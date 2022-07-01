Тадей Погачар о 16-м этапе Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Неплохой день, но сложно было создать просвет»

На 16-м этапе Тур де Франс-2022 капитан команды UAE Team Emirates Тадей Погачар трижды атаковал своего соперника в общем зачёте Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma) на подъёме 1-й категории Пор-де-Лер, но не отыграл ни секунды.

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Вингегор реагировал немедленно, а на крутом финальном подъёме у него добавилось помощников, когда Ваут ван Арт вернулся в группу жёлтой майки из отрыва. Поэтому на крутом подъёме 1-й категории Пегер атак Погачара не последовало. Кроме того, команда UAE Team Emirates потеряла третьего гонщика - Марка Солера, который в одиночку проехал весь этап и не вписался в лимит времени. Солеру было тяжело из-за проблем с желудком.

Тадей Погачар: «Не на такой день я надеялся. Я старался. Но это был не наш день. Он не был плохим, но и хорошим его не назовёшь. Мы рано потеряли Марко Солера, у него были проблемы с желудком. И у Рафала Майки возникли механические проблемы на финальном подъёме. Потом Jumbo-Visma послала Ван Арта в отрыв. Я надеюсь, что следующие этапы пройдут лучше. Продолжу борьбу, надеюсь, отыграю какое-то время. Буду всё время пробовать.

В любом случае, Сепп Кусс был очень силён, как и Вингегор. У них впереди был Ван Арт. Поэтому не было особого смысла атаковать на финальных километрах подъёма. Завтра будет интереснее, и ещё послезавтра.

Насчёт атак на спуске, не знаю. Я проводил разведку, но спуски – не моя любимая территория, чтобы создавать просветы. Сегодня подъём тоже не был идеальным для того, чтобы отыграть побольше. А вот завтра и послезавтра будет лучше».