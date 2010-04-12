VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2026. Презентация маршрута

 Маршрут Джиро д’Италия-2026 – старт в Болгарии, финиш в Риме и 50 км набора высоты

 

Маршрут Джиро д’Италия-2026 – старт в Болгарии, финиш в Риме и 50 км набора высоты  

 

Маршрут Джиро д’Италия-2026 был представлен в Риме, в Аудиториуме «Парко делла Музика Эннио Морриконе», 1 декабря. 109-й выпуск итальянского Гранд-тура (Corsa Rosa) пройдёт с 8 по 31 мая 2026 года. В 16-й раз в истории Джиро стартует за пределами Италии – на этот раз «Гранде-Арриво», торжественный старт, принимает Болгария. Финиширует Джиро д’Италия в Риме. За три недели участники преодолеют 3459 км с общим набором высоты 50 000 метров. Меню 109-го издания включает одну индивидуальную гонку на время протяженностью 40,2 км, восемь равнинных, семь среднегорных и пять высокогорных этапов с семью финишами на вершине. «Чима Коппи», самой высокой точкой этой Джиро станет перевал Пассо Джау (Passo Giau) высотой 2 233 метра.

 

«Корса Роза» также заглянет в Швейцарию с этапом, полностью проходящим по её территории, от Беллинцоны (Bellinzona) до Кари (Carì). Милан в 90-й раз в истории примет финиш этапа, но не финального, а 15-го. Со старта из Джемоны-дель-Фриули (Gemona del Friuli) Джиро почтит память жертв разрушительного землетрясения, случившегося полвека назад (1976 году). Горой Пантани будет в этом выпуске подъём Пьяни-ди-Пецце (Piani di Pezzè), а «Этап Бартали», полностью проходящий по Тоскане (Tuscany), — 40,2 км индивидуальная гонка на время от Виареджо (Viareggio) до Массы (Massa).

 

 Старт «Корса Роза»-2026 в Болгарии

 

Прелюдией к итальянской части «Корса Роза» послужат три этапа в Болгарии. 1-й этап, равнинный, стартует и финиширует на черноморском побережье, от Несебыра (Nessebar) до Бургаса (Burgas), и определит первого обладателя розовой майки. Затем гонка отправится из Бургаса, чтобы достичь Велико-Тырново (Veliko Tarnovo) после выматывающих 220 км, включающих финальный подъем 3,5 км со средним градиентом 7,5%.

 

3-й этап стартует из Пловдива (Plovdiv), а финиширует в столице Болгарии - Софии (Sofia), вновь предоставив шанс спринтерам.

 

Первая неделя Джиро д’Италия-2026

 

После первого дня отдыха в понедельник, 11 мая, во время которого участники переедут в Италию, последуют этапы, которые могут подойти спринтерам, но не гарантируют общего спринта в финале, и горные этапы.

 

Гонка поедет на север по полуострову. На 7-м этапе ждёт первый горный финиш – с подъёмом на Блокхаус (Blockhaus) по его самой грозной стороне – 13,5 км подъёму Роккамориче / Roccamorice. Этап до Блокхауса также будет самым протяжённым в маршруте Джиро – 246 км с набором высоты 4600 м. Первый настоящий тест для генеральщиков.

 

Неделя завершается этапом «Мури» до Фермо (Fermo) и 9-м этапом с горным финишем в Апеннинах на Корно-алле-Скале (Corno alle Scale), который возвращается спустя 22 года после победы Джильберто Симони в 2004 году. После равнины на большей части этапа на последних 30 км набор высоты составит 1400 м. 

 

Вторая неделя Джиро д’Италия-2026 

 

После второго дня отдыха 18 мая Джиро д’Италия-2026 возобновится индивидуальной гонкой на время протяженностью 40,2 км, полностью проходящей по Тоскане, от Виареджо до Массы — «Этапом Бартали» этого издания, по Лигурийскому побережью.

 

Затем следуют еще три этапа, чередующие сложные финалы со спринтерскими, в подготовке к выходным в Валле-д’Аоста.

 

12-й этап представляет собой «Милан – Сан-Ремо» наоборот. Стартуя на Лигурийском побережье, участники финишируют в Нови-Лигуре, где обычно стартует весенняя классика.

 

14-й этап – почти без равнинных отрезков, короткий, но выматывающий 133-км этап с набором высоты более 4400 м. Пелотон отправится в Пилу (Pila), подъём, который возвращается впервые за более чем 30 лет.

 

На 15-м этапе, завершающим вторую неделю, ожидается спринтерский финиш в Милане, который примет 90-й в своей истории финиш этапа. 

 

Третья неделя Джиро д’Италия-2026

 

Третья неделя начинается с мощного акцента благодаря очень короткому и финишиирующему в подъём этапу, полностью проходящему в Швейцарии, от Беллинцоны до Кари с четырьмя подъёмами 3-й и 2-й категории.

 

 Два этапа с пересечённым рельефом служат разминкой перед двумя заключительными очень тяжёлыми днями в горах.

 

Королевский 19-й этап в Доломитах связывает Фельтре (Feltre) с Пьяни-ди-Пецце (еще одно историческое возвращение, после победы Марко Пантани на Джиро д’Италия для любителей в 1992 году). Маршрут преодолевает перевалы Дуран (Duran), Стауланца (Staulanza) (с вариантом Кой / Coi), Джау (Cima Coppi) – 2233 м над уровнем моря, и Фальцарего (Falzarego), повторяя некоторые из самых знаковых дорог Джиро. Набор высоты составит 5000 м на дистанции 152 км.

 

Перевал Пассо Джау станет «Чимой Коппи» в 4-й раз (после 1973 — первым прошёл Хосе Мануэль Фуэнте; 2011 — Стефано Гардзелли; 2021 — Эган Берналь).

 

На следующий день, на 20-м этапе, «Корса Роза» почтит память жертв разрушительного землетрясения в Фриули (Friuli) (6 мая 1976 года), пройдя через пострадавший район, прежде чем дважды подняться на Пьянкавалло (Piancavallo), подъём 14,4 км с 8,9%, который окончательно расставит всех в общем зачёте.

 

21-й этап, «Гранде Арриво» в Риме, этап с традиционной парадной круговой трассой по Вечному городу.

 

 

 Этапы Джиро д'Италия-2026

 

 

 

8.05. Пятница. Этап 1: Nessebar / Несебър - Burgas / Бургас, 156 км

 


9.05. Суббота. Этап 2: Burgas / Бургас - Veliko Tarnovo / Велико Търново, 220 км

 


10.05. Воскресенье. Этап 3: Plovdiv / Пловдив - Sofia / София, 174 км

 


11.05. Понедельник. День отдыха.


12.05. Вторник. Этап 4: Catanzaro - Cosenza, 144 км

 


13.05. Среда. Этап 5: Praia a Mare - Potenza, 204 км

 


14.05. Четверг. Этап 6: Paestum - Napoli, 161 км

 


15.05. Пятница. Этап 7: Formia - Blockhaus, 246 км

 


16.05. Суббота. Этап 8: Chieti - Fermo, 159 км

 


17.05. Воскресенье. Этап 9: Cervia - Corno alle Scale, 184 км

 

 

18.05. Понедельник. День отдыха.


19.05. Вторник. Этап 10: Viareggio - Massa TUDOR (ITT), 40,2 км

 

 


20.05. Среда. Этап 11: Porcari (Paper District) - Chiavari, 178 км

 


21.05. Четверг. Этап 12: Imperia - Novi Ligure, 177 км

 


22.05. Пятница. Этап 13: Alessandria - Verbania, 186 км

 


23.05. Суббота. Этап 14: Aosta - Pila, 133 км

 


24.05. Воскресенье. Этап 15: Voghera - Milano, 136 км

 


25.05. Понедельник. День отдыха.


26.05. Вторник. Этап 16: Bellinzona - Carì, 113 км

 


27.05. Среда. Этап 17: Cassano d'Adda - Andalo, 200 км

 

 


28.05. Четверг. Этап 18: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 км

 


29.05. Пятница. Этап 19: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè), 151 км

 


30.05. Суббота. Этап 20: Gemona del Friuli - Piancavallo, 199 км

 


31.05. Воскресенье. Этап 21: Roma - Roma, 131 км

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур маршрут Джиро д'Италия-2026 Мировой Тур UCI

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Просто Я

    sashaney

    1 декабря 2025 21:50 | Регистрация: 19.09.2014

    Блокхаус и 246км? Изобретательно.

  2. Имя: Михаил

    motte

    1 декабря 2025 21:55 | Регистрация: 4.07.2011

    Пишут:

    Маршрут Джиро опубликован, вместе с профилями некоторых самых сложных этапов.

    Только одна индивидуальная гонка на время длиной 40 км, интересные горные этапы, но главное, что меня заинтересовало — много этапов, подходящих для отрывов. Кто-то вроде Абрахамсена может выбрать Джиро вместо Тура.

    Также много спринтерских этапов… Противостояние Милан — Манье — Бреннан будет эпичным.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    1 декабря 2025 22:05 | Регистрация: 30.06.2017

    Джиро решила потягаться с Вуэльтой по горным финишам. И это правильно. Есть, что будет посмотреть. Йонас или Исаак? Надеюсь мексиканец поедет штурмовать Джиро во второй раз. Несладко придётся датчанину. Это не португальца гонять в одну калитку на Вуэльте .И мое мнение почти безнадежно.... если Дель Торо сохранит эту форму 25 года.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: Андрей

    Krakk

    1 декабря 2025 23:58 | Регистрация: 22.06.2018

    Ожидание: Цонколан!

    Реальность: Пьянкавалло

    Королевский этап, завершающийся двумя недогорками с длинным спуском между ними.

    Рекордная по протяженности, абсолютно плоская разделка - всегда пожалуйста.

    Возмущение никакого нет просто потому, что заранее знаешь, что будет такое вот. И только щемящая душевная боль, когда представляешь глубину отчаяния целого поколения гонщиков, в очередной раз вынужденных выбирать из трех куч дерьма ту, что меньше смердит!

    1. Имя: Александр

      Cahko

      2 декабря 2025 10:11 | Регистрация: 20.03.2022

      а можно без пафоса про кучи и душевную боль, гор мало или что вам не понравилось?

  5. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    2 декабря 2025 01:22 | Регистрация: 4.01.2015

    Лично для меня немного неоднозначные ощущения о будущей Джиро и её маршруте. Т.е. тут и мэга ЭТАПище на 246км. с финишем на крутом Блокхаусе + ещё один на 220 км. в Болгарии, и протяжённая ITT на 40+ км. (зачем такой длинный плоскач !? ), и этапы в Доломитах (хоть бы погода была лётной для велогонщиков в высоких Альпах) и неожиданно НЕ королевский этап №20.

    А если брать чисто по цифрах, то выходит что возможно это будет один из "лёгких" итальяских гранд туров за последние годы (см.картинку ниже), хотя орги и на тыкали много МУРов.

    Рискнёт ли Йонас проколесить такую Джиру на победу, а может и Рэмко на генерал...

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика
  6. Имя: Иван

    shekn

    2 декабря 2025 07:21 | Регистрация: 11.05.2017

    А мне первые две недели нравятся . А вот на третьей как-то эпичности что-ли не хватило)) Разделки такой доски 40 км , честно говоря, я ждал. Очень надеюсь , что Ремко поедет . А может и Йонас . 

  7. diplomat

    2 декабря 2025 08:27 | Регистрация: 12.03.2011

    Интересный маршрут. Похоже начинать смотреть нужно с 7 этапа. Хотелось бы увидеть Исаак vs Ремко. В этом году Финестре поставили женщинам.

  8. Имя: Александр

    Cahko

    2 декабря 2025 10:15 | Регистрация: 20.03.2022

    С учетом, что сейчас в грандтуры ставят миллион гор, этот маршрут как будто относительно легкий. По мне как кто-то писал выше, первые две недели - ок, а третья можно было бы чуть сложнее.

    А в целом, поглядим.

    ну и от болгарской части ожидал большего. в более менее горной стране выбрали достаточно простые маршруты. Может у них там дорог хороших нет - не знаю.  

  9. Имя: Алексей

    sixpack

    2 декабря 2025 10:48 | Регистрация: 20.11.2012

    хорошо -- это дифференцированный маршрут, много выраженно спринтерских и классикоподобных этапов. не согласен с мнением, что много этапов под отрыв. скорее наоборот.

     

    плохо -- на этапах типа подъезд -- гора (кроме Блокхауса и 20-ого) финальные горы недостаточно зубастые и велик шанс колхоза. Этап под большую борьбу по большому счету один, ну это возможно и ок.

  10. Имя: Максим

    дрокер

    2 декабря 2025 11:28 | Регистрация: 4.05.2017

    Если Кинтана не поедет, Ремко должен забирать эту Джироclapping

  11. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    2 декабря 2025 11:53 | Регистрация: 12.05.2023

    Джиро выходит за рамки Италии не от хорошей жизни,это нужно принимать,следовательно маршрут строится в зависимоси от ГЕО.

