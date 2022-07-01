Ваут ван Арт – победитель 8 этапа Тур де Франс-2022

Дубль Ваута ван Арта на Тур де Франс-2022

Ваут ван Арт сделал дубль, выиграв второй этап на Тур де Франс-2022, благодаря чему также укрепил лидерство в очковой классификации. 27-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma на 8-м этапе, финишировавшим в подъем 3-й категории Кот-дю-Стад-олимпик (Côte du Stade olympique) опередил в спринте Майкла Мэттьюса (BikeExchange-Jayco) и лидирующего в общем зачёте Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

©A.S.O. / Pauline Ballet

На 8-м этапе после нескольких попыток сформировать отрыв вперёд через 7 км после старта уехали Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo /Quick Step-Alphe Vinyl), Фредерик Фризон (Frederik Frison /Lotto-Soudal) и Фред Райт (Fred Wright /Bahrain Victorious). Попытки присоединиться к отрыву прервал массовый завал, который остановил в том числе и обладателя жёлтой майки лидера Тадея Погачара (UAE Team Emirates), а также Романа Барде (DSM), Давида Годю (Groupama-FDJ), Геранта Томаса (Ineos Grenadiers), Петера Сагана (TotalEnergies), Энрика Маса (Movistar) и Наиро Кинтану (Arkea-Samsic). Пелотон собрался, а отрыв в этом время увеличил преимущество до трёх с половиной минут.

Дебютант Тура, 21-летний американский гонщик команды DSM Кевин Вермак, упавший первым, после завала сошёл с гонки. Позже гонку покинул и гонщик команды Astana Qazaqsatan Джанни Москон.

Команды UAE Team Emirates, BikeExchange-Jayco и Jumbo-Visma включились в работу и не дали отрыву нарастить преимущество. Когда гонка пересекла территорию Франции и продолжила путь по Швейцарии, у отрыва в запасе осталась 1 минута. Первым прекратил борьбу в отрыве Последним из отрыва сдался Фред Райт, которого пелотон догнал за 3,5 км до финиша.

На крутом подъёме, где градиент на одном из отрезков достигал 12%, Ваут ван Арт, Тадей Погачар и Майкл Мэттьюс держались в голове группы. Мэттьюс первым открыл спринт за 150 м, но на финише Ваут Ван Арт его обошёл, взяв вторую победу на этапе Тур де Франс-2022, а Майкл Мэттьюс второй раз занял второе место. Тадей Погачар замкнул тройку призёров этапа.

Благодаря победе на этапе Ваут ван Арт заработал 50 очков в очковой классификации и теперь опережает на 115 очков ближайшего соперника Фабио Якобсена (QuickStep Alpha Vinyl).

Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера, перестановок в генеральной классификации не произошло, так же, как и в горной, где лидирует Магнус Корт (EF Education EasyPost) и в классификации лучшего молодого гонщика, где также лидирует Тадей Погачар.

Ваут ван Арт: «Невероятно рад этой победе. Я попросил команду контролировать этап, потому что был уверен, что смогу выиграть. Когда всё получается, как задумал, ещё приятнее. На таком этапе без команды не выиграешь. Натан Ван Хойдонк великолепно работал в голове пелотона целый день. Счастлив, что смог порадовать его победой.

Я знал, что у меня хорошие шансы, если смогу дотерпеть до финальных трёхсот метров. Финальный подъём был очень тяжёлым. Мне пришлось бороться, чтобы остаться на колесе Погачара и его товарищей.

Сначала мне немного перегородил дорогу генеральщик, я опасался, что не смогу выбраться. К счастью, увидел просвет и обошёл всех. Это важный этап, благодаря которому я увеличил лидерство в очковой классификации. Финальный спринт был очень напряжённым в любом случае, потому что Погачар мог забрать бонификационные секунды. К счастью, я отлично справился, сейчас давления на мне меньше».