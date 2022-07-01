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Крис Фрум: “Для меня 3-е место на этапе до Альп д’Юэз - как маленькая победа”

Крис Фрум – 3-й на Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Впервые с 2018 года четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум боролся за победу на этапе французского Гранд-тура. 37-летний британский гонщик команды Israel Premier Tech  финишировал третьим в легендарный подъём Альп д’Юэз на 12-м этапе Тур де Франс-2022.

 

Крис Фрум: “Для меня 3-е место на этапе до Альп д’Юэз - как маленькая победа”

 

 

  После трёх лет  восстановления после травмы, которая могла стоить жизни, Крис Фрум, атаковал в одиночку из пелотона на первом подъёме этапа – Галибье, присоединился к отрыву дня вместе со своим 22-летним соотечественником Томом Пидкоком (Ineos Grenadiers), а когда отрыв стал рассыпаться, остался в пятёрке сильнейших на Альп д’Юэз, где сумел финишировать через 2 минуты 6 секунд после победителя этапа Тома Пидкока и через 1 минуту 18 секунд после 30-летнего Луиса Мейнтьеса (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux).

 

Крис Фрум: “Для меня 3-е место на этапе до Альп д’Юэз - как маленькая победа”

 Крис Фрум: “Для меня 3-е место на этапе до Альп д’Юэз - как маленькая победа”

 

 

  Крис Фрум: «Ощущаю этот результат как маленькую победу. Потрясающе снова ехать впереди, быть в гуще борьбы. Думаю, сегодня засну, улыбаясь. Я решил использовать шанс примерно за 3 км до вершины Галибье. Jumbo-Visma удерживала разрыв в пределах полутора минут. По радио услышал, что Пидкок атаковал в начале спуска и приближается ко мне. Вдвоём мы отлично сработались, смогли переложиться вперёд.

 

  В отрыве все отлично работали, но ближе к вершине Круа-де-Фер скорость начала увеличиваться, в итоге нас осталось пятеро, включая Пидкока, Чикконе, Мейнтьеса, Паулесса и меня. По стилю езды я видел, что Том в этой группе сильнейший. Казалось, что ему легче всего крутить педали. Следить надо было за ним.

 

  Раньше на Альп д’Юэз я ошибался – слишком часто начинал атаковать от подножия. Поэтому когда Том поехал на первых поворотах, я подумал: «Ладно, я просто поедусвоей скоростью так быстро, насколько хватит сил». Думаю, что держался километра четыре – пять. Мейнтьес был примерно в десяти секундах, потом ещё секунд 10 до Тома. У меня просто не хватило ноги, чтобы занять место выше третьего. Том и Луис были мощнее, поздравляю их.  

 

  Но я очень рад, как проехал сегодня. Не одержал победы, как надеялся, хотя было бы потрясающе поднять руки на финише такого этапа. Однако если просто подумать о том, через что я прошёл за эти три года, сколько пришлось сделать с прошлого года… В прошлом году я сражался только за то, чтобы финишировать на таких этапах Тура, каждый день доезжал в группетто.

 

  Поэтому сейчас, когда я боролся за этап, или, по крайней мере, чтобы быть впереди с сильнейшими на таком важном этапе как сегодня,  могу гордиться и быть очень счастливым. Спасибо команде и товарищам за то, что дали мне этот шанс сегодня».

 

Результаты 12 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Крис Фрум Chris Froome Israel - Premier Tech

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    Velolife-Фото

    Итак, Quatorze-Juillet (День Бастилии) закончился на Alpe d’Heuz победой…, но, к сожалению, в очередной раз не француза, а британца.Tom Pidcock стал 2-кратным олимпийским чемпионом – в  МТВ и на Alpe d’Heuz в своём дебютном TdF. А для французов мечта осталась мечтой. По крайней мере, до 110-й версии TdF. Но каков Chris Froome! Заехал 3-м! С возвращением! Подиум более-менее вырисовывается, кажется, в таком порядке: 1-й, 11-й и 21-й. А сегодняшний этап до Saint-Étienne – проходной для генеральщиков и, возможно, победный для Maillot Vert.