    Этапы скорее универсальные,горки,спринт,40 км стол,все для сохранения интриги до последней недели.
    Очень сомневаюсь,что 19 этап будет не изменен,странно,что едут именно так,ну ок
    Пьянковалло - это конечно не про эпичные горы,но насладится красотой Лаго ди Барчис можно.Будет красиво если поедут через дамбу по дороге в лесу,там сейчас строительство идет,укрепляют берег,там конечно есть сложные куски,но в целом скорее на усталости кто-то отстанет.

     

    Отдельно хочу сказать про 20 этап,я на нем буду в Барчис,потрясающее красивое озеро,есть отели,большой кемпинг(не один) много рестаранов.НУ конечно рекомендую посетить Vecchia strada della Val Cellina,оболденный маршрут для прогулки за 3 евро с человека,виды прекрасные.

     

    Кстати на прошлой недели как раз там был)

     

     

     

     

     

  12. Имя: Васисуалий

    kabachok

    2 декабря 2025 13:39 | Регистрация: 30.09.2019

    ну наконец-то на гранд туре приличная разделка.

    1. Имя: Арман

      Джамайка

      2 декабря 2025 19:15 | Регистрация: 20.10.2020

      а вот Ремке маловато, Джиро не едет, негде приложить свои таланты

  13. Имя: Михаил

    motte

    2 декабря 2025 16:01 | Регистрация: 4.07.2011

    Йонас Вингегаард:

    «Если бы я мог выиграть ещё одну гонку, я бы выбрал Джиро».

    «Но я не могу комментировать, поеду ли я на Джиро уже в следующем году. Мы ещё не решили, что будем делать в следующем сезоне. Нам нужно поговорить и обсудить это с командой. Затем мы составим план и посмотрим, какие гонки будем ехать».

    «Мне всегда нравилось выступать в одном сезоне и на Тур де Франс, и на Вуэльте. Гоняться до октября — это очень долго, но когда едешь Тур, а затем Вуэльту, сезон почти завершён. Мне всегда нравилась эта комбинация».

    «Современный велоспорт очень требователен… легко перегореть. Много давления, много данных, вокруг постоянно множество тренеров. Думаю, нам стоит больше говорить о ментальной стороне. Важно понимать, что нужно получать удовольствие. Не надо быть идеальным каждый день. Иногда полезно выпить пива или вина, побыть с друзьями. Это тоже часть жизни».

    «До моего падения на Стране Басков я находился на очень мощной восходящей траектории. После той аварии мы работали полтора года, чтобы вернуться на тот уровень, на котором я был. И думаю, что сейчас я на этом уровне. Надеюсь, я смогу снова выйти на восходящую траекторию и продолжать прогрессировать».

  14. Имя: Просто Я

    sashaney

    2 декабря 2025 18:18 | Регистрация: 19.09.2014

    Лично мне не понятно куда стремятся организаторы. Есть простор для спринта, есть для отрыва. Но горы не "решительные". Очень нужно сделать победителем трековика? Вигинс, Дюмолен, Ремко? Зачем?

  15. Имя: Сергей

    error

    3 декабря 2025 09:19 | Регистрация: 20.05.2010

    У Эмиратов всегда есть что и кем сказать на любых маршрутах...

     

    Рогличу весьма подойдет маршрут, если ему еще дадут гонять генералом. И Пеллицари ему в помощь запасным капитаном и топ-доместиком.

    Или Ремко на Джиро, но тогда он останется без весенних классик и Тура...

     

    У Висмы точно не Винигор. Може Йоргенсон, но куда тогда Вини без Йоргенсона на Туре?

     

    Аюсо от Трека вполне.. но он скорее амбициозен на Тур, а это точно без Джиро..

     

    Больше команд претендентов с серьезной разделкой на 40 км не вижу...

  16. Имя: Арман

    Джамайка

    3 декабря 2025 09:34 | Регистрация: 20.10.2020

    На прошлой неделе было большое вью с Ремко - о травме, смене команды, поддерже жены, диете и тд. Про Джиро маршрута еще не было, но он высказал, что по предварительным данным, только одна разделка, что мало. Так что Тур и весенние классики, в которых он ранее не участвовал. 

    Ну действительно - зачем он тогда уходил из КвикСтепа, от котого не получал полной поддержки на 3-неделных гонках? И давно пора попробовать МСР, да и ФЛандрию с Рубе, а это с Джиро не сочетается

  17. Имя: Алексей

    Стриж

    3 декабря 2025 12:04 | Регистрация: 14.07.2021

    Посмотрел, что получилось Ну разделка 40км , спецом под Ремко Первое 2 недели - интересно 3 неделя - соглашусь так себе. Прям эпичных гор нет, вот ещё. Все для Ремко , чтобы ехал? Ну а Йонас должен стартовать, кто знает что / кто / как будет через год? Лучше Джиро для него точно не будет. Нужно закрывать гештальт.

