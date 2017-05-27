 Йонас Вингегор и Примож Роглич о 7-м этапе Тур де Франс-2022

Атака не принесла победы Йонасу Вингегору на Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) остался в шаге от победы, проиграв Тадею Погачару (UAE Team Emirates) на последних метрах финального подъёма 1-й категории Ла-Супер-Планш-де-Бель-Фий на 7-м этапе Тур де Франс-2022.

25-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma первым атаковал за несколько сотен метров до финиша, а Тадей Погачар сразу отреагировал на ускорение. Они обошли на повороте Леннарда Кемну (Bora-hansgrohe), боровшегося за этап из отрыва дня. Но Йонасу Вингегору не удалось удержать просвет до финиша на отрезке, где градиент достигал 21%. Примож Роглич, испытывающий трудности после падения на 5-м этапе, сумел финишировать третьим.

По итогам 7 этапа Йонас Вингегор поднялся на вторую строчку генеральной классификации, где уступает Тадею Погачару 35 секунд. Примож Роглич идёт на 13-м месте с отставанием в 2:45.

Йонас Вингегор: «Чувствовал себя супермощно на подъёме, меня это подстёгивало. Однако, досадно, что меня обошли на последних метрах. У нашей команды сегодня было два кандидата на подиум. Это знак, что форма в порядке. Нам необходим этот уровень для следующих горных этапов. Я не падаю духом, что занял второе место. Радость от хорошей формы у меня и Приможа больше».

Примож Роглич: «Могу быть доволен своим результатом сегодня. Боль после падения для меня не оправдание, я отказываюсь сдаваться. Продолжу бороться не смотря ни на что. С каждым днём буду восстанавливаться всё больше. Сегодня последние несколько сотен метров были очень тяжёлыми, но я боролся до самой вершины. Каждый поворот педалей отдавался болью в спине как от ножа. Но главная цель – пройти этапы.

Сегодня был хороший подъём, я очень рад, что финишировал с высоким результатом. Было круто, да? Как уже говорил, исхожу из своего опыта – никогда не знаешь, что ждёт на следующий день. Надо ехать день за днём, стараться делать максимум, потом восстанавливаться к следующему этапу, и так каждый раз».