  Ваут ван Арт – победитель 4 этапа Тур де Франс-2022

Сольная победа Ваута ван Арта, третий отрыв подряд Магнуса Корта на 4-м этапе Тур де Франс-2022

После трёх вторых мест Ваут ван Арт (Wout van Aert), удерживающий со 2-го этапа жёлтую майку лидера, выиграл 4-й этап Тур де Франс-2022 из сольной атаки. Это седьмая победа на этапе французского Гранд-тура в карьере 27-летнего бельгийского гонщика команды Jumbo-Visma.

4-й этап, первый после дня отдыха/перелёта из Дании во Францию, сначала развивался по традиционному сценарию. Со старта атаковал 31-летний французский гонщик команды Cofidis Антони Перес (Anthony Perez), к которому присоединился обладатель гороховой майки горного короля, 29-летний датский гонщик команды EF Education – EasyPost Магнус Корт (Magnus Cort).

Пелотон отпустил отрыв, чьё преимущество за 80 км до финиша доходило до 7 минут. Магнус Корт поборолся с Антони Пересом за первую из горных премий на подъёме 4-й катеогории, но на следующих четырёх подъёмах борьбы уже не было – Магнус Корт первым проходил вершины, собрав за этап пять очков. За 45 км до финиша Антони Перес атаковал, сбросив своего попутчика и продержался впереди до финальных 12 км, когда команда Jumbo-Visma атаковала на финальном подъёме дня, готовя атаку Ваута ван Арта.

После прохождения вершины Ваут ван Арт ускорился и уехал в одиночку за 11 км до финиша, в то время как пелотон рассыпался.

За 2 км до финиша у Ваута ван Арта было в запасе около 20 секунд. Команды Quick-Step Alpha Vinyl,Alpecin-Deceuninck не смогли закрыть просвет, потому что товарищи Ван Арта по команде Jumbo-Visma мешали организовать слаженную погоню.

Вауту ван Арту хватило времени, чтобы отпраздновать победу впереди пелотона, изобразив руками полёт. Из пелотона первым пересёк финиш Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck).

Ваут ван Арт увеличил преимущество в генеральной классификации до 25 секунд над Ивом Лампартом (Quick-Step Alpha Vinyl). Также Ваут ван Арт, который на промежуточном спринте уступил Фабио Якобсену (Quick-Step Alpha Vinyl), удерживает лидерство в очковой классификации, где опережает Якобсена на 61очко.

Магнус Корт сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, где набрал 11 очков. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.