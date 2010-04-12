Джиро д'Италия-2026. Презентация маршрута

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- 1-12-2025, 20:52
Маршрут Джиро д’Италия-2026 – старт в Болгарии, финиш в Риме и 50 км набора высоты
Маршрут Джиро д’Италия-2026 был представлен в Риме, в Аудиториуме «Парко делла Музика Эннио Морриконе», 1 декабря. 109-й выпуск итальянского Гранд-тура (Corsa Rosa) пройдёт с 8 по 31 мая 2026 года. В 16-й раз в истории Джиро стартует за пределами Италии – на этот раз «Гранде-Арриво», торжественный старт, принимает Болгария. Финиширует Джиро д’Италия в Риме. За три недели участники преодолеют 3459 км с общим набором высоты 50 000 метров. Меню 109-го издания включает одну индивидуальную гонку на время протяженностью 40,2 км, восемь равнинных, семь среднегорных и пять высокогорных этапов с семью финишами на вершине. «Чима Коппи», самой высокой точкой этой Джиро станет перевал Пассо Джау (Passo Giau) высотой 2 233 метра.
«Корса Роза» также заглянет в Швейцарию с этапом, полностью проходящим по её территории, от Беллинцоны (Bellinzona) до Кари (Carì). Милан в 90-й раз в истории примет финиш этапа, но не финального, а 15-го. Со старта из Джемоны-дель-Фриули (Gemona del Friuli) Джиро почтит память жертв разрушительного землетрясения, случившегося полвека назад (1976 году). Горой Пантани будет в этом выпуске подъём Пьяни-ди-Пецце (Piani di Pezzè), а «Этап Бартали», полностью проходящий по Тоскане (Tuscany), — 40,2 км индивидуальная гонка на время от Виареджо (Viareggio) до Массы (Massa).
Старт «Корса Роза»-2026 в Болгарии
Прелюдией к итальянской части «Корса Роза» послужат три этапа в Болгарии. 1-й этап, равнинный, стартует и финиширует на черноморском побережье, от Несебыра (Nessebar) до Бургаса (Burgas), и определит первого обладателя розовой майки. Затем гонка отправится из Бургаса, чтобы достичь Велико-Тырново (Veliko Tarnovo) после выматывающих 220 км, включающих финальный подъем 3,5 км со средним градиентом 7,5%.
3-й этап стартует из Пловдива (Plovdiv), а финиширует в столице Болгарии - Софии (Sofia), вновь предоставив шанс спринтерам.
Первая неделя Джиро д’Италия-2026
После первого дня отдыха в понедельник, 11 мая, во время которого участники переедут в Италию, последуют этапы, которые могут подойти спринтерам, но не гарантируют общего спринта в финале, и горные этапы.
Гонка поедет на север по полуострову. На 7-м этапе ждёт первый горный финиш – с подъёмом на Блокхаус (Blockhaus) по его самой грозной стороне – 13,5 км подъёму Роккамориче / Roccamorice. Этап до Блокхауса также будет самым протяжённым в маршруте Джиро – 246 км с набором высоты 4600 м. Первый настоящий тест для генеральщиков.
Неделя завершается этапом «Мури» до Фермо (Fermo) и 9-м этапом с горным финишем в Апеннинах на Корно-алле-Скале (Corno alle Scale), который возвращается спустя 22 года после победы Джильберто Симони в 2004 году. После равнины на большей части этапа на последних 30 км набор высоты составит 1400 м.
Вторая неделя Джиро д’Италия-2026
После второго дня отдыха 18 мая Джиро д’Италия-2026 возобновится индивидуальной гонкой на время протяженностью 40,2 км, полностью проходящей по Тоскане, от Виареджо до Массы — «Этапом Бартали» этого издания, по Лигурийскому побережью.
Затем следуют еще три этапа, чередующие сложные финалы со спринтерскими, в подготовке к выходным в Валле-д’Аоста.
12-й этап представляет собой «Милан – Сан-Ремо» наоборот. Стартуя на Лигурийском побережье, участники финишируют в Нови-Лигуре, где обычно стартует весенняя классика.
14-й этап – почти без равнинных отрезков, короткий, но выматывающий 133-км этап с набором высоты более 4400 м. Пелотон отправится в Пилу (Pila), подъём, который возвращается впервые за более чем 30 лет.
На 15-м этапе, завершающим вторую неделю, ожидается спринтерский финиш в Милане, который примет 90-й в своей истории финиш этапа.
Третья неделя Джиро д’Италия-2026
Третья неделя начинается с мощного акцента благодаря очень короткому и финишиирующему в подъём этапу, полностью проходящему в Швейцарии, от Беллинцоны до Кари с четырьмя подъёмами 3-й и 2-й категории.
Два этапа с пересечённым рельефом служат разминкой перед двумя заключительными очень тяжёлыми днями в горах.
Королевский 19-й этап в Доломитах связывает Фельтре (Feltre) с Пьяни-ди-Пецце (еще одно историческое возвращение, после победы Марко Пантани на Джиро д’Италия для любителей в 1992 году). Маршрут преодолевает перевалы Дуран (Duran), Стауланца (Staulanza) (с вариантом Кой / Coi), Джау (Cima Coppi) – 2233 м над уровнем моря, и Фальцарего (Falzarego), повторяя некоторые из самых знаковых дорог Джиро. Набор высоты составит 5000 м на дистанции 152 км.
Перевал Пассо Джау станет «Чимой Коппи» в 4-й раз (после 1973 — первым прошёл Хосе Мануэль Фуэнте; 2011 — Стефано Гардзелли; 2021 — Эган Берналь).
На следующий день, на 20-м этапе, «Корса Роза» почтит память жертв разрушительного землетрясения в Фриули (Friuli) (6 мая 1976 года), пройдя через пострадавший район, прежде чем дважды подняться на Пьянкавалло (Piancavallo), подъём 14,4 км с 8,9%, который окончательно расставит всех в общем зачёте.
21-й этап, «Гранде Арриво» в Риме, этап с традиционной парадной круговой трассой по Вечному городу.
Этапы Джиро д'Италия-2026
8.05. Пятница. Этап 1: Nessebar / Несебър - Burgas / Бургас, 156 км
9.05. Суббота. Этап 2: Burgas / Бургас - Veliko Tarnovo / Велико Търново, 220 км
10.05. Воскресенье. Этап 3: Plovdiv / Пловдив - Sofia / София, 174 км
11.05. Понедельник. День отдыха.
12.05. Вторник. Этап 4: Catanzaro - Cosenza, 144 км
13.05. Среда. Этап 5: Praia a Mare - Potenza, 204 км
14.05. Четверг. Этап 6: Paestum - Napoli, 161 км
15.05. Пятница. Этап 7: Formia - Blockhaus, 246 км
16.05. Суббота. Этап 8: Chieti - Fermo, 159 км
17.05. Воскресенье. Этап 9: Cervia - Corno alle Scale, 184 км
18.05. Понедельник. День отдыха.
19.05. Вторник. Этап 10: Viareggio - Massa TUDOR (ITT), 40,2 км
20.05. Среда. Этап 11: Porcari (Paper District) - Chiavari, 178 км
21.05. Четверг. Этап 12: Imperia - Novi Ligure, 177 км
22.05. Пятница. Этап 13: Alessandria - Verbania, 186 км
23.05. Суббота. Этап 14: Aosta - Pila, 133 км
24.05. Воскресенье. Этап 15: Voghera - Milano, 136 км
25.05. Понедельник. День отдыха.
26.05. Вторник. Этап 16: Bellinzona - Carì, 113 км
27.05. Среда. Этап 17: Cassano d'Adda - Andalo, 200 км
28.05. Четверг. Этап 18: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 км
29.05. Пятница. Этап 19: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè), 151 км
30.05. Суббота. Этап 20: Gemona del Friuli - Piancavallo, 199 км
31.05. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 131 км
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (31)
- Просмотров
- (2 844)