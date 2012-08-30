Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

Велокоманда Israel – Premier Tech объявила состав на Тур де Франс-2022

Велокоманда Israel – Premier Tech ставит на Тур де Франс-2022 борьбу за победы на этапах. Команду возглавят 37-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг и 35-летний канадский гонщик Майкл Вудс.

В десятый раз в карьере Тур де Франс поедет четырёхкратный победитель французского Гранд-тура Крис Фрум. Также в состав команды Israel-Premier Tech вошли победитель этапа Тур де Франс, 37-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи, победитель этапов и майки лучшего горняка Вуэльты Испании 35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк, 31-летний канадский гонщик Уго Уль, 27-летний латвийский велогонщик Кристс Нейландс, 25-летний израильский велогонщик Омер Гольдштейн.

Photo © Israel – Premier Tech Team

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды: «Приоритетом на этом Туре для нас будет победа на этапе. Гонщики нашей команды уже выигрывали этапы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, теперь хотелось бы дополнить этот список до победы на этапе третьего Гранд-тура - Тур де Франс. Это наша главная задача.

Мы также открыты для других вариантов, посмотрим, что можно будет предпринять в плане лидерской майки, как в прошлом году, когда Майкл Вудс боролся за гороховую майку лучшего горного гонщика. Однако борьба за этапы, конечно, самая важная для нас цель на Тур де Франс-2022».

Якоб Фульсанг: «Стартовать на Тур де Франс в моей родной стране – возможность, которая бывает раз в жизни. Не могу дождаться начала гонки. Уверен, болельщики Дании сделают этот Гранд-депар незабываемым.

После победы на “Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes” и третьего места на Туре Швейцарии-2022 чувствую, что готов к борьбе на Тур де Франс. Я много работал, чтобы добиться такой формы, считаю, что сейчас она именно такая, как необходимо. Тур всегда непредсказуемый. Но я хочу оставить след в гонке, а не просто быть ещё одной парой ног в пелотоне».

Майкл Вудс: «Очень рад стартовать в этом году на Тур де Франс. После «Route d’Occitanie» уверен, что готов к старту. Первая неделя потребует много сил, будет очень напряжённой и технически трудной. Моя первая цель – не упасть в эту первую неделю. Во время прошлых участий в Тур де Франс я дважды был близко к победе на этапе, но мне всегда мешали травмы после падений. На этот раз цель – просто остаться в безопасности, чтобы нога была готова к двум финальным неделям. Там будет довольно много этапов, которые мне подходят, надеюсь, что использую это к своему преимуществу».

Photo © Chris Froome @chrisfroome

Крис Фрум: «Потрясающе, что стартую на своём десятом Тур де Франс, что поеду гонку в составе Israel –Premier Tech. Я исключительно много работал в этом году, с нетерпением предвкушаю, как приложу все силы в гонке. У нас великолепная группа гонщиков в составе, не могу дождаться старта в Копенгагене».

Состав велокоманды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022:

Jakob Fuglsang (Дания),

Michael Woods (Канада),

Chris Froome (Великобритания),

Daryl Impey (ЮАР),

Simon Clarke (Австралия),

Hugo Houle (Канада),

Krists Neilands (Латвия),

Omer Goldstein (Израиль).