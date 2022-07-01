Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022

Мадс Педерсен: "Надеюсь, эта победа на этапе Тур де Франс - только начало"

Мадс Педерсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. На двух датских домашних этапах Тур де Франс-2022 26-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo был в нескольких шагах от успеха – занял 6-е место на открывшей гонку разделке в Копенгагене и финишировал 3-м на 2-м этапе. На 13-м этапе Мадс Педерсен добился успеха, выиграв спринт из отрыва.

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

Этап с пересечённым рельефом был скроен под отрыв, атаки начались сразу после старта, одним из первых, через 3 км, ускорился Мадс Педерсен, но уехать удалось лишь через 12 км после старта. Мадс Педерсен переложился к Филиппо Ганне (Filippo Ganna/Ineos Grenadiers), Штефану Кюнгу (Stefan Küng/Groupama-FDJ) и Маттео Йоргенсону (Matteo Jorgenson/Movistar), которые уехали на первом подъёме дня.

Педерсен догнал трио лидеров вместе с товарищем по команде Куинном Симмонсом (Quinn Simmons /Trek-Segafredo), Уго Улем (Hugo Houle /Israel-Premier Tech) и Фредом Райтом (Fred Wright /Bahrain Victorious). Пелотон, возглавляемый командами Alpecin-Deceuninck и Lotto Soudal, не давал отрыву набрать более трёх с половиной минут преимущества, которое к финальным 20 км сократилось до 2 минут.

Команда Lotto Soudal перестала надеяться на спринт, когда за 70 км до финиша упали несколько гонщиков команды вместе с Калебом Юэном. Несмотря на все усилия, австралийский спринтер не смог догнать пелотон. За 40 км до финиша на подъёме, отработав на товарища по команде, Куинн Симмонс выпал из отрыва и вернулся в пелотон.

Когда включившаяся в работу в голове пелотона команда BikeExchange-Jayco поняла за 14 км, что отрыв уже не догнать, пелотон резко сбавил скорость. За 12 км до финиша у отрыва было две с половиной минуты, и это преимущество стало расти. Мадс Педерсен решил избавиться от попутчиков и атаковал в одиночку за 12,5 км до финиша. К нему переложились Фред Райт (Bahrain-Victorious) и Уго Уль (Israel-Premier Tech), которые, в итоге, и разыграли победу на этапе.

Мадс Педерсен открыл спринт за 100 м до финиша и обошёл соперников на длину нескольких велосипедов. Фред Райт финишировал вторым, Уго Уль замкнул тройку призёров 13 этапа.

В генеральной классификации перестановок не произошло. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера, его основным соперником, вторым в генеральной классификации остаётся Тадей Погачар (UAE Team Emirates), на плечах которого белая майка лучшего молодого гонщика. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) продолжает лидировать в очковой классификации, а Симон Гешке (Cofidis) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

Мадс Педерсен: «Невероятно. Я, наконец, одержал победу. Я в хорошей форме, но за последние две недели у таких ребят как я почти не было шансов. Сегодня я воспользовался возможностью и получил награду. Она была нужна не только мне, а всей команде. Думаю, я ещё не осознал, что выиграл. Это важное достижение, я счастлив, но, конечно хочу большего. Надеюсь, эта победа только начало.

Главным было снова найти ногу. Этапы в Дании прошли не на сто процентов так, как планировалось, а сегодня усилия всей команды были вознаграждены. Вся наша команда здесь борется только за этапы, теперь один у нас уже есть. Большое облегчение для всех.

Если бы я надел жёлтую майку в Копенгагене, то Яспер Стёйвен обещал вытатуировать себе ослика. Я не надел майку, так что на этот раз ему повезло. Может, теперь нам надо сделать новую ставку.

Планировали, что если отрыв уезжают больше четырёх гонщиков, мы тоже должны в нём присутствовать. Но довольно долго я считал, что совершил ошибку, уехав в отрыв, что нас догонит пелотон, потому что у нас в запасе было только две минуты. Всем было тяжело. Такой долгий день.

За 10 км до финиша я не хотел оставаться с шестью гонщиками, потому что пришлось бы слишком многих контролировать. Поэтому попробовал атаковать, к счастью, отрыв порвался, и мы уехали втроём. Так следить за соперниками было гораздо легче. За пять километров, до отметки 5 км до финиша, я старался как можно больше увеличить разрыв, чтобы у нас осталось время замедлиться и поиграть немного на финальных сотнях метров.

Испытал огромное облегчение, когда мы избавились от Ганны и Кюнга на финальном подъёме. Их я меньше всего хотел бы привезти к финальному километру, потому что если бы они атаковали, догнать их было бы сложно».

Фред Райт (Bahrain Victorious): «Чтобы опередить Мадса, мне надо было уезжать на этом последнем торчке, но, если честно, у меня просто уже не шла нога. Он удивил меня, когда атаковал. Я подумал, что атакует Йоргенсон или Кюнг. Мадс оказался просто сильнее меня.

Он уже побеждал на нескольких крупных гонках. Я счастлив, что был впереди. Перед этапом сказал, что хочу уехать в отрыв, хотя это было трудно сделать. Я продолжу пробовать, впереди ещё много горных этапов».

© A.S.O. / Charly Lopez

©A.S.O. / Pauline Ballet

©A.S.O. / Aurelien Vialatte