую майку лидера Большой Петли по итогам первого дня был Эрик Вандерарде

Тадей Погачар облачился в белую майку. В зеленой майке на старт 2-го этапа выйдет Ваут ван Арт.

Ив Лампарт: «Я надеялся попасть в топ-10, и это было бы уже великолепно, но сейчас я обошёл лучших гонщиков в мире. Я – сын простого фермера из Бельгии, никогда даже не мечтал о таком. Мой мозг просто взрывается, не могу поверить. Я знал, что у меня хорошая форма, но выиграть этап Тур де Франс, да ещё и первый – никогда и мечтать не мог. Я обошёл Ван Арта, Ганну – поверить не могу.

Дороги были мокрыми, на поворотах всё время твердил себе: «Ив, давай быстрее, положись на свои шины или потеряешь секунды на поворотах». И в итоге я опередил на пять секунд Ван Арта.

По крайней мере, на один день на моих плечах жёлтая майка. Смогу осознать это, когда Тур закончится, или, может быть, в понедельник, когда увижу жену и сына.

Могу гордиться собой, но на подиуме я думал обо всей команде, особенно о Тиме Деклерке. Он – мой лучший друг, но сейчас остался дома, мне его не хватает. Я так счастлив, что одержал победу, для меня честь – носить жёлтую майку».

© A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez