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Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022

 31-летний Ив Лампарт с победой на этапе и в жёлтой майке лидера по итогам первого дня Тур де Франс-2022

 

Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

 

  Тур де Франс-2022 стартовал в сложных погодных условиях. Индивидуальную гонку на время протяжённостью 13,2 км, проложенную по улицам Копенгагена,   изобилующим поворотами и участками брусчатки, пришлось преодолевать в дождь.

 

  Ожидалось, что дождь зарядит на весь день. Но удача в виде прекратившегося дождя и улучшения условий, к удивлению фаворитов-генеральщиков, улыбнулась гонщикам, стартовавшим ближе к концу стартового протокола. Среди них был и 31-летний бельгийский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ив Лампарт (Yves Lampaert).

 

  На отсечке через 6,6 км после старта он показал 7:34.55 – хороший, но не входящий в топ-5 результат, но вторую половину дистанции он промчал со средней скоростью 51,294 км/час, и в итоге финишировал с лучшим временем дня - 15 минут и 17,76 секунд. Всю дистанцию в 13,2 км по улицам Копенгагена Ив Лампарт преодолел со средней скоростью 51,778 км/час.

 

  Быстрее всех на промежуточной отсечке времени был Кристоф Лапорт (Christophe Laporte (Fra) Jumbo - Visma) – 6,6 км он проехал за 7 минут 29,54 секунд, со средней скоростью 52,854 км/час.

 

  Один из фаворитов этапа, Ваут ван Арт (Wout Van Aert (Bel) Jumbo - Visma) преодолел дистанцию со средней скоростью 51,523 км/час, и уступил своему соотечественнику 4,55 секунды.

 

  Третье место занял обладатель 1 номера 109-го выпуска Тур де Франс - Тадей Погачар (Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates) с отставанием 7,03 секунд.

 

4-м стал действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом Филиппо Ганна (Filippo Ganna (Ita) INEOS Grenadiers).

 

  Ив Лампарт стал первым обладателем желтой и зеленой маек Тур де Франс-2022. В последний раз бельгийским гонщиком, надевшим жёлтую майку лидера Большой Петли по итогам первого дня был Эрик Вандерарде

 

  Тадей Погачар облачился в белую майку. В зеленой майке  на старт 2-го этапа выйдет Ваут ван Арт.

 

  Ив Лампарт: «Я надеялся попасть в топ-10, и это было бы уже великолепно, но сейчас я обошёл лучших гонщиков в мире. Я – сын простого фермера из Бельгии, никогда даже не мечтал о таком. Мой мозг просто взрывается, не могу поверить. Я знал, что у меня хорошая форма, но выиграть этап Тур де Франс, да ещё и первый – никогда и мечтать не мог. Я обошёл Ван Арта, Ганну – поверить не могу.

 

  Дороги были мокрыми, на поворотах всё время твердил себе: «Ив, давай быстрее, положись на свои шины или потеряешь секунды на поворотах».  И в итоге я опередил на пять секунд Ван Арта.

По крайней мере, на один день на моих плечах жёлтая майка. Смогу осознать это, когда Тур закончится, или, может быть, в понедельник, когда увижу жену и сына.

 

  Могу гордиться собой, но на подиуме я думал обо всей команде, особенно о Тиме Деклерке. Он – мой лучший друг, но сейчас остался дома, мне его не хватает. Я так счастлив, что одержал победу, для меня честь – носить жёлтую майку».

 

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2022

 

Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022  Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022 Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022 Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022 Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022 Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022 Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022 Ив Лампарт - победитель 1 этапа Тур де Франс-2022

 

© A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

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Теги к статье: Ив Лампарт Yves Lampaert Quick-Step Alpha Vinyl Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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В тему:

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:31 | Регистрация: 4.07.2013

    Как же я рад за этого парня! good Все-таки он сделал это! Когда никто не ожидал! Фантастика!



    Получается, Лефевр снова на коне.

    И да, как же не хватает Деклерка на Туре. Это я о себе - мне не хватает )

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 4.01.2015

    Почти в тему....девушки...шо тут ешё скажешь whistle Такого старта я ещё не видел))) Giro Donne 2022

    Цитата: VeloVelo
    Как же я рад за этого парня! good Все-таки он сделал это! Когда никто не ожидал! Фантастика!
    Получается, Лефевр снова на коне.

    Не забывайте, что ещё совсем недавно Лампарт получил штраф и дисквал за блокировку Велленса на Туре Бельгии, так что у него "рыльце в пушку"

    А Лефевр всё равно дурик. потому что не взял Кэва на Тур(

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Tour de Pologne

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ив Лампарт - победитель 1 этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Почти в тему....девушки...шо тут ешё скажешь whistle Такого старта я ещё не видел))) Giro Donne 2022

    Цитата: VeloVelo
    Как же я рад за этого парня! good Все-таки он сделал это! Когда никто не ожидал! Фантастика!
    Получается, Лефевр снова на коне.

