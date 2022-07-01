 Крис Фрум: “Для меня 3-е место на этапе до Альп д’Юэз - как маленькая победа”

Крис Фрум – 3-й на Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс-2022

Впервые с 2018 года четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум боролся за победу на этапе французского Гранд-тура. 37-летний британский гонщик команды Israel Premier Tech финишировал третьим в легендарный подъём Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс-2022.

После трёх лет восстановления после травмы, которая могла стоить жизни, Крис Фрум, атаковал в одиночку из пелотона на первом подъёме этапа – Галибье, присоединился к отрыву дня вместе со своим 22-летним соотечественником Томом Пидкоком (Ineos Grenadiers), а когда отрыв стал рассыпаться, остался в пятёрке сильнейших на Альп д’Юэз, где сумел финишировать через 2 минуты 6 секунд после победителя этапа Тома Пидкока и через 1 минуту 18 секунд после 30-летнего Луиса Мейнтьеса (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

Крис Фрум: «Ощущаю этот результат как маленькую победу. Потрясающе снова ехать впереди, быть в гуще борьбы. Думаю, сегодня засну, улыбаясь. Я решил использовать шанс примерно за 3 км до вершины Галибье. Jumbo-Visma удерживала разрыв в пределах полутора минут. По радио услышал, что Пидкок атаковал в начале спуска и приближается ко мне. Вдвоём мы отлично сработались, смогли переложиться вперёд.

В отрыве все отлично работали, но ближе к вершине Круа-де-Фер скорость начала увеличиваться, в итоге нас осталось пятеро, включая Пидкока, Чикконе, Мейнтьеса, Паулесса и меня. По стилю езды я видел, что Том в этой группе сильнейший. Казалось, что ему легче всего крутить педали. Следить надо было за ним.

Раньше на Альп д’Юэз я ошибался – слишком часто начинал атаковать от подножия. Поэтому когда Том поехал на первых поворотах, я подумал: «Ладно, я просто поедусвоей скоростью так быстро, насколько хватит сил». Думаю, что держался километра четыре – пять. Мейнтьес был примерно в десяти секундах, потом ещё секунд 10 до Тома. У меня просто не хватило ноги, чтобы занять место выше третьего. Том и Луис были мощнее, поздравляю их.

Но я очень рад, как проехал сегодня. Не одержал победы, как надеялся, хотя было бы потрясающе поднять руки на финише такого этапа. Однако если просто подумать о том, через что я прошёл за эти три года, сколько пришлось сделать с прошлого года… В прошлом году я сражался только за то, чтобы финишировать на таких этапах Тура, каждый день доезжал в группетто.

Поэтому сейчас, когда я боролся за этап, или, по крайней мере, чтобы быть впереди с сильнейшими на таком важном этапе как сегодня, могу гордиться и быть очень счастливым. Спасибо команде и товарищам за то, что дали мне этот шанс сегодня».