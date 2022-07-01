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Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022

Тадей Погачар с победой на 6-м этапе Тур де Франс-2022 и в жёлтой майке лидера

 

  Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар продолжил победную серию, выиграв седьмой в карьере этап французского Гранд-тура, и надев майку лидера на шестой день гонки. 6-й этап Тур де Франс-2022 начался в бешеном ритме атак.

 

 

Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022

 

 

   Пелотон рвался, а затем снова собирался, атаки шли одна за другой. Но 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates постоянно был начеку, держался в голове пелотона, а когда пелотон рвался, оказывался в первой группе.

 

  Одним из самых активных с самого старта был Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), удерживавший жёлтую майку лидера со 2-го этапа гонки. Когда сформировался отрыв из десяти гонщиков, Ваут ван Арт был одним из тех, кто продолжал преследование, и отрыву удалось продержаться всего 14 км.  На самом протяжённом этапе этого выпуска Тур де Франс бельгийский гонщик атаковал за 150 км до финиша вместе с Якобом Фульсангом (Israel Premier Tech) и Куинном Симмонсом (Trek-Segafredo). Они создали просвет, который продолжал расти, несмотря на то, что за 135 км до финиша Вауту ван Арту пришлось поправлять соскочившую цепь, но он быстро вернулся к своим попутчикам.

 

 

  Однако этому отрыву не удалось стать победным. Сначала от борьбы отказался Якоб Фульсанг, вернувшийся в пелотон за 65 км до финиша. Ещё через 35 километров, когда у Ваута ван Арта и Куинна Симмонса в запасе было около минуты, Ваут ван Арт сбросил попутчика и продолжил бороться с пелотоном уже в одиночку. Жёлтую майку лидера поймали за 11 км до финиша. Финал этапа, напоминающий Арденнские классики, когда подъёмы следуют один за другим, омрачил завал за 9 км до финиша, в который попал Александр Власов (Bora-hansgrohe). Он быстро вернулся в гонку, но пелотон уже начал штурмовать финальные подъёмы, и в итоге на финише Александр Власов проиграл победителю этапа Тадею Погачару 5 секунд.

 

  На некатегорийном финальном подъёме Лонгви гонщики UAE Team Emirates Рафал Майка и Брэндон Макналти вывезла Тадея Погачара, который атаковал на финальных 500 метрах и не дал шанса Майклу Мэттьюсу (BikeExchange) и Давиду Годю (Groupama-FDJ), финишировавшим вторым и третьим соответственно.

 

  Победа на 6-м этапе принесла Тадею Погачару и жёлтую майку лидера. В генеральной классификации ближайшим соперником словенского гонщика стал 25-летний американский гонщик команды EF Education-EasyPost Нельсон Паулесс, уступающий Погачару 4 секунды. Тройку лучших общего зачёта замыкает Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), проигрывающий 31 секунду.

 

  Тадей Погачар также продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика. У Ваута ван Арта осталась зелёная майка лучшего в очковой классификации, а Магнус Корт (EF Education EasyPost) остался в гороховой майке лучшего горного гонщика.

 

  Тадей Погачар: «Каждая следующая победа ещё лучше предыдущей. Сегодня с самого старта, первые два часа гонки были безумными. В отрыв уехали сильнейшие. Многие команды мощно натягивали пелотон, наша в том числе. В итоге пелотон оказался сильнее Ван Арта, но мы не были уверены, что его догоним.

 

  Я чувствовал себя отлично. Команда невероятно отработала, чтобы вывезти меня на идеальную позицию. После двух подъёмов на финише не было чистого спринта. Было тяжело превзойти всех в скорости, но у меня хорошо шла нога, чтобы продавить в конце. Не возражаю надеть жёлтую майку, но, прежде всего, я счастлив, что выиграл этап. Всё остальное – бонус».

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2022

 

 Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022Тадей Погачар - победитель 6 этапа Тур де Франс-2022

Photo ©A.S.O. / C.Lopez и © A.S.O. / Pauline Ballet

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
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