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Тадей Погачар начал Тур де Франс-2022 с третьего места на 1-м этапе и белой майки

Тадей Погачар: «Не рисковал на поворотах, наслаждался дистанцией 1 этапа Тур де Франс-2022»

 

 

  Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар начал свой третий французский Гранд-тур, заняв 3-е место на 1-м этапе и надев белую майку лидера лучшего молодого гонщика. 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates отправился на дистанцию 13,2 км индивидуальной гонки на время под 66-м порядковым номером, в середине стартового протокола.

 

Photo (c) UAE Team Emirates

© A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

 

 

 

 Дождь осложнил прохождение трассы, проложенной по улицам Копенгагена, но, несмотря на это, Тадей Погачар, ставший 13-м на отсечке 6,6 км, безупречно прошёл вторую часть дистанции и на финише проиграл лишь 2 секунды лидировавшему на тот момент Вауту ван Арту (Jumbo-Visma).

 

  Однако, Вауту ван Арту не удалось подняться на высшую ступень подиума - победу одержал стартовавший 105-м Ив Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl), который опередил Ваута ван Арта на 5 секунд. Таким образом, Тадей Погачар занял 3-е место на 1-м этапе Тур де Франс-2022 и возглавил классификацию лучшего молодого гонщика.

 

  Тадей Погачар: «Очень хороший был день. Я наслаждался дистанцией, несмотря на дождь. Показал отличное время, сейчас перед первой неделей иду на великолепной позиции в общем зачёте. Дал полный газ от старта и до финиша.  

 

  Дождь сделал разделку тяжелее, скользкие дороги не помогают. В любом случае, уже на первом повороте я увидел, что условия не настолько плохие, после чего сосредоточился, проходя повороты один за другим. Я ехал уверенно, не очень рисковал.

 

  Доволен своим выступлением, очень рад надеть белую майку. Сегодня был первый тест Тур де Франс, не очень долгий, но всё равно он потребовал сил. Я увидел, что нога идёт хорошо. Завтра будет очень напряжённый этап. Никогда не знаешь, что может случиться. Меня поддерживает хорошая команда, мы будем очень осторожны, потому что день будет тяжёлым».

 

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ив Лампарт - победитель 1 этап ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Почти в тему....девушки...шо тут ешё скажешь whistle Такого старта я ещё не видел))) Giro Donne 2022

    Цитата: VeloVelo
    Как же я рад за этого парня! good Все-таки он сделал это! Когда никто не ожидал! Фантастика!
    Получается, Лефевр снова на коне.

    Не забывайте, что ещё совсем недавно Лампарт получил штраф и дисквал за блокировку Велленса на Туре Бельгии, так что у него "рыльце в пушку"

    А Лефевр всё равно дурик. потому что не взял Кэва на Тур(

  • VeloVelo
    Ив Лампарт - победитель 1 этап ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Как же я рад за этого парня! good Все-таки он сделал это! Когда никто не ожидал! Фантастика!



    Получается, Лефевр снова на коне.

    И да, как же не хватает Деклерка на Туре. Это я о себе - мне не хватает )

  • Hansmer
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Hansmer-Фото

    СпЕшу видимо очень хотелось чтобы выиграил их новый шлем с подшлемником (про который Курдюков подумал что горло больное у Власова), чтобы нам рассказать как это всё работает и продуто в ихней трубе. А Лампарт ехал мочил в старом шлеме, без визора и в простых очках! Но в итоге всеравно спеш! biggrin

  • Dmitry5588
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Dmitry5588-Фото
    Начало есть...что говорить ...ждемс
  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Ice
    Цитата: Gorn9k
    Какой же Кондрашов гений и легенда, в начале трансляции вел вторую звуковую дорожку от себя. Смотрел видосы разные "Ахмат сила" слышно было, потом понял, что звук идет, сказал что выключил, но все равно дальше продолжил говорить "поверх" СК))

    Дилетант - он дилетант во всем)



    Цитата: Astanaforever
    Кочегар Примусу поддал заранее огня. Чтоб не обольщался.
    От большого ума коверкаются фамилии, видимо))) В третьем классе так любил делать. Завидую вам, в таком почтенном возрасте сохранили ум ученика начальной школы)))
    Справедливости ради  , обсуждать умственные способности по пустякам... такое себе  , умный просто промолчит. 
     



    1. Цитата: RVL
      Ну это не пролог в чистом виде. По позиции в гонке и раздельному старту да, но по дистанции и духу- это разделка. пролог и Юэн взять может. 3-7 км. разделка это, о чем и говорят результаты
      Именно пролог по сути, в разделке разрывы между претендентами будут совсем в другой последовательности и значительно  больше. 
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    В Интернете уже пошли во всю мэмасы, после того как Ивс опередил ВВА и Ганну biggrin

    +

    Кстати, вот разрывы после 1 этапа (ITT) между генеральщиками по отношению к Тадею:

    Les temps par rapport à Pogacar:
    -Vingegaard +8"
    -Roglic +8"

    -A.Yates +15"
    -Thomas +17"
    -Vlasov +24"
    -Meintjes +27"
    -Martinez +36"
    -Bardet +38"
    -Quintana +41"
    -Gaudu +42"
    -Haig +43"
    -Fuglsang & Caruso +47"
    -Mas +48"
    -O'Connor +53"
    -G.Martin +55"
    -Uran +1'06"

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    RVL-Фото

    Ну это не пролог в чистом виде. По позиции в гонке и раздельному старту да, но по дистанции и духу- это разделка. пролог и Юэн взять может. 3-7 км. разделка это, о чем и говорят результаты

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    Интересная разделка и как жестко фавориты не угадали с сеткой старта.
    И такида сегодня Тадей выписал легкую саечку за испуг Юмбо.
    Пролог ничего не решал для генералов плюс погода, а кто и что кому выпишет будем посмотреть на первом финише в гору. 



    Цитата: velodoctor
    Погги там перед мостом очень круто проехал серию поворотов, сколько там гонщиков не вписывались нормально, но словенец прямо не теряя скорости как-то срезал углы и везде проскочил. Честно обезоруживают его скиллы, интрига тура тает на глазах.
    Еще Луц проехал в одно время с Кинтаной, да проиграл не так много лидерам, но вспоминая прошлый год, победу в разделке на Дофине, ожидал большего. Общее впечатление радостное от начала тура, но конкретно результаты расстроили.
     
    Риск конечно дело благородное  , но бесконечно везти не может, ничего ещё не ясно и интрига будет огого. 

  • Ice
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Ice-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Какой же Кондрашов гений и легенда, в начале трансляции вел вторую звуковую дорожку от себя. Смотрел видосы разные "Ахмат сила" слышно было, потом понял, что звук идет, сказал что выключил, но все равно дальше продолжил говорить "поверх" СК))

    Дилетант - он дилетант во всем)



    Цитата: Astanaforever
    Кочегар Примусу поддал заранее огня. Чтоб не обольщался.
    От большого ума коверкаются фамилии, видимо))) В третьем классе так любил делать. Завидую вам, в таком почтенном возрасте сохранили ум ученика начальной школы)))

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Gorn9k-Фото
    Так там ветер поменялся

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4 июля

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck)

Simone Ravanelli (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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