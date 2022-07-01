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Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022

 Мадс Педерсен: "Надеюсь, эта победа на этапе Тур де Франс - только начало"

 

 

  Мадс Педерсен одержал первую в карьере победу на этапе Тур де Франс. На двух датских домашних этапах Тур де Франс-2022 26-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo был в нескольких шагах от успеха – занял 6-е место на открывшей гонку разделке в Копенгагене и финишировал 3-м на 2-м этапе. На 13-м этапе Мадс Педерсен добился успеха, выиграв спринт из отрыва.

 

Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

 

  Этап с пересечённым рельефом был скроен под отрыв, атаки начались сразу после старта, одним из первых, через 3 км, ускорился Мадс Педерсен,  но уехать удалось лишь через 12 км после старта. Мадс Педерсен переложился к Филиппо Ганне (Filippo Ganna/Ineos Grenadiers), Штефану Кюнгу (Stefan Küng/Groupama-FDJ) и Маттео Йоргенсону (Matteo Jorgenson/Movistar), которые уехали на первом подъёме дня.

 

  Педерсен догнал трио лидеров вместе с товарищем по команде Куинном Симмонсом (Quinn Simmons /Trek-Segafredo), Уго Улем (Hugo Houle /Israel-Premier Tech) и Фредом Райтом (Fred Wright /Bahrain Victorious). Пелотон, возглавляемый командами Alpecin-Deceuninck и Lotto Soudal, не давал отрыву набрать более трёх с половиной минут преимущества, которое к финальным 20 км сократилось до 2 минут.

 

  Команда Lotto Soudal перестала надеяться на спринт, когда за 70 км до финиша упали несколько гонщиков команды вместе с Калебом Юэном. Несмотря на все усилия, австралийский спринтер не смог догнать пелотон. За 40 км до финиша на подъёме, отработав  на товарища по команде,  Куинн Симмонс выпал из отрыва и вернулся в пелотон.

 

  Когда включившаяся в работу в голове пелотона команда BikeExchange-Jayco поняла за 14 км, что отрыв уже не догнать, пелотон резко сбавил скорость. За 12 км до финиша у отрыва было две с половиной минуты, и это преимущество стало расти. Мадс Педерсен решил избавиться от попутчиков и атаковал в одиночку за 12,5 км до финиша. К нему переложились Фред Райт (Bahrain-Victorious) и Уго Уль (Israel-Premier Tech), которые, в итоге, и разыграли победу на этапе.

 

  Мадс Педерсен открыл спринт за 100 м до финиша и обошёл соперников на длину нескольких велосипедов. Фред Райт финишировал вторым, Уго Уль замкнул тройку призёров 13 этапа.

 

  В генеральной классификации перестановок не произошло. Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера, его основным соперником, вторым в генеральной классификации остаётся Тадей Погачар (UAE Team Emirates), на плечах которого белая майка лучшего молодого гонщика. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) продолжает лидировать в очковой классификации, а Симон Гешке (Cofidis) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

  Мадс Педерсен: «Невероятно. Я, наконец, одержал победу. Я в хорошей форме, но за последние две недели у таких ребят как я почти не было шансов. Сегодня я воспользовался возможностью и получил награду. Она была нужна не только мне, а всей команде. Думаю, я ещё не осознал, что выиграл. Это важное достижение, я счастлив, но, конечно хочу большего. Надеюсь, эта победа только начало.

 

  Главным было снова найти ногу. Этапы в Дании прошли не на сто процентов так, как планировалось, а сегодня усилия всей команды были вознаграждены. Вся наша команда здесь борется только за  этапы, теперь один у нас уже есть. Большое облегчение для всех.

 

  Если бы я надел жёлтую майку в Копенгагене, то Яспер Стёйвен обещал вытатуировать себе ослика. Я не надел майку, так что на этот раз ему повезло. Может, теперь нам надо сделать новую ставку.

 

  Планировали, что если отрыв уезжают больше четырёх гонщиков, мы тоже должны в нём присутствовать.  Но довольно долго я считал, что совершил ошибку, уехав в отрыв, что нас догонит пелотон, потому что у нас в запасе было только две минуты. Всем было тяжело. Такой долгий день.

 

  За 10 км до финиша я не хотел оставаться с шестью гонщиками, потому что пришлось бы слишком многих контролировать. Поэтому попробовал атаковать, к счастью, отрыв порвался, и мы уехали втроём. Так следить за соперниками было гораздо легче. За пять километров, до отметки 5 км до финиша, я старался как можно больше увеличить разрыв, чтобы у нас осталось время замедлиться и поиграть немного на финальных сотнях метров.