  18. Имя: Михаил

    motte

    3 декабря 2025 12:24 | Регистрация: 4.07.2011

    Во время «Тур де Франс-2025» команда UAE Team Emirates-XRG полностью перешла на аэродинамические велосипеды Colnago Y1Rs, сделав ставку на их преимущество в скорости, несмотря на больший вес. На середине гонки команда представила облегчённую версию специально для Тадея Погачара — сочетание аэродинамики и суперлёгкого веса 6,9 кг, идеально подходящее для решающей горной разделки на Пейрагюд, где Погачар доминировал.

    Погачару понравился минималистичный карбоновый дизайн, в котором для экономии граммов даже отказались от краски. Он использовал этот велосипед на таких легендарных этапах, как Мон-Ванту и королевский этап на Кол де ла Лоз. Позднее он ездил на похожих версиях и выиграл Канадские классики, чемпионат мира в Кигали и Иль Ломбардия.

    Теперь этот самый первый облегчённый Colnago Y1Rs с Тур де Франс выставлен на аукционе Sotheby’s. Торги открылись 1 декабря и закроются 5 декабря в 16:34. Ранние ставки быстро достигли 13 000 €, а цена уже взлетела почти до 33 000 €.

    Для коллекционеров велоспорта или поклонников Погачара с серьёзными финансовыми возможностями — это шанс получить часть истории Тур де Франс.

  19. Имя: Михаил

    motte

    3 декабря 2025 16:58 | Регистрация: 4.07.2011

    СРОЧНО: Campagnolo, один из самых культовых брендов в мире велоспорта, переживает серьёзные потрясения. Итальянский производитель компонентов объявил о сокращении 40% персонала — 120 сотрудников из 300 — после убытков, превысивших 24 млн евро за последние три года.

    Валентино Кампаньоло, сын основателя Туллио Кампаньоло, заявил, что эти меры необходимы для защиты компании и её штаб-квартиры в Виченце. Несмотря на кредит в размере 10 млн евро, полученный в 2024–2025 годах, бренд признал, что текущей ликвидности недостаточно для поддержания операций без серьёзного сокращения расходов.

    Основанная в 1933 году, Campagnolo произвела революцию в велоиндустрии благодаря таким инновациям, как эксцентриковый зажим колеса (quick-release) и сотням других патентов. Легенды — от Фаусто Коппи до Тадея Погачара — выступали на её компонентах. Однако в последние годы присутствие бренда в пелотоне сократилось: он исчез из Мирового тура в 2024 году, но вернулся в этом сезоне с командой Cofidis.

    Компания стремится сохранить своё производство в Виченце и продолжить разработку продуктов, даже с меньшей численностью сотрудников. Сокращения являются частью финансового плана по стабилизации бизнеса и возвращению к самоокупаемости.

    Велосипедисты и фанаты наверняка почувствуют на себе последствия турбулентности этого исторического бренда, но наследие Campagnolo, основанное на инновациях и высочайшем качестве, остаётся незыблемым.

    1. RVL

      3 декабря 2025 19:56 | Регистрация: 30.08.2012

      https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2025/colnago-legends-icons-ad2503?utm_m
      edium=email&_hsenc=p2ANqtz--6BEM80EnPzqfmefOoT2clOYt9qkTkOPtw4ZopewK9WamlxI
      TUsz
      wbUCFJ7KAvLgzXT-ie1xnbyCyGLrFb_lyfhhF9Jw&_hsmi=122989040&utm_content=12
      2989040&
      utm_source=hs_email&lotFilter=AllLots

      Налетай торопись - покупай живопись!

      1. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Вчера, 11:59 | Регистрация: 30.09.2019

        "дайте две!"
        всё такое вкусненькое! особенно цены порадовали

        1. RVL

          Вчера, 19:42 | Регистрация: 30.08.2012

          Да, тадеюшка эйфорию в мире разогнал... 80к уже за лисапет дают.. слюна идёт...