  • velodoctor
    Том Пидкок – самый молодой поб ... (1)
    velodoctor-Фото

    Наверное сегодня он растопил даже чувства тех, кто его стручком обзывал. biggrin

    Реально парень обернулся и подождал отставшего Фрума. Если посчитать, то когда Пидкоку было всего 13 лет,  Шкипер уже взял свой первый тур. Спуски ездит здорово, за спуск с Галибье отграл большуючасть отставания от отрыва (2 мин), всегда интересно наблюдать за таким. 

  • RVL
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    RVL-Фото

    Ск не хотел реванша Аля лэндис.
    Оч плохо так думать 

    Ну читаем мат часть

     

     

     

     

     

  • Kay82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    Kay82-Фото
    тадею уже не нужно думать за него Вингегор уже подумал
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    После вчерашней феерии понятно что сегодня этап (мне он понраивлся) как и ожилалось был/стал не то чтобы пресноват, но без драмы и "сенсаций", хотя как сказать, учитывая кто выиграл и кто стал №3.

    Пидкок вписАл свое имя в историю Тура, ещё и в таком молодом возрасте. Радует и то, что сделал свою победу в красивом стиле. Всё-таки спуски на горных этапах это классно; Том рискнул на одном, а далее доРаботал (на этапе) до конца.

    Цитата: shekn
    Пидкок меня удивил. Думал не сможет. Браво!!

    Фрум удивил всех думаю ещё больше. Рискнул однозначно, проверил себя и свои кондции/возможности на трудном горном этапе и вот уже ФРУМинатор в ТОП 30 общего зачёта. Никогда за него не болел, но сегодня переживал за Криса как тогда за Контадора на этапе к Англиру hi снимаю шляпу.

    Цитата: motte
    Смотрю этап, и чётко могу сказать, тадей накажет юмбу, а винегора тем более.

    Цитата: VeloVelo
    Плюсану )

    Цитата: BlAr
    А я поспорю. Завтра Тадей отхватит ещё. И не только от Вингегора.

    Парни, сегодня тут были ничья biggrin но плюсанул бы Тадею за что поПробовал 1-2 раза; конечно без команды он как и все биги уязвим.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Чёрт знает что происходит, кроссмены берут святыню шоссейного велоспорта  Альп-д'Юэз, сегодня пидкок, вчера ван арт-:)
    Тадей в деле и ждем наказания винегора от него.
    А чем он хуже этого Тадея, какое наказание... Юмба абсолютно заслуженно заберëт своë . 

  • Чебурашка
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (3)
    Чебурашка-Фото
    Не опасный отрыв наверное разыграет этап с позволения лидеров. Хотя было бы интереснее смотреть ежедневное шоу Погача vs Вингегор, атаки атаки и ещё раз атаки.
  • Чебурашка
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    Чебурашка-Фото
    Фрум поехал за высоким местом, лидеры были не против, он его получил и должен быть доволен собой. В крутых горах Погачар Вингегора скинуть не может, наверное надо пробовать ему активнее атаковать на предстоящих этапах. Для меня всё же загадка, что случилось на предыдущем этапе с Погачаром, почему такой кризис? Власова снимать команде смысла нет, на Вуэльту он уже не успеет подготовиться, не факт что травму залечит, да и на туре он уже самые сложные этапы проехал. Интересно, где по мнению Курдюкова Кинтана может атаковать? Вроде один этап с крутыми горами остался, но точка не самая высокая, чтобы Кинтана чувствовал себя как дома. Верю и надеюсь в результативные атаки Луценко, Алексей на мой взгляд в своей хорошей форме, может в топ 5 попытаться попасть.
  • BlAr
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    BlAr-Фото
    В группе была не борьба, а её имитация. Несколько пустых и непродолжительных атак Погачара. Ни одной контратаки. Скукота.
    Если JV решила сохранять синицу в руке, то все следующие этапы до разделки ждем победы отрыва. Бонусные секунды - лишний риск потерь, причём крайне большой.
  • Lucky
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (39)
    Lucky-Фото
    Цитата: RVL
    Ск сегодня набросок дал...
    Начиная от , если погги, то недай боже-лэндис..
    До , если фрумми, то чего бы ему это стоило?
    О чём речь, про Лэндиса в курсе, при чем здесь погги и фрумми?

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