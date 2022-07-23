Тадей Погачар - призёр и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2022

Тадей Погачар: «Я не выиграл, а значит, больше мотивирован к следующему году»

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар не смог защитить титул в 2022 году, но выступал так, что его достижений достаточно для новых рекордов.

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Так, 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates 54 дня подряд (в трёх Тур де Франс) возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика, что не удавалось ещё никому в истории велоспорта. Также после Бернара Ино Погачар стал первым гонщиком, финишировавшим на подиуме на всех первых четырёх Гранд-турах в карьере (3-е место на Вуэльте Испании-2019, две победы на Тур де Франс в 2020 и 2021, 2-е место на Тур де Франс в 2022). Без побед на этапах на Тур де Франс-2022 Тадей Погачар также не остался – снова сделал хет-трик, как в 2020 и 2021 годах.

Одна ошибка на альпийском этапе до Коль-дю-Гранон стоила Тадею Погачару жёлтой майки лидера, которую он надел после победы на 6-м этапе. Вернуть её атаками на пиренейских этапах и в разделке не удалось, в итоге Тадей Погачар проиграл датскому гонщику команды Jumbo-Visma Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды.

Но и за второе место опасаться ему не приходилось. Ближайший соперник Погачара – 36-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас занял 3-е место с отставанием в 4 минуты 39 секунд. А в классификации лучшего молодого гонщика ближайшим соперником Тадея Погачара также был гонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок, уступивший 58 минут 32 секунды.

Для команды UAE Team Emirates этот Тур де Франс складывался не просто – из-за ковида (Джордж Беннетт и Вегард Стаке Ланген), проблем со здоровьем (Марк Солер) и травмы (Рафал Майка) команда лишилась половины состава, и Тадей Погачар финишировал лишь с тремя товарищами по команде - Брэндоном Макналти, Миккелем Бьергом и Марком Хирши.

Атаковать Тадей Погачар не прекратил даже в финальный день Тур де Франс-2022, за 5 км до финиша на Елисейских Полях. Второе место для него означает, что впереди, на будущий год ждёт ещё более захватывающая борьба, о чём Тадей Погачар сказал во время награждения.

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

Тадей Погачар: «Для меня это был захватывающий Тур де Франс. Находиться здесь всё так же невероятно, хотя я и не стою на вершине подиума. Если бы раньше не выигрывал Тур, то этот день стал бы счастливейшим в моей жизни. Я не выиграл, однако, для меня это не так важно. Конечно, это означает, что я буду ещё больше мотивирован на следующий год. Но я просто наслаждаюсь духом велоспорта, как было всегда. Впереди будет очень интересная пара лет – дуэль между Йонасом и мной. Без сомнения, буду наслаждаться этими годами, потому что люблю вызов.

Йонас заслужил победу, он был сильнейшим, что даёт мне настрой вернуться на следующий год и быть сильнее.

Атака на Елисейских Полях? Это было весело! В какой-то момент мы спринтовали друг против друга – Ineos Grenadiers справа, я – слева. Вообще-то, за пару километров до этой атаки я поговорил с людьми в пелотоне, спросил, кто хочет атаковать вместе со мной. Забавно совпало, что мы одновременно атаковали по разные стороны дороги.

Яспер Филипсен – мой близкий друг, хотел бы, чтобы мы всё е щё выступали в одной команде. Очень рад, что он выиграл в Париже.

Мои планы? Просто живу этим моментом. Полагаю, отпраздную с товарищами по команде, но недолго, потому что буду смотреть второй этап женского Тур де Франс, где выступает моя девушка Уршка Жигарт (Urška Žigart). Она очень сильная гонщица, хотя сейчас она чувствует ещё слишком большое давление в гонках. Надеюсь, у неё получится хорошая неделя гонки во Франции».