  20. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    3 декабря 2025 19:10 | Регистрация: 8.09.2010

    Требуется создание еще одного Гранд-Тура. Рабочее название - "Tour de ITT" (когда-то уже педлагал,,,,). 20 разных этапов-разделок и один групповой этап дружбы. Тогда не надо будет мудрить раздельщикам.... Шутка, конечно, но я плохо воспринимаю, когда преимущество имеет гонщик именно "раздельщицкой" , его основной,  специализации  и победа куется не в ОЧНОЙ борьбе... Как ни сложны разделки - ну не принимает душа этого...

    1. Имя: Виталий

      Геродот

      3 декабря 2025 21:03 | Регистрация: 12.04.2010

      Так вроде Индурайн такой был - грантуры выигрывал на разделках, а в горах держался, порой на зубах. Ремке надо взять на вооружение его тактику. Правда разделки, где бы он мог привозить, уже лет 15 не ставят в программу. Ну так надо поставить, надавить на UCI. От этого зрелищность только повысится - шансы генеральщиков-раздельщиков (Ремко) и генеральщиков-универсалов хоть как-то уравняются.

  21. Имя: Михаил

    motte

    3 декабря 2025 22:48 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Pugachev
    Требуется создание еще одного Гранд-Тура. Рабочее название - "Tour de ITT" (когда-то уже педлагал,,,,). 20 разных этапов-разделок и один групповой этап дружбы. Тогда не надо будет мудрить раздельщикам.... Шутка, конечно, но я плохо воспринимаю, когда преимущество имеет гонщик именно "раздельщицкой" , его основной,  специализации  и победа куется не в ОЧНОЙ борьбе... Как ни сложны разделки - ну не принимает душа этого...

    Это чистый дизель:

    Мигель Индурайн — один из самых «физиологически уникальных» велогонщиков в истории. Его особенности организма детально изучались, потому что именно они позволяли ему пять раз подряд выиграть Тур де Франс.

     Вот ключевые особенности: 

    1. Огромный объём лёгких

    У Индурайна был жизненный объём лёгких около 7,8 литров

    (у обычного мужчины — 5–6 литров).

    Это давало ему великолепную оксигенацию мышц и возможность долго ехать на высокой мощности.

    2. Очень низкий пульс в покое

    У Индурайна был один из самых низких пульсов среди профессионалов — 28–30 уд/мин

    (у обычного человека ~60–80).

    Такой «экономичный» сердечный ритм — признак исключительной тренированности и природной предрасположенности.

    3. Большой ударный объём сердца

    Количество крови, выбрасываемое сердцем за один удар, у него было выше нормы, что в комплексе с низким пульсом давало мощнейшую выносливость.

    Такое “медленное, но сверхмощное” сердце — редкий феномен.

    4. Максимальное потребление кислорода (VO? max)

    У него VO?max измеряли на уровне 78–88 мл/кг/мин.

    Это не рекорд среди профессионалов, но очень высокий показатель — достаточно для побед на Гранд-турах.

    5. У него был необычный баланс мощности и аэродинамики

    Мощность на пороге — около 530–550 Вт.
    При этом он имел крупное телосложение, но умел сохранять фантастически низкую аэродинамическую позицию на разделках.

    6. Уникальная устойчивость к лактату

    Он медленно «закислялся», благодаря чему мог долго держать мощность, близкую к максимуму.

    Его молочная «кривая» была одной из самых лучших среди гонщиков 90-х.

    Итог

    Индурайн сочетал:

    гигантские лёгкие
    мощное, но экономичное сердце
    низкий пульс
    высокое VO? max
    исключительную аэродинамику и устойчивость к усталости

    Это делало его идеальным для длинных многодневных гонок и особенно для индивидуальных гонок с раздельным стартом.

  22. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 00:03 | Регистрация: 4.07.2011

    Нибали ( он же фартовый) говорит, что хочет видеть на Джиро и винигара и ремко.

  23. Имя: Никита

    Джигит Карбонович

    Вчера, 15:49 | Регистрация: 5.02.2024

    Цитата: motte
    Мощность на пороге — около 530–550 Вт.

    это не так важно, но все же замечу что данные неверные. это слишком много. думаю даже справедливо сказать что никто никогда более Амстронга не выдавал по абсолютным значениям: 500 Вт на полчаса - а именно такие цифры были его лучшим результатом, если верить его же словам данным в интервью.
    т.е. порог у Лэнса был 470-480.
    что касается Индурайна есть данные по исследованием в возврасте 46 лет:
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22868823/
    и в них говорится что процентов на 20 упало значение ПАНО с прошлых лет, составляя 370 Вт. т.е. в его лучшие годы оно было в районе 460-470 Вт. 
    к слову у Поги где-то 430-440 судя по его лучшим результатам на восхождениях 20-40 мин. с учетом его веса это абсолютный рекорд по удельной мощности https://www.jsc-journal.com/index.php/JSC/article/view/1054/854 .



