Борьба Михаэля Мёркёва за попадание в лимит времени на 15-м этапе Тур де Франс-2022

Михаэль Мёркёв проехал 200 километров 15 этапа Тур де Франс-2022 в одиночку по 40-градусной жаре



Иногда яркие страницы Тур де Франс пишутся не только лидерами, но и гонщиками, приезжающими последними. История одиночной двухсоткилометровой борьбы с жарой и временем Михаэля Мёркёва (Michael Mørkøv) впишет в историю Большой Петли ещё одну страницу мужества, боевого духа и сверхъестественных усилий.

Когда 15-й этап Тур де Франс отправился из Родеза в Каркасон, 37-летний датский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl выпал из пелотона, когда начались атаки. По 40-градусной жаре Михаэль Мёркёв продолжал преодолевать километр за километром в надежде вытерпеть и вписаться в лимит времени перед вторым днём отдыха. Но за 150 км до финиша он отстал от пелотона уже на 20 минут. Тогда стало ясно, что задача невыполнима, так как этап проходил по пересечённому рельефу, а невыносимая жара забирала ещё больше сил.

Всего в десяти метрах за спиной Михаэля Мёркёва ехала машина – «метла», замыкающая гонку. В Каркасоне, где финшиировал 15-й этап, в прошлом году Мёркёв занял 2-е место, привезя к победе своего капитана Марка Кэвендиша. На этот раз датский гонщик приехал в город через 65 минут после победителя, на 12 минут превысив лимит, который организаторы увеличили на этом этапе на 20%. Этот этап поставил точку в седьмом в карьере Михаэля Мёркёва Тур де Франс.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Михаэль Мёркёв: «Расстроен, потому что приложил все силы. Когда выпал на небольшом торчке, понял, что битва будет долгой. Но я не терял концентрации, верил в себя, в то, что смогу доехать. Всё время высчитывал, продавливал, хотя и понимал, что время не на моей стороне. Но только за 15 км до финиша осознал, что мой Тур окончен.

По большому счёту не разочарован, потому что сделал всё, что мог. Единственное, о чём сожалею, что оставляю моих товарищей по команде, им придётся вшестером ехать ещё неделю. Поэтому мне жаль. Но я уверен, что они продолжат бороться за хорошие результаты».