Магнус Корт: "Люблю ехать впереди"

Магнус Корт поехал в отрыв на третьем подряд этапе Тур де Франс-2022, борясь за очки в зачёт гороховой майки

Магнус Корт продолжил бороться за горные очки, третий этап подряд уезжая в отрыв. На 4-м этапе Тур де Франс-2022 29-летний датский гонщик команды EF Education-EasyPost вновь поехал собирать горные очки на подъёмах 4-й категории, чтобы сохранить на плечах гороховую майку лучшего горного гонщика ещё на несколько дней.

В этот раз он уехал в отрыв с французским гонщиком команды Cofidis Антони Пересом, с которым ему пришлось побороться за очки лишь на первом из череды подъёмов. Магнус Корт проехал в отрыве 128 км, как и на 3-м этапе.

Он не стал бороться за очки на финальном подъёме и вернулся в пелотон, когда его попутчик атаковал за 45 км до финиша. Всего на счету Магнуса Корта 11 очков. Формально он побил рекорд Федерико Баамонтеса (Federico Bahamontes), который испанский гонщик установил 64 года назад, пройдя первым 9 вершин подряд. В общей сложности из дистанции 569,2 км за четыре этапа, Магнус Корт проехал в отрывах 396 км.

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Магнус Корт: «Великолепный день, потому что люблю ехать впереди. Более того, я взял ещё пять горных очков, не мог бы надеяться на большее. Я планировал с утра уехать и взять пять очков, что и сделал.

Размышлял, бороться ли мне за 12-е очко, но решил, что не стоит. Я посчитал, что у меня уже достаточно очков, чтобы удерживать майку несколько дней. Мёркёв десять лет назад проиграл майку только на Ла-Планш-де-Бель-Фий. Я постараюсь удержать дольше, мне только надо до этого подъёма набрать ещё очков.

У меня только 11 очков, недостаточно, чтобы просто защитить майку на подъёме высшей категории. В какой-то момент мы поедем в настоящих горах, где будет разыгрываться больше очков. К сожалению, тогда майка поменяет владельца. Понимаю, что мне придётся её отдать, не собираюсь убивать себя, защищая её из последних сил.

Не знал, что побил старый рекорд Баамонтеса в количестве последовательного набора горных премий. Я люблю статистику, но в данном случае я не на его уровне.

Не знаю, как много дней смогу носить гороховую майку. Надеюсь снова побороться за победу на некоторых этапах. В эти дни потратил на отрывы больше сил, чем обычно, поэтому дальше надо ехать более консервативно, чтобы сберечь энергию».