    извиняюсь, поправлю себя.
    есть данные по индурайну с 94года при попытке установления часового рекорда (вес 81 кг)
    https://www.researchgate.net/publication/12315204_Scientific_approach_to_the_1-
    h_cycling_world_record_A_case_study#read

    в течение часа он выдавал 505-510 Вт.
    А порог: ~88 % VO?max или ~6,2 Вт/кг на ПАНО. (для элитных гонщиков ПАНО при 80-85% от VO?max)

  24. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 17:05 | Регистрация: 4.07.2011

    Организаторы Джиро:

    «Ничего подобного. Джиро и Вуэльта не поменяются датами. Мы не согласны».

    Тадей Погачар недавно предложил изменить календарь велогонок. Действующий чемпион мира хотел бы, чтобы в будущем Вуэльта проходила в мае, а Джиро — в августе/сентябре. Но в RCS Sport, организаторе Джиро, эту идею решительно отвергают.

    Паоло Беллино:

    «У Джиро традиционные даты, и мы не хотим, чтобы они изменялись. Каждый Гран-тур имеет свою историю и своё значение, частично определяемые местом в календаре. Джиро проводилась 107 раз в мае. Единственным исключением стала пандемия коронавируса — уникальный период для всего мира, когда нам пришлось сделать всё возможное, чтобы спасти сезон».

    «Мне бы хотелось, чтобы Джиро проходила и во время 2 июня. В Италии 2 июня — национальный праздник. Такой сдвиг также мог бы означать, что мы будем проходить большие горы на неделю позже, что в некоторые годы может сильно повлиять на погодные условия. Мы будем бороться за это изменение. Но это единственный вариант корректировки дат, который мы можем рассмотреть. Обмена между Джиро и Вуэльтой не будет».

    1. RVL

      Вчера, 19:50 | Регистрация: 30.08.2012

      Чисто в температурном плане поменять и можно было б.
      Чтобы снега не было в мае и пекла в сентябре.
      Но традиции. В этом и фишка

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

Ближайшие старты

17 декабря 2025

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2026

7 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Terralba

14 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Namur

20 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Antwerpen

21 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Koksijde

26 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Gavere

28 декабря 2025

Велокросс. UCI World Cup Dendermonde

4 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Zonhoven

18 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

24 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

25 января 2026

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

30 января 2026

Велокросс. UCI Cyclo-cross World Championships. Hulst

8-31 мая 2026

Маршрут Джиро д'Италия-2026

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2025

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    RVL-Фото
    Чисто в температурном плане поменять и можно было б.
    Чтобы снега не было в мае и пекла в сентябре.
    Но традиции. В этом и фишка
  • RVL
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    RVL-Фото
    Да, тадеюшка эйфорию в мире разогнал... 80к уже за лисапет дают.. слюна идёт...
  • Lucky
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    Lucky-Фото
    Здесь конкретно идет речь о "тактике" Висмы против Погачара на Туре 2025, без обобщений и аллегорий вроде выпитой воды и "жидов" с "пиндосами"
  • Геродот
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    Геродот-Фото

    А еще... всю воду из крана тоже выпила Висма, а не жиды (ака "пиндосы")rofl

  • motte
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    motte-Фото

    Организаторы Джиро:

    «Ничего подобного. Джиро и Вуэльта не поменяются датами. Мы не согласны».

    Тадей Погачар недавно предложил изменить календарь велогонок. Действующий чемпион мира хотел бы, чтобы в будущем Вуэльта проходила в мае, а Джиро — в августе/сентябре. Но в RCS Sport, организаторе Джиро, эту идею решительно отвергают.

    Паоло Беллино:

    «У Джиро традиционные даты, и мы не хотим, чтобы они изменялись. Каждый Гран-тур имеет свою историю и своё значение, частично определяемые местом в календаре. Джиро проводилась 107 раз в мае. Единственным исключением стала пандемия коронавируса — уникальный период для всего мира, когда нам пришлось сделать всё возможное, чтобы спасти сезон».

    «Мне бы хотелось, чтобы Джиро проходила и во время 2 июня. В Италии 2 июня — национальный праздник. Такой сдвиг также мог бы означать, что мы будем проходить большие горы на неделю позже, что в некоторые годы может сильно повлиять на погодные условия. Мы будем бороться за это изменение. Но это единственный вариант корректировки дат, который мы можем рассмотреть. Обмена между Джиро и Вуэльтой не будет».

