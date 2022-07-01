Три вторых места и две майки Ваута ван Арта на датских этапах Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт: "Жёлтая майка компенсирует все эти вторые места"

Датскую часть Тур де Франс-2022 - три первых этапа Ваут ван Арта (Wout van Aert) завершил с тремя вторыми местами и двумя майками лидера классификаций – жёлтой как лидера общего зачёта и зелёной как лидера очковой классификации.

На 3-м этапе 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma вновь боролся за очки на промежуточном спринте, в котором стал первым из пелотона. Кристоф Лапорт развозил своего капитана и на промежуточном спринте, и в финале, где Ваут ван Арт проиграл Дилану Груневегену (BikeExchange-Jayco). Ещё одна упущенная победа расстроила Ваута ван Арта, который после финиша сказал, что «третий раз проиграть уже не смешно».

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Ваут ван Арт: «Ещё одно второе место больше не так радует. Трижды подряд второй на Туре – должно стать рекордом. Последний поворот оказался более острым, чем ожидалось. Мы с Кристофом прошли его по внутреннему радиусу, поэтому не потеряли скорость и вышли к спринту на идеальной позиции. Потом я, не полностью использовал помощь Кристофа, слишком рано начал спринт. Мне надо было подольше посидеть у него на колесе. Развоз Кристофа был идеальным, если бы дольше пользовался слипстримом, мог бы выиграть. Это была ошибка.

Я сразу же спросил Дилана, уверен ли он в своей победе, потому что у него научился поднимать руки, когда в победе не уверен. Я рад, что Дилан вернулся на самый высокий уровень.

Каждый день я изо всех сил старался выиграть на этом Тур де Франс. Эти два дня у нас были два стандартных спринта. Но теперь этапы станут труднее, что мне выгодно. С нетерпением жду брусчатку, этот этап мне вполне подходит. Тур де Франс только начинается.

Дания показала себя с лучшей стороны. Было приятно ехать среди стольких приветствующих зрителей. Конечно, я горжусь, что привезу жёлтую майку во Францию. Она компенсирует все эти вторые места, хотя сегодня я немного собой разочарован».