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Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

Велокоманда Israel – Premier Tech объявила состав на Тур де Франс-2022

 

 

  Велокоманда Israel – Premier Tech ставит на Тур де Франс-2022 борьбу за победы на этапах. Команду возглавят 37-летний датский велогонщик Якоб Фульсанг и 35-летний канадский гонщик Майкл Вудс.

 

  В десятый раз в карьере Тур де Франс поедет четырёхкратный победитель французского Гранд-тура Крис Фрум. Также в состав команды Israel-Premier Tech вошли победитель этапа Тур де Франс, 37-летний южноафриканский велогонщик Дэрил Импи, победитель этапов и майки лучшего горняка Вуэльты Испании 35-летний австралийский велогонщик Саймон Кларк, 31-летний канадский гонщик Уго Уль, 27-летний латвийский велогонщик Кристс Нейландс, 25-летний израильский велогонщик Омер Гольдштейн.

 

Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

 

Photo © Israel – Premier Tech Team

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды: «Приоритетом на этом Туре для нас будет победа на этапе. Гонщики нашей команды уже выигрывали этапы Джиро д’Италия и Вуэльты Испании, теперь хотелось бы дополнить этот список до победы на этапе третьего Гранд-тура - Тур де Франс. Это наша главная задача.

 

  Мы также открыты для других вариантов, посмотрим, что можно будет предпринять в плане лидерской майки, как в прошлом году, когда Майкл Вудс боролся за гороховую майку лучшего горного гонщика. Однако борьба за этапы, конечно, самая важная для нас цель на Тур де Франс-2022».

 

  Якоб Фульсанг: «Стартовать на Тур де Франс в моей родной стране – возможность, которая бывает раз в жизни. Не могу дождаться начала гонки. Уверен, болельщики Дании сделают этот Гранд-депар незабываемым.

 

  После победы на “Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes” и третьего места на Туре Швейцарии-2022 чувствую, что готов к борьбе на Тур де Франс. Я много работал, чтобы добиться такой формы, считаю, что сейчас она именно такая, как необходимо. Тур всегда непредсказуемый. Но я хочу оставить след в гонке, а не просто быть ещё одной парой ног в пелотоне».

 

  Майкл Вудс: «Очень рад стартовать в этом году на Тур де Франс. После «Route d’Occitanie» уверен, что готов к старту. Первая неделя потребует много сил, будет очень напряжённой и технически трудной. Моя первая цель – не упасть в эту первую неделю. Во время прошлых участий в Тур де Франс я дважды был близко к победе на этапе, но мне всегда мешали травмы после падений. На этот раз цель – просто остаться в безопасности, чтобы нога была готова к двум финальным неделям. Там будет довольно много этапов, которые мне подходят, надеюсь, что использую это к своему преимуществу».

 

Крис Фрум вошёл в состав команды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022

 

 

Photo © Chris Froome @chrisfroome

 

  Крис Фрум: «Потрясающе, что стартую на своём десятом Тур де Франс, что поеду гонку в составе Israel –Premier Tech. Я исключительно много работал в этом году, с нетерпением предвкушаю, как приложу все силы в гонке. У нас великолепная группа гонщиков в составе, не могу дождаться старта в Копенгагене».

 

Состав велокоманды Israel-Premier Tech на Тур де Франс-2022:

 

Jakob Fuglsang (Дания),

Michael Woods (Канада),

Chris Froome (Великобритания),

Daryl Impey (ЮАР),

Simon Clarke (Австралия),

Hugo Houle (Канада),

Krists Neilands (Латвия),

Omer Goldstein (Израиль).

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Israel - Premier Tech

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  1. RVL

    Сегодня, 17:46 | Регистрация: 30.08.2012

    прокатись, Крис, юбилейный, как последний..не надо бить себя в грудь..

    просто улыбайся, маши в камеры фанатам, а если и поборешься где, то все заценят ;)

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Tour de Pologne

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Комментарии

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    velodoctor-Фото

    В Италиии могло быть интересно, но Ганна похоже в серьез нацелен на желтое в Дании, Собреро лишь 4ый в 56 секундах. 

  • RVL
    Крис Фрум вошёл в состав коман ... (1)
    RVL-Фото

    прокатись, Крис, юбилейный, как последний..не надо бить себя в грудь..

