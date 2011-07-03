VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2022 перед 15 этапом

Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2022 после 14 этапов из-за последствий падения

 

Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2022 перед 15 этапом

 

 

 

  Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что Примож Роглич не выйдет на старт 15-го этапа  Тур де Франс-2022. Второй год подряд словенский гонщик, стартующий в качестве капитана Jumbo-Visma, не доезжает Тур де Франс до конца из-за падений.

 

  В этом выпуске Тур де Франс Примож Роглич упал на повороте на 5-м этапе, вывихнул плечо, догнал пелотон, но потерял 2 минуты. После 14 этапа Примож Роглич шёл 21-м в общем зачёте с отставанием в 33:39 от своего товарища по команде, лидирующего в гонке, Йонаса Вингегора.

 

   Примож Роглич: «Мы с командой решили, что мне надо нормально залечить травмы, поэтому сегодня я не стартую. Горжусь своим вкладом в текущее положение в генеральной классификации, верю, что команда добьётся нашей жёлто-зелёной цели. Спасибо всем за огромную поддержку».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 12:47 | Регистрация: 5.09.2020

    Логичный сход, если ставится цель ехать Вуэльту. Примож сейчас явно не в состоянии серьёзно помогать Йонасу. А отбывать номер без реальной помощи команде бессмысленно, только усугублять травму.

  2. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 13:09 | Регистрация: 1.10.2020

    Ну, хоть не ковид.

     

  3. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 13:27 | Регистрация: 28.05.2017

    В прошлом году так же сошел
    В документалке показывали его беседу с главным на эту тему.

    Наверняка вчера так же было - чтобы не убить базу, лучше сойти и готовиться брать Вуэльту

  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 4.01.2015

    Понимаю, что прозвучит аки шутка, но когда на ТдФ колесит Погачар, Рогличу чертовски не везёт) Ну шо ж снова Вуэльта ? А там Хиндли, а там Карапаз, а ещё Вальверде... посмотрим. Мне кажется Примож выиграет свой ТУР только в том случае, когда с него сойдёт Погачар) или же тогда, когда Тадей будет колесить Джиро (на победу).
    Цитата: shain
    Ну, хоть не ковид.
     
    Жаль Магнуса Корта, человек явно шёл на СуперКомбатива(а) по итогам этого ТдФ, а так выходит что... Ван Арт ?

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 15:44 | Регистрация: 3.07.2011

    Роглич своими самоубийственными ложными атаками на Телеграфе и спуске с него заложил преимущество Йонаса на Гранон. Он должен быть ему очень благодарен.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Sezar
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (5)
    Sezar-Фото

    Роглич своими самоубийственными ложными атаками на Телеграфе и спуске с него заложил преимущество Йонаса на Гранон. Он должен быть ему очень благодарен.

  • salomon
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: BlAr
    Ван Арт будет с командой, и победить сможет лишь в случае группового спринта из пелотона. Я в него практически не верю. Отпустят отрыв и поползут потихоньку. Не верю, что спринтерские команды заранее возьмут контроль над пелотоном. А в концовке они ничего не смогут сделать.
    Согласен. Отрыв снова возьмёт этап.
  • SportSpirit
    Магнус Корт и Саймон Кларк сош ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Осталось Рафалу Майке выиграть этап) 

     

    У Юнгельса был положительный тест перед Туром, прям между победой в разделке на Люксембурге и победой на этапе) Чудеса!bomb

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Понимаю, что прозвучит аки шутка, но когда на ТдФ колесит Погачар, Рогличу чертовски не везёт) Ну шо ж снова Вуэльта ? А там Хиндли, а там Карапаз, а ещё Вальверде... посмотрим. Мне кажется Примож выиграет свой ТУР только в том случае, когда с него сойдёт Погачар) или же тогда, когда Тадей будет колесить Джиро (на победу).
    Цитата: shain
    Ну, хоть не ковид.
     
    Жаль Магнуса Корта, человек явно шёл на СуперКомбатива(а) по итогам этого ТдФ, а так выходит что... Ван Арт ?
  • Meridale
    Магнус Корт и Саймон Кларк сош ... (2)
    Meridale-Фото
    Причина хорошей формы и побед на этапах найдена!
  • Gorn9k
    Герант Томас: “Если Погачар хо ... (3)
    Gorn9k-Фото

    Странно было бы, если Инеос были бы фаворитами.
    Из Томаса песок сыпется, а он уверенно на топ2-3 идет

  • Gorn9k
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (5)
    Gorn9k-Фото

    В прошлом году так же сошел
    В документалке показывали его беседу с главным на эту тему.

    Наверняка вчера так же было - чтобы не убить базу, лучше сойти и готовиться брать Вуэльту

  • shain
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (5)
    shain-Фото

    Ну, хоть не ковид.

     

  • BlAr
    Примож Роглич сошёл с Тур де Ф ... (5)
    BlAr-Фото

    Логичный сход, если ставится цель ехать Вуэльту. Примож сейчас явно не в состоянии серьёзно помогать Йонасу. А отбывать номер без реальной помощи команде бессмысленно, только усугублять травму.

  • SportSpirit
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Спринтеры будут жаждать сатисфакции за свои горные мучения. 

     

    Надеюсь, Филипсен повоюет за себя и за тех парней) после смены названия, Альпецин совсем блекло едут.

     

    Bike Exchenge на эмоциональном подъеме, этап подходит всей команде) Груневеген спокойно преодолел горы, с запасом. Так что его слова о растущей форме в начале месяца, когда он выпадал а первый холм, подтвердились. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 июля

Omar Fraile (INEOS Grenadiers)

Remy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Clement Davy (Groupama - FDJ)

18 июля

Daniel Navarro (Burgos - BH)

Simon Clarke (Israel - Premier Tech)

Juan Fernando Calle (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2022 (93)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)