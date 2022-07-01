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Ваут ван Арт – победитель 8 этапа Тур де Франс-2022

 Дубль Ваута ван Арта на Тур де Франс-2022

 

 

  Ваут ван Арт сделал дубль, выиграв второй этап на Тур де Франс-2022, благодаря чему также укрепил лидерство в очковой классификации. 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma на 8-м этапе, финишировавшим в подъем 3-й категории Кот-дю-Стад-олимпик (Côte du Stade olympique) опередил в  спринте Майкла Мэттьюса (BikeExchange-Jayco) и лидирующего в общем зачёте Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

 

Ваут ван Арт – победитель 8 этапа Тур де Франс-2022

 ©A.S.O. / Pauline Ballet

Ваут ван Арт – победитель 8 этапа Тур де Франс-2022

 

 

  На 8-м этапе после нескольких попыток сформировать отрыв вперёд через 7 км после старта уехали Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo /Quick Step-Alphe Vinyl), Фредерик Фризон (Frederik Frison /Lotto-Soudal) и Фред Райт (Fred Wright /Bahrain Victorious). Попытки присоединиться  к отрыву прервал массовый завал, который остановил в том числе и обладателя жёлтой майки лидера Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а также Романа Барде (DSM), Давида Годю (Groupama-FDJ), Геранта Томаса (Ineos Grenadiers), Петера Сагана (TotalEnergies), Энрика Маса (Movistar) и Наиро Кинтану (Arkea-Samsic). Пелотон собрался, а отрыв в этом время увеличил преимущество до трёх с половиной минут.

 

  Дебютант Тура, 21-летний американский гонщик команды DSM Кевин Вермак, упавший первым, после завала сошёл с гонки. Позже гонку покинул и гонщик команды Astana Qazaqsatan Джанни Москон.

 

  Команды UAE Team Emirates, BikeExchange-Jayco и Jumbo-Visma включились в работу и не дали отрыву нарастить преимущество. Когда гонка пересекла территорию Франции и продолжила путь по Швейцарии, у отрыва в запасе осталась 1 минута. Первым прекратил борьбу в отрыве Последним из отрыва сдался Фред Райт, которого пелотон догнал за 3,5 км до финиша.

 

  На крутом подъёме, где градиент на одном из отрезков достигал 12%, Ваут ван Арт, Тадей Погачар и Майкл Мэттьюс держались в голове группы. Мэттьюс первым открыл спринт за 150 м, но на финише Ваут Ван Арт его обошёл, взяв вторую победу на этапе Тур де Франс-2022, а  Майкл Мэттьюс второй раз занял второе место.  Тадей Погачар замкнул тройку призёров этапа.

 

  Благодаря победе на этапе Ваут ван Арт заработал 50 очков в очковой классификации и теперь опережает на 115 очков ближайшего соперника Фабио Якобсена (QuickStep Alpha Vinyl).

  Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера, перестановок в генеральной классификации не произошло, так же, как и в горной, где лидирует Магнус Корт (EF Education EasyPost) и в классификации лучшего молодого гонщика, где также лидирует Тадей Погачар.

 

  Ваут ван Арт: «Невероятно рад этой победе. Я попросил команду контролировать этап, потому что был уверен, что смогу выиграть. Когда всё получается, как задумал, ещё приятнее. На таком этапе без команды не выиграешь. Натан Ван Хойдонк великолепно работал в голове пелотона целый день. Счастлив, что смог порадовать его победой.

 

  Я знал, что у меня хорошие шансы, если смогу дотерпеть до финальных трёхсот метров. Финальный подъём был очень тяжёлым. Мне пришлось бороться, чтобы остаться на колесе Погачара и его товарищей.

 

  Сначала мне немного перегородил дорогу генеральщик, я опасался, что не смогу выбраться. К счастью, увидел просвет и обошёл всех. Это важный этап, благодаря которому я увеличил лидерство в очковой классификации. Финальный спринт был очень напряжённым в любом случае, потому что Погачар мог забрать бонификационные секунды. К счастью, я отлично справился, сейчас давления на мне меньше».

 

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • Mike88
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Mike88-Фото
    Согласен :)
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    BlAr-Фото
    А как же Фрум?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что означает "как мне невезёт" теперь нужно спрашивать не у Сагана, а у Мэтьюза. Снова второй, снова Майкла объезжают почти на самой ленточке..( Магнус Корт и далее чудом держится горным королем.  
    Кстати, заметили, ВВА выиграл этап(ы) на одному Туре и в жёлтой майке, и в зелёной bb

    Рискну предположить что до него такое сДелал разве только Эдди Меркс ?

    Цитата: Александра
    до чего же похоронный комментарий у Отара. Про каждого, кроме десятка молодых, можно услышать "лучшие годы миновали".

    Сегодня выдал почти в стиле Курдюкова - "Урана быстро замумифицировали..."))) Но если Серегй не может коментировать какие то этапы Тура, то лучше пускай Отар чем этот Кондрашов.

    Цитата: Александра
    Офтопим - 

    Федерико Бахамонтесу ("Орлу из Толедо") вчера (09.07) исполнилось 94 года !! А он победитель Тур де Франс ещё 1959 года !! Здоровья дедушке drinks

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
    Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    nightbuster33-Фото

    После многократной "просьбе" трудящихся Москон,побоявшись "жаркой" встречи после финиша со "своими поклонниками" решил прекратить гонку задолго до окончания этапа."Задолбали".На очереди следующий.А если серьёзно,та гонка,где он постарался выдать(выжать)из себя оказался запредельным для его организма,не даром,затем выявили отклонения в работе сердца.При нормальных нагрузках О"КЕЙ,при предельных, сердце постоянно будет блокировать работоспособность,как бы голова ни приказывала бы сделать это.Теперь выбор за Москоном:продолжить или на этом закончить.Написанное,только моё личное видение,никого ни к чему не обязывющее.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото
    Пятый этап отрыв взял.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    Sezar-Фото

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

  • Sezar
    Тадей Погачар – победитель 7 э ... (9)
    Sezar-Фото

    Тоже не вижу его легкой победы. Будет серьезный бой на частокольных этапах.

  • reforg34
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (7)
    reforg34-Фото

    Все мы будем ждать атаки от Томаса в стиле Контадора. Если не будет скромничать, спокойно привезет всем 2-3 минуты.

  • Sezar
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (14)
    Sezar-Фото

    Власов в этом году в отличной форме. Если бы не травма заехал бы минимум в пятерку. Но еще не все потеряно.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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