    просто улыбайся, маши в камеры фанатам, а если и поборешься где, то все заценят ;)

  • Vitaliy-57
    Петер Саган надеется выздорове ... (7)
    Vitaliy-57-Фото
    Пока сам не заболееш, не поверишь... Ковид ваком надо прививаться, а не еврогейской хрена!

    Здоровья, Петя! Поправляйся, ждём! Ты лучший!????
  • nightbuster33
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    nightbuster33-Фото

    Повидимому Ю. Натаров не попадает в состав "Астаны" для участия в ТдФ,если выехал в Казахстан для участия в чемпионате Республики.Цель, быть брендом Казахстана в майке чемпиона Республики в последующих гонках. Интересно, кто будет следующим, в групповой гонке-Федоров?

  • старт-шоссе 82
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото

    Состав конечно сильный, но если посмотреть по внимательней картина будет примерно такая:

    Кусс, Роглич, Вингегорд - конечно горы , в какой форме или в каких кондициях идет в этом году Кусс сказать нельзя. Роглича и Вингегора не давно видели.

    Кройшвайк тоже горы, но возраст. На третьей недели его может не хватать на долго в горах.

    Ван Арт скорее всего если  начнет тур также как и в Швейцарии ,то командной работы от него не жди. А если как он сказал будет бороться за майку спринтера то ... 

    Лаппорт - спринтер.Зачем взяли? Надеелись на Груневегена ,но поняли что тот не готов решили заменить на Лаппорта? или в помощь Ван Арту на спринтерских этапах.

    Бенот - вольный охотник, скорее всего будет работать по обстоятельствам.

    Хойдонк - незнаю, судя по габаритам должен хорошо идти разделку или развозящий на спринтах плюс командная работа на равнинах.

     

    ... В прнципе ,если все будет удачно складываться ,то пары Вингегорд - Роглич вполне хватит чтобы устроить соперникам апокалипсис.

  • motte
    Национальные чемпионаты по шос ... (7)
    motte-Фото

    Таарамяэ преодолел дистанцию со временем 41.40.57, что составляет среднюю скорость 50.389 км/ч. Кангерт , финишировав со временем 41.40.84 (в среднем 50 383 км/ч). Норман Вахтра занял третье место со временем 42,55,28 (в среднем 48 927 км/ч).
    ----
    27сотых сек всего и рейн на подиуме, кстати, последний раз они катили разделку вместе аж в 2012 году!

  • vadi
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (27)
    vadi-Фото

    Единственное, что сильно не нравится - очередной всплеск вируса по миру.  Из-за какой-нибудь случайности в тестах может получиться что выиграет  Погачар без Роглича, или Роглич без Погачара, или кто угодно без Погачара и Роглича.

  • старт-шоссе 82
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (27)
    старт-шоссе 82-Фото
    Это конкурс на самый остроумный комментарий?
  • salomon
    Велокоманда Jumbo-Visma объяви ... (27)
    salomon-Фото
    Цитата: ЛехаСилос
    Состав сильный и ожиданий на миллион, как бы не прогореть в итоге.
    И вообще, не удивлюсь совсем, если Погачара разденут в этом году и это будет совсем не Роглич.
    А кто тогда если не Роглич ???
  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (24)
    nightbuster33-Фото

    Согласен. Но есть один нюанс.Команды занявшие,по итогам сезона, последние 2 места(17-18)из 18 в П.Лиге уступают места двум Континентальным командам,если эти 2-е команды выше по набранным очкам,чем последние 2-е команды ПЛ.А пока из молодых казахстанцев,в копилку команды никто(кроме Пронского-ст.)не внёс ни одного очка.Это злой рок для подающих надежд  казахстанцев,начиная выступать в Астане берут пример не с лучших, молодых зарубежных одногодок,а с тех кто плетется в хвосте пелетона.Дерзость Винокурова начинался с многодневной гонки "Школьник Казахстана",когда он уходил в отрыв от пелетона один,формируя,тем самым свои будущие успехи.Так что,пока надежд на "надежд в будущем" нет.Можно потерять место в ПЛ,а затем и команду "Астана".

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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