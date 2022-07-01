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Тадей Погачар о 16-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Неплохой день, но сложно было создать просвет»

 

 

   На 16-м этапе Тур де Франс-2022 капитан команды UAE Team Emirates Тадей Погачар трижды атаковал своего соперника в общем зачёте Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) на подъёме 1-й категории Пор-де-Лер, но не отыграл ни секунды.

 

Тадей Погачар о 16-м этапе Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Вингегор реагировал немедленно, а на крутом финальном подъёме у него добавилось помощников, когда Ваут ван Арт вернулся в группу жёлтой майки из отрыва. Поэтому на крутом подъёме 1-й категории Пегер атак Погачара не последовало. Кроме того, команда UAE Team Emirates потеряла третьего гонщика  - Марка Солера, который в одиночку проехал весь этап и не вписался в лимит времени. Солеру было тяжело из-за проблем с желудком.

 

  Тадей Погачар: «Не на такой день я надеялся. Я старался. Но это был не наш день. Он не был плохим, но и хорошим его не назовёшь. Мы рано потеряли Марко Солера, у него были проблемы с желудком. И у Рафала Майки возникли механические проблемы на финальном подъёме. Потом Jumbo-Visma послала Ван Арта в отрыв. Я надеюсь, что следующие этапы пройдут лучше. Продолжу борьбу, надеюсь, отыграю какое-то время. Буду всё время пробовать.

 

  В любом случае, Сепп Кусс был очень силён, как и Вингегор. У них впереди был Ван Арт. Поэтому не было особого смысла атаковать на финальных километрах подъёма. Завтра будет интереснее, и ещё послезавтра.

 

  Насчёт атак на спуске, не знаю. Я проводил разведку, но спуски – не моя любимая территория, чтобы создавать просветы. Сегодня подъём тоже не был идеальным для того, чтобы отыграть побольше. А вот завтра и послезавтра будет лучше».

 

Результаты 16 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (28)
    Gorn9k-Фото
    У Томаса нет разделки))))))))
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    У Вас, наверное, и доказательства есть? Или только избыток желчи? :-(
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    А в случае, если Погачар просто выиграет время у соперников, это будет считаться пакостью?

    P.S. Я не уверен, что он сможет, но очень на это надеюсь...
    Не сможет он ничего, только завал с падением лидера может помочь, Роглича роняли не раз, может и сейчас прокатит что нить, раз фарма уже не даëт Поги подавляющего преимущества над соперниками. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    MVDP-Фото
    Тяжеловато ему будет. Еще и Майка колено ушиб, когда цепь порвалась на подъеме.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    Sezar-Фото

    Атакуй, не атакуй..

  • qwinter
    Йонас Вингегор и Ваут ван Арт ... (1)
    qwinter-Фото

    У него еще силы, что бы выиграть этап были)) Ой не на того в генерале поставила джимба висма))) Если бы Арт не возращался раз за разом за непутевыми товарищами, что бы их развозить, то уже бы с отрывом огромным выиграл бы ТДФ)))

  • shoooster
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    shoooster-Фото
    Думаю лидеры поедут очень конервативно. А вот завтра одному из них терять будет нечего.
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    А в случае, если Погачар просто выиграет время у соперников, это будет считаться пакостью?

    P.S. Я не уверен, что он сможет, но очень на это надеюсь...
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    SVS-Фото
    Очень просто. Пока не завершён этот Тур, Погачар - законный владелец жёлтой майки, т.к. он завоевал её на прошлом туре.

    Вообще, забавно наблюдать, как простая надежда на возврат жёлтой майки гонщиком, за которого болею вызывает такую реакцию :).

    Я даже прогноз не делал, не давал оценок соперникам, но... Настроения и симпатии здешней публики ясны :(.
  • ЛехаСилос
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (32)
    ЛехаСилос-Фото
    Поэтому сегодня - Вино!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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