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Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

Сольная победа Ваута ван Арта, третий отрыв подряд Магнуса Корта на 4-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  После трёх вторых мест Ваут ван Арт (Wout van Aert), удерживающий со 2-го этапа жёлтую майку лидера, выиграл  4-й этап Тур де Франс-2022 из сольной атаки. Это седьмая победа на этапе французского Гранд-тура в карьере 27-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma.

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  4-й этап, первый после дня  отдыха/перелёта из Дании во Францию, сначала развивался по традиционному сценарию. Со старта атаковал 31-летний французский гонщик команды Cofidis Антони Перес (Anthony Perez), к которому присоединился обладатель гороховой майки горного короля, 29-летний датский гонщик команды EF Education – EasyPost Магнус Корт (Magnus Cort).

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

  Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  Пелотон отпустил отрыв, чьё преимущество за 80 км до финиша доходило до 7 минут. Магнус Корт поборолся с Антони Пересом за первую из горных премий на подъёме 4-й катеогории, но на следующих четырёх подъёмах борьбы уже не было – Магнус Корт первым проходил вершины, собрав за этап пять очков. За 45 км до финиша  Антони Перес атаковал, сбросив своего попутчика и продержался впереди до финальных 12 км, когда команда Jumbo-Visma атаковала на финальном подъёме дня, готовя атаку Ваута  ван Арта.

 

После прохождения вершины Ваут ван Арт ускорился и уехал в одиночку за 11 км до финиша, в то время как пелотон рассыпался.

 

Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

 Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

 Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

 Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  За 2 км до финиша у Ваута ван Арта было в запасе около 20 секунд. Команды Quick-Step Alpha Vinyl,Alpecin-Deceuninck не смогли закрыть просвет, потому что товарищи Ван Арта по команде Jumbo-Visma мешали организовать слаженную погоню.

 

  Вауту ван Арту хватило времени, чтобы отпраздновать победу впереди пелотона, изобразив руками полёт. Из пелотона первым пересёк финиш Яспер   Филипсен (Alpecin-Deceuninck).

 

  Ваут ван Арт увеличил преимущество в генеральной классификации до 25 секунд над Ивом Лампартом (Quick-Step Alpha Vinyl). Также Ваут ван Арт, который на промежуточном спринте уступил Фабио Якобсену (Quick-Step Alpha Vinyl), удерживает лидерство в очковой классификации, где опережает Якобсена на 61очко.

 

  Магнус Корт сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, где набрал 11 очков.  Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

 

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Это незабываемо!

    Лидер тдф берет этап!!!

    Невероятно!

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    VeloVelo-Фото

    В генерале:
    80 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 2:20

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    ВВА на этапах ТдФ-2022: №2, №2, №2, №1 - вот это планку поставил, молорик, чё)) bb

    В последний холм ЮМБОвцы раздавали так, что всякие будущие Коломбьеры и Телеграфы прячутся)) Интересно они так и задумывали для ВВА или это был (потом) экспромт от Воута, мол, ану, фигачу на полную до последнего. Выиграть этап в жёлтой майки вдвойне престижно, ну а ещё в таком стиле hi его жест на финише тоже запомнится.

    Филипсен же на финише так яростно орал и выдавал эмоции, что Лапорт не выдержал и показал пальцем - туда смотри, вон там в жёлтом пробедитеь, чё ты празднуешь biggrin хотя от Яспера это смотрелось забавно 

    а Магнусу Корту - снова аплодисменты!!

    Цитата: старт-шоссе 82
    Если так и дальше дело пойдет, то где то к середине тура, вопрос о зеленой майке отпадет.
    Вообще в истории тур де Франса, это редкий случай, когда гонщик носящий желтую майку так яростно борется за зеленую.

    Первое что сразу пришло в голову - Мэркс !?

    Мне кажется ВВА может на этом ГТ установить абсолютный рекорд ТдФ в истории по набору спринтерских очков в зачёт зелёной майки. 

  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    BlAr-Фото

    Что непонятно? ВВА наконец-то позволил другим выиграть второе место. Вот Яспер и рад, что смог его взять!crazy

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    nightbuster33-Фото

    Роглич прекрасно знал,что будет атака Аерта и остальные члены команды тоже. Это решение не вдруг, возможно после предварительного знакомства с трассой и розой ветров.Будь хоть небольшой встречный ветер этого манёвра не было бы. Всё,что сейчас делается командой,всё для блага Роглича.Интересно то,что никто из претиндентов не кинулись догонять(зевнули?), кроме одного(Адам?),а за ним пристроились Джумбо,чтобы гасить попытки догнать.

  • Velolife
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (2)
    Velolife-Фото

    всё-таки я перевёл бы Le Vieux Lille, как "Старый Лилль" 

  • motte
    Ваут ван Арт – победитель 4 эт ... (1)
    motte-Фото

    Это незабываемо!

    Лидер тдф берет этап!!!

    Невероятно!

  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    DenisRodikov-Фото

    Ван Арт очень силён. Но нельзя не отметить, что победа стала возможна в первую очередь благодаря очень сильному попутнуму ветру - в таких условиях группа почти не даёт преимущества относительно езды в одного. Плюс, Джумба и Инеос дружно тормозили догонялки.

    И всё-таки победа очень красивая получилась! =)

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если так и дальше дело пойдет, то где то к середине тура, вопрос о зеленой майке отпадет. 

    Вообще в истории тур де Франса, это редкий случай, когда гонщик носящий желтую майку так яростно борется за зеленую.

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Gorn9k-Фото
    Конечно он повержен, об этом ведь говорят три спринтерских этапа
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    M-07-Фото

    Прекрасная победа ван Арта, красивая атака Юмбы была.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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