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Тадей Погачар - призёр и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2022

 Тадей Погачар: «Я не выиграл, а значит, больше мотивирован к следующему году»

 

 

   Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар не смог защитить титул в 2022 году, но выступал так, что его достижений достаточно для новых рекордов.

Тадей Погачар - призёр и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2022

 

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Так, 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates 54 дня подряд (в трёх Тур де Франс) возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика, что не удавалось ещё никому в истории велоспорта. Также после Бернара Ино Погачар стал первым гонщиком, финишировавшим на подиуме на всех первых четырёх Гранд-турах в карьере (3-е место на Вуэльте Испании-2019, две победы на Тур де Франс в 2020 и 2021, 2-е место на Тур де Франс в 2022). Без побед на этапах на Тур де Франс-2022 Тадей Погачар также не остался – снова сделал хет-трик, как в 2020 и 2021 годах.

 

  Одна ошибка на альпийском этапе до Коль-дю-Гранон стоила Тадею Погачару жёлтой майки лидера, которую он надел после победы на 6-м этапе. Вернуть её атаками на пиренейских этапах и в разделке не удалось, в итоге Тадей Погачар проиграл датскому гонщику команды Jumbo-Visma Йонасу Вингегору 2 минуты 43 секунды.

 

   Но и за второе место опасаться ему не приходилось. Ближайший соперник Погачара  – 36-летний британский гонщик команды Ineos Grenadiers Герант Томас занял 3-е место с отставанием в 4 минуты 39 секунд. А в классификации лучшего молодого гонщика ближайшим соперником Тадея Погачара также был гонщик команды Ineos Grenadiers Том Пидкок, уступивший 58 минут 32 секунды.

 

  Для команды UAE Team Emirates этот Тур де Франс складывался не просто – из-за ковида (Джордж Беннетт и Вегард Стаке Ланген), проблем со здоровьем (Марк Солер) и травмы (Рафал Майка) команда лишилась половины состава, и Тадей Погачар финишировал лишь с тремя товарищами по команде  - Брэндоном Макналти, Миккелем Бьергом и Марком Хирши.

 

  Атаковать Тадей Погачар не прекратил даже в финальный день Тур де Франс-2022, за 5 км до финиша на Елисейских Полях. Второе место для него означает, что впереди, на будущий год ждёт ещё более захватывающая борьба, о чём Тадей Погачар сказал во время награждения.

 

 

Тадей Погачар - призёр и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2022

 

Photo (c) Sprintcyclingagency/UAE Team Emirates

 

  Тадей Погачар: «Для меня это был захватывающий Тур де Франс. Находиться здесь всё так же невероятно, хотя я и не стою на вершине подиума. Если бы раньше не выигрывал Тур, то этот день стал бы счастливейшим в моей жизни. Я не выиграл, однако, для меня это не так важно. Конечно, это означает, что я буду ещё больше мотивирован на следующий год. Но я просто  наслаждаюсь духом велоспорта, как было всегда.  Впереди будет   очень интересная пара лет – дуэль между Йонасом и мной. Без сомнения, буду наслаждаться этими годами, потому что люблю вызов.

 

Йонас заслужил победу, он был сильнейшим, что даёт мне настрой вернуться на следующий год и быть сильнее.

 

 Атака на Елисейских Полях? Это было весело! В какой-то момент мы спринтовали друг против друга – Ineos Grenadiers справа, я – слева. Вообще-то,  за пару километров до этой атаки я поговорил с людьми в пелотоне, спросил, кто хочет атаковать вместе со мной. Забавно совпало, что мы одновременно атаковали по разные стороны дороги.

 

Яспер Филипсен – мой близкий друг, хотел бы, чтобы мы всё е щё выступали в одной команде. Очень рад, что он выиграл в Париже.

