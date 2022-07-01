Тадей Погачар начал Тур де Франс-2022 с третьего места на 1-м этапе и белой майки

Тадей Погачар: «Не рисковал на поворотах, наслаждался дистанцией 1 этапа Тур де Франс-2022»

Двукратный победитель Тур де Франс Тадей Погачар начал свой третий французский Гранд-тур, заняв 3-е место на 1-м этапе и надев белую майку лидера лучшего молодого гонщика. 23-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates отправился на дистанцию 13,2 км индивидуальной гонки на время под 66-м порядковым номером, в середине стартового протокола.

Photo (c) UAE Team Emirates

© A.S.O. / Pauline Ballet и ©A.S.O. / C.Lopez

Дождь осложнил прохождение трассы, проложенной по улицам Копенгагена, но, несмотря на это, Тадей Погачар, ставший 13-м на отсечке 6,6 км, безупречно прошёл вторую часть дистанции и на финише проиграл лишь 2 секунды лидировавшему на тот момент Вауту ван Арту (Jumbo-Visma).

Однако, Вауту ван Арту не удалось подняться на высшую ступень подиума - победу одержал стартовавший 105-м Ив Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl), который опередил Ваута ван Арта на 5 секунд. Таким образом, Тадей Погачар занял 3-е место на 1-м этапе Тур де Франс-2022 и возглавил классификацию лучшего молодого гонщика.

Тадей Погачар: «Очень хороший был день. Я наслаждался дистанцией, несмотря на дождь. Показал отличное время, сейчас перед первой неделей иду на великолепной позиции в общем зачёте. Дал полный газ от старта и до финиша.

Дождь сделал разделку тяжелее, скользкие дороги не помогают. В любом случае, уже на первом повороте я увидел, что условия не настолько плохие, после чего сосредоточился, проходя повороты один за другим. Я ехал уверенно, не очень рисковал.

Доволен своим выступлением, очень рад надеть белую майку. Сегодня был первый тест Тур де Франс, не очень долгий, но всё равно он потребовал сил. Я увидел, что нога идёт хорошо. Завтра будет очень напряжённый этап. Никогда не знаешь, что может случиться. Меня поддерживает хорошая команда, мы будем очень осторожны, потому что день будет тяжёлым».