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Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

6 побед на этапах и три майки лидеров классификаций у команды  Jumbo-Visma после 20 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  20-й этап с индивидуальной гонкой на время принёс нидерландской команде Jumbo-Visma очередную, шестую победу на этапе Тур де Франс-2022. У команды также три майки лидеров классификаций – жёлтая майка лидера общего зачёта у капитана команды Йонаса Вингегора, которую он удерживает с 11 этапа, гороховая майка лучшего в горной классификации также у Йонаса Вингегора, которую он взял на 18-м этапе, зелёная майка лидера очковой классификации Ваута ван Арта, которую он удерживает со 2-го этапа.

 

 

 

  Небольшая ошибка на спуске дистанции разделки, к счастью, осталась для Йонаса Вингегора  без последствий, и на финише в Рокамадуре 25-летний датский велогонщик финишировал вторым, уступив 19 секунд победителю 20 этапа, своему товарищу по команде Вауту ван Арту.

 

 

Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

 

Йонас Вингегор в шаге от победы на Тур де Франс-2022

 

  На пути к самой главной победе в карьере Йонас Вингегор опередил своих ближайших соперников в генеральной классификации и на 40,7-километровой дистанции разделки – Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на 8 секунд, а Геранта Томаса (Ineos Grenadiers) на 13 секунд. После 20 этапа Йонас Вингегор в генеральной классификации опережает двукратного победителя Тур де Франс, 23-летнего словенского гонщика Тадея Погачара на 3 минуты 34 секунды, а победителя Тур де Франс-2018, призёра Тур де Франс-2019, 36-летнего британского гонщика Геранта Томаса  на 8 минут 13 секунд.

 

Йонасу Вингегору осталось доехать до Парижа, чтобы впервые в карьере подняться на высшую ступень подиума Тур де Франс.

 

  Йонас Вингегор: «Сегодня мы хотели снова бороться. Команда невероятно сильна и голодна до побед. Ваут одержал прекрасную победу, которая меня вдохновила. После этапа мы посмотрели друг на друга и разделили эти эмоции. Мы очень привязаны друг другу в команде. Всегда чувствуем, что мы работаем ради чего-то большего. Каждый радуется друг за друга. Все в команде, прежде всего, мои друзья, а не просто коллеги.

 

  Победа  - это всё для меня. Невероятно. Мне трудно подобрать слова. Это самая крупная победа. Но ещё важнее для меня, что на финише со мной две мои девочки (жена Трине и дочка Фрида). С прошлого года я всегда верил, что могу добиться  победы. Чувствую огромное облегчение, что сделал это. Я просто счастлив и горд.

 

  Мы всегда помнили о том, что случилось два года назад (когда Примож Роглич потерял жёлтую майку на финальной разделке), и не хотели, чтобы такое повторилось. Сегодня мы просто хотели добиться победы. Я хотел можно более высокого результата.

 

  Эмоции Ваута показывают, насколько мы все близки в команде. У нас все радуются успехам друг друга. Я тоже очень счастлив, что Ваут сегодня выиграл. Я бы сказал, все ребята для меня как братья. Думаю, сегодня будем праздновать. Это особенное достижение и для всей команды Jumbo-Visma, и для Дании. Я не читаю прессу, поэтому не знаю, как сильно там переживают, но могу представить».

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «В такой день, как сегодня, всё сходится. Команда прекрасна, в ней так много фантастических людей. Фантастическая группа гонщиков, объединённая одной страстью с таким же преданным делу персоналом.

 

  Сегодня в команде царило невероятное напряжение. Всегда надо держать контроль над ситуацией, и мы были сфокусированы. Работа прошлых недель окупилась. Йонас и Ваут сохраняли хладнокровие, и, ко всему, ещё заняли первое и второе место в этой разделке. Так выступают только лучшие спортсмены мира».

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma

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