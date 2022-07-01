Рафал Майка сошёл с Тур де Франс-2022 перед 17 этапом

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 15:42
Травма бедра у Рафала Майки после инцидента с порванной цепью на 16-м этапе
Рафал Майка не смог выйти на старт 17-го этапа Тур де Франс-2022 из-за травмы бедра, которую получил во время инцидента с порвавшейся цепью на 16-м этапе. Команда UAE Team Emirates сообщила, что у 32-летнего польского гонщика «частичный разрыв правой четырехглавой мышцы бедра», из-за которой он не может продолжать гонку.
Сход Рафала Майки оставляет Тадея Погачара, двукратного победителя Тур де Франс, защищающего титул, с тремя помощниками - Брэндоном Макналти, Миккелем Бьергом и Марком Хирши.
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