 

  Испытал огромное облегчение, когда мы избавились от Ганны и Кюнга на финальном подъёме. Их я меньше всего хотел бы привезти к финальному километру, потому что если бы они атаковали, догнать их было бы сложно».

 

  Фред Райт (Bahrain Victorious): «Чтобы опередить Мадса, мне надо было уезжать на этом последнем торчке, но, если честно, у меня просто уже не шла нога. Он удивил меня, когда атаковал. Я подумал, что атакует Йоргенсон или Кюнг. Мадс оказался просто сильнее меня.

 

 Он уже побеждал на нескольких крупных гонках. Я счастлив, что был впереди. Перед этапом сказал, что хочу уехать в отрыв, хотя это было трудно сделать. Я продолжу пробовать, впереди ещё много горных этапов».

 

Результаты 13 этапа Тур де Франс-2022

 

 

 

Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022 Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022

 

© A.S.O. / Charly Lopez

 

Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022

©A.S.O. / Pauline Ballet

 

Мадс Педерсен - победитель 13 этапа Тур де Франс-2022

 

©A.S.O. / Aurelien Vialatte 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Александра
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    Александра-Фото

    Я люблю Сергея Курдюкова за то, что он всегда помнит - перед нами элита велоспорта. Для каждого гонщика он найдет доброе слово, упомянет черты характера или качества, вызывающие симпатию и уважение, напомнит об успехах или хотя бы пожелает их достичь. И, конечно, азарт и включенность, яркое неравнодушие и эмоциональность. 
    Остальные комментаторы могут быть сколь угодно эрудированными и профессиональными, но темперамент там таков, словно бедняжки живут на диете  из овсянки.

    Смотреть совсем без комментария, - это надо иметь очень много свободного времени. А так шуршишь по дому потихоньку с наушником и бежишь  к монитору, когда в гонке жара.)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Погачар может и попробует только на таком финишном отрезке он много не привезет Вингегору, речь ведь идет о равных соперниках.

    Погачару нужна минута перед разделкой ,чтоб у него был шанс догнать Вингегора и отдалиться от Томаса.

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    Velolife-Фото

    . Итак, как и полагается, из отрыва дня первым на финише, как правило, бывает  самый опытный и именитый. И кому ещё, как не ЧМ Mads Pedersen, специализацией которого является именно силовой спринт, выигрывать на 13-м, «проходном» этапе. С чем его и поздравляем!  А вот подиумщики после Alpe d’Heuz решили взять тайм-аут и заехали на финиш единой монолитной группой, в которой спринт снова выиграла Maillot Vert. Не обошлось без некоторой нервозности. В какой-то момент пелотон разорвался, но затем снова собрался. Вновь пострадал Caleb Ewan. Из-за своей же ошибки. Не в первый раз. «Удивил» Rigoberto Urán. Хотя удивляться, наверное, уже не стоит. Сегодняшний, 14-й этап, хотя и не похож на 12-й, всё-таки коварен. Он мускулист: кусок продуваемого плато Massif Central и пять категорийных подъёмов на почти 200-км parcours, заканчивающимся горой Jalabert, на которой будет, что показать «генералам» пелотона.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я тоже если честно не разобрал чья машина была, но по логике вещей ,зачем кому-то подвозить соперника? И ехали они далеко от каравана.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    BlAr-Фото

    А разве там лоттовская техничка была? Мне вот показалось, что чужая. Чуть ли не Alpecin.

    А везли действительно красиво!!!

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    старт-шоссе 82-Фото

    До падения Юена ,пока работала Лото, у пелотона еще был хоть какой-то шанс догнать отрыв. Кстати, Лото не оштрафовали за такой наглый =подвоз= Юена?

    Он очень долго сидел за машиной, пока мотоциклист не отогнал водителя.

     

    Коментатору спасибо за рассказ про историю А. Кивелева, знаем и помним.

  • motte
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    motte-Фото
    Вы абсолютно не правы
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    BlAr-Фото

    Только за сегодня Кондрашов полностью проморгал момент возникновения и исчезновения эшелонов. Плюс чуть не полминуты не переключался на картинку в момент падения Юэна (которое, кстати, прекрасно было видно в прямом эфире, а не только в повторе, которого так ждал Кондрашов).
    Яца, правда, он сегодня в пелотоне не увидел, но вот Хоуль был.

  • explosiveua
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    explosiveua-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Наконец-то этап с комментариями Кондрашова - можно насладиться идеальным произношением фамилий, названий и паузами между словами, а то этот красноречивый СК надоел...

    Надеюсь это троллинг. ибо максимально душный чел (чего стоит фэйл с попугаем)

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (20)
    Gorn9k-Фото
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