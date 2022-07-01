Рафал Майка сошёл с Тур де Франс-2022 перед 17 этапом

7-кратный победитель Лэнс Армстронг наглядно показал, как надо атаковать, чтобы сбрасывать минуты у своих соперников. Конечно, в стиле Армстронга Томасу не удастся победить, но скорее всего Винокуровски будет вести этап. А там как говорится титул сэра рыцаря-бакалавра не за горами для него. И тогда все мы уважительно будем обращаться к нему Сэр Герант Томас.