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Рафал Майка сошёл с Тур де Франс-2022 перед 17 этапом

Травма бедра у Рафала Майки после инцидента с порванной цепью на 16-м этапе

 

 

  Рафал Майка не смог выйти на старт 17-го этапа Тур де Франс-2022 из-за травмы бедра, которую получил во время инцидента с порвавшейся цепью на 16-м этапе. Команда UAE Team Emirates сообщила, что у 32-летнего польского гонщика «частичный разрыв правой четырехглавой мышцы бедра», из-за которой он не может продолжать гонку.

 

Сход Рафала Майки оставляет Тадея Погачара, двукратного победителя Тур де Франс, защищающего титул, с тремя помощниками  - Брэндоном Макналти, Миккелем Бьергом и Марком Хирши.

 

Рафал Майка сошёл с Тур де Франс-2022 перед 17 этапом

 

Рафал Майка сошёл с Тур де Франс-2022 перед 17 этапом

 

Рафал Майка сошёл с Тур де Франс-2022 перед 17 этапом

 

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Теги к статье: Рафал Майка Тур де Франс

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Pi-man
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Pi-man-Фото
    мы услышали ваше мнение
  • sixpack
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    sixpack-Фото
    Отрыв должен доехать. завтра у лидеров ГК уже не будет силов так гнать весь этап, который ещё и длиннее. Интересно, будет ли в отрыве кто-то из десятки. И последний шанс Фрума. Сегодня он попробовал отобраться, но понял, что шансы минимальные, и отвалился. Нужно поставить в конце карьеры достойный великого чемпиона восклицательный знак, как Вино, Канча и Конта.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    velodoctor-Фото

    Я за Гадю, он как-то с душой едет, как и большинство французов, 4 место в итоге было бы для него супер. 

  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Gorn9k-Фото

    Понятно, что разные туры и этапы, но Погги примерно на 5 секунд быстрее проехал Бардэ в 2017 году

  • shoooster
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    shoooster-Фото
    Скорей не он выигрывает, а другой проиграл. Если б Погачар из-за самонадеятельности не наделал ошибки на известном этапе, никакой потенции победить его у Винегора нету!
  • SVS
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    SVS-Фото

    И опять надеюсь. И буду болеть.

    Желаю Погачару выбрать отставание и вернуть жёлтую майку на этом этапе!

  • Vitaliy-57
    Крис Фрум: “Для меня 3-е место ... (8)
    Vitaliy-57-Фото
    Крис, начинай, мы ждали тебя!???????????????????????
  • Gorn9k
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    Gorn9k-Фото
    Тур поэтому и называется туром, что выигрывает самый стабильно-сильный
  • reforg34
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (5)
    reforg34-Фото

    7-кратный победитель Лэнс Армстронг наглядно показал, как надо атаковать, чтобы сбрасывать минуты у своих соперников.  Конечно, в стиле Армстронга Томасу не удастся победить, но скорее всего Винокуровски будет вести этап. А там как говорится титул сэра рыцаря-бакалавра не за горами для него. И тогда все мы уважительно будем обращаться к нему  Сэр Герант Томас.

  • ittrainbow
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (27)
    ittrainbow-Фото
    на месяцок, за белую майку соревнуются те кому не было 25 лет на 1 января, а ему в декабре исполнилось

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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