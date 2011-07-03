Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2022 перед 15 этапом

Примож Роглич сошёл с Тур де Франс-2022 после 14 этапов из-за последствий падения

Велокоманда Jumbo-Visma объявила, что Примож Роглич не выйдет на старт 15-го этапа Тур де Франс-2022. Второй год подряд словенский гонщик, стартующий в качестве капитана Jumbo-Visma, не доезжает Тур де Франс до конца из-за падений.

В этом выпуске Тур де Франс Примож Роглич упал на повороте на 5-м этапе, вывихнул плечо, догнал пелотон, но потерял 2 минуты. После 14 этапа Примож Роглич шёл 21-м в общем зачёте с отставанием в 33:39 от своего товарища по команде, лидирующего в гонке, Йонаса Вингегора.

Примож Роглич: «Мы с командой решили, что мне надо нормально залечить травмы, поэтому сегодня я не стартую. Горжусь своим вкладом в текущее положение в генеральной классификации, верю, что команда добьётся нашей жёлто-зелёной цели. Спасибо всем за огромную поддержку».