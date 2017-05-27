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Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

Атака не принесла победы Йонасу Вингегору на Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий

 

 

  Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) остался в шаге от победы, проиграв Тадею Погачару (UAE Team Emirates) на последних метрах финального подъёма 1-й категории Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий на 7-м этапе Тур де Франс-2022.

 

  25-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma первым атаковал за несколько сотен метров до финиша, а Тадей Погачар сразу отреагировал на ускорение. Они обошли на повороте Леннарда Кемну (Bora-hansgrohe), боровшегося за этап из отрыва дня. Но Йонасу Вингегору не удалось удержать просвет до финиша на отрезке, где градиент достигал 21%. Примож Роглич, испытывающий трудности после падения на 5-м этапе, сумел финишировать третьим.

 

  По итогам 7 этапа Йонас Вингегор поднялся на вторую строчку генеральной классификации, где уступает Тадею Погачару 35 секунд.  Примож Роглич идёт на 13-м месте с отставанием в 2:45.

 

Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

 Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

 Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

 Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

 Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Йонас Вингегор: «Чувствовал себя супермощно на подъёме, меня это подстёгивало. Однако, досадно, что меня обошли на последних метрах. У нашей команды сегодня было два кандидата на подиум. Это знак, что форма в порядке. Нам необходим этот уровень для следующих горных этапов. Я не падаю духом, что занял второе место. Радость от хорошей формы у меня и Приможа больше».

 

  Примож Роглич: «Могу быть доволен своим результатом сегодня. Боль после падения для меня не оправдание, я отказываюсь сдаваться. Продолжу бороться не смотря ни на что. С каждым днём буду восстанавливаться всё больше. Сегодня последние несколько сотен метров были очень тяжёлыми, но я боролся до самой вершины. Каждый поворот педалей отдавался болью в спине как от ножа. Но главная цель – пройти этапы.

 

  Сегодня был хороший подъём, я очень рад, что финишировал с высоким результатом. Было круто, да?  Как уже говорил, исхожу из своего опыта – никогда не знаешь, что ждёт на следующий день. Надо ехать день за днём, стараться делать максимум, потом восстанавливаться к следующему этапу, и так каждый раз».

 

Результаты 7 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 27.05.2017

    И кто капитан? Эти трехголовые игры плохо заканчиваются.

    No war!
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Tour de Pologne

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Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • uran
    Йонас Вингегор и Примож Роглич ... (1)
    uran-Фото
    И кто капитан? Эти трехголовые игры плохо заканчиваются.
  • uran
    Тадей Погачар – победитель 7 э ... (2)
    uran-Фото
    LiveStrong от Погачара.
  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    nightbuster33-Фото

    Лутсенко постепенно,после мартовской операции,востанавливает боевую форму.Потеря времени на 5-м этапе была ожидаема.Тряска на отдельных участках,выложенных бутовым камнем,не способствовала хорошему самочувствию для успешного преодоления дистанции и он преодолел её успешно не потревожив, зажившие плечо и ключицу.А это самое главное.Достойно проехал 7-ой этап и,что радует,Зейтц почти до финального отрезка был рядом с ним.Впереди ещё две недели  гонок,так что вторая цель выполнима на радость казахстанских,и не только,болельщиков.

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар – победитель 7 э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кочегар motivation (нужен словенский флаг в смайлы)

     

    P.S.

    Я под столом rofl лучшая пародия на Петера Сагана (смотреть всем)

     

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото

    За Кямну обидно, но БОРА облажалась по полной на этапе: Шахман выпал раньше ожидаемого, Власова оставили и капитан снова потерял по отношению к другим генеральщикам. Ну а самого Кямну настигли за 200-300 метров до финиша scratch это не Джиро, тут канибал Кочегар крушит всех и вся.

    У Погачара уже 2 майки, скоро и горную прихватит. Не знаю как можно его сбросить в горах, разве что словит падение или какой то вирус (пищевой). Вингегор, правда, молодца, ещё даст бой Тадею в Альпах и Пиренеях, но пока что 2-0 в пользу словенца. А вот борьба за 3-е место генерала вырисовуется очень красивой на будущее. 

    Цитата: velodoctor
    Власов сказал после финиша, что болит у него дико всё после падения. Фото было, он там не только руку но и бедро и спину ободрал вчера. 

    А вот это грустно и даже печально; надеюсь не сойдёт, и до дня отдыха дотянет, а там даст Бог и восстановится.

    Цитата: nightbuster33
    Фрум и сейчас молодец,вторым после Вудса даёт зачет команде

    А таки да. 3 мин. 48 сек. уступил Погачару на этапе и сейчас 50-й в генерале. Для такого/этого Фруми это ещё весьма неплохо, учитывая крутизну де Бель Фия. 

  • Sezar
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    Sezar-Фото

    Шансы Винго растут. На самом подходящем этапе Тадей сжав зубы едва вытащил этап. Но если он не добавит, то на частоколе ему придется нелегко.

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    старт-шоссе 82-Фото

    Больше всего не хочеться что бы Погачар =раньше времени= набрал солидное преимущество и тур превратился в некую =формальность= , пусть будет борьба до последнего.

    Роглича пока рано списывать, посмотрим.

    На этапе больше всего обидно за Бору, вдвойне, за Власова и за Кемну.

  • velodoctor
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (25)
    velodoctor-Фото

    Власов сказал после финиша, что болит у него дико всё после падения. Фото было, он там не только руку но и бедро и спину ободрал вчера. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Луценко и Астана уже достали со своим генералом. Зачем? Не тянет Леша его. Лучше один этап забрать с отрыва, чем ..тнадцатое место в итоге. В десятку попасть на этом туре ему тоно не светит. Вот пусть завтра в отрыв и едет. Как раз подъемы не крутые , под него. Будет хоть, что вспомнить...подсластить ту горькую пилюлю командной катастрофы, ведущую к закрытию проекта.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (6)
    velodoctor-Фото

    Да, половина команд приехала за этапами из отрыва, пора бы им ужедать шанс. 

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Iker Bonillo Martin (Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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