    Не забывайте, что ещё совсем недавно Лампарт получил штраф и дисквал за блокировку Велленса на Туре Бельгии, так что у него "рыльце в пушку"

    А Лефевр всё равно дурик. потому что не взял Кэва на Тур(

  • VeloVelo
    Ив Лампарт - победитель 1 этап ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Как же я рад за этого парня! good Все-таки он сделал это! Когда никто не ожидал! Фантастика!



    Получается, Лефевр снова на коне.

    И да, как же не хватает Деклерка на Туре. Это я о себе - мне не хватает )

  • Hansmer
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Hansmer-Фото

    СпЕшу видимо очень хотелось чтобы выиграил их новый шлем с подшлемником (про который Курдюков подумал что горло больное у Власова), чтобы нам рассказать как это всё работает и продуто в ихней трубе. А Лампарт ехал мочил в старом шлеме, без визора и в простых очках! Но в итоге всеравно спеш! biggrin

  • Dmitry5588
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Dmitry5588-Фото
    Начало есть...что говорить ...ждемс
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Gorn9k
    Какой же Кондрашов гений и легенда, в начале трансляции вел вторую звуковую дорожку от себя. Смотрел видосы разные "Ахмат сила" слышно было, потом понял, что звук идет, сказал что выключил, но все равно дальше продолжил говорить "поверх" СК))

    Дилетант - он дилетант во всем)



    Цитата: Astanaforever
    Кочегар Примусу поддал заранее огня. Чтоб не обольщался.
    От большого ума коверкаются фамилии, видимо))) В третьем классе так любил делать. Завидую вам, в таком почтенном возрасте сохранили ум ученика начальной школы)))
    Справедливости ради  , обсуждать умственные способности по пустякам... такое себе  , умный просто промолчит. 
     



    1. Цитата: RVL
      Ну это не пролог в чистом виде. По позиции в гонке и раздельному старту да, но по дистанции и духу- это разделка. пролог и Юэн взять может. 3-7 км. разделка это, о чем и говорят результаты
      Именно пролог по сути, в разделке разрывы между претендентами будут совсем в другой последовательности и значительно  больше. 
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    В Интернете уже пошли во всю мэмасы, после того как Ивс опередил ВВА и Ганну biggrin

    +

    Кстати, вот разрывы после 1 этапа (ITT) между генеральщиками по отношению к Тадею:

    Les temps par rapport à Pogacar:
    -Vingegaard +8"
    -Roglic +8"

    -A.Yates +15"
    -Thomas +17"
    -Vlasov +24"
    -Meintjes +27"
    -Martinez +36"
    -Bardet +38"
    -Quintana +41"
    -Gaudu +42"
    -Haig +43"
    -Fuglsang & Caruso +47"
    -Mas +48"
    -O'Connor +53"
    -G.Martin +55"
    -Uran +1'06"

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    RVL-Фото

    Ну это не пролог в чистом виде. По позиции в гонке и раздельному старту да, но по дистанции и духу- это разделка. пролог и Юэн взять может. 3-7 км. разделка это, о чем и говорят результаты

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    Интересная разделка и как жестко фавориты не угадали с сеткой старта.
    И такида сегодня Тадей выписал легкую саечку за испуг Юмбо.
    Пролог ничего не решал для генералов плюс погода, а кто и что кому выпишет будем посмотреть на первом финише в гору. 



    Цитата: velodoctor
    Погги там перед мостом очень круто проехал серию поворотов, сколько там гонщиков не вписывались нормально, но словенец прямо не теряя скорости как-то срезал углы и везде проскочил. Честно обезоруживают его скиллы, интрига тура тает на глазах.
    Еще Луц проехал в одно время с Кинтаной, да проиграл не так много лидерам, но вспоминая прошлый год, победу в разделке на Дофине, ожидал большего. Общее впечатление радостное от начала тура, но конкретно результаты расстроили.
     
    Риск конечно дело благородное  , но бесконечно везти не может, ничего ещё не ясно и интрига будет огого. 

  • Ice
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Ice-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Какой же Кондрашов гений и легенда, в начале трансляции вел вторую звуковую дорожку от себя. Смотрел видосы разные "Ахмат сила" слышно было, потом понял, что звук идет, сказал что выключил, но все равно дальше продолжил говорить "поверх" СК))

    Дилетант - он дилетант во всем)



    Цитата: Astanaforever
    Кочегар Примусу поддал заранее огня. Чтоб не обольщался.
    От большого ума коверкаются фамилии, видимо))) В третьем классе так любил делать. Завидую вам, в таком почтенном возрасте сохранили ум ученика начальной школы)))

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Gorn9k-Фото
    Так там ветер поменялся

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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