 

  Мои планы? Просто живу этим моментом. Полагаю, отпраздную с товарищами по команде, но недолго, потому что буду смотреть второй этап женского Тур де Франс, где выступает моя девушка Уршка Жигарт (Urška Žigart). Она очень сильная гонщица, хотя сейчас она чувствует ещё слишком большое давление в гонках. Надеюсь, у неё получится хорошая неделя гонки во Франции».

 

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Donostia San Sebastian Klasikoa

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Vuelta a Burgos

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Комментарии

  • lazhu
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    lazhu-Фото

    Вос лучшая!

    Кстати, что это за Вибес, которая 1 этап выиграла? Первый раз это имя вижу, а она оказывается фаворит

  • EL-Fenomeno
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    ...и без М.Вос !)
    Нападались девушки сегодня, но бедняге М.Кавалли не повезло больше всех - её просто снесла одна из велогонщиц; другая тоже летела на большой скорости, вот только на ходу сообразился и пошла по полям..: ЗАВАЛище!

  • Astanaforever
    Ральф Денк: «В следующем году ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А вот Джамбо и ОАЭ с вами не будут согласны. Да еще и Инеос подключится. Вам только если за третье место..
  • uran
    Tour de France Femmes-2022. Эт ... (3)
    uran-Фото
    Куда же без Джамбо-Висма.
  • Серафим
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    Серафим-Фото
    Действительно, почему о Хансене ни слова. О нем ведь постоянно говорили, и здесь тоже.
  • Astanaforever
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Зейц трудяга. Всю карьеру пахал на лидеров. Молодец.
  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт в зелёной майке и ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, что на этом Тур де Франс все_побеждающий (почти) и все(х)_поглощающий ВВА даже перевыполнил свой план: этап брал (причём #8 в жёлтой майке лидера), по отрывах колесил немерено (брал все "летучки"), зелёную майку выиграл (вообще на изи), ну и в горах держался сильно, помогая капитану Йонасу. Мог покорить и рубеж в 500 спринтерских очков даже без победы на этапе #21 (как Гешке позволили взять последнее горное очко, так думаю и Ван Арту позволили бы взять 20 очков на последней "летучей премии"), но эмоционально он да, был уже истощён, поэтому и за победу в Париже совсем не думал (не хотел).

    На Тур де Франс-2022 не было этапа, на котором Ваут ван Арт не был заметен
    20 этапов из 21 (ну кроме первого, понятно) ВВА проКолесил в наградных майках: сначала в жёлтой, потом в зелёной. А ещё мне запомнится то, что за все мои просмотры Тур де Франс по ТВ (глазею его от 2003 года), впервые не было дождя ни на одном из 21 этапов. Так что этот ТдФ рекордсмен не только по средней скорости (победитель проехал его менее чем за 80 часов!), а и по жаре +/- без осадков... вообще!

     

    P.S.

    Команда Jumbo-Visma стала первой за последние 25 лет, велогонщики которой выиграли и жёлтую (ЙВ) и зёлёную (ВВА) майки на одном Тур де Франс. До них такое проДелала Telekom - 1997 год и Ян Ульрих (жёлтая) + Э.Цабель (зелёная). Но тут даже поКруче, ибо в Йонаса ещё и гороховая, а до белой "нехатило по календарю" какой то 1 месяц)

  • MVDP
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    MVDP-Фото
    Вряд ли, есть только отдельная статистика сходов.
  • Pi-man
    Саймон Йейтс продлил контракт ... (3)
    Pi-man-Фото
    В этом году заканчивается. Говорят, что есть шанс, что вернется в Байк-Эксчендж
  • VeloVelo
    Андрей Зейц проехал 20 Гранд-т ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Адам Хансен проехал 20 ГТ подряд. И во всех из них финишировал.

    И это считается рекордом, насколько я знаю.

     

    Всего он проехал 29. Сошел в трёх. Один раз в 2007 и два раза в 2010.
    Начиная с 2011 года не сошел ни разу.

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Lorenzo Manzin (Team TotalEnergies)

Taj Jones (Israel - Premier Tech)

Didier Norberto Merchan Cardona (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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