  • Lucky
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    Lucky-Фото

    Гниловатая команда Висма. Если не ошибаюсь, тот же Йоргенсен в зоне питания откровенно помешал Погачару взять мюзету, на 11 этапе Погачара подрезал хоть и не гонец Висмы, но выглядело это "творчески", перед горным этапом, аккуратно обогнать Погачара слева и резко перестроится прямо перед ним направо, без шансов затормозить или перестроиться.

  • Джигит Карбонович
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    Джигит Карбонович-Фото

    Цитата: motte
    Мощность на пороге — около 530–550 Вт.

    это не так важно, но все же замечу что данные неверные. это слишком много. думаю даже справедливо сказать что никто никогда более Амстронга не выдавал по абсолютным значениям: 500 Вт на полчаса - а именно такие цифры были его лучшим результатом, если верить его же словам данным в интервью.
    т.е. порог у Лэнса был 470-480.
    что касается Индурайна есть данные по исследованием в возврасте 46 лет:
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22868823/
    и в них говорится что процентов на 20 упало значение ПАНО с прошлых лет, составляя 370 Вт. т.е. в его лучшие годы оно было в районе 460-470 Вт. 
    к слову у Поги где-то 430-440 судя по его лучшим результатам на восхождениях 20-40 мин. с учетом его веса это абсолютный рекорд по удельной мощности https://www.jsc-journal.com/index.php/JSC/article/view/1054/854 .



    извиняюсь, поправлю себя.
    есть данные по индурайну с 94года при попытке установления часового рекорда (вес 81 кг)
    https://www.researchgate.net/publication/12315204_Scientific_approach_to_the_1-
    h_cycling_world_record_A_case_study#read

    в течение часа он выдавал 505-510 Вт.
    А порог: ~88 % VO?max или ~6,2 Вт/кг на ПАНО. (для элитных гонщиков ПАНО при 80-85% от VO?max)

  • motte
    Саймон Йейтс и спортивный дире ... (4)
    motte-Фото

    Маттео Йоргенсон говорит:

     

    «Мы единственная команда, которая пытается навязать борьбу Тадэю Погачару», — Маттео Йоргенсон задаёт вопрос критикам Visma: «Каким бы был Тур де Франс, если бы нас там не было?»

    Йоргенсон не стал приукрашивать тактический план Visma. Их цель, по его словам, была проста: раньше начать искать уязвимости, сбивать Погачару ритм и надеяться поймать хоть малейший момент слабости. Но реальность оказалась жестокой.

    «Думаю, мы попытались сыграть всеми картами, которые у нас были, против Погачара, потому что в нормальной ситуации победить его один на один — практически невозможно. Поэтому мы искали… скажем так, творческие способы, чтобы его обыграть», — сказал он.

     Visma входила в гонку с чётким планом: испытать словенца в стартовом блоке, надеясь воспользоваться любым неудачным днём до больших гор. Однако Йоргенсон признал, что команда так и не увидела ни единой трещины.

    «Идея была в том, чтобы найти один день среди первых десяти этапов Тура, когда у Погачара проявится слабость, но мы её так и не нашли. Он провёл безупречную гонку, за исключением падения, которым мы не воспользовались».

    Маттео Йоргенсон о Тадее Погачаре:

    «Я думаю, он самый сильный велогонщик из всех, кого я когда-либо видел. И это круто для нашего спорта, но как его соперник, ты всегда ищешь слабости… А если нет — Тур был бы довольно скучным».

    ----

    Помните, я писал, что Висма будет идти на всевозможные и невозможные пакости, даже за рулем их технички чёрт втопил по тормозам, когда за ней ехал на старт тадей... оказывается это тоже был один из их "творческих способов"... Слов нет...

    Я говорил, что будет много грязи от Висмы и вот вам гонец нумеро дуо от Висмы всё сказал.

  • kabachok
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    kabachok-Фото
    "дайте две!"
    всё такое вкусненькое! особенно цены порадовали
  • motte
    Джиро д'Италия-2026. Презента ... (31)
    motte-Фото

    Нибали ( он же фартовый) говорит, что хочет видеть на Джиро и винигара и ремко.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

7 декабря

Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team)

8 декабря

Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2025 (16)
Ноябрь 2025 (131)
Октябрь 2025 (227)
Сентябрь 2025 (217)
Август 2025 (180)
Июль